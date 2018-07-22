17:40 22 июля
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СМИ: 4 главаря боевиков из Сирии беспрепятственно пересекли границу с Израилем

С юга Сирии приходят сведения, которые уже сложно называть сенсационными в сфере последних событий. Ливанская служба информации Al-Masdar сообщает о том, что у израильских военных на Голанских высотах попросили защиты с последующим убежищем в Израиле по меньшей мере четыре полевых командира бандформирований, находящихся на территории провинции Кунейтра.

В материале говорится о том, израильские офицеры приняли четырёх боевиков, которых называют «лидерами повстанческих сил юга Сирии». Названы имена «беженцев» - Моаз Нассар, Абу Пратб, Ахмад аль-Нас и Алаа аль-Халаки.

СМИ: 4 главаря боевиков из Сирии беспрепятственно пересекли границу с Израилем



Из материала:
Они покинули сирийскую территорию вместе со своими семьями и были обеспечены израильскими военными после того, как они добрались до пограничной линии. Источники оппозиции говорят о том, что эти командиры в своё время были завербованы израильской разведкой, чтобы восстать против президента Сирии Башара Асада, и до сих пор поддерживали связь с израильскими офицерами.


Если никакой их связи с израильскими военными (или спецслужбами) не было и нет, то крайне сложно объяснить, по какой причине главарей «повстанческих группировок» решил принять у себя Израиль, если учесть, что даже подход к израильской границе на Голанских высотах нередко воспринимается как откровенное посягательство на израильский суверенитет.

На этом фоне из Сирии приходят сообщения о том, что САР устанавливает дипломатические отношения с Республикой Южная Осетия. Руководитель РЮО уже пригласил Башара Асада посетить Цхинвал. Ранее Сирия признала независимость Южной Осетии.

P.S. Обращает на себя внимание тот факт, что из Твиттера исчезла страница военного корреспондента, который писал под ником Иван Сидоренко. Служба Твиттера сообщает об ошибке при попытке зайти на эту страницу. Ранее https://twitter.com/ivansidorenko1 публиковал информацию об успехах сирийской правительственной армии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Sonet (Сергей) Сегодня, 16:42
    Что и требовалось доказать.Давно писал,правда не здесь,что в случае чего-израильтяне примут зелено-черных как родных просто.
    Sonet
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:46
      Скоро вы узнаете как не правы от израильских подписчиков ВО! laughing
      HAM
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:50
        Цитата: HAM
        Скоро вы узнаете как не правы от израильских подписчиков ВО! laughing

        Скромно промолчат, им некогда сегодня все статьи читать...работы много..
        MPN
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:02
          ну , сегодня не суббота, им можно.
          просто экспл
          1. Чёрный Сегодня, 17:04
            То что Израиль оказывает помощь боевикам, было понятно давно....правда наши израильские друзья-форумчане скромненько это отрицали....мы мол с террористами ни-ни laughing
            Чёрный
          2. poquello (poquello) Сегодня, 17:11
            Цитата: просто экспл
            ну , сегодня не суббота, им можно.

            некогда им, у них педиковые разборки, педики детей требуют
            poquello
        2. cniza (Виктор) Сегодня, 17:03
          Конечно промолчат , что здесь модно сказать...
          cniza
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 17:07
        Цитата: HAM
        Скоро вы узнаете как не правы от израильских подписчиков ВО!

        С нетерпением жду ВЫ ФСЁ ВРЁТЕ,От себя добавлю,вот вам и доказательство господа сионисты в тесной связке боевиков пытающихся свергнуть власть в Сирии с разведкой Израиля.Ещё раз скажу,что ни одна ракета или бомба ВС Израиля не упали на позиции ИГил,или ССА.И в благодарность ни один чёрный не напал на израильских граждан и не обстрелял территорию Израиля.
        Мар.Тира
    2. Черный_Ватник Сегодня, 16:46
      примут зелено-черных как родных просто.

      Что значит как?!) Накормят, переоденут, отмоют, вооружат и отправят еще где-нибудь вершить "джихад".
      Широко известные в узких кругах Василий Павлов и Андрей Филатов по полкам раскладывали прямую причастность Израиля к войне в Сирии.
      Черный_Ватник
    3. Грибок (Витёк) Сегодня, 16:50
      Сейчас на сайте спецотряд из Израиля появиться в количестве 5-10 человек.
      Грибок
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:03
        Грибок -они читают наши комментарии, и крутят нам кукиши возле своих компьютеров с довольным видом!!!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:01
      Домой вернулись am! Сейчас нам с три короба нав -рут, что израиль вообще не в теме, и не при делах!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Касым (Даурен) Сегодня, 17:10
        Прикол в том, что джихадисты-халифатчики попросили убежище у самого главного оппонента. Ну и какие из них исламские фанатики - бандиты с большой дороги, прикрывающиеся исламом?!
        "Неисповедимы пути Господни". hi
        Касым
  2. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:45
    главные террористы востока приняли своих пасынков
    изя топ
    1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 17:26
      изя топ:
      главные террористы востока приняли своих пасынков

      Источники оппозиции говорят о том, что эти командиры в своё время были завербованы израильской разведкой, чтобы восстать против президента Сирии Башара Асада, и до сих пор поддерживали связь с израильскими офицерами.

      Эти лидеры боевиков - израильские кадры, а за подготовленные кадры принято отвечать перед вышестоящим руководством.
      Ведь столько сил и средств затрачено на подготовку "специалиста-профессионала"... Повысят "квалификацию" и снова на работу.
      Вот и приняли.
      Pax tecum
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:45
    Моссад давно контролирует боевиков.Что что а спецслужбы Израиля самые крутые на Ближнем востоке!
    Magic Archer
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:30
      В Сирии каждый 2-й бандит из Израиля!!! Просто граница рядом причём хорошо охраняемая от Сирии.
      Black Sniper
  4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:47
    Ничего удивительного.И я даже больше скажу,что не удивлюсь если через полгода эти четверо будут в Газе хозяйничать,а ЦАХАЛ по ним стрелять...
    210окв
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:47
    Не удивило ни разу. Израиль участвует в этих раскладах, не может не участвовать.
    Интересна последняя часть сообщения. Возникает "параллельная вселенная"... Все больше стран, которые непризнанны "сообществом", но признают друг друга. И тут, ИМХО, вопрос "критической массы". Чем больше таких стран - тем меньше влияние дурного "демократического сообщества". laughing
    Горный стрелок
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:48
    Белые касочки, боевики, - всем почему-то в Израеле уютно....прям чудеса, как-же так? request
    Одной рукой неистовые борцуны с исламизмом, другой рукой......
    DEZINTO
    1. burigaz2010 (Михаил) Сегодня, 16:58
      Ага вот щас Арон расскажет что евреи не виноваты! Не антисемит но больше всего не люблю евреев!!!
      burigaz2010
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:37
        Накормят, вооружат и обратно в Сирию.
        Black Sniper
  7. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 16:53
    Цитата: Грибок
    спецотряд из Израиля появиться в количестве 5-10 человек.

    ССО,Цахала.
    Владимир Тер-Одиянц
  8. tihon4uk ( Дмитрий ) Сегодня, 17:00
    Кому нужны были пруфы что Израиль помогает террористам?!
    tihon4uk
  9. 23424636 Сегодня, 17:04
    весь этот балаган с ИГИЛом и другими террористами был организован прямо или косвенно Израилем и прочими сочувствующими им организациями в том же Госдепе ,чтобы обескровить Сирию и Хезболла /skb втянуты ресурсы Катара ,Иордании и Саудитов ,но главным дирежером или вдохновителем остался Тель Авив ..Благо что ВВП пришел на место Димона А если бы нет, то повторили бы Ливию ..или Югославию .
    23424636
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:36
      Цитата: 23424636
      весь этот балаган с ИГИЛом и другими террористами был организован прямо или косвенно Израилем и прочими сочувствующими им организациями в том же Госдепе ,чтобы обескровить Сирию и Хезболла /skb втянуты ресурсы Катара ,Иордании и Саудитов ,но главным дирежером или вдохновителем остался Тель Авив ..Благо что ВВП пришел на место Димона А если бы нет, то повторили бы Ливию ..или Югославию .

      Вы это серьёзно про ВВП и Димона? laughing
      Оспадя, сколько наивных на планете!
      Doliva63
  10. solzh (Сергей) Сегодня, 17:05
    Если никакой их связи с израильскими военными (или спецслужбами) не было и нет, то крайне сложно объяснить, по какой причине главарей «повстанческих группировок» решил принять у себя Израиль, если учесть, что даже подход к израильской границе на Голанских высотах нередко воспринимается как откровенное посягательство на израильский суверенитет.

    А чего сложного в объяснении... США "попросили", Израиль ответил -"Есть сэр" и исполнил. Как-то так...
    solzh
  11. kotvov (владимир) Сегодня, 17:19
    где же прохвесор,неужто встречает ,,доблестных рыцарей ислама,, ?зная их по ВО,можно ожидать их молчания в течении несколько дней.
    kotvov
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:35
    Да уж...Не сенсация...А вот эта новость, весьма интересна
    САР устанавливает дипломатические отношения с Республикой Южная Осетия.
    ...Учитывая, что РК под санкциями и их отмена , в весьма далекой перспективе,предполагаю, что у РЮО появится свой торговый флот, и РЮО будет восстанавливать САР, через Крымские порты...А как все понимают Южно-Осетинские компании санкциями, не обложишь..Обкладывать не чего, Южная Осетия, по сути не признанная республика, Абхазию бы еще к этому делу подключить..Но там сложно..
    parusnik
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