21:26 22 июля
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Теракт в Кабуле. Главная цель - генерал Дустум

Очередной теракт произошёл в столице Афганистана. Взрывное устройство было приведено в действие неподалёку от международного аэропорта Кабула, как сообщил официальный представитель МВД страны Наджиб Даниш. По его сообщению, бомба была закреплена на теле террориста-смертника. В результате подрыва не менее 11 человек погибли, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых – дети.

При этом известно, против кого была направлена эта террористическая атака. По информации афганских СМИ, террорист подорвал пояс смертника на пути следования автомобильной колонны, в составе которой двигалась автомашина вице-президента страны, известного далеко за пределами Афганистана, генерала Абдул-Рашида Дустума. Генерал Дустум прибыл в Кабул чартером из столицы Турции. В Анкаре он проживал с мая 2017 года в силу политический трений с другими представителями властей Афганистана.

Теракт в Кабуле. Главная цель - генерал Дустум

Абдул-Рашид Дустум (фото 1997 года)



Дустум все последние годы выступал в качестве одного из наиболее активных афганских политиков, борющихся с ИГИЛ (*запрещено в РФ). Он сам неоднократно принимал участие в антиигиловских операциях на севере Афганистана.

По словам самого Дустума, который прибыл в Афганистан после длительного отсутствия, он услышал взрыв в тот момент, когда его машина вместе с автомобилями сопровождения покидала аэропорт имени Хамида Карзая. Дустум заявил о том, что его противники в Афганистане по-прежнему сильны, и лично он при поддержке афганского народа готов бороться с теми, кто несёт хаос на афганскую землю.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 18:08
    Противоречивая личность...Ненадёжный!
    Самара_63
    1. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 18:14
      А там все ненадёжные
      Yak28
      1. Касым (Даурен) Сегодня, 18:25
        Пару лет назад он на туркменской границе разгромил отряды ИГ. И просил всего лишь вооружения и БК к нему, чтобы справиться с Талибаном и ИГ.
        В Северном Альянсе он также сыграл значительную роль в борьбе с талибами. За пару месяцев их откинули в Визаристан.
        Правильно, что его вернули в Афган - не нам же войска туда вводить. hi
        Касым
        1. Пеший (Виталий) Сегодня, 18:47
          По мне самым харизматичным был Ахмад Шах Масуд, поэтому его и убили.
          Пеший
          1. Касым (Даурен) Сегодня, 18:55
            Таджиков в Афгане около 30% от общего населения, а узбеков около 5%... Сейчас за Ахмад Шаха Масуда его племянник, но не хватает оружия и БК из-за договоренностей с НАТО о запрете поставок НВФ. Поэтому талибы прибрали 60-70% территорий - надо что-то в этом плане предпринять. Видимо Дустум прибыл для этих целей. hi
            Касым
        2. avt Сегодня, 19:58
          Цитата: Касым
          Правильно, что его вернули в Афган - не нам же войска туда вводить.

          what А когда он собственно выходил ?Или Аз что то пропустил ? request
          Цитата: Касым
          В Северном Альянсе он также сыграл значительную роль в борьбе с талибами.

          Вообще то он ещё Наджиба спасал в Кабуле , пока запчасти и горючее к танкам было. Однако вот такая откровенная охота за ним - последний звонок и ...поезд отправляется на Север . request Большой секир башка будет в Узбекистане и Туркмении , если его сковырнут
          Цитата: Пеший
          По мне самым харизматичным был Ахмад Шах Масуд, поэтому его и убили.

          Равнозначный , такой же как Дустум , но среди таджиков , да и собственно на нашей стороне был , хотя там чрен разберёшься в ,,сторонах" bully
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Ему бы и быть президентом Афганистана!

          no Узбек президент Афгана!? Ни-ко-гда. От слова совсем .
          avt
          1. Karenius Сегодня, 20:44
            Цитата: avt
            Узбек президент Афгана!? Ни-ко-гда. От слова совсем .

            Вообще-то, когда-то Афганистан входил в Конфедерацию тюркских народов, и были там на правах, типа большим католиком, чем римский пахан. Это их безбашенные вторглись в Исфахан...хозяйничали там, пока Надир Шах не смог их выбить...
            Karenius
      2. Авиатор_ (Сергей) Сегодня, 20:51
        Афганца нельзя купить. Его можно только перекупить.
        Авиатор_
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:08
    Известная личность! Ему бы и быть президентом Афганистана! Мог бы покончить с племенными разногласиями, и начать мирный процесс!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. rruvim (Роман) Сегодня, 18:09
    Дустум странная фигура. Мало того, что узбек, он точно кадр ГРУ или ФСБ. Но он как-то сумел повоевать с талибами, и остался жив.
    rruvim
    1. Касым (Даурен) Сегодня, 18:28
      При чем тут узбек или нет?
      Его вначале посадили под домашний арест, а потом выслали из страны. Как Вы думаете, под чьим влияние это было сделано и для чего?! hi
      Касым
      1. avt Сегодня, 20:05
        Цитата: Касым
        При чем тут узбек или нет?

        hi Даурен !Очень прошу - даже не начинай спорить ! bully Даже нынешние нацотношения в экс советских нац республиках -детский лепет на лужайке , по сравнением средневековья Афгана! Круче только кастовая система в Индии, которую всё одно не разобрали.
        Цитата: rruvim
        Но боюсь, что Пуштуны не будут рады. Нужен Иран, всё его влияние.

        Ага ! Я таки вижу эту пасторальную картину , как Дустум в Хазараджад на белом коне въезжает к измаилитам ! bully bully
        avt
        1. Касым (Даурен) Сегодня, 21:14
          Дустум был вице-президентом Афганистана и представлял Северный Альянс в правительстве.
          Какая нам разница, кто он по национальности, лишь бы с бармалеями воевал?! Вот что я имел в виду. За ним же сила, которую уважают в Афганистане... В октябре 2015г. был в Грозном у Кадырова и просил помощь у РФ.
          Интересно то, что уехал в Турцию, а не на историческую родину. Его задвигать начали после того, как ИГИЛ отметелел на севере и начал просить оружие и БК у нас. И за этим(ссылка) стоят, скорее всего, "партнеры".
          Многие думают, что ИГ направляют "неопознанными" вертолетами на север, чтобы осуществлять военные провокации против Туркмении. Но на мой взгляд, речь идет о Иране (теракт на днях) и контрабанду порошка. ИГ платил от 200дол. до 500дол. за вступления под их знамена. В 16г. численость ИГ на севере выросла с нескольких сотен до 6 тыс. человек. Иран усиливает границы с Афганом и хорошо там потратился - граница во многих местах прозрачная у них.
          Также нельзя зыбывать деятельность ИДУ (исламс. движ. Узбекистана) и Хизбут Тахрир в Афгане. hi
          Касым
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:09
    Хм...Терракт понятно чьих рук дело. Дустум возвращается.Вот что главное. И вероятно не разговоры вести с бармалеями.Афганистан, вероятно ждут перемены.
    parusnik
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 18:16
      Он вполне подходящая Фигура. Но боюсь, что Пуштуны не будут рады. Нужен Иран, всё его влияние. Что-бы прекратить войну. А Дустум узбек. Север максимум. Тем более влияние Турции...
      rruvim
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:31
        А Дустум узбек. Север максимум. Тем более влияние Турции...
        ..Так в том -то и дело..С вязи с разногласиями уехал из страны и куда не в Пакистан , не в Иран, в Турцию.....И тут возвращение Дустума и сразу покушение на него...Конечно, фантазия..но не повелению Турции, он приехал, может у Эрдогана, через разведывательные структуры, существует какая-то договоренность с политическими силами Афганистана?..Ну не Севером Афганистана, править вернулся Дустум..Кстати,Турция, взяв под свое влияние Афганистан, еще ближе подберется к среднеазиатским республикам..Тем более. что Эрдоган давно мнит себя турецким падишахом новой Османской империи...Навеяло, потому как, уж больно быстро покушение произведено, не успел из аэропорта выехать..Следовательно, была информация, до того как.. для чего Дустум прилетел..
        parusnik
  5. собаковод Сегодня, 18:13
    Ну, тогда добрый совет этому бравому генералу - выкинь из страны американцев. Это как раз те,
    кто несёт хаос на афганскую землю.
    собаковод
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 18:33
      Дустум был членом рабочей партии Афганистана. Его много кто не любит. Исламисты на все 100% Его не любят наши, он предатель. американцы из-за протурецкой направленности. Его возвращение в Афганистан, лично, для него большая ошибка. Его уже "разыгрывали" однажды, при Наджибулле. Но он "вывернулся". Вся его жизнь - это предательство и предательство.
      rruvim
  6. Роялист (Святослав) Сегодня, 18:27
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Известная личность! Ему бы и быть президентом Афганистана! Мог бы покончить с племенными разногласиями, и начать мирный процесс!!!

    А ведь он смог бы: есть ВОЛЯ и АВТОРИТЕТ. Я там сейчас ни могу НИКОГО другого с ИМЕНЕМ.
    Карзай Слабак!
    Роялист
    1. avt Сегодня, 20:07
      Цитата: Роялист
      Карзай Слабак!

      Карзай простой ресторатор из USA. Въехал на штыках US-ов и даже рядом не стоял по влиянию с Кармалем. За Наджиба , которого Горби и ЕБН предали, и не говорю.
      avt
  7. Роялист (Святослав) Сегодня, 18:38
    Цитата: rruvim
    Дустум странная фигура. Мало того, что узбек, он точно кадр ГРУ или ФСБ. Но он как-то сумел повоевать с талибами, и остался жив.

    Узбеки там многочисленные, а по поводу:"кадр ГРУ или ФСБ"это. Не уверен
    Роялист
  8. Роялист (Святослав) Сегодня, 18:45
    Цитата: собаковод
    Ну, тогда добрый совет этому бравому генералу - выкинь из страны американцев. Это как раз те,
    кто несёт хаос на афганскую землю.

    Будьте реалистом, а не мечтатилем: этого НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. Пока был Союз ещё можно было, что-то надеяться, но и тогда идейных коммунистов у них , возможно,1 на 5 миллионов и то - слишком оптимистично
    Роялист
    1. собаковод Сегодня, 19:05
      Роялист (Святослав)
      Будьте реалистом, а не мечтатилем: этого НЕ ПРОИЗОЙДЕТ.

      Я не мечтатель. Хаос в Средней Азии будет продолжаться, вне зависимости от того, кто там у власти в Афганистане. И со зрением у меня всё в порядке, не беспокойтесь.
      собаковод
  9. Роялист (Святослав) Сегодня, 18:54
    Цитата: parusnik
    Хм...Терракт понятно чьих рук дело. Дустум возвращается.Вот что главное. И вероятно не разговоры вести с бармалеями.Афганистан, вероятно ждут перемены.

    Тут Вам+ : Дустум не та фигура, чтобы маниловшиной заниматься. Какие-то изменения должны быть.
    Комрад Собаковод советует Достумы амеров выступить, а ,что если это американцы его вернули? Ведь, Карзай поет под дудку Вашингтона. Разрази меня гром если Карзай самостоятельная политическая фигура
    Роялист
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:06
      У меня несколько иное мнение...Думаю турецкий падишах стоит за спиной Дустума.Сами посудите, куски Сирии, еще не проглотил, но во рту гоняет..И тут сюрпрайз для всех: США. России, Ирана. Пакистана..Турецкое влияние в Афганистане.Как в том анекдоте.Мужик ловит рыбу в реке и курит Беломор, рядом собака.По реке плывет корова.Подплывает к нему: Мужик,дай закурить..Тот офигел,отдал всю пачку..Через некоторое время, хлопает по карманам , курить нечего.Обращается к собаке,хотя бы залаяла..Та в ответ..А что я, сама охренела...Нечто подобное будет...Опять же не успел прилететь уже покушение..Инфа откуда? Эрдоган-то поддерживает так называемую оппозицию..Вот и пошел через этих слив информации..Тем более, в какой-то мере , мечты Эрдогана о новой Османской империи начинают сбываться..
      parusnik
    2. собаковод Сегодня, 19:12
      Роялист (Святослав)
      Комрад Собаковод советует Достумы амеров выступить, а ,что если это американцы его вернули? Ведь, Карзай поет под дудку Вашингтона. Разрази меня гром если Карзай самостоятельная политическая фигура

      Пока в Афганистане американцы, ситуация будет только усугубляться. Американская "демократия" загнётся без конфликтов, слишком много в это вкладывается.
      собаковод
  10. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 21:01
    Дустум заявил о том, что его противники в Афганистане по-прежнему сильны, и лично он при поддержке афганского народа готов бороться с теми, кто несёт хаос на афганскую землю.
    Похоже что Дустум собрался гасить американцев, поскольку весь хаос от них.
    Ныробский
  11. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 21:01
    Странно, Дустум - этнический узбек. Почему он жил в Турции, а не в Ташкенте?
    ТермиНахТер
    1. Karenius Сегодня, 21:12
      Цитата: ТермиНахТер
      Странно, Дустум - этнический узбек. Почему он жил в Турции, а не в Ташкенте?

      Ещё в середине 90-х как-то в Ташкенте депутаты принимали своих турецких коллег, и обрадовали гостей... что в ближайшем будущем будут сидеть в одном меджлисе.
      Karenius
  12. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 21:20
    Афганистан прекрасная страна. И прекрасна она тем что показывает что даже при полном управлении из США и американских военных на каждом углу, счастья, сытости и богатства не наступает. Что бы там не говорили наши "либералы". И как бы к этому не стремились цэевропейцы из Украины. Но по опыту общения, такие примеры их убедить не могут. Они готовы с пеной у рта доказывать что в стране из приведенного примера дураки живут. А уж у них то всё получиться так как в их мечтах.
    Servisinzhener
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