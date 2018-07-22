Теракт в Кабуле. Главная цель - генерал Дустум

Абдул-Рашид Дустум (фото 1997 года)

Очередной теракт произошёл в столице Афганистана. Взрывное устройство было приведено в действие неподалёку от международного аэропорта Кабула, как сообщил официальный представитель МВД страны Наджиб Даниш. По его сообщению, бомба была закреплена на теле террориста-смертника. В результате подрыва не менее 11 человек погибли, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых – дети.При этом известно, против кого была направлена эта террористическая атака. По информации афганских СМИ, террорист подорвал пояс смертника на пути следования автомобильной колонны, в составе которой двигалась автомашина вице-президента страны, известного далеко за пределами Афганистана, генерала Абдул-Рашида Дустума. Генерал Дустум прибыл в Кабул чартером из столицы Турции. В Анкаре он проживал с мая 2017 года в силу политический трений с другими представителями властей Афганистана.Дустум все последние годы выступал в качестве одного из наиболее активных афганских политиков, борющихся с ИГИЛ (*запрещено в РФ). Он сам неоднократно принимал участие в антиигиловских операциях на севере Афганистана.По словам самого Дустума, который прибыл в Афганистан после длительного отсутствия, он услышал взрыв в тот момент, когда его машина вместе с автомобилями сопровождения покидала аэропорт имени Хамида Карзая. Дустум заявил о том, что его противники в Афганистане по-прежнему сильны, и лично он при поддержке афганского народа готов бороться с теми, кто несёт хаос на афганскую землю.