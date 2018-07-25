Холокост под блокадным Ленинградом

Во время Великой Отечественной войны колоссальные потери несла не только действующая армия. Жертвами гитлеровцев стали миллионы советских военнопленных и простых жителей оккупированных территорий. В республиках и областях Советского Союза, занятых гитлеровскими войсками, был начат подлинный геноцид населения. В первую очередь гитлеровцы приступили к физическому уничтожению находившихся на оккупированных территориях граждан Советского Союза еврейской и цыганской национальностей, коммунистов и комсомольцев, инвалидов, но очень часто жертвами геноцида становились и люди, не попадавшие ни в одну из перечисленных категорий. Когда говорят о Холокосте на территории СССР, в первую очередь вспоминают о трагических событиях в западных областях и республиках страны – на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, в Крыму, а также на Северном Кавказе. Но отметились кровавыми следами гитлеровцы и в других регионах Советского Союза, где шли боевые действия, в том числе в Ленинградской области.22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на Советский Союз, а уже 29 июня границу с СССР перешли войска соседней Финляндии. 8 сентября соединения гитлеровской группы армий «Север» захватили Шлиссельбург, а с северной части к подступам к Ленинграду вышли финские войска. Таким образом, город оказался в кольце, образованном войсками противника. Началась блокада Ленинграда, продлившаяся 872 дня. Оборону города и подступов к нему держали части и соединения Балтийского флота, 8-й, 23-й, 42-й и 55-й армий Ленинградского фронта.Археолог Константин Моисеевич Плоткин – кандидат исторических наук, доцент РГПИ им. Герцена, а кроме того – автор книги «Холокост у стен Ленинграда», которая посвящена трагическим событиям, развернувшимся более 76 лет тому назад в непосредственной близости от северной столицы. В отличие от городов западной части Советского Союза, еврейское население в Ленинградской области не было столь многочисленным. Достаточно много евреев проживало в Ленинграде, но в северную столицу нацисты так и не вошли. Поэтому от массовых расправ над еврейским населением страдали жители городов и поселков, расположенных в окрестностях Ленинграда и занятых гитлеровцами. Еврейское население, проживавшее на этой территории, к моменту начала Великой Отечественной войны насчитывало примерно 7,5 тыс. человек. Молодые мужчины, годные по состоянию здоровья к службе в Красной Армии, были мобилизованы на фронт, а женщины, дети, старики и инвалиды остались.Еврейское население Ленинграда, поскольку северная столица не была взята гитлеровцами, массовый геноцид, начатый нацистами, не затронул. Ленинградские евреи, как и другие блокадники, выносили всю тяжесть осадного положения города. Но многим из них, по крайней мере, удалось выжить, чего не скажешь о еврейском населении тех городов и населенных пунктов Ленинградской области, которые были оккупированы гитлеровскими войсками. Всего под властью гитлеровцев осенью 1941 г. оказалось частично или полностью 25 районов Ленинградской области.18 сентября 1941 года гитлеровские войска ворвались в город Пушкин. Оккупанты приступили к расхищению имущества находившихся в Пушкине объектов культуры, в том числе – убранства Янтарной комнаты Большого дворца. Но разграбление города было лишь одним из преступлений нацистских оккупантов, причем весьма невинным по сравнению с теми ужасами, которые ждали мирное население города. Именно Пушкин, ставший самым северным крупным населенным пунктом Ленинградской области, называют еще и северной границей Холокоста.Мирные жители Пушкина во время боев спрятались в подвалах многочисленных исторических памятников — Гостиного Двора, Лицея и т.д. Естественно, что когда немцы заняли город, они первым делом бросились осматривать подвальные помещения, ожидая встретить там скрывающихся красноармейцев, коммунистов и евреев. Далее события разворачивались практически также, как и в других советских городах, оккупированных гитлеровцами. 20 сентября, через 2 дня после взятия города, на площади перед Екатерининским дворцом гитлеровцы расстреляли 38 человек, включая 15 детей. Еще несколько расстрелов были проведены в местных парках. Вещи убитых евреев гитлеровцы раздавали местным жителям, тем самым стимулируя последних сообщать о местонахождении скрывающихся лиц еврейской национальности и коммунистов.Очевидцы тех страшных событий сохранили в памяти фамилии и имена тех гитлеровских карателей, которые лично организовывали убийства советских людей и участвовали в их исполнении. Командовал расстрелами советских граждан немецкий комендант Пушкина Роот. Это был молодой немецкий офицер лет 30, который выполнял обязанности коменданта до ноября 1941 г. Помощником Роота был немец Обер, непосредственно обысками и арестами в Пушкине занимались немецкие гестаповцы Рейхель и Рудольф.В начале октября 1941 г. оккупационные власти расклеили в Пушкине приказ об обязательной регистрации жителей города. Евреям было предписано явиться в комендатуру 4 октября, а остальным жителям Пушкина – 8-10 октября. Как и в Ростове-на-Дону, где евреи проследовали к месту своего уничтожения в Змиевской балке добровольно, будучи уверенными в том, что немцы не причинят им вреда, в Пушкине местное еврейское население в большинстве своем тоже не стало скрываться от гитлеровцев. С утра 4 октября 1941 г. евреи сами потянулись к немецкой комендатуре. Вероятно, большинство из них и не верили в то, что гитлеровские оккупанты будут их расстреливать, а думали, что будут отправлены на работы или на худой конец в концентрационные лагеря. Эти ожидания не оправдались. Поскольку вблизи Пушкина проходила линия фронта, гитлеровское оккупационное командование решило не церемониться с евреями и другими категориями лиц, подлежавших, согласно позиции Третьего рейха, физическому уничтожению.Как только во дворе комендатуры скопилось достаточное количество евреев, несколько сотен человек были отведены в парк, а затем расстреляли на окраине парка, на Розовом поле. Тех евреев, кто не явился в злополучный день 4 октября в комендатуру, отлавливали военные патрули. Как и во многих других оккупированных городах, в Пушкине «усердствовали» местные предатели. Они отличались особенной жестокостью, пытаясь выместить на беззащитных людях какие-то обиды на советскую власть, либо собственные комплексы.Одной из школ города Пушкина руководил человек по фамилии Тихомиров. Казалось бы, директор советской школы должен был быть максимально выдержанным и идейным человеком. Но Тихомиров оказался скрытым антисоветчиком и антисемитом. Он лично приветствовал вошедшие в город гитлеровские войска, а затем стал выявлять скрывающихся евреев и даже лично принимал участие в их убийствах. Другим известным предателем был некто Игорь Подленский. Прежде он служил в Красной Армии, однако затем перешел на сторону врага и уже в ноябре 1941 г. был назначен заместителем бургомистра города, а затем, в январе 1942 г. – начальником гражданской вспомогательной полиции. Именно люди Подленского и он лично участвовали в облавах и рейдах по выявлению евреев, прятавшихся в подавалах Гостиного двора. В декабре 1942 г. он отвечал за регистрацию всех жителей Пушкина. Но если Тихомиров, Подленский и подобные ему люди действовали скорее из идейных соображений, то многие предатели шли на службу к гитлеровцам исключительно из корыстных соображений. Таким людям было все равно, что делать, лишь бы получать вознаграждение.Не только в Пушкине, но и в других оккупированных городах и поселках Ленинградской области началось уничтожение еврейского населения. Историк Константин Плоткин подчеркивает, что факты массовых расправ над евреями были выявлены в 17 населенных пунктах Ленинградской области, в том числе в Пушкине, Гатчине, Красном Селе, Павловске и целом ряде других мест. Гатчина, которую немцы захватили еще раньше, чем Пушкин, стала центром гитлеровских карателей. Именно здесь разместилась айнзатц-группа «А» и специальные зондеркоманды, которые выдвигались из Гатчины в другие населенные пункты Ленинградской области для проведения карательных операций и массового уничтожения советских граждан. В Гатчине был создан и центральный в этих местах концентрационный лагерь. Пересыльные пункты открылись в Вырице, Торфяном, Рождествено. Кроме евреев, в Гатчинском концентрационном лагере размещались военнопленные, коммунисты и комсомольцы, а также лица, задержанные немцами в прифронтовой полосе и вызвавшие у них подозрения.Общее количество убитых евреев колеблется в пределах 3,6 тыс. человек. По крайней мере, именно такие цифры значатся в отчетах айнзац-групп, действовавших в оккупированных районах Ленинградской области. То есть, фактически было уничтожено все еврейское население оккупированных территорий области, за исключением мужчин, мобилизованных на фронт, и тех немногочисленных евреев, которым удалось покинуть свои дома еще до оккупации.Следует отметить, что и нееврейское население Пушкина понесло колоссальные потери. Во-первых, немцы не особо разбирались в том, кого убивать, а кого миловать. Оккупанты могли застрелить любого советского человека за самый незначительный проступок, а то и просто так. Во-вторых, в городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация, начался голод. Многие жители были вынуждены даже работать на немцев, только бы получить заветные продовольственные карточки. Примечательно, что некоторые из тех, кто шел на службу к немцам, рискуя своими жизнями, приносили очень большую пользу делу победы. Такие люди обладали куда большими возможностями, чем обычные жители оккупированных территорий, поэтому они могли содействовать спасению схваченных евреев. И такие примеры были далеко не единичными.Уничтожение еврейского населения Ленинградской области продолжалось все годы оккупации. Так, в январе – марте 1942 г. в Вырице Гатчинского района было уничтожено около 50 евреев. Именно в этом населенном пункте, хотя и очень непродолжительное время, действовало единственное на территории Ленинградской области еврейское гетто. В состав Ленинградской области в то время входила и значительная часть современной Новгородской области. На этих землях также продолжались расправы над мирным населением. Гитлеровцы уничтожили евреев Новгорода, Старой Руссы, Боровичей, Холма. Всего на территории Новгородской области были уничтожены более 2000 евреев.Финские войска, оккупировавшие Карелию, относились к еврейскому населению несравнимо мягче немцев. По крайней мере, массового уничтожения евреев на оккупированных финнами территориях отмечено не было. Возможно, такая либеральная политика финского командования определялась общим курсом Хельсинки. Руководство Финляндии, несмотря на союзнические отношения с Германией, отказалось не только уничтожать своих евреев, но и отправлять их в концентрационные лагеря. Относительно неплохо, по сравнению с немцами, относились финские военнослужащие к евреям и на оккупированных советских территориях.В январе – феврале 1944 г. Красная Армия проводила Ленинградско-Новгородскую операцию, в ходе которой была освобождена большая часть Ленинградской и Новгородской областей. 14 января войска Ленинградского фронта начали наступление на Ропшу, 15 января – на Красное Село, а 20 января уничтожили мощную группировку противника в районе Петергофа и двинулись на юго-запад. 20 января 1944 г. от гитлеровских захватчиков был освобожден Новгород, а в конце января советские войска освободили Тосно, Красногвардейск и Пушкин. 27 января 1944 г. блокада Ленинграда была полностью ликвидирована.После тотального разгрома германских войск, блокировавших Ленинград и два с половиной года хозяйничавших на территории многих районов Ленинградской области, советские власти начали не только восстановление разрушенной инфраструктуры, но и расследование всех преступлений, совершенных гитлеровцами на оккупированных территориях. В том числе была поднята и фактура относительно массового уничтожения советских граждан, включая и лиц еврейской национальности, коммунистов и комсомольцев, военнопленных, на территории населенных пунктов Ленинградской области. Благодаря помощи местных жителей следственным органам удалось установить основных лиц, во время оккупации сотрудничавших с гитлеровцами и участвовавших в геноциде советского населения. Те из них, кто остался в живых к моменту освобождения Пушкина и других населенных пунктов Ленинградской области, понес заслуженное наказание.