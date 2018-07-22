00:49 23 июля

Узбекистан перехватил российскую АЭС у Казахстана, и не только ее

Ташкент и Москва, после почти 15 лет замороженных отношений, наконец перешли к их восстановлению. Впереди их ждут как гражданские научно-технические и энергетические проекты, так и военное взаимодействие. Как неудивительно, но Узбекистан начинает обгонять соседний Казахстан по совместным с Россией экономическим проектам.

Узбекистан решил построить первую в республике атомную электростанцию. Контракт достался Росатому, а сама станция будет возводиться по тому же проекту, что и Белорусская АЭС. Она нужна среднеазиатской республике как воздух. Ее население растет, потребность в электроэнергии увеличивается. Сегодня Узбекистан получает более 80% всего электричества путем сжигания угля и природного газа. После постройки атомной станции, Ташкент сможет продавать ценные углеводороды Китаю и Афганистану.

В то же самое время южные регионы соседнего Казахстана испытывают дефицит в электроэнергии. Когда-то Астане тоже предлагали проект АЭС, но она отказалась, возможно не без помощи американцев.




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Комментарии 2

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  1. Vard Вчера, 22:14
    Совместные экономические проекты лучший повод для дружбы.... А дружить с республиками надо... А что то американцы суетятся... По делу и без дела...
    Vard
  2. БorisovичЪ (Борисович) Вчера, 23:40
    Интересно на чьи деньги будет строиться? Если опять в долг, то , вроде бы как не комильфо. Не желательно на старые грабли наступать опять и снова.
    БorisovичЪ
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