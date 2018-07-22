Узбекистан перехватил российскую АЭС у Казахстана, и не только ее

Ташкент и Москва, после почти 15 лет замороженных отношений, наконец перешли к их восстановлению. Впереди их ждут как гражданские научно-технические и энергетические проекты, так и военное взаимодействие. Как неудивительно, но Узбекистан начинает обгонять соседний Казахстан по совместным с Россией экономическим проектам.



Узбекистан решил построить первую в республике атомную электростанцию. Контракт достался Росатому, а сама станция будет возводиться по тому же проекту, что и Белорусская АЭС. Она нужна среднеазиатской республике как воздух. Ее население растет, потребность в электроэнергии увеличивается. Сегодня Узбекистан получает более 80% всего электричества путем сжигания угля и природного газа. После постройки атомной станции, Ташкент сможет продавать ценные углеводороды Китаю и Афганистану.



В то же самое время южные регионы соседнего Казахстана испытывают дефицит в электроэнергии. Когда-то Астане тоже предлагали проект АЭС, но она отказалась, возможно не без помощи американцев.











