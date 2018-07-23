Вокруг света за 8 дней. К 85-летию первого одиночного кругосветного перелёта

Современное изображение, показывающее Уайли Поста на фоне его самолёта

Фотопортрет Уайли Поста

У.Пост в высотном гермокостюме собственной разработки

Либерийская марка с изображением первого высотного костюма, разработанного У. Постом

Вилл Роджерс и Уайли Пост перед последним вылетом

Самолёт-рекордсмен У. Поста «Локхид-Вега» «Винни Мэй» в экспозиции музея

85 лет назад, 22 июля 1933 года американский пилот Уайли Гардеман Пост (Wiley Hardeman Post) вошёл в историю. Именно тогда он прилетел в Нью-Йорк на своём маленьком самолёте «Винни Мэй» (названном так в честь своей дочери), после первого в мире одиночного кругосветного перелёта.Всего он облетел земной шар за 7 суток, 18 часов и 49 минут, сделав 11 остановок на маршруте. И это он совершил, не имея профессионального лётного образования и имея только один глаз, т.к. второй он потерял, работая горняком.Этот удивительный уроженец Техаса родился 22 ноября 1898 года в семье фермера-шотландца и индианки. С детства мечтавший о полётах, изначально Уайли Пост был вынужден просто зарабатывать себе на жизнь, сначала на ферме, потом на горных разработках.Во время Первой мировой войны он пробовал стать пилотом, но не прошёл отбор, а вскоре война, в которую США вступили ближе к её концу, завершилась. Будучи одно время безработным, будущий герой американской авиации даже участвовал в попытке вооружённого ограбления, был арестован и год провёл в заключении.Однако потом он смог устроиться в кочующее воздушное шоу «Баррел Тиббс и его высококлассные техасские летуны» в качестве каскадёра-парашютиста. Через некоторое время он проходит обучение у своих коллег по «воздушному цирку» и становится хорошим пилотом. Накопив опыта, он устраивается на работу в качестве личного пилота к одному из нефтяных магнатов, а позже – к одному из совладельцев фирмы «Lockheed».В это же время на одном из родео Уайли Пост знакомится с Уильямом Роджерсом, известном ковбоем-виртуозом, путешественником и искателем приключений, человеком, который станет его другом до самой их гибели.И в 1930 году Уайли Пост на приобретённым в кредит самолёте «Lockheed Vega» побеждает в Североамериканском воздушном дерби, совершив быстрее всех перелёт Лос-Анджелес – Чикаго (за 9 ч. и 8 мин.).23 июня 1931 года вместе со штурманом Харольдом Гатти он совершает успешный кругосветный перелёт по маршруту: Нью-Йорк – Харбор-Грейс – Флинтшир – Ганновер – Берлин – Москва – Новосибирск – Иркутск – Благовещенск – Хабаровск – Ном – Фэйрбэнкс – Эдмонтон – Кивленд – Нью-Йорк. Этот перелёт был совершён за рекордные для того времени 8 дней, 15 часов и 51 минуту. Так был побит предыдущий мировой рекорд, установленный ещё пилотами дирижабля (21 день).За это достижение оба члена экипажа были награждены «Крестом лётных заслуг» (напомним, что первым из награждённых данным орденом был Чарлз Линдберг за трансатлантический перелёт в 1927 году), а нефтяной магнат Ф. Холл выкупил у банка и подарил пилоту его самолёт «Винни Мэй».Именно тогда, под редакцией У.Роджерса, вышла статья об этом рекорде под названием «Вокруг света… за 8 дней».Пост и Гатти, два товарища, совершившие этот перелёт, планировали открыть свою лётную школу, однако из-за экономической депрессии, а также из-за отсутствия у них официального лётного образования, инвесторов в это предприятие найти не удалось.Тогда У.Пост решился пойти на новый рекорд: он запланировал совершить одиночный перелёт вокруг Земли, установив для этого ещё только разрабатывавшиеся фирмой «Спэрри» автопилот и радиопеленгатор.И в 1933 году он успешно совершает за 7 суток, 18 часов и 49 минут такой перелёт по маршруту: Нью-Йорк – Берлин – Кенигсберг – Москва – Новосибриск – Иркутск – Рухолва – Хабаровск – Фэрбэнкс – Эдмонтон – Нью-Йорк, улучшив свой прежний рекорд на 21 час.В Нью-Йорке Поста второй раз встретили как героя, причём с ещё большим энтузиазмом: толпа в несколько десятков тысяч человек пронесла его на руках по улицам города. За это достижение он был награждён «Золотой авиационной медалью» Международной федерации аэронавтики, одной из престижнейших в мире наград, присуждаемых за особо крупный вклад в развитие авиации и космонавтики.В 1934 году он был приглашён компанией «Phillips Petroleum» для участия в программе высотных полётов. В частности, У. Пост во главе маленького коллектива создал гермокостюм, в котором уже в сентябре 1934 года достиг предельной тогда высоты в 9 км, ставший прообразом современных костюмов для пилотов.Позднее он поднялся, по недостаточно точно подтверждённым данным, даже до высоты 15 км и в дальнейшем принял участие в разработке первого прототипа скафандра. Однако совершить высотный, сначала трансамериканский, а потом и трансатлантический перелёт он так и не смог по ряду причин.В 1935 году этот выдающийся пилот и новатор предложил создать линию воздушного сообщения между США и СССР. Поскольку найти инвесторов вновь не удалось, он в очередной раз из деталей списанных машин сам стал строить свой гидросамолёт, который, по его мнению, подходил бы для этой цели.В это время к нему приехал его давний приятель, ставший уже знаменитым писателем, журналистом и актёром, Уильям Роджерс, с которым они договорились совершить этот перелёт совместно. Тестовые полёты прошли хорошо, и в начале августа два друга вылетели с оз. Вашингтон под Сиэтлом на Аляску. Прибыв благополучно на место, произведя небольшой ремонт, 15 августа 1935 года они вылетели по маршруту Аляска – Уэлен – Нагаево – Якутск – Иркутск – Красноярск – Свердловск – Москва, планируя совершить только одну остановку в Якутске.Однако в этот же день в районе Пойнт-Барроу у северного побережья Аляски самолёт Поста и Роджерса попал в грозовой фронт. Экипаж потерял ориентировку и был вынужден сесть на воду одного из заливов. Найдя местных жителей, Роджерс уточнил их координаты. После его возвращения на борт друзья снова взлетели.Однако улететь далеко они не смогли. Или из-за перетяжелённой конструкции, или из-за неисправности в моторе, или из-за ошибки в пилотировании их самолёт на взлёте упал в воду и на подводные камни. Оба члена экипажа погибли мгновенно. Уайли Посту было всего 36 лет…Не только люди в США, но и в СССР ещё несколько дней ждали, надеялись на чудо, что самолёт только повреждён, и пилоты скоро выйдут на связь, но чуда не произошло.В наши дни в районе места их гибели установлен памятник. Имя Уайли Поста носит вспомогательный (ранее бывший главным) аэропорт Оклахома-сити, а коммерческий аэропорт этого города назван в честь Уильяма Роджерса. Самолёт «Винни Мэй» и высотный костюм пилота, созданный и использовавшийся У. Постом, были выкуплены Смитсоновским институтом и Конгрессом США и в наше время экспонируются в «Национальном музее авиации и космонавтики» в Вашингтоне.Кроме того, уже несколько десятилетий «Лётная ассоциация Оклахомы» ежегодно присуждает премию «Wiley Post Spirit» нуждающимся лётчикам, авиаконструкторам и авиамеханикам, часто самоучкам без специальной подготовки, которые вносят инновационный вклад в развитие общегражданской авиации, в память новаторского духа Уайли Поста и в память тех финансовых проблем, с которыми сталкивался этот выдающийся пилот.P.S. Уайли Пост и Уильям Роджерс принадлежали к народу чероки (хотя и были не чистокровными индейцами, а в очень большой степени смешанными по происхождению, метисами), и именно они являются одними из самых известных героев, имеющих происхождение из данного племени автохтонных обитателей Северной Америки.