После тотального развала: Россия возрождает легендарные заводы

Когда-то Сталинградский алюминиевый завод был всесоюзным эталоном по качеству своей продукции. Это предприятие выжило даже в лихие 90-е годы, и лишь к 2013 году начало увядать. Сегодня же, спустя 5 лет завод не просто восстанавливает производство, но и создает новые мощности. На предприятии уже трудятся почти 2000 человек, и это далеко не предел.



Не отстает и еще один завод, который когда-то выпускал знаменитые танки Т-34. Речь о Сталинградском тракторном заводе. В 90-е годы он стал одним из символов развала отечественной тяжелой промышленности. Несмотря на то, что сегодня там собираются боевое машины десанта БМД-4, до полной загрузки мощностей еще очень далеко. Не так давно завод был передан под управление Ростеха и уже сейчас в госкорпорации разрабатывают планы по восстановлению и развитию предприятия.



Сегодня в нашей стране возрождаются десятки заводов и предприятий, еще сотни создаются с нуля. По сути, мы являемся свидетелями возрождения того, что утратили 20 лет назад.











