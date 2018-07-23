12:08 23 июля

После тотального развала: Россия возрождает легендарные заводы

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Когда-то Сталинградский алюминиевый завод был всесоюзным эталоном по качеству своей продукции. Это предприятие выжило даже в лихие 90-е годы, и лишь к 2013 году начало увядать. Сегодня же, спустя 5 лет завод не просто восстанавливает производство, но и создает новые мощности. На предприятии уже трудятся почти 2000 человек, и это далеко не предел.

Не отстает и еще один завод, который когда-то выпускал знаменитые танки Т-34. Речь о Сталинградском тракторном заводе. В 90-е годы он стал одним из символов развала отечественной тяжелой промышленности. Несмотря на то, что сегодня там собираются боевое машины десанта БМД-4, до полной загрузки мощностей еще очень далеко. Не так давно завод был передан под управление Ростеха и уже сейчас в госкорпорации разрабатывают планы по восстановлению и развитию предприятия.

Сегодня в нашей стране возрождаются десятки заводов и предприятий, еще сотни создаются с нуля. По сути, мы являемся свидетелями возрождения того, что утратили 20 лет назад.




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Комментарии 6

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  1. We_Smart (Игорь) Сегодня, 09:07 Новый
    Это такая шутка?
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    We_Smart
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:59 Новый
      Цитата: We_Smart
      Это такая шутка?

      Да нет, заводы строятся, можете погуглить, сколько заводов было построено с 2014 по 2018
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      Венд
  2. Роялист (Святослав) Сегодня, 09:20 Новый
    Отрадна новость. "Сегодня в стране возрождаются десятки заводов и предприятий, ещё сотни создаются с нуля" , но хотелось уточнить: какие заводы возрождаются? Автор упомянул лишь Волгоград, но в России кроме Царицина-Сталинграда-Волгограда есть и другие города, а по этому :"огласить весь список"("Операция"Ы"и другие приключения Шурика")
    Репортера медом не корми, а дай по триндеть- так, но промышленность возрождается тоже факт.
    Доказательств тому уйма: Плисецк, Крымский мост и последнее сообщение: флота переданы 3 корабля, а на один только корабль работают десятки предприятий. Это при Петре1 было просто: согнали на место плотников и кузнецов и" айда ребята", но то нужны были пушки и паруса. А сейчас и вовсе
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    Роялист
  3. Председатель (Валерий) Сегодня, 09:27 Новый
    Еду по стране начиная с Тольятти, "Тольяттифосфор", огромные руины, заезжаю в родной Аткарск, руины, и до Астрахани, въезжаешь руины от предприятий или они переделаны в гипермаркеты, или в офисы и сдаются в аренду, и так по всей стране, не надоело врать для нашей супер огромнейшей страны с её супер богатствами, 100 миллионов населения это ноль , производств и работы должно быть не мерено, так же как и денежных средств.
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    Председатель
  4. Larum (Larum) Сегодня, 09:50 Новый
    Лозунги без цифр. бла-бла...
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    Larum
  5. Donald72 Сегодня, 10:15 Новый
    Скажу за тюмень. Развалено было много но это заслуга 90х. Построен УГМК металопрокат, нефтеперерабатывающий завод, проснулся БКУ нефтеные вышки вес в оренду сдовался сейчас загружен. Много более мелких строится. Все крупные свинофермы и птичники в области расширяются.
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    Donald72
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