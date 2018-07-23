Рассказы об оружии. Танк Т-90 снаружи и внутри

Забавно, но Музей отечественной военной истории в Падиково Московской области – это единственное место, где Т-90 можно увидеть в качестве музейного экспоната.Остальные собратья в той или иной степени боеготовности несут военную службу, причем в основном они это делают далеко за пределами России.Из довольно приличного количества выпущенных танков, а Т-90/Т-90А было изготовлено около 625 единиц, Т-90С/Т-90СА — около 1500 единиц, всего 550 танков (в основном Т-90 и Т-90А) находятся в России, причем около 200 – на хранении. Остальные разбросаны по свету, причем, в свете удачного применения в Сирии, заключено договоров на 500 с лишним машин для Египта и Кувейта.Тем не менее, до сих пор идут споры на тему что есть Т-90. Кто-то считает его шагом вперед, кто-то просто очередной модернизацией Т-72Б.В действительности (как одно из мнений, да) Т-90 – это продолжение семейства машин Т-72 и Т-80. Именно так, потому что от Т-80 кое-что перешло, например, комплекс управления огнем (КУО) 1А45 «Иртыш», удачно совмещенный с автоматом заряжания танка.Работы над машиной начались еще в конце 80-х годов прошлого века, а на вооружение танк поступил в 1992 году, уже в России.Если посмотреть пристально, то фактически Т-90 не имеет особенных изменений по сравнению с базовыми моделями. Конечно, в танк Т-90 было внесено столько улучшений и модернизаций, например, улучшена система управления огнем, защита, броня стала многослойной и с встроенной динамической защитой.Также на танк был установлен новейший комплекс оптико-электронного подавления (КОЭП) «Штора», который защищал машину от противотанковых средств, особенно имеющих лазерную головку наведения. Нельзя сказать, что новый танк стал прорывом, по своим техническим характеристикам, но защита и огневая мощь машины были увеличены.Так что можно сказать, что Т-90 это глубокая модернизация Т-72Б, но глубокая настолько, что имеет право на имя собственное. После смерти в 2010 году Владимира Ивановича Поткина, главного конструктора танка, решением правительства Российской Федерации Т-90 было присвоено словесное название «Владимир».Т-90 имеет классическую схему компоновки: в носовой части танка находится отделение управления, боевое отделение – посередине машины, а двигатель и трансмиссия – в корме танка.Экипаж танка состоит из трех человек: в отделении управления находится механик-водитель, а командир и наводчик – внутри башни, слева и справа от орудия.Основным вооружением Т-90 является гладкоствольная пушка калибром 125-мм. Орудие снабжено стабилизатором, работающим в двух плоскостях, имеет систему учета деформации ствола и систему откачки пороховых газов. Скорострельность пушки 8 выстрелов в минуту.Т-90 также вооружен спаренным пулеметом 7,62-мм и 12,7-мм пулеметом «Утес» на башне в качестве средства ПВО.Боекомплект танка составляет 42 выстрела и включает в себя различные виды боеприпасов:бронебойные подкалиберные снаряды 3БМ42;бронебойные кумулятивные снаряды 3БК29М;осколочно-фугасные снаряды с электронным дистанционным взрывателем;ПТУР 9М119.Дальность стрельбы противотанковыми ракетами составляет от 100 до 5000 метров.Система управления огнем. Все данные об обстановке, такие как дальность стрельбы, направление и скорость ветра, температура воздуха, положение танка учитываются, обрабатываются процессором. Наводчик просто должен навести прицел на цель и произвести выстрел. Танк оснащен ночным прицелом «Буран-ПА» и прицельным комплексом командира танка «Агат-С».На Т-90 установлен четырехтактный 12-цилиндровый дизельный двигатель, на поздних модификациях машины он был заменен на более совершенный двигатель с турбокомпрессором, что позволило увеличить его мощность с 840 л.с. до 1000 л.с. Двигатель обеспечивает большую подвижность и маневренность танка, не зря Т-90 называют «русским летающим танком». Трансмиссия планетарного типа. Т-90 имеет 7 передач вперед и одну назад.В конструкции Т-90 использована ходовая часть танка Т-72, поэтому что-то добавит сложно. Испытанная годами и конфликтами.Танк Т-90 защищает его многослойная броня, со встроенной системой динамической защитой, КОЭП «Штора», которая защищает машину от противотанковых средств с полуавтоматической системой наведения или лазерным самонаведением. Датчики лазерного излучения обеспечивают его прием в радиусе 360°, данные быстро обрабатываются, и в нужном направлении выстреливается аэрозольная граната, блокирующая луч лазера. Также на танке используется современная система пожаротушения.Слабым и уязвимым местом защиты танка Т-90 считается расположение топливной системы. Баки с топливом частично вынесены в боевой отсек и никак не отделены от экипажа. Еще одной проблемой защищенности этой машины является размещение боекомплекта внутри боевого отделения, при этом он также не изолирован от экипажа. Его подрыв гарантировано приводит к уничтожению танка, проверено в Сирии.По удобству. Танк не тесный внутри, но на каждом квадратном дециметре что-то да будет размещено. Блоки, панели с кнопками и тумблерами, краны. Довольно напряженное хозяйство, если честно.Если учесть то, что на последних модификациях Т-90АМ/СМ устанавливается современная СУО "Калина", включающая многоспектральные прицел наводчика, панорамный прицел командира с цифровым баллистическим вычислителем и комплектом датчиков условий стрельбы, то думаю, сопутствующих крутилок и нажималок стало еще больше.В состав "Калины" интегрирован программно-технический комплекс (ПТК) взаимодействия танкового/мотострелкового батальона. Он позволяет объединить в единую информационную сеть все боевые и приданные машины подразделения, производить обмен информацией о местоположении любых боевых машин батальона и приданных ему сил, размещении противника, получать и передавать информацию в вышестоящие звенья управления.Можно долго перечислять отличия Т-90С/Т-90МС от обычных Т-90, но по моему мнению, это уже другие танки, другого поколения. Много электроники, много независимости.Насколько реально можно сравнить Т-90МС и Т-72Б3… Думаю, это должен сделать специалист. Мы же просто показали на примере базовой модели Т-90, что потенциал для модернизаций и дальнейшего развития у танка есть.Основные ТТХ танка Т-90Экипаж: 3 человекаВес танка, т: 46,5Мощность двигателя, л.с.: 800/1000 л. с. (дизель)Запас топлива основной бак/навесные баки, л: 1200/400Запас хода на основном баке/навесные баки, км: 550/200Скорость по трассе, км/ч: 60Скорость по пашне, км/ч: 50Преодоление преград:— угол подъема: 30 градусов— барьер, м: 0,8— ров, м: 2,8— брод, м: 1,2 (1,8)ВооружениеГладкоствольная пушка 2А46М-2 калибр 125-ммДальность стрельбы, км: 5Боекомплект, шт.: 42 (22 снаряда в автомате заряжания)Скорострельность, выстр/мин.: 8Типы боеприпасов: БПС, БКС, ОФС, УРСпаренный с пушкой пулемет ПТКМ 7,62-мм, 2000 патроновКрупнокалиберный пулемет КОРД 12,7-мм, 300 патронов