Бесславный конец «Чёрной вдовы». Почему проиграл YF-23

Эта завораживающая своей эстетикой машина впервые поднялась в небо 27 августа 1990-го года (теперь уже далекого). Отчасти правы те, кто любит использовать метафору про быстрый ход времени. Казалось, еще вчера Black Widow II красовалась в журналах в качестве перспективного авиационного комплекса. Сейчас все знакомые с авиацией прекрасно знают, что судьба проекта оказалась незавидной, а если быть предельно откровенным, то проект закрыли по причине его проигрыша в конкурсе ATF (Advanced Tactical Fighter) в апреле 1991 года. Победитель тоже всем хорошо известен. Это YF-22, позже «переродившийся» в F-22 Raptor — первый серийный истребитель пятого поколения.Несмотря на то, что самолет YF-23 так никогда и не увидел серию, он прошел долгий эволюционный путь. За спиной у машины 50 испытательных полетов общей продолжительностью 65,2 часа. Это, конечно, не астрономическое количество. Для сравнения: прототипы Су-57 еще к октябрю 2013 года совершили более 450 полетов. А столь нелюбимый многими F-35 за двенадцать лет летных испытаний выполнил 9,2 тысячи полетов! Впрочем, сравнивать напрямую их неразумно не только потому, что «Черная вдова» так навсегда и осталась прототипом. Можно условно выразиться, что YF-23 стал вообще первым истребителем пятого поколения в истории. Ведь предок «Раптора», YF-22, увидел небо через месяц после перового полета Black Widow II. Примечательно и то, что еще до первого полета конкурента YF-23 выполнил полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, достигнув скорости 1700 км/ч.После поражения в конкурсе два построенных самолета YF-23 передали исследовательскому центру NASA на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния). Обе машины находились на хранении до 1996 года, после чего их передали в музеи. Сейчас один YF-23 можно видеть в Национальном музее ВВС США в Дейтоне. Второй прототип в 2004 году передали в аренду Western Museum of Flight.Среди авиалюбителей до сих пор бушуют жаркие дискуссии вокруг целесообразности отказа от «Черной вдовы» в пользу Lockheed YF-22. Парадоксально, но они гораздо чаще встречаются, чем баталии вокруг конкурса JSF (Joint Strike Fighter), который, согласно логике, более «знаковый» во всех смыслах. Мы уже не говорим о том, что F-35 критиковали, критикуют и будут критиковать, несмотря на его уверенную победу. В чем же причина? Она по-своему тривиальна. Black Widow II можно назвать одним из самых эффектных самолетов в истории: он куда «симпатичнее» странного (если не сказать уродливого) X-32, о коем, насколько можно судить, мало кто сожалеет, кроме разработавших его инженеров «Боинга».Куда интересней техническая сторона. И здесь, конечно, ответы будут не столь просты и очевидны. Разберем по порядку.YF-23 получил интегральную аэродинамическую схему, ромбовидное среднерасположенное крыло со срезанными законцовками и V-образное оперение. F-22 выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным трапециевидным в плане крылом и хвостовым оперением, включающим широко разнесенные, наклоненные наружу кили с рулями направления и цельноповоротные стабилизаторы. И хотя оба самолета, разрабатываемые вокруг технологии малозаметности, сильно отличались от своих предшественников четвертого поколения, YF-22 выглядел существенно более консервативно, в сравнении с по-настоящему революционной «Черной вдовой». Американским военным не свойственен британский консерватизм, как и постсоветское стремление «сэкономить» на военных разработках. Однако лишний риск тоже никто не любит. Особенно когда есть гораздо более простой и понятный вариант.Здесь нужно сделать небольшую экскурсию в историю. Как мы знаем, знаменитый F-4 Phantom II, при всех своих достоинствах, мог запросто проиграть ближний бой более старым советским МиГами. Хотя на постсоветском пространстве «неповоротливость» F-4 сильно преувеличивают, ВВС США прекрасно понимали, чем может обернуться отсутствие у YF-23 двигателя с управляемым вектором тяги. Удлиненный фюзеляж Black Widow II, из-за которого самолет любят сравнивать с SR-71, тоже не смотрится в этом смысле выигрышно, особенно в сравнении с «крепко сбитым» YF-22. Даже быстрый взгляд на последний выдает в нем прирожденного воздушного бойца, который отлично подойдет в том числе для ближнего воздушного боя.Поскольку применение технологии стелс лежит в основе концепции истребителей пятого поколения, и Northrop, и Lockheed очень внимательно подошли к показателям малозаметности. В сети можно встретить популярное суждение, будто YF-23 «менее заметен», чем «Раптор». Действительно, вышеупомянутые двигатели на «Черной вдове» — огромный плюс в плане снижения ИК-заметности. Однако в случае с радиолокационной заметностью (что намного важней) Black Widow II видится аутсайдером. Несмотря на характерную конструкцию воздухозаборника, в случае с YF-23 можно невооруженным взглядом видеть лопатки компресса двигателя, что явно не повышает малозаметность. Кроме того, прототипы получили переплетные фонари: в общем, все то, за что сейчас критикуют российский Су-57. Конечно, делать глубокие выводы на основе двух прототипов было бы наивно: в процессе разработки «невидимость» могла как повыситься, так и снизиться. Между тем, комплекс мер по уменьшению радиолокационной заметности на YF-22 более «ощутим». Остается добавить, что доподлинно показатели малозаметности «Раптора» мы, наверное, никогда не узнаем, поэтому окончательную точку здесь ставить рано.Это, конечно, близко к чистой воды фантазии, однако вопрос компании-разработчика тоже важен. Возможно, именно он и решил окончательно судьбу «Черной вдовы». Эксперты и простые любители авиации часто делают акцент на гигантском опыте, накопленном Northrop в процессе разработки малозаметного стратегического бомбардировщика B-2. Это верно. Но для начала стоит сказать, что у конкурентов из Lockheed к моменту постройки YF-22 на счету уже тоже был созданный стелс. Родоначальник «невидимок» — F-117 Nighthawk. Куда важнее другое: многие специалисты Northrop к моменту поражения в конкурсе были целиком и полностью поглощены вопросами, связанными с B-2 — сложнейшим военным комплексом своего времени и самым дорогим боевым самолетом в мире. Логично предположить, что присуждение победы YF-23 могло сулить проблемы уже непосредственно военным США, у которых приоритетные авиационные проекты оказывались бы в ведении Northrop. Это было не просто неудобно, а банально опасно, так как могло подорвать обороноспособность страны.В целом победа YF-22 над YF-23 видится совершенно логичной. Как, впрочем, и победа X-35 над X-32 — довольно неоднозначным, хотя и, вне всякого сомнения, революционным самолетом своего времени. Детально этот вопрос мы рассмотрим в одной из наших следующих статей.