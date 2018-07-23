Как сожрать Россию и не подавиться

Каждый раз, когда появляется статья или видео поддерживаемого Кремлем канала RT, рядом с ними должен выскакивать материал BBC.

Наш давний знакомый Майкл Макфол не смог удержаться от комментариев по поводу встречи в Хельсинки американского и российского президентов. И мы, в принципе, могли бы не обращать внимания на очередное умствование одного из американских оппонентов Трампа: их там сейчас сотни, и каждый норовит сказать свое «фи» по поводу «ненужной» и «проваленной Трампом» встречи… Но есть пара причин, почему нам стоит отнестись к этому чуть более серьезно.Прежде всего мы должны понимать, что после провала Хиллари Клинтон условный демократический лагерь остался без ярко выраженных лидеров. Формирование политического авангарда Демократической партии США идет прямо сейчас, и не исключено, что у бывшего посла США в России есть все шансы внезапно подняться на самый верх политической иерархии демократов.Конечно, далеко не факт, что он станет кандидатом на пост президента США. Но при достаточной актуальности российской темы в предвыборный период мы вполне можем ожидать, что господин Макфол сможет претендовать даже на пост госсекретаря, то есть, в случае успеха демократов на выборах, стать аналогом нашего министра иностранных дел.Это тем более вероятно, что в демократических кругах Макфола ценят не просто как бывшего посла в России, а как настоящего эксперта по нашей стране, уже успевшего проявить себя при Обаме в качестве архитектора перезагрузки американо-российских отношений. И не так уж важно, что эта самая перезагрузка на деле ни к чему не привела: американцы прекрасно живут среди собственных мифов и миражей, и если за человеком закрепилось мнение архитектора чего-либо, то будьте уверены, именно так он и будет восприниматься абсолютным большинством соответствующей касты.Ещё одна причина, по которой мы должны всерьез отнестись к риторическим упражнениям Макфола, – это не просто критика конкретной встречи, а в чем-то даже программное заявление. И если наш прогноз сбудется, и Макфол действительно займет важное место на американском политическом олимпе, мы будем заранее готовы к тому, как предполагаемая демократическая администрация США будет выстраивать свои отношения с Россией.Так вот, Майкл Макфол на страницах авторитетного американского политического издания «Foreign Affairs» заявил, что США как никогда нуждаются в новой российской стратегии.Однако, как выясняется из самого текста, ничего особо нового он читателю не предлагает. Просто в начале он традиционно пинает Трампа и республиканскую администрацию, утверждая, что у той нет никакой стратегии в отношении России. А если и есть, говорит Макфол, то их как минимум две, и они противоречат друг другу: Трамп хочет и вредить России, и одновременно сближаться с нею. Такая противоречивость, по мнению бывшего посла, не очень понятна и вряд ли может привести к конечному успеху.А вот у демократов такая стратегия, по мнению Макфола, есть. Он сам излагал её месяц назад на страницах того же издания, о чем сейчас не поленился напомнить.Среди элементов этой стратегии важное место отведено старым, проверенным способам давления на Россию. В частности, окормление грантами «демократических журналистов» и СМИ, поддержка «свободной Украины» как возможного примера для российского общества, консолидация всего мирового «демократического сообщества» против неоимперских и даже националистических ходов и провокаций Москвы.Ключевой задачей господин Макфол видит ни много ни мало «поощрение демократии в России и её интеграция в западную систему». Что звучит совсем не угрожающе, правда? Это мы, долгие годы вкушавшие плоды подобного поощрения и такой интеграции, понимаем, что это на самом деле означает. А для американского обывателя это звучит так мило: посмотрите, мы же желаем вам только добра!Какую цену России придется заплатить за такую интеграцию, можно только догадываться. Но кое-что предположить все-таки можно: это и отказ от ядерного оружия, чтобы убедиться в нашем миролюбии, и, вероятно, развал России, а то мы какие-то слишком большие для настоящей интеграции.Разумеется, можно сказать, что автор преувеличивает, а на самом деле Макфол ничего подобного не говорил. Это правда, но «есть нюансы». Американцы имели замечательную возможность интегрировать Россию девяностых, такую миролюбивую, заранее на все согласную, даже покорную. Но нет, выяснилось, что дальше разговоров дело не идет, да и сами разговоры нужны американским политикам для усыпления бдительности «интегрируемого» объекта. На деле же под словом «интеграция» они, кажется, понимают что-то другое.Например, каннибализм…Сказка про поддержку демократической, процветающей Украины для блага самой же России так стара, что я даже затрудняюсь определить её возраст. Точно помню, что об этом говорили на первом канале ещё в пору обретения Украиной независимости. Да-да, какой-то бородатый политолог после программы «Время» рассказывал нам, как будет здорово, если у Украины «все получится», и мы обретем этакую альтернативу России, к которой, в случае чего, сможем быстренько метнуться, если у Москвы дела не заладятся. И как-то так само собой подразумевалось, что метнуться можем не только лично, но и целыми краями и областями. Так что будь, Москва, бдительна и послушна, а то мигом останешься без провинций…Кажется, это был Максим Соколов. Но я не уверен на сто процентов. Много их было тогда, радетелей великой России — от Бирюлево до Бибирево…Извините за небольшой исторический экскурс. Он нужен, чтобы понимать, что на самом деле мало что изменилось, и вся «новизна» демократической стратегии заключается лишь в том, под каким соусом нас попытаются сожрать. При Ельцине пытались под винным, при Путине…Хотя нет. Майкл Макфол с сожалением пишет, что его «новая» стратегия вряд ли принесет быстрый результат. И при Путине его ожидать не приходится. И даже, наверное, сразу после Путина. Но уж потом!..На самом деле обсуждаемая стратегия приобрела несколько новых подходов, но все они являются лишь адаптацией под некие новые вызовы. В частности, соцсетям и Интернету уделено чуть больше внимания да отдельно сказано, как должно вестись противодействие:И можно как угодно относиться к Трампу, но на фоне этой душной русофобии, мечтающей насмерть задушить Россию в своих фальшивых объятиях, даже его непоследовательность, противоречивость, импульсивность выглядят симпатично. Хотя бы потому, что за ними угадывается живой человек, а не безжалостная, бесстрастная бюрократическая машина, готовая перемолоть своими бумажными челюстями хоть страну, хоть целый континент.А к «стратегии» Макфола мы, несомненно, прислушаемся. И даже выводы сделаем.Соответствующие…