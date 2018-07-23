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Одну из групп "Белых касок" эвакуировать из Сирии не удалось. Неужели "химоружие"?
В СМИ появилась информация о том, что одну из групп так называемых «Белых касок» не удалось эвакуировать с территории Сирии. Напомним, что к операции по эвакуации представителей структуры, позиционирующей себя в качестве правозащитной, но при этом неоднократно пойманной на создании грязных фейков, США подключили Израиль. При этом в Израиле пообещали содействовать эвакуации «БК» через иорданскую территорию в Германию, Британию и Канаду. 800 белокасочников и членов их семей уже эвакуированы из САР.
Информагентство France-Presse со ссылкой на членов кабмина Канады сообщает, что эвакуированы не все представители этой организации. Одна из группы «БК», как отмечается, «не смогла добраться до границы. По всей вероятности, речь идёт о группе из 50 членов «БК» и представителей их семей, которых обязалась поселить на своей территории Канада. В Оттаве аргументируют предоставление «Белым каскам» убежища в связи с тем, что «этим людям угрожает опасность». Когда опасность для сирийского населения исходила от самих «Белых касок», снимавших откровенно лживые материалы о якобы применении химического оружия в Хан-Шейхуне и Восточной Гуте, в Оттаве это ни у кого озабоченности не вызывало.
О причинах того, что же стало причиной неспособности группы "БК" добраться до границы, не сообщается. Неужели снова "применение химоружия" с необходимостью поливать друг друга водой из шлангов?
Напомним, что одной из структур, финансирующих «БК», является Госдеп США, который после разоблачения «белокасочного» фейка российскими специалистами, принял решение финансирование урезать, а затем заявил о полном восстановлении прежнего денежного довольствия. Теперь в Госдепе попросили Израиль посодействовать эвакуации тех, перед кем в своё время и ставили задачи по организации провокаций в САР.
Информагентство France-Presse со ссылкой на членов кабмина Канады сообщает, что эвакуированы не все представители этой организации. Одна из группы «БК», как отмечается, «не смогла добраться до границы. По всей вероятности, речь идёт о группе из 50 членов «БК» и представителей их семей, которых обязалась поселить на своей территории Канада. В Оттаве аргументируют предоставление «Белым каскам» убежища в связи с тем, что «этим людям угрожает опасность». Когда опасность для сирийского населения исходила от самих «Белых касок», снимавших откровенно лживые материалы о якобы применении химического оружия в Хан-Шейхуне и Восточной Гуте, в Оттаве это ни у кого озабоченности не вызывало.
О причинах того, что же стало причиной неспособности группы "БК" добраться до границы, не сообщается. Неужели снова "применение химоружия" с необходимостью поливать друг друга водой из шлангов?
Напомним, что одной из структур, финансирующих «БК», является Госдеп США, который после разоблачения «белокасочного» фейка российскими специалистами, принял решение финансирование урезать, а затем заявил о полном восстановлении прежнего денежного довольствия. Теперь в Госдепе попросили Израиль посодействовать эвакуации тех, перед кем в своё время и ставили задачи по организации провокаций в САР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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