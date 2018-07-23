08:23 23 июля
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Одну из групп "Белых касок" эвакуировать из Сирии не удалось. Неужели "химоружие"?

В СМИ появилась информация о том, что одну из групп так называемых «Белых касок» не удалось эвакуировать с территории Сирии. Напомним, что к операции по эвакуации представителей структуры, позиционирующей себя в качестве правозащитной, но при этом неоднократно пойманной на создании грязных фейков, США подключили Израиль. При этом в Израиле пообещали содействовать эвакуации «БК» через иорданскую территорию в Германию, Британию и Канаду. 800 белокасочников и членов их семей уже эвакуированы из САР.

Одну из групп "Белых касок" эвакуировать из Сирии не удалось. Неужели "химоружие"?


Информагентство France-Presse со ссылкой на членов кабмина Канады сообщает, что эвакуированы не все представители этой организации. Одна из группы «БК», как отмечается, «не смогла добраться до границы. По всей вероятности, речь идёт о группе из 50 членов «БК» и представителей их семей, которых обязалась поселить на своей территории Канада. В Оттаве аргументируют предоставление «Белым каскам» убежища в связи с тем, что «этим людям угрожает опасность». Когда опасность для сирийского населения исходила от самих «Белых касок», снимавших откровенно лживые материалы о якобы применении химического оружия в Хан-Шейхуне и Восточной Гуте, в Оттаве это ни у кого озабоченности не вызывало.


О причинах того, что же стало причиной неспособности группы "БК" добраться до границы, не сообщается. Неужели снова "применение химоружия" с необходимостью поливать друг друга водой из шлангов?

Напомним, что одной из структур, финансирующих «БК», является Госдеп США, который после разоблачения «белокасочного» фейка российскими специалистами, принял решение финансирование урезать, а затем заявил о полном восстановлении прежнего денежного довольствия. Теперь в Госдепе попросили Израиль посодействовать эвакуации тех, перед кем в своё время и ставили задачи по организации провокаций в САР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 05:52
    Эту оставшуюся группу следует непременно выловить и их признания провести и распространить как можно шире.
    алекс-сп
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:13
      Похоже поймали, раз инфа прошла. Опросить, пристрелить. Мученики, в глазах запада, нам не нужны.
      Rusland
      1. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 07:13
        Вот если перестреляют - то однозначно из касок сделают мучеников... А если публично, при ООН и куче журналистов, покаются, то дальше - делай с ними что хошь... Западу они больше не нужны, а до покаяния еще и опасны...
        алекс-сп
        1. Например Сегодня, 07:43
          Цитата: алекс-сп
          А если публично, при ООН и куче журналистов, покаются

          Зачем вы оправдываетесь? Желание покаяния БК это ваше стремление оправдаться в том, что вы не совершали. Оправдаться перед западом. Этими действиями вы признаете главенство запада над собой.
          Очнитесь уже и пошлите тех кто брешет.
          Например
        2. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:45
          ООН, журналисты уже давно проплачены, заставят выдать без всяких прилюдий, да обвинят в пытках и издевательствах и т.д. и т.п., короче геморрой.
          А так всё правильно, но увы.
          Rusland
      2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:10
        Зачем стрелять? Пусть поработают на стройках Сирии. Трудотерапия таким особям весьма полезна
        pvv113
  2. andrewkor Сегодня, 05:56
    Ну,Израиль та ещё "помойка",за деньги старшего брата хоть чёрта примут ,"обогреют,накормят,приласкают": В.Шарапов!
    andrewkor
    1. krops777 (Алексей) Сегодня, 07:39
      хоть чёрта примут


      Так они его и ждут, собственно вся эта война на БВ из-за него.
      krops777
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:00
    50 шпионов это жирный кусок для спецслужб, поэтому их нужно срочно Сирийцам задержать -или всех ликвидировать.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Dikson (Евгений) Сегодня, 06:08
    Вообще этот результат договоренности ..Нетаньяху очевидно за этим в Москву и приезжал - чтобы пропустили .. Какая замечательная война там идёт, прям загляденье! Все всё знают, все со всеми договариваются.. Война торгашей. Одни снимают фейковые телесериалы на глазах у изумленной публики, другие наносят ракетные удары опираясь на эти сериалы, третьи оправдываются и опровергают эти фейки, четвёртые потирают потные ручонки..- все при деле! А потом машут вслед автобусам с бандитами и актерами в белых касках и кричат: Приезжайте к нам ещё! ... Вообще это провал Сирийских и наших спецов. По логике - надо было брать у этих будущих Канадцев показания под протокол и запись на камеру международных телевизионщиков новостийщиков , а потом уже решать -кого отпускать, а кого сажать в камеру за развязывание международного конфликта и обман ООН. Но оказывается - все полюбовно договорились.. Торгаши и есть. Ждите этих ребят в гости на Кавказе и Украине..
    Dikson
  5. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:12
    То есть когда Россия и Сирия выпускает террористов из зон боевых действий и позволяют им уйти - это вполне нормально, а когда выводят былые каски, обвинения которых по большей части от российских и сирийских сообщений мало имеют реальных подтвреждений - это ужас и просто безобразие.
    Tiras
    1. Squelcher (Максим) Сегодня, 06:23
      Спасибо, очень посмеялсяот ваших слов и логики:)
      Squelcher
    2. Dikson (Евгений) Сегодня, 06:24
      Не нормально вообще отпускать террористов. И их пособников. А белые каски - те же диверсанты. В военное время успешно провоцировали ракетные удары по суверенной территории, военное вторжение без санкции ООН.. Отлично выполненная операция.
      Dikson
    3. SOF (Александр) Сегодня, 06:25
      Цитата: Tiras
      обвинения которых по большей части от российских и сирийских сообщений мало имеют реальных подтвреждений

      ....вы столбы попутали...(хотя попутали ли???)......это обвинения "бледных касок" в отношении применения химического оружия ВВС САА и ВКС РФ имеют не то что мало реальных подтвРЕждений, а вполне себе не имеют НИ ОДНОГО... а ваши паханы. тем не менее, якобы за это применение, бомбили территорию суверенного государства топорами....
      ....тень за плетенью наблюдаете?....нет? ....
      SOF
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:59
        Цитата: SOF
        обвинения "бледных касок" в отношении применения химического оружия ВВС САА и ВКС РФ имеют не то что мало реальных подтвРЕждений


        Это вы почему так решили?
        Это потому что по первому и второму каналам, где сейчас вещают о том, как правильно поднимать пенсионный возраст, сообщали?

        Цитата: SOF
        . а ваши паханы. тем не менее, якобы за это применение, бомбили территорию суверенного государства топорами.


        Так было за что fellow.
        Tiras
        1. SOF (Александр) Сегодня, 07:26
          Цитата: Tiras
          Это вы почему так решили?

          ...да, да...по первому каналу.....

          ...вот они .... ваши гуманитарии....побольше бы вам таких для отрезвления мозга...
          Цитата: Tiras
          Так было за что

          ...эт за что? за химатаки......?..... а вы этот бред где смотрели по СиСиЭн или ФейкНьюс? wassat
          SOF
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:51
            А, ну да, эта картинка все доказывает. Извините меня пожалуйста laughing


            Цитата: SOF
            а вы этот бред где смотрели по СиСиЭн или ФейкНьюс?


            Упаси господь. Я читаю только ВО и смотрю первый и второй каналы.
            Если Путин сказал, что не будет повышать пенсионный возраст, но изменил свое мнение то это проделки госдепа
            Если Путин показал видео из атаки США,сказав, что российское то это все проделки госдепа.
            Если в России денег нет, то это не коррупция, а госдеп.
            Если ВКС России ударяют, то никогда мирные жители не гибнут. А если гибнут - проделки госдепа.
            Если кто-то вышел на улицы против коррупции - это проделки госдепа.
            Если какие-то непонятные войска типа Вагнера действуют в Сирии, то они туда попали непонятным образом из России, а также имели непонятным образом вооружение из России, коммуникации и многое другое. Это всё чёртов госдеп angry
            Tiras
    4. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:14
      Цитата: Tiras
      То есть когда Россия и Сирия выпускает террористов из зон боевых действий и позволяют им уйти - это вполне нормально, а когда выводят былые каски, обвинения которых по большей части от российских и сирийских сообщений мало имеют реальных подтвреждений - это ужас и просто безобразие.

      РФ выпускает из зон тех кто согласился на мир и ответить на все вопросы органов следствия Сирии. Проверяют и наказывают, потому что там попадаются именно головорезы (звери) тех по военному времени, пуля, земля. В интернете они много наследили и это не постановка, а реально зверство. Белые каски это клоуны и дискредитируют они больше не себя, а те страны которые каким то образом связаны с ними, Израиль уже замарался, отмыться не получится, политика.... hi
      XXXIII
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:26
    в Израиле пообещали содействовать эвакуации «БК» через иорданскую территорию в Германию, Британию и Канаду
    А у себя Израиль не желает оставить часть провокаторов и поделиться с Сша? В Британии они будут кстати, а то Мэй со своими спецслужбами плохо и с большими потугами рожает провокации. А эти в Сирии поднаторели.
    rotmistr60
  7. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 06:31
    Tiras это массадский тролль доброволец laughing за гражданство номер отбывает fellow
    GABALIS
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:01
      Вы наверное хотите слушать первый и второй каналы, где вам рассказывают о том как хорошо и долго живут российские мужчины и как правильно поднимать пенсионный возраст или о фейковых роликах с атакой, или фейковых картинок из игр, что якобы со спутника? Или о том, что иногда о погибших россиянах в Сирии мы иногда узнаем лишь через интернет, когда похоронка родителям приходит и это получает огласку? Или может об истории с ЧВК Вагнера?


      Ну извините, вы не по адресу hi.
      Tiras
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:03
        Цитата: Tiras
        Вы наверное хотите слушать первый и второй каналы, где вам рассказывают о том как хорошо и долго живут российские мужчины и как правильно поднимать пенсионный возраст или о фейковых роликах с атакой, или фейковых картинок из игр, что якобы со спутника? Или о том, что иногда о погибших россиянах в Сирии мы иногда узнаем лишь через интернет, когда похоронка родителям приходит и это получает огласку? Или может об истории с ЧВК Вагнера?


        Ну извините, вы не по адресу hi.

        Это мировой заговор, сми врут везде. Сокрытие происшествий которые наносят ущерб стране не публикуют от первоисточника, а искажаются через желтую прессу, такая демократия и не только в РФ. В сми Израиля тоже такой жэ хаос и ужас, а посмотришь блогера еврея, там жизнь протекает как и везде, но чаще обсуждают политику и её грязные делишки... hi
        XXXIII
      2. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 08:04
        А в интернете всегда публикуется только самая " правдивая правда", если судить по вашим комментариям.
        Б.Т.В.
  8. Vard Сегодня, 06:39
    Да бог с ними... Пускай валят... Отработанный материал... Не трож навоз... Он и не воняет...
    Vard
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:51
    Если не вывезут, других для тех же целей ( в других странах) нанимать станет дороже. Ничего особенного, ищут выгоду. Тем более эту гниль не себе "заселяют"...
    Горный стрелок
  10. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 07:13
    Не удивлюсь, если сегодня-завтра эту группу найдут мертвой... Хозяину нужна жертва, чтобы сделать из этих отморозков мучеников, а сирийские власти обвинить в их смерти, и ещё разок бахнуть топорами...
    WATCH_OFFICER
  11. собаковод Сегодня, 07:19
    Информагентство France-Presse со ссылкой на членов кабмина Канады сообщает, что эвакуированы не все представители этой организации. Одна из группы «БК», как отмечается, «не смогла добраться до границы. По всей вероятности, речь идёт о группе из 50 членов «БК» и представителей их семей, которых обязалась поселить на своей территории Канада.

    В Иорданию удалось вывести 422 человека, в то время как планировалось эвакуировать 827 человек.

    https://news.mail.ru/incident/34183181/?frommail=
    1
    собаковод
  12. demo (Ван) Сегодня, 07:22
    Теперь в Госдепе попросили Израиль посодействовать эвакуации тех, перед кем в своё время и ставили задачи по организации провокаций в САР.
    Внешнеполитическое ведомство США всю свою новейшую историю (с момента распада СССР - сдерживающего фактора) занимается откровенными провокациями, поддержанием античеловеческих режимов, формированием и финансированием противоправных организаций. И только с одной целью. Посеять хаос, панику, страх. И привлекают для исполнения своих замыслов всю шваль и нечисть.
    Так что если "заблукавшие" 50 операторов и статистов где то легли в пустыне, вместе со своими семьями и детьми, то, да прости меня Господи, это даже хорошо.
    Ибо у таких негодяев какие дети могут быть?
    demo
  13. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:45
    Где профессор ?
    Который так упирался за то что это все ложь ,не может Израиль дружить с головорезами
    APASUS
  14. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:50
    Одну из групп "Белых касок" эвакуировать из Сирии не удалось. Неужели "химоружие"?
    Одна группа осталась для Израиля, это проценты, ничего личного.... wassat hi
    XXXIII
  15. 501Legion (Артём) Сегодня, 07:56
    жаль их не разбомбили по дороге как надо сделать со всеми предателями
    501Legion
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