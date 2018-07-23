Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Обвинение в сотрудничестве с агентами из НАТО предъявлено 74-летнему сотруднику ЦНИИМаш
«Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники представил данные о том, кому именно из сотрудников ЦНИИМаш правоохранительные органы предъявили обвинения в передаче секретных данных иностранному государству. Речь идёт о сотруднике ЦНИИМаш Викторе Кудрявцеве, который по решению Лефортовского суда был отправлен под арест. По предварительными данным, 74-летний сотрудник научно-исследовательского института причастен к передаче секретных сведений о российских гиперзвуковых технологиях представителям спецслужб государства, входящего в состав НАТО.
«Коммерсантъ» сообщает, что на этой неделе разбирательства в ЦНИИМаш начинает специальная комиссия, в которую войдёт замглавы «Роскосмоса» Сергей Демин. А глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, по сведениям источников «Ъ», распорядился в основном здании ЦНИИ выделить для себя кабинет, где собирается самостоятельно изучать все обстоятельства произошедшего. При этом добавлено, что статус института может быть изменён для совершенствования системы безопасности.
Для справки: сотрудника института Виктора Кудрявцев обвиняют по статье 275 УК РФ «Государственная измена». На данный момент Кудрявцев содержится в одиночной камере. Он, по его собственным словам, был задержан в своей квартире в городе Королёве сотрудниками спецслужб, которые доставили его в Москву. По решению Лефортовского суда обвиняемый арестован на два месяца.
Пока нет данных о том, какую конкретно должность Кудрявцев занимал в ЦНИИМаш. Факт его ареста подтверждают в «Роскосмосе».
«Коммерсантъ» сообщает, что на этой неделе разбирательства в ЦНИИМаш начинает специальная комиссия, в которую войдёт замглавы «Роскосмоса» Сергей Демин. А глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, по сведениям источников «Ъ», распорядился в основном здании ЦНИИ выделить для себя кабинет, где собирается самостоятельно изучать все обстоятельства произошедшего. При этом добавлено, что статус института может быть изменён для совершенствования системы безопасности.
Для справки: сотрудника института Виктора Кудрявцев обвиняют по статье 275 УК РФ «Государственная измена». На данный момент Кудрявцев содержится в одиночной камере. Он, по его собственным словам, был задержан в своей квартире в городе Королёве сотрудниками спецслужб, которые доставили его в Москву. По решению Лефортовского суда обвиняемый арестован на два месяца.
Пока нет данных о том, какую конкретно должность Кудрявцев занимал в ЦНИИМаш. Факт его ареста подтверждают в «Роскосмосе».
Использованы фотографии: http://lefortovsky.msk.sudrf.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти