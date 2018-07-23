08:24 23 июля
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Обвинение в сотрудничестве с агентами из НАТО предъявлено 74-летнему сотруднику ЦНИИМаш

«Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники представил данные о том, кому именно из сотрудников ЦНИИМаш правоохранительные органы предъявили обвинения в передаче секретных данных иностранному государству. Речь идёт о сотруднике ЦНИИМаш Викторе Кудрявцеве, который по решению Лефортовского суда был отправлен под арест. По предварительными данным, 74-летний сотрудник научно-исследовательского института причастен к передаче секретных сведений о российских гиперзвуковых технологиях представителям спецслужб государства, входящего в состав НАТО.

Обвинение в сотрудничестве с агентами из НАТО предъявлено 74-летнему сотруднику ЦНИИМаш


«Коммерсантъ» сообщает, что на этой неделе разбирательства в ЦНИИМаш начинает специальная комиссия, в которую войдёт замглавы «Роскосмоса» Сергей Демин. А глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, по сведениям источников «Ъ», распорядился в основном здании ЦНИИ выделить для себя кабинет, где собирается самостоятельно изучать все обстоятельства произошедшего. При этом добавлено, что статус института может быть изменён для совершенствования системы безопасности.


Для справки: сотрудника института Виктора Кудрявцев обвиняют по статье 275 УК РФ «Государственная измена». На данный момент Кудрявцев содержится в одиночной камере. Он, по его собственным словам, был задержан в своей квартире в городе Королёве сотрудниками спецслужб, которые доставили его в Москву. По решению Лефортовского суда обвиняемый арестован на два месяца.

Пока нет данных о том, какую конкретно должность Кудрявцев занимал в ЦНИИМаш. Факт его ареста подтверждают в «Роскосмосе».

Использованы фотографии: http://lefortovsky.msk.sudrf.ru
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Комментарии 45

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  1. andrewkor Сегодня, 05:59
    Эх,старый,старый и чего тебе не хватало, работая в такой фирме?
    andrewkor
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:09
      У меня денег нет и девочки меня не любят. smile Давно видно тараканы в голове, получается в девяностых годах много информации иуда слил.
      Rusland
      1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 06:25
        Предатель старой формации ... Выкормыш эпохи дефицита и единоначалия ...
        30 вис
        1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:49
          Цитата: 30 вис
          Предатель старой формации ... Выкормыш эпохи дефицита и единоначалия ...

          Он уже признался, что работал на немецкую и английскую разведки? Готовил покушение на руководителей партии и правительства? Или может самыйсправедливыйвмиире Бассманный суд уже признал его виновным? Нет? Тогда Вы клевещите на абсолютно невинного человека.
          профессор
          1. anjey (Андрей) Сегодня, 06:51
            Дыма без огня не бывает....
            anjey
          2. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 07:31
            Цитата: профессор
            Он уже признался, что работал на немецкую и английскую разведки

            А как же. А также на японскую, финскую и даже немножко на княжество Лихтенштейн.
            Цитата: профессор
            Готовил покушение на руководителей партии

            Партий у нас нынче много, их руководителей еще больше. На всех патронов не хватит., не говоря уже о пистолетах. Если только "новичком", но это прерогатива туманного Альбиона, что однако косвенно указывает на связь таки с английской разведкой.
            Цитата: профессор
            самыйсправедливыйвмиире Бассманный суд уже признал его виновным?

            Еще не вечер. Но он может обратиться к Навальному, тот за него напишет жалобу в ЕСПЧ.
            Цитата: профессор
            на абсолютно невинного человека.

            Был бы человек, а статья ему найдется. В этом РФ берет пример с наших заокеанских "друзей" и "партнеров".
            Самый гуманный суд в мире еще не освободил студентку Бутину, не в курсе? Хотя бы даже под залог.
            БorisovичЪ
            1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:09
              Цитата: БorisovичЪ
              Самый гуманный суд в мире еще не освободил студентку Бутину, не в курсе? Хотя бы даже под залог.

              Американское прокуратура это сборище дилетантов. там чуть ли ни каждый второй приговор оправдательный. То ли дело Бассманное правосудие. Менее одного процента оправдательных приговоров. Американцы невно курят в сторонке.

              Сидеть дядьке до смерти раз так следователь решил.

              Цитата: Rusland
              Вчера тоже оклевещевали Вас с белыми касками, сегодня Нетаньяху признал всё это, мол не смог отказать друзьям, как теперь Вы это назовёте.

              Точно. Сегодня и фотографии появились о 422-х террористax вывезенных через Израиль в Иорданию. Вот они:
              профессор
          3. demo (Ван) Сегодня, 07:36
            Самый справедливый - Лефортовский
            Он его и отправил посидеть пару месяцев. Время человеку надо для того, чтобы вспомнить подробности своей жизни. И не будут отвлекать производственные вопросы.
            demo
          4. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:52
            Цитата: профессор
            Цитата: 30 вис
            Предатель старой формации ... Выкормыш эпохи дефицита и единоначалия ...

            Он уже признался, что работал на немецкую и английскую разведки? Готовил покушение на руководителей партии и правительства? Или может самыйсправедливыйвмиире Бассманный суд уже признал его виновным? Нет? Тогда Вы клевещите на абсолютно невинного человека.

            Вчера тоже оклевещевали Вас с белыми касками, сегодня Нетаньяху признал всё это, мол не смог отказать друзьям, как теперь Вы это назовёте.
            Rusland
          5. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:09
            Цитата: профессор
            Цитата: 30 вис
            Предатель старой формации ... Выкормыш эпохи дефицита и единоначалия ...

            Он уже признался, что работал на немецкую и английскую разведки? Готовил покушение на руководителей партии и правительства? Или может самыйсправедливыйвмиире Бассманный суд уже признал его виновным? Нет? Тогда Вы клевещите на абсолютно невинного человека.

            а может говорун денежные потоки под себя берёт ?
            а этот ему мешал.
            KLV2018
    2. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:23
      Цитата: andrewkor
      работая в такой фирме?


      Для некоторых волне достаточно нищенской зарплаты и будущей нищенской пенсии.
      Tiras
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:48
        74 года...работает...хотя уже маразм видимо,но правительство хочет побольше маразматиков.
        андрей юрьевич
        1. Sunjar (Александр) Сегодня, 07:50
          Цитата: андрей юрьевич
          74 года...работает...хотя уже маразм видимо,но правительство хочет побольше маразматиков.


          Жаль его предварительно не успели по ТВ прорекламмировать, в качестве молодого человека, считающего, что на пенсию в 60 мужикам выходить рано laughing
          Sunjar
      2. anjey (Андрей) Сегодня, 06:53
        Вы готовы все достижения мира вымерять только зарплатами???
        Для некоторых волне достаточно нищенской зарплаты

        Человеческий мозг неординарен и иногда не вписывается в систему бытия...
        anjey
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:02
        Я не думаю что у него была "нищенская зарплата"...Идейный?
        Цитата: Tiras
        Цитата: andrewkor
        работая в такой фирме?


        Для некоторых волне достаточно нищенской зарплаты и будущей нищенской пенсии.
        210окв
        1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:20
          Цитата: 210окв
          Я не думаю что у него была "нищенская зарплата"...Идейный?
          Цитата: Tiras
          Цитата: andrewkor
          работая в такой фирме?


          Для некоторых волне достаточно нищенской зарплаты и будущей нищенской пенсии.

          Дмитрий hi , совсем недавно мы обсуждали эту тему. Врядли мы узнаем всю историю его измены. Может идейный, может ради денег или завербовали, зацепив за грешок какой то. Но отсутствие или наличие в государстве идеологии тут не первоочередной момент. hi
          Хагалаз
    3. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 07:40
      Цитата: andrewkor
      Эх,старый,старый и чего тебе не хватало, работая в такой фирме?

      Жаба задавила. Все друзья, ещё в 90-х, свалили на Запад. А он остался, надеялся на лучшее.
      Нормаль ок
  2. МВГ (Валерий) Сегодня, 06:03
    Доллар притягателен в любом возрасте...
    МВГ
  3. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:04
    У нас всегда так.Пока гром не грянет не по чешемся.Что, что этой рухляди не хватало,что он пошёл на самое страшное преступление?Маразм старческий,или жажда наживы,жажда славы?Писали что он болен,но это не повод предавать своих соотечественников?Мало информации,подождём подробности,если они вообще будут.
    Мар.Тира
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:05
    Рогозин решил и тут попиарится, или дали команду на развал НИИ??? Это у него лучше всего выходит -пускать по миру предприятия и отрасли оборонки!Один космос под его коноводством чего стране обошелся-почти полный коллапс в отросли!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. polpot (Andru) Сегодня, 06:05
    Надеюсь получит по заслугам,так что бы другим наука была.
    polpot
  6. Пилюлькин Сегодня, 06:07
    Муть какая то. Человек советской закалки, прожил перестройку, 90-е. Правнуки есть наверно. О чем думал? Может подставили?
    Пилюлькин
    1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 07:53
      Цитата: Пилюлькин
      Муть какая то. Человек советской закалки, прожил перестройку, 90-е. Правнуки есть наверно. О чем думал?

      Ахеджакову напомнить?
      Kuroneko
  7. Dikson (Евгений) Сегодня, 06:12
    Ну, внукам обеспечил гражданство.. А скорее всего - просто прикрыл кого-то более энергичного и молодого.. Самому то ему в таком возрасте уже и не надо ничего
    Dikson
    1. Пилюлькин Сегодня, 06:18
      Тоже так думаю. Глубокий пенсионер, завкафедрой наверно. У нас тоже профессора до 80 на кафедрах сидят, в принципе помогают советом, но активной работы уже у них нет. Поэтому непонятно, как у него был доступ к такому уровню информации.
      Пилюлькин
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 07:07
      Цитата: Dikson
      просто прикрыл кого-то более энергичного и молодого

      Вариантов воздействия много, начиная от обеспечения светлого будущего внуков за рубежом, заканчивая шантажом родственников и заложниками. Инициативное сотрудничество в таком возрасте крайне сомнительно если конечно не начались старческие болезни головного мозга.
      Vita VKO
  8. Dikson (Евгений) Сегодня, 06:16
    А вообще - не хрен хвастаться своими достижениями в области вооружений. Никогда не надо так делать. Враг должен находиться в неведении о твоих возможностях как можно дольше.
    Dikson
    1. SOF (Александр) Сегодня, 06:35
      Цитата: Dikson
      Враг должен находиться в неведении о твоих возможностях как можно дольше

      ...ага...а реальные возможности раскрывать фактом применения, когда....уже всем до фени - есть у нас инновации по части самоликвидации населения планеты или нет - креативненько....
      SOF
    2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 08:15
      Цитата: Dikson
      А вообще - не хрен хвастаться своими достижениями в области вооружений. Никогда не надо так делать. Враг должен находиться в неведении о твоих возможностях как можно дольше.


      Не несите чушь.
      Если вы не будете показывать своей вооружение всем окружающим - то на вашу страну каждые 15-25 лет будут обязательно нападать то одни, то другие. то третьи.
      А то и всем скопом.
      ЗВО
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:22
    Расслабились за 90-е когда госсекреты чуть ли не под ногами валялись - бери не хочу. Главное, что спецслужбы сработали. Каждому желающему поделиться секретами с западными спецслужбами отдельную камеру в Лефортово.
    rotmistr60
  10. лис Сегодня, 06:24
    срелочник назначен.причём,что интересно,названы имя,но не обозначена должность.теперь прокуратуре главное на себя не выйти в ходе следствия.
    лис
    1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 07:38
      Цитата: лис
      Теперь прокуратуре главное на себя не выйти в ходе следствия.

      Наша прокуратура что то понимает в гиперзвуковых технологиях????????????
      Вы знаете, терзают меня смутные сомнения, что это далеко не так.
      БorisovичЪ
  11. Vard Сегодня, 06:31
    Похоже очередной самец мелкого рогатого скота сделанный виноватым... Посмотрите где работал директор...
    Vard
    1. demo (Ван) Сегодня, 07:42
      А что директор?
      Вот его биография.
      Олег Анатольевич Горшков (8 декабря 1959 года, поселок Сарс, Пермская область) — физик, специалист в области физики плазмы, доктор технических наук (2006), профессор (2011), лауреат премии имени П. Н. Яблочкова (2011).
      Родился 8 декабря 1959 года в поселке Сарс Пермской области.
      В 1983 году — с отличием окончил Московский авиационный институт по специальности «Электроракетные двигатели летательных аппаратов и бортовые энергоустановки».

      С 1983 по 2012 годы — работа в Исследовательском центре имени М. В. Келдыша, занимая должности от инженера до начальника отдела электрофизики; 2002—2012 годы — главный конструктор двигательного блока коррекции.
      С 2012 по 2015 годы — работа в Московском физико-техническом институте: проректор по учебной работе (базовые кафедры), первый проректор — проректор по научной работе.
      С июля 2015 года — исполнял обязанности генерального директора, с декабря 2015 года - назначен генеральным директором ЦНИИмаш.
      Сфера научных интересов:

      Генерация, исследование и применение потоков плазмы и пучков заряженных частиц
      Методы расчётного и экспериментального моделирования процессов в плазменных ускорителях
      Создание и практическое применение холловских плазменных двигателей в составе космических аппаратов
      Ускорители электронов с выпуском пучка в плотный газ, электронно-лучевые технологии
      Автор свыше ста научных печатных работ, в том числе одна монография, десять патентов и более пятидесяти докладов на международных конференциях.

      Мне кажется нормальная биография.
      Или я ошибаюсь?
      demo
  12. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:36
    Расслабились. В 90-х высшее руководство "в десна" с амерами и вообще с западом, ну а сотрудники... глядя на этот бардак, туда же, за денюжку малую... Ну, этому в.те годы было под полтинник, самый возраст для информатора. Уже много знает и ещё чего то хочет!
    Горный стрелок
    1. asv363 (Сергей) Сегодня, 08:10
      Цитата: Горный стрелок
      Расслабились. В 90-х высшее руководство "в десна" с амерами и вообще с западом, ну а сотрудники... глядя на этот бардак, туда же, за денюжку малую... Ну, этому в.те годы было под полтинник, самый возраст для информатора. Уже много знает и ещё чего то хочет!

      В начале 90-х,после развала СССР поступили хуже. Американцы создали фонд (или несколько), которые выдавали "гранты" на исследования. А "отчёты" передавали им. Естественно, темы для исследований выбирались согласно предыдущим на наработкам учёных. К слову, на этом поприще была замечена такая одиозная личность как Сорос.
      asv363
  13. Nix1986 (Никита) Сегодня, 06:53
    Хм странное дело, как все природные недра отдать нескольким приближенным так это приватизация без права на ее пересмотр. А как хорошую технологию сделать достоянием всего человечества так это госизмена laughing
    Nix1986
    1. семург Сегодня, 08:24
      Цитата: Nix1986
      Хм странное дело, как все природные недра отдать нескольким приближенным так это приватизация без права на ее пересмотр. А как хорошую технологию сделать достоянием всего человечества так это госизмена laughing

      Своим все , остальным закон. А в общем научная среда делают людей наверно чуток другими. Помню американские и английские учёные поспособствовали появлению ядерной бомбы у СССР для равновесия , может и этот учёный для равновесия передал сведения о гиперзвуковом оружии РФ.
      семург
  14. bugrovata (Татьяна) Сегодня, 07:15
    А наши спецслужбы куда смотрели??? Всех причастных и обязанных охранять и оберегать этих специалистов тоже привлечь по статье "Госизмена". Эх, Путин, Путин!!!! Не прошло и полгода...… и наши секретные разработки уже у "них". Как ты это допустил???!!!! am
    bugrovata
  15. NKT (Сергей) Сегодня, 07:23
    Надо же, 74 года. У нас вроде бы подсудны до 65, ничего не теряя, формировал себе пенсионный парашют?
    NKT
  16. koksalek Сегодня, 07:26
    Стрелочник ???
    koksalek
  17. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 07:49
    Расстрелять немедленно!!! Перед этим повесить.
    Всю семью лишить имущества, сослать в Сибирь.
    По знакомым:
    - некоторых, выборочно - расстрелять. Если чувствовали, но не донесли, значит соучастники. Если не догадывались, значит просто глупцы, не жалко.
    - остальных поразить в правах и сослать в Сибирь. Семьи ссылать не надо, достаточно лишить 65% процентов имущества.

    По коллегам, тут обойтись без расстрелов, но:
    - высечь показательно руководство института
    - сделать остальным предупредительную татуировку на руке "ВВ" - "возможно враг". Чтобы все были начеку.
    Настоящий россиянин
  18. Million (Влад) Сегодня, 07:56
    Не удивлен.Государство,которое обманывает свой народ должно быть готово к тому,что и народ будет изменять государству.
    Million
  19. 501Legion (Артём) Сегодня, 08:00
    хотел хорошей старости а теперь умрёт в задворках тюрьмы если признают виновным
    501Legion
  20. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 08:03
    Уборщицу бабу Клаву, помощницу, еще не взяли, в подполье ушла.
    Dimy4
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