В киберкомандовании США создали спецгруппу из "крымчанок, дочерей офицера"

Командующий киберкомандованием США Пол Накасоне озвучил данные об определённого рода переменах в подконтрольном ему ведомстве. По словам Накасоне, американское киберкомандование станет уделять больше внимание «российскому вмешательству». Во время выступления на форуме по кибербезопасности в штате Колорадо Накасоне заявил о личном принятии решения по формированию особой группы, которая будет заниматься именно «российским вопросом». По словам американского военного чиновника, группа будет заниматься тем, что «концептуально сформулировано ещё в 2016 году».Накасоне заявил, что Россия обладает существенными возможностями в киберпространстве, и при этом добавил, что его ведомство готово противостоять «российскому вмешательству».Напомним, что создавалось американское киберкомандование именно в 2016 году, когда впервые прозвучала фраза «Россия вмешивается в американские выборы». При этом не совсем понятно, сколько же ещё структур нужно наплодить в США к имеющимся АНБ, ФБР и другим, чтобы американская «киберстена» стала надёжной? Или киберкомандование Вашингтону необходимо вовсе не для «сдерживания неуловимых и неутомимых русских хакеров»?Если в ранее выделенном киберкомандовании США выделяется ещё и дополнительная группа «по России», значит ли это, что число «крымчанок, дочерей офицера» в Рунете в ближайшее время возрастёт? Вот только теперь даже для США возникает проблема. С тем законодательством, которое в последнее время в нашей стране пытаются продвинуть, уже никакие «дочери офицера» российским «партнёрам» могут и не понадобиться. Вместо них могут поработать и адепты непродуманных реформ на определённых каналах, для которых "не всё так однозначно"...