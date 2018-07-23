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В киберкомандовании США создали спецгруппу из "крымчанок, дочерей офицера"

Командующий киберкомандованием США Пол Накасоне озвучил данные об определённого рода переменах в подконтрольном ему ведомстве. По словам Накасоне, американское киберкомандование станет уделять больше внимание «российскому вмешательству». Во время выступления на форуме по кибербезопасности в штате Колорадо Накасоне заявил о личном принятии решения по формированию особой группы, которая будет заниматься именно «российским вопросом». По словам американского военного чиновника, группа будет заниматься тем, что «концептуально сформулировано ещё в 2016 году».

Накасоне заявил, что Россия обладает существенными возможностями в киберпространстве, и при этом добавил, что его ведомство готово противостоять «российскому вмешательству».

В киберкомандовании США создали спецгруппу из "крымчанок, дочерей офицера"



Напомним, что создавалось американское киберкомандование именно в 2016 году, когда впервые прозвучала фраза «Россия вмешивается в американские выборы». При этом не совсем понятно, сколько же ещё структур нужно наплодить в США к имеющимся АНБ, ФБР и другим, чтобы американская «киберстена» стала надёжной? Или киберкомандование Вашингтону необходимо вовсе не для «сдерживания неуловимых и неутомимых русских хакеров»?

Если в ранее выделенном киберкомандовании США выделяется ещё и дополнительная группа «по России», значит ли это, что число «крымчанок, дочерей офицера» в Рунете в ближайшее время возрастёт? Вот только теперь даже для США возникает проблема. С тем законодательством, которое в последнее время в нашей стране пытаются продвинуть, уже никакие «дочери офицера» российским «партнёрам» могут и не понадобиться. Вместо них могут поработать и адепты непродуманных реформ на определённых каналах, для которых "не всё так однозначно"...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/USAMSCK
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Комментарии 11

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  1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 06:28
    Ох ,уж эти "дочери крымских офицеров " на содержании ЦРУ !
    30 вис
    1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 06:37
      Не знаю насчет этих ,,дочерей,, но несколько ,,дочерей полицаев,, на сайте ВО работают усердно..видимо на содержании Моссада wassat.. или Хабада what
      ДЕДПИХТО
      1. собаковод Сегодня, 06:51
        ДЕДПИХТО (АЛЕКС)
        Не знаю насчет этих ,,дочерей,, но несколько ,,дочерей полицаев,, на сайте ВО работают усердно..видимо на содержании Моссада или Хабада

        Опубликуйте список, изобличите в лицо. Это не сарказм.
        собаковод
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:15
      Цитата: 30 вис
      Ох ,уж эти "дочери крымских офицеров " на содержании ЦРУ !

      киберроты тоже не зря созданы. перед выборами в марте их на топваре только и было слышно.
      KLV2018
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:32
    Если деньги выделяются, то почему бы и не плодить различные подразделения особенно по "противодействию России". По поводу своих доморощенных "дочерей офицера" автор прав, на ВО их тоже прибавилось.
    rotmistr60
  3. Vard Сегодня, 06:45
    Сейчас есть чат боты... Которые практически не возможно отличить от живого человека... На одном форуме сталкивался... Тест Тьюринга нам в помощь...
    Vard
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 06:54
      Цитата: Vard
      Сейчас есть чат боты... Которые практически не возможно отличить от живого человека...

      laughing good ПО крайней мере - честно, хотя я бы этим не хвастался:)))
      Андрей из Челябинска
  4. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 06:59
    "Крымчанки и дочери офицеров" это уровень нанятых троллей в соц.сетях. Фейковые новости и постановочный видеомонтаж это уже уровень "белых касок" и бандеровских СМИ. Крайне сомнительно, что киберкомандование США опустится до этих мелких пакостей. не тот уровень.
    Вероятнее всего основной задачей этой организации станет мониторинг и атаки на финансовые операции организаций и стран находящихся под американскими санкциями, разработка и распространение боевых вирусов, провокации с имитацией атак на американские ресурсы с ip-адресов неугодных лиц и множество других глобальных гадостей, которые способны нанести существенный ущерб.
    Vita VKO
  5. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 07:39
    Та, что посередине (на фото) - настоящая дочь офицера!
    Dimy4
  6. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 07:47
    Почитайте комменты на страничке М.Захаровой в ФВ. Там уже давно не только дочери, но и внучки с внуками, в основном из скакуасии.
    дилетант2
  7. German Titov (Herat) Сегодня, 08:03
    Ну "ни фига" себе крымчане загорели.
    German Titov
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