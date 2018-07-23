08:23 23 июля
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Рейтинг Walk Free: В США рабов почти нет, в Беларуси их больше, чем в Косово

Очередной откровенно бредовый рейтинг представлен зарубежной «некоммерческой» организацией. Речь идёт о так называемом «индексе рабства» в странах мира от НКО «Walk Free». Рейтинг составлен, как утверждается, по числу людей в тех или иных странах мира, которые эксплуатируются в рабском труде, вступают в брак по принуждению, находятся в долговой кабале.

Рейтинг Walk Free: В США рабов почти нет, в Беларуси их больше, чем в Косово


Если исходить хотя бы из одного из выше перечисленных показателей (долговая кабала), то на первом месте с конца с большим отрывом должны были оказаться Соединённые Штаты Америки. Ведь на каждом гражданине США, включая младенцев и глубоких стариков, висит долг в размере свыше 55 тысяч долларов. Но в рейтинге США нет даже в десятке стран с высоким уровнем долгового рабства. Что же это за рейтинг?


Авторы рейтинга не делятся информацией о том, какие методики они использовали для подсчёта коэффициента «современного рабства», но инфографику и таблицы с итоговыми результатами приводят.

С большим отрывом лидирует КНДР, где, оказывается, около 105 «современных рабов» на 1 тыс. населения. Опять же, как это сосчитали?

А вот США находятся в списке (внимание!) самых благополучных с точки зрения решения вопроса современного рабства государств. Находятся наряду с такими странами как Бельгия, Британия, Черногория, Хорватия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Португалия и Испания. В списке - Бельгия и Британия, где существуют целые кварталы, населённые бесправными беженцами, кварталы, где не действуют государственные законы, где эксплуатируется рабский труд, включая сексуальное рабство, и куда боится заглядывать даже вооружённая полиция.

Список стран с наибольшим соотношением числа «современных рабов» к общей численности населения: КНДР, Ливия, Эритрея, Центрально-Африканская Республика, Иран, Экваториальная Гвинея, Бурунди, Конго, Судан и Мавритания.

Попадание Ирана в этот список выглядит просто смешным и подчёркивает дремучее невежество авторов рейтинга о реальной жизни в этой стране.

Россию в списке «рабского неблагополучия» поставили между Кубой и Брунеем в рейтинговом районе Папуа-Новой Гвинеи и Зимбабве. Комментировать сложно, особенно на фоне того, что на 100 с лишним позиций выше находится Украина с принудительной мобилизацией и цветущим буйным цветом сексуальным рабством, а на 70 с лишним - Бангладеш, в котором фактически рабский труд для миллионов людей является нормой дня сегодняшнего.

Понятное дело, что со свободным трудом в нашей стране есть определённые проблемы, но от этого рейтинг «Walk Free», в котором ситуация в Косово выставляется в несколько раз лучше ситуации, например, в Беларуси, не перестаёт быть ангажированным.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:16
    Пора такие "рейтинги" сразу отправлять в корзину. Рейтинг основанный на принципе "кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку" вызывает только неприязнь по отношению к западу, который себя захвалил до такой степени, что скоро лопнет от гордости.
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 07:21
      Очередной откровенно бредовый рейтинг представлен зарубежной «некоммерческой» организацией.
      Ну и зачем помогать распространять этот бред ?......на это и расчёт - один прокукарекал, остальные подхватили.
      Чёрный
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:36
        hi
        Рейтинг Walk Free: В США рабов почти нет, в Беларуси их больше, чем в Косово

        "Бред , ухо от селёдки ." (с)
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 07:44
          hi Здорово, рабовладелец smile Ты там давай не отнекивайся,подари лучше пару рабов feel
          Чёрный
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:47
            Цитата: Чёрный
            подари лучше пару рабов

            А с чего ты взял что я Себастьян Перейра , торговец чёрным деревом из Мадрида ? Может , я как раз - раб на галере ? lol
            bouncyhunter
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 07:23
      Они правы, это же всем ненавистная Белоруссия веками угнетала африканское население на своих картофельных плантациях.Похоже что остались в ней и до сегодняшнего дня расистские замашки. lol
      Из недавнего: в США мексиканцев нелегалов сажают в концлагеря (фактически) с детьми разлучают и т д, не хватает только газовых камер для взрослых и у детей кровь собирать для полноты картины. Свободолюбивая страна, единственный светоч демократии в этом порочном мире. Куда уж нам до них.
      RASKAT
    3. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:11
      Цитата: rotmistr60
      Пора такие "рейтинги" сразу отправлять в корзину. Рейтинг основанный на принципе "кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку" вызывает только неприязнь по отношению к западу, который себя захвалил до такой степени, что скоро лопнет от гордости.

      ВЦИОМ также работает.
      KLV2018
  2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:17
    Всеми этими рейтингами можно и нужно только либо высморкаться, либо подтереться. Больше они ни на что не годны.
    Кот_Кузя
  3. stasimar Сегодня, 07:17
    Не знаю как они рассчитывали, но мизирную оплату труда в РБ можно назвать и рабством
    stasimar
    1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 07:24
      Да ну а в Болгарии не больше платят и что тоже рабство ?
      Раб может поменять работу ?
      Даниэль
      1. BlackMokona Сегодня, 08:00
        По официальным данным болгарского правительства, минимальная зарплата в Болгарии в 2018 году составляет 510 болгарских лев, что эквивалентно 260 евро.

        В сравнение
        2018 год
        305 белорусских рублей

        Или 131,15 евро.
        Т.е минимальная зарплата а болгарии в 2 раза выше
        BlackMokona
  4. Комментарий был удален.
  5. Alex_T Сегодня, 07:26
    Рейтинг по количеству заключенных более нагляднее.
    США лидируют по количеству заключённых в абсолютном значении — около 2,2 млн человек находятся за решёткой. Это 25 % всех заключенных планеты (больше чем в 35 крупнейших европейских странах, вместе взятых, и на 40 % больше, чем в Китае), хотя население США составляет всего 5 % населения мира. Среди этих заключённых около 71 тысячи — несовершеннолетние.
    По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в России число заключенных, находящихся в местах лишения свободы, уменьшилось до самого низкого уровня со времен распада СССР и составило на 1 марта 2017 г. около 626 тыс. человек, в том числе почти 49 тыс. женщин.[8] По состоянию на 1 мая 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 595 728 чел.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_кол
    ичеству_заключённых
    Alex_T
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:09
      Цитата: Alex_T
      Рейтинг по количеству заключенных более нагляднее.


      Чем?
      В России 405 заключённых на 100 тысяч, в США 666.
      Конечно США на первом месте, но и Россия на 15 месте из более чем 200 стран.

      Но тут многие забывают, что все зависит от наказаний принятых в стране.

      В России, например,

      В 2010 году была утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, которая предусматривала более активное использование альтернативных видов наказания. Плоды этой «либерализации» ФСИН сейчас и пожинает.

      Больше всего количество зеков сократилось во взрослых колониях. При этом чуть выросло число заключенных в колониях-поселениях, где режим не предусматривает серьезных ограничений. Зато альтернативных лишению свободы наказаний за года стало на 80 тысяч больше - они были наложены на 485 тысяч человек. Это и обязательные или исправительные работы, и домашний арест, и условные сроки и даже запрет занимать определенные должности.


      То есть можно делать разные выводы, или например, что выпускают из тюрем тех, кого ранее бы посадили, либо пришли к выводу, что ранее наказания были слишком жёсткие.
      Tiras
  6. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 07:43
    Цитата: stasimar
    Не знаю как они рассчитывали, но мизерную оплату труда в РБ можно назвать и рабством

    Так РБ и удостоили "чести"
    В Глобальном индексе рабства Беларусь очутилась на 1-м месте в Европе
    https://belaruspartisan.by/m/life/431928/
    мыслитель
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:43
    Кто заплатил за эти исследования ,тот и заказал расстановку мест в рейтинге.Неужели не понятно.Как то у меня друг выиграл грин карт,вот уж довелось посмотреть на рабство в прямом смысле.Только теперь это не негры ,а мексиканцы нелегалы.
    APASUS
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