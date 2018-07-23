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Рейтинг Walk Free: В США рабов почти нет, в Беларуси их больше, чем в Косово
Очередной откровенно бредовый рейтинг представлен зарубежной «некоммерческой» организацией. Речь идёт о так называемом «индексе рабства» в странах мира от НКО «Walk Free». Рейтинг составлен, как утверждается, по числу людей в тех или иных странах мира, которые эксплуатируются в рабском труде, вступают в брак по принуждению, находятся в долговой кабале.
Если исходить хотя бы из одного из выше перечисленных показателей (долговая кабала), то на первом месте с конца с большим отрывом должны были оказаться Соединённые Штаты Америки. Ведь на каждом гражданине США, включая младенцев и глубоких стариков, висит долг в размере свыше 55 тысяч долларов. Но в рейтинге США нет даже в десятке стран с высоким уровнем долгового рабства. Что же это за рейтинг?
Авторы рейтинга не делятся информацией о том, какие методики они использовали для подсчёта коэффициента «современного рабства», но инфографику и таблицы с итоговыми результатами приводят.
С большим отрывом лидирует КНДР, где, оказывается, около 105 «современных рабов» на 1 тыс. населения. Опять же, как это сосчитали?
А вот США находятся в списке (внимание!) самых благополучных с точки зрения решения вопроса современного рабства государств. Находятся наряду с такими странами как Бельгия, Британия, Черногория, Хорватия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Португалия и Испания. В списке - Бельгия и Британия, где существуют целые кварталы, населённые бесправными беженцами, кварталы, где не действуют государственные законы, где эксплуатируется рабский труд, включая сексуальное рабство, и куда боится заглядывать даже вооружённая полиция.
Список стран с наибольшим соотношением числа «современных рабов» к общей численности населения: КНДР, Ливия, Эритрея, Центрально-Африканская Республика, Иран, Экваториальная Гвинея, Бурунди, Конго, Судан и Мавритания.
Попадание Ирана в этот список выглядит просто смешным и подчёркивает дремучее невежество авторов рейтинга о реальной жизни в этой стране.
Россию в списке «рабского неблагополучия» поставили между Кубой и Брунеем в рейтинговом районе Папуа-Новой Гвинеи и Зимбабве. Комментировать сложно, особенно на фоне того, что на 100 с лишним позиций выше находится Украина с принудительной мобилизацией и цветущим буйным цветом сексуальным рабством, а на 70 с лишним - Бангладеш, в котором фактически рабский труд для миллионов людей является нормой дня сегодняшнего.
Понятное дело, что со свободным трудом в нашей стране есть определённые проблемы, но от этого рейтинг «Walk Free», в котором ситуация в Косово выставляется в несколько раз лучше ситуации, например, в Беларуси, не перестаёт быть ангажированным.
Если исходить хотя бы из одного из выше перечисленных показателей (долговая кабала), то на первом месте с конца с большим отрывом должны были оказаться Соединённые Штаты Америки. Ведь на каждом гражданине США, включая младенцев и глубоких стариков, висит долг в размере свыше 55 тысяч долларов. Но в рейтинге США нет даже в десятке стран с высоким уровнем долгового рабства. Что же это за рейтинг?
Авторы рейтинга не делятся информацией о том, какие методики они использовали для подсчёта коэффициента «современного рабства», но инфографику и таблицы с итоговыми результатами приводят.
С большим отрывом лидирует КНДР, где, оказывается, около 105 «современных рабов» на 1 тыс. населения. Опять же, как это сосчитали?
А вот США находятся в списке (внимание!) самых благополучных с точки зрения решения вопроса современного рабства государств. Находятся наряду с такими странами как Бельгия, Британия, Черногория, Хорватия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Португалия и Испания. В списке - Бельгия и Британия, где существуют целые кварталы, населённые бесправными беженцами, кварталы, где не действуют государственные законы, где эксплуатируется рабский труд, включая сексуальное рабство, и куда боится заглядывать даже вооружённая полиция.
Список стран с наибольшим соотношением числа «современных рабов» к общей численности населения: КНДР, Ливия, Эритрея, Центрально-Африканская Республика, Иран, Экваториальная Гвинея, Бурунди, Конго, Судан и Мавритания.
Попадание Ирана в этот список выглядит просто смешным и подчёркивает дремучее невежество авторов рейтинга о реальной жизни в этой стране.
Россию в списке «рабского неблагополучия» поставили между Кубой и Брунеем в рейтинговом районе Папуа-Новой Гвинеи и Зимбабве. Комментировать сложно, особенно на фоне того, что на 100 с лишним позиций выше находится Украина с принудительной мобилизацией и цветущим буйным цветом сексуальным рабством, а на 70 с лишним - Бангладеш, в котором фактически рабский труд для миллионов людей является нормой дня сегодняшнего.
Понятное дело, что со свободным трудом в нашей стране есть определённые проблемы, но от этого рейтинг «Walk Free», в котором ситуация в Косово выставляется в несколько раз лучше ситуации, например, в Беларуси, не перестаёт быть ангажированным.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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