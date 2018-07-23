08:24 23 июля
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СМИ: Израильские самолёты ретировались после обнаружения средствами ПВО САР

Израильская военная авиация нанесла очередной удар по территории Сирийской Арабской Республики. Ливанская информационная служба «Эль-Нашра» сообщает о том, что боевые самолёты ВВС Израиля проследовали в воздушное пространство Сирии через воздушные границы Ливана. После того, как средства израильской авиации оказались над сирийской территорией, был нанесён ракетный удар по объекту в провинции Хама.

По последним данным, речь идёт об объекте, расположенном в населённом пункте Масьяф. Там располагается научно-исследовательский центр. Отмечается, что объекту нанесён определённый материальный ущерб. При этом сирийские и ливанские источники утверждают, что большая часть выпущенных ракет (три из четырёх) была сбита сирийскими средствами противовоздушной обороны. Какие именно средства ПВО использовались, в опубликованных материалах не говорится. Зато говорится о том, что четыре израильских самолёта в срочном порядке стали покидать воздушное пространство САР – после того, как были обнаружены радарами систем ПВО.

В Израиле заявляют, что к деятельности этого центра «причастны иранские военные».


В ливанских информационных источниках отмечается, что в Масьяфе погибли несколько военнослужащих иранской армии. Официальные службы ни в Израиле, ни в Иране эту информацию на данный момент не подтверждают.

Обсуждается вопрос, для чего израильским самолётам понадобилось входить в сирийское воздушное пространство для нанесения ударов, ведь расстояние от северных границ Израиля до провинции Хама составляет менее 300 км (по прямой), а потому удар ракетами класса «воздух-земля» при необходимости вполне можно было наносить и из израильского воздушного пространства.

СМИ: Израильские самолёты ретировались после обнаружения средствами ПВО САР


В таком случае, либо сообщения о вхождении израильских самолётов в воздушное пространство Сирии – выдумки ливанских СМИ, либо израильская авиация отрабатывала и определённые сопутствующие задачи. Например, скрытное пересечение воздушных границ и отработка удара без попадания в поле зрения систем ПВО.

Использованы фотографии: https://ru.distance.to
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Комментарии 15

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  1. собаковод Сегодня, 07:56
    ...либо израильская авиация отрабатывала и определённые сопутствующие задачи. Например, скрытное пересечение воздушных границ и отработка удара без попадания в поле зрения систем ПВО.

    Отвлекала от "белых касок"(ночных ваз)?
    собаковод
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:05
      Цитата: собаковод
      Отвлекала от "белых касок"(ночных ваз)?

      Вполне может быть , да только кто признается ? wink
      bouncyhunter
      1. собаковод Сегодня, 08:11
        bouncyhunter (Паша)
        ...да только кто признается ?

        Павел hi
        ... не виноватая я...
        собаковод
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:14
          hi
          Цитата: собаковод
          ... не виноватая я...

          Ну да , не помню кто сказал "Язык дан дипломату для того чтобы скрывать истинные намерения" yes
          bouncyhunter
      2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:14
        Цитата: bouncyhunter
        да только кто признается ?

        Эти точно не признаются!!!
        Привет. Паша!
        pvv113
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:20
          Салют , Володя ! hi
          Цитата: pvv113
          Эти точно не признаются!!!

          Ну так они же "только защищаются" ...
          bouncyhunter
  2. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:03
    Очередной удар Израиля по иранской инфраструктуре и инфраструктуре иранских террористов - Хизбалла.

    Вполне уже рутинный, уже 5-ый за месяц.

    Сейчас идёт раздел территорий и Иран хочет ещё все сильнее обосноваться в Сирии.
    Tiras
    1. собаковод Сегодня, 08:09
      Tiras (Виктор)
      Очередной удар Израиля по иранской инфраструктуре и инфраструктуре иранских террористов - Хизбалла.

      В свете последних событий поменьше упоминайте слово "терроризм". Одним дали "коридор", других вообще у себя приютили. Куда планируете их заслать?
      собаковод
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:16
        Цитата: собаковод
        В свете последних событий поменьше упоминайте слово "терроризм". Одним дали "коридор", других вообще у себя приютили. Куда планируете их заслать?


        Россия и Сирия коридоры не создают? Создают.

        Уже и белые каски в террористы записали.

        Вы и военную оппозицию в террористы записали, хотя Россия их такими не признает и называет военной оппозицией.

        Вы сначала в терминологии разберитесь fellow

        Куда надо туда и пошлют, Россия спрашивает США, когда с сирийцами дают уйти в другие районы и террористам и военной оппозиции, или вообще предлагают амнистию?
        Tiras
    2. Володин (Алексей) Сегодня, 08:12
      Цитата: Tiras
      Очередной удар Израиля по иранской инфраструктуре и инфраструктуре иранских террористов

      И тут же Израилем открывается дверца для неиранских террористов. Четверо главарей боевиков "южного фронта" накануне "чисто случайно" вышли на израильских военных на Голанах, и те "чисто случайно" предоставили им возможность укрыться в Израиле от "беспощадного Асада". Ах да, иранские террористы террористичнее неиранских...
      Володин
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:16
        Цитата: Володин
        И тут же Израилем открывается дверца для неиранских террористов. Четверо боевиков "южного фронта" накануне "чисто случайно" вышли на израильских военных на Голанах, и те "чисто случайно" предоставили им возможность укрыться в Израиле от "беспощадного Асада". Ах да, иранские террористы террористичнее неиранских...

        Это брехня хизбалонской газеты. Она ВСЕГДА демонизирует Израиль.
        профессор
      2. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:18
        Цитата: Володин
        Четверо боевиков "южного фронта" накануне "чисто случайно" вышли на израильских военных на Голанах, и те число случайно предоставили им убежище


        Это вам кто рассказал? Чисто случайно рассказали сирийские или иранские ОБС? lol
        Tiras
  3. фрезер (александр) Сегодня, 08:07
    Т. е. Израильская авиация нанесла удар ракетами с воздуха, выполнила миссию и улетел обратно. И это называется "Израильские самолёты ретировались после обнаружения средствами ПВО САР". Вот эта логика. Сродни советскому анекдоту где Брежнев прибежал вторым а Никсон предпоследним.
    фрезер
    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 08:14
      А что такого? Врага ведь надо бить на всех фронтах, в том числе и в СМИ. Российская стратегическая журналистика достанет Израиль везде, куда бы он не прилетел.
      Vladimirovich_4
  4. anjey (Андрей) Сегодня, 08:12
    ястребы телявива ,прощупывают зоны ПВО Сирии на предмет наличия С-300 ....
    anjey
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