СМИ: Израильские самолёты ретировались после обнаружения средствами ПВО САР

Израильская военная авиация нанесла очередной удар по территории Сирийской Арабской Республики. Ливанская информационная служба «Эль-Нашра» сообщает о том, что боевые самолёты ВВС Израиля проследовали в воздушное пространство Сирии через воздушные границы Ливана. После того, как средства израильской авиации оказались над сирийской территорией, был нанесён ракетный удар по объекту в провинции Хама.По последним данным, речь идёт об объекте, расположенном в населённом пункте Масьяф. Там располагается научно-исследовательский центр. Отмечается, что объекту нанесён определённый материальный ущерб. При этом сирийские и ливанские источники утверждают, что большая часть выпущенных ракет (три из четырёх) была сбита сирийскими средствами противовоздушной обороны. Какие именно средства ПВО использовались, в опубликованных материалах не говорится. Зато говорится о том, что четыре израильских самолёта в срочном порядке стали покидать воздушное пространство САР – после того, как были обнаружены радарами систем ПВО.В Израиле заявляют, что к деятельности этого центра «причастны иранские военные».В ливанских информационных источниках отмечается, что в Масьяфе погибли несколько военнослужащих иранской армии. Официальные службы ни в Израиле, ни в Иране эту информацию на данный момент не подтверждают.Обсуждается вопрос, для чего израильским самолётам понадобилось входить в сирийское воздушное пространство для нанесения ударов, ведь расстояние от северных границ Израиля до провинции Хама составляет менее 300 км (по прямой), а потому удар ракетами класса «воздух-земля» при необходимости вполне можно было наносить и из израильского воздушного пространства.В таком случае, либо сообщения о вхождении израильских самолётов в воздушное пространство Сирии – выдумки ливанских СМИ, либо израильская авиация отрабатывала и определённые сопутствующие задачи. Например, скрытное пересечение воздушных границ и отработка удара без попадания в поле зрения систем ПВО.