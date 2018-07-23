12:08 23 июля
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Росстат: В России стало меньше бедных

Росстат представил данные о положении дел с числом россиян, проживающих за чертой бедности. По данным ведомства, число граждан страны, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, составляет 13,2%. Примерно такие же цифры озвучивают и представители Минтруда.

Если верить этим показателям, то численность населения, живущего за чертой бедности в Российской Федерации, упала впервые с 2012 года. За год число бедных россиян сократилось примерно на 200 тысяч человек: с 19,5 до 19,3 млн человек.

Росстат: В России стало меньше бедных



В 2012 году доля бедных жителей России составляла 10,7%.

Напомним, что ранее президент РФ в качестве одной из приоритетных задач перед правительством ставил задачу о повышении уровня жизни россиян. Судя по всему, теперь у кабинета министров есть нужная статистика для того, чтобы заявить о начале выполнения поставленной главой государства задачи.

В докладе Минтруда озвучиваются меры, которые сегодня принимаются для повышения уровня жизни населения. Эти меры называют социальным стимулированием. В частности, речь идёт о переобучении, помощи в получении дополнительного профессионального образования (с привлечением ресурсов Центров занятости населения), в ведении подсобного хозяйства или в открытии собственного микробизнеса.

С чем может быть связано небольшое снижение числа россиян, живущих за чертой бедности, в 2017 году? Эксперты отмечают, что главная причина – сравнительно низкий уровень инфляции на фоне принятия властями решения по повышению прожиточного минимума. При этом 19,3 млн человек – по-прежнему слишком высокий показатель, с которым дальнейшее развитие реального сектора экономики невозможно по определению.

Использованы фотографии: freeimages.com
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Комментарии 103

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  1. собаковод Сегодня, 08:13
    Росстат представил данные о положении дел с числом россиян, проживающих за чертой бедности. По данным ведомства, число граждан страны, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, составляет 13,2%. Примерно такие же цифры озвучивают и представители Минтруда.

    Добавьте ещё процентов тридцать, минимум.
    собаковод
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:17
      опрос проводился в офисе "газпрома".
      андрей юрьевич
      1. Logall (Александр) Сегодня, 08:38
        Они убили двести тысяч человек?
        Товарищи киллеры из Росстата, я живу не за чертой бедности, ко мне приходить не нужно. Но мой сосед, что перфорирует стены каждый вечер, он бедняк. Подтвердит весь подъезд!
        Сказочники, блин... Либо с шутками комментить, либо с матом. Иначе никак...
        Logall
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:53
          Цитата: Logall
          Они убили двести тысяч человек?

          Жестоко, но что поделаешь - статистика.
          Привет, Саша!
          pvv113
          1. Тралл Сегодня, 08:55
            Толи еще будет. Как говорил Виктор Степанович:
            «Пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться»
            smile
            Тралл
            1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:57
              Цитата: Тралл
              Там есть где разгуляться

              Да уж точно не упустят
              pvv113
              1. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:11
                . Росстат: В России стало меньше бедных

                Спасибо Росстату, хорошо поработали! Глядишь, лет через пять, всех нас в олигархи переведут! Вот заживем!!
                Stas157
                1. Logall (Александр) Сегодня, 09:26
                  Цитата: Stas157
                  Глядишь, лет через пять, всех нас в олигархи переведут! Вот заживем!!

                  От печали до радости - ехать и ехать,
                  От богатства до бедности - тыщщща рублей!
                  Logall
                  1. MPN (Павел) Сегодня, 09:41
                    Если верить этим показателям, то численность населения, живущего за чертой бедности в Российской Федерации, упала впервые с 2012 года
                    Я понимаю, что данный слой населения просто умирает от голода, вот и меньше становиться, когда все вымрут, останутся только богатые... sad
                    MPN
                  2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 11:18
                    "ох уж эти сказочки,ох уж эти сказочники"-м.ф."Падал прошлогодний снег")))
                    Ратник с пулеметом
                2. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 11:13
                  Так уже были миллионерами, в 90-е.... А потом опа и деноминация.....
                  Topotun
          2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 10:22
            За статистикой стоят фамилии ответственных, как говорил И.В.Сталин : каждое преступление имеет имя и фамилию...
            Vladimir 5
            1. hydrox (hydrox) Сегодня, 11:21
              Цитата: Vladimir 5
              За статистикой стоят фамилии ответственных, как говорил И.В.Сталин : каждое преступление имеет имя и фамилию...

              И все прекрасно знают и эти должности, и эти фамилии, своими деяниями заслуживающие стенки, но имеющие и заоблачный рейтинг по результатам выборов.
              Жить нам осталось совсем немного, несмотря на то, что нас никто не собирается завоёвывать - нас просто продадут и сделает это Путин со своим Пр-вом. Но брать нас как продукт купли-продажи, тоже никто не будет, нас просто сдадут могильным червям под бедовые пляски старушек-веселушек и старичков-бодрячков ...
              hydrox
        2. Симаргл (Андрей) Сегодня, 09:01
          Цитата: Logall
          Они убили двести тысяч человек?
          Никто никого не убивал!
          Ворьё, прижатое в забугорье вернулось, им легализовали наворованное. "Средняя температура" подросла.
          Симаргл
        3. AUL (Александр) Сегодня, 10:32
          Цитата: Logall
          Сказочники, блин... Либо с шутками комментить, либо с матом. Иначе никак...

          А что вы хотели от Росстата? У них работа такая!
          AUL
          1. hydrox (hydrox) Сегодня, 11:26
            Цитата: AUL
            Цитата: Logall
            Сказочники, блин... Либо с шутками комментить, либо с матом. Иначе никак...

            А что вы хотели от Росстата? У них работа такая!

            Вот как раз работа у них (как положено по задумке, серьёзная и нужная), поскольку без статистических РАСЧЁТОВ невозможно никакое планирование.
            Но наш Росстат - это холуи власти и никаких данных, соответствующих истинному положению страны, они больше уже никому и никогда не выдадут, поскольку просто привыкли, что за лживые данные и ложные отчёты дают повышенные премии.
            hydrox
            1. AUL (Александр) Сегодня, 11:48
              Цитата: hydrox
              Но наш Росстат - это холуи власти и никаких данных, соответствующих истинному положению страны, они больше уже никому и никогда не выдадут, поскольку просто привыкли, что за лживые данные и ложные отчёты дают повышенные премии.

              ИМХО, это не совсем так. Истинные сведения руководству все-таки предоставляются. Но они засекречены и общественности недоступны.Как и реальные данные ЦИКа. А нас пичкают тем, что удобно властюкам, чтоб поменьше вякали.
              AUL
      2. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 08:39
        Опять свои зарплаты с бедными вместе считали?
        mig29mks
        1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:59
          Вроде ж подняли "минимальную зарплату" ? "Предпринимателям" платящим зарплату по схеме: "минималка"+конверт, пришлось поднимать "минималку"-наверное поэтому и меньше "бедных" получилось, не?
          Улиточник N9
          1. Непонятливый (Boris) Сегодня, 10:54
            Скажите, а какую "черту бедности" имел ввиду Росстат? Один рубль? Одну тысячу? laughing
            Непонятливый
          2. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 11:27
            Цена на бензин/газ/дизель подтолкнула вверх цены на продукты питания, после сбора урожая осенью, перерасчета цен ЖКХ ввиду ежегодного повышения тарифов на газ, электроэнергию ну ГСМ само собой цены ещё вверх подтянутся. Реального толка в этом поднятии минимальной зарплаты в общем нет.
            Топливо моего авто-газ. В конце декабря 2017 г. я заправлял авто по 15 руб. за литр, сегодня заправился по 23 рубля за литр, путём не сложных вычислений получаем, что за 7 месяцев текущего года газ подорожал более чем на 50%.
            Qwertyarion
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:41
        Цитата: андрей юрьевич
        опрос проводился в офисе "газпрома".

        Не угадал Андрей Юрьевич. "Оп(о)рос проводился прямо в кабинете премьера Медведева. Тут автор задался вопросом....
        С чем может быть связано небольшое снижение числа россиян, живущих за чертой бедности, в 2017 году?
        ....на что можно ответить так, что нужен информационный повод для того, что бы увеличить налоговую нагрузку на россиян. У нас ведь как обосновали повышение пенсионного возраста? - Россияне стали дольше жить! Теперь вот россияне стали жить богаче, стал быть пора добавить налоги, что бы не зажирели.
        Ныробский
      4. Непонятливый (Boris) Сегодня, 10:50
        Вовсе нет. Просто, теперь богачем считают всех с доходом выше минималки! laughing
        Непонятливый
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:06
      во всём виноваты госдеп, гейропа или хох лы ?
      KLV2018
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:36
        "Убили, умерли, вымерли, умрем, помрем, смерть..." Ой простите это Военное обозрение, похоронное бюро или сайт поклонников культа смерти?!?!?!
        Опер
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:55
          Бедных меньше, продолжительность жизни больше, что у нас там еще радостного и светлого грядёт!
          За социальную справедливость разговоров нет, что понятно, но сказали бы правду, не в радость конечно, но не так обидно в конце концов!
          Совсем уж эфемерное - а власть имущие не желают разделить трудности жизни со "своим" народом?
          rocket757
        2. uskrabut (Николай) Сегодня, 11:13
          Цитата: Опер
          Ой простите это Военное обозрение, похоронное бюро или сайт поклонников культа смерти?!?!?!

          Ну, какая новость, такие и комментарии. Увы, В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВСЕ МЕНЬШЕ ПОВОДОВ ДЛЯ РАДОСТИ. Что-то громко получилось laughing
          uskrabut
  2. Чёрный Сегодня, 08:13
    Росстат: В России стало меньше бедных
    Что уже вымерли?....Хватит в уши лить...
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 08:57
      Цитата: Чёрный
      Что уже вымерли?

      Все идет по-Черномырдину:
      «Нам нельзя растягивать этот процесс. Процесс реформ - он смерти подобен, но нельзя растягивать страдания людей»
      Тралл
  3. APIS (Евлампий) Сегодня, 08:15
    Страшно спросить, что с этими 200 тысячами стало
    APIS
  4. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:15
    число бедных россиян сократилось примерно на 200 тысяч человек
    наверное они все умерли....
    Uncle Lee
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:34
      Даже если не захотят умереть , их вычеркнут из списков.
      cniza
      1. hydrox (hydrox) Сегодня, 11:36
        Цитата: cniza
        Даже если не захотят умереть , их вычеркнут из списков.

        Никто и ниоткуда их не будет вычёркивать, просто они либо будут учитываться, либо будут игнорироваться при обработке различными формулами различных параметров статданных.
        hydrox
  5. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 08:21
    Очередная наглая статистика от росстата.
    Стройбат запаса
    1. Tatanka Yotanka (стас) Сегодня, 08:39
      11 тысяч- пока бедный,
      -так говорит у нас росстат,
      12 тысяч получая
      - ты стал значительно богат fellow
      Tatanka Yotanka
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:01
        Большая часть пенсионеров в какой категории? При этом утверждают, что их многие миллионы!!!! Из них бывших чиновников и депутатов, судейских, служивых у которых пенсия больше чем у многих зарплата, очень не много!
        Вопрос, куда эти не богатые с доходом менее 11т.р. делись?УДОП?
        rocket757
        1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 11:31
          Цитата: rocket757
          Вопрос, куда эти не богатые с доходом менее 11т.р. делись?УДОП?

          Умирают потихоньку. Сосед 8 лет на пенсии по инвалидности был, 5 тыщ. получал, теперь ПФР может радоваться, одним нахлебником меньше.
          мордвин 3
        2. hydrox (hydrox) Сегодня, 11:58
          Цитата: rocket757
          Из них бывших чиновников и депутатов, судейских, служивых у которых пенсия больше чем у многих зарплата, очень не много!

          Немного, говорите? Да, по численности их в разы меньше нас, но по объёму получаемых пенсионных средств они с нами примерно равны:: не забывайте, что у дипутанов и чиновников пенсии составляют до 75% их зарплаты.
          В 2018 году средняя заработная плата депутата Госдумы после уплаты подоходного налога в 13% составила 347,4 тыс. руб.
          Так ведь эти негодяи и на пенсии собираются выходить - вот, читайте:: «Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 руб. при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63 тыс. 581 руб. при исполнении обязанностей десять лет и более», — говорится в сообщении Госдумы.
          Думается, каждый из нас не отказался бы от такого содержания, но тогда этим негодяям не хватит!
          Видите!?
          Но если будут хорошо себя вести, они такие деньги будут получать год за годом, ещё и индексируя их кажин год !!
          Так, средний доход членов Совфеда за 2017 год составил 44 млн руб. (рост к прошлому году — 47%), депутатов Госдумы — 23,5 млн руб. (рост — на 25,6%).

          Так что подбирайте слюни и завидуйте, как живут Ваши "слуги народа", а Вы ещё хотите, чтобы они озаботились Вашим положением ...
          Да на хрена Вы им нужны, без Вас как-то спокойнее - и как они будут отказываться от этого содержания, когда им платят за ЕДИНОГОЛОСИЕ! ... ;-))

          Подробнее на РБК:
          https://www.rbc.ru/politics/05/07/2018/5b3df64b9a
          7947f02891322a
          hydrox
  6. МВГ (Валерий) Сегодня, 08:29
    "За год число бедных россиян сократилось примерно на 200 тысяч человек: с 19,5 до 19,3 млн человек." - вымерли, что ли?
    МВГ
  7. aikon1974 Сегодня, 08:29
    Что они там все курят?(
    aikon1974
  8. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:33
    Причину бы еще такого повышения неплохо озвучить, или это со скорым повышением пенсионного возраста, народ вдруг стал резко богатеть, или самостоятельно решил выполнить "майские указы", раз уж на правительство надежды никакой wassat
    Стирбьорн
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:33
    У нас на предприятии в сентябре будут массовые сокращения...Те кого сократят, сразу станут миллионерами... laughing
    parusnik
  10. DPN (ДПН) Сегодня, 08:34
    А сколько их было в СССР? если не секрет.?
    DPN
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 09:36
      А сколько их было в СССР? если не секрет.?


      Черт его знает. Но за квартиру не больше 8 руб в месяц , червонца на неделю хватало ( или один поход в ресторан) обед в заводской столовке 60 коп (за 1 руб жри на убой). Безработных не было. Наоборот . 3 месяца валяешь дурака - придут и объяснят. Работяге меньше 150 руб заработать было просто невозможно. Пенсия городская с 40 руб начиналась,колхозная действительно маленькая -12 руб . пособие в декретном отпуске - 30 руб. Хлеб -14 коп, автобус 6 коп, конфеты "Белочка" около 5 руб за кило. Напряг с мясом и колбасой в гос магазинах у нас в Горьком начался к самому концу семидесятых, на рынке и в КООП - бери сколько хочешь, цена до 3-х руб за кило. Столицы жировали до 90-х .Одним словом чётко делилось и регулировались цены- То , что нужно всем и ежедневно было дешёвым. Шмотки, машины , хрусталь , ковры и мебель - дорогим. Деньги можно было копить под матрасом годами - они не обесценивались. Кстати, "нищие" у церквей клянчили даже тогда.
      dauria
    2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:39
      Наверное все те кто в очередях за колбасой давились? Простите, даже и не знаю, как подсчитать! Ну может еще те, кто годами на телевизор и холодильник откладывали...
      Опер
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 10:50
        Наверное все те кто в очередях за колбасой давились? Простите, даже и не знаю, как подсчитать! Ну может еще те, кто годами на телевизор и холодильник откладывали..


        Чушь. Давятся и в США в дни дешёвых распродаж .Ещё и как. Здесь тоже самое . За 1 руб 30 коп - давка. Рядом в КООП магазине за 3 руб полные полки вплоть до копченой и никаких очередей. Кстати , до 79 года в Горьком не было проблем из-за нормального соотношения зарплат и цен. А в Киеве и Москве "коммунизм" цвёл махровым цветом до 89-го года. И насчет "годов" на телевизор - бери в кредит без всяких процентов по справке с работы и за год спокойно выплатишь. Добавьте, что барин не мог вас вышвырнуть , как щенка на улицу без объяснений, что директор завода получал 400 р, а Вы за станком 280р - и получите "кровавый социализм".
        dauria
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:37
          Ха, ха, ха!!! Чушь, что?!)))) Очереди за колбасой это распродажа?!?!?!?! Вам годков то сколько будет, сказочник?! А очереди за пивом, что тоже?!?! А страшнейший дефицит вообще самых необходимых вещей это, что борьба с излишествами?!?! Ну прикольщик!!!! А позвольте вас спросить талоны на книги?! Запись на мебель?! Это что?! 280 рублей...)))) На заводе запросто?!?! Ну, ну... А ИТР позвольте вас спросить сколько получали?! Коммунизм цвел! Вот мне честно интересно, а для чего вы эти сказки здесь вообще рассказываете?! Ну будьте любезны расскажите нам глупеньким сколько стоил телевизор Рубин и магнитофон Электроника и как их люди доставали и сколько переплачивали еще?! Очень интересно!)))
          Опер
          1. Меченосец (Николай) Сегодня, 11:44
            Цитата: Опер
            А страшнейший дефицит вообще самых необходимых вещей это, что борьба с излишествами?!?!

            С 1987 по 1991?Вы батенька,врать то прекратите,уж точно известно.кто,как когда в какие сроки создал тотальный дефицит и кто.как и когда.куда вывозил все тто.что не пошло в госторговлю.А это люди .вам подобные-вы же именно этого добивались-" крымский офицер"?
            Цитата: Опер
            А ИТР позвольте вас спросить сколько получали?!

            Мало получал?Действительно.после хруща не удалось в полной мере устранить перекостем не менее.что то бедных и роющихся в отбросах,в те времен ане наблюдалось.как и тех кто с визгом и без штанов в супермаркетах по акциям за дешевкой гоняется.
            Цитата: Опер
            Ну будьте любезны расскажите нам глупеньким сколько стоил телевизор Рубин и магнитофон Электроника и как их люди доставали и сколько переплачивали еще?

            Вы переплачивали?Странно,я купил все сам.Вам наверно не повезло..чугунные игрушки,люминиевая соска,деревянная лошадка-сумрачное детство,явно не в СССР.
            Меченосец
  11. Vard Сегодня, 08:36
    Я то же думаю что количество бедных у нас сократилось... причём значительно... за счёт того что они стали нищими...
    Vard
    1. APIS (Евлампий) Сегодня, 10:58
      Цитата: Vard
      Я то же думаю что количество бедных у нас сократилось... причём значительно... за счёт того что они стали нищими...

      Это более человеколюбиво, а то я их уже и похоронил feel
      APIS
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 08:37
    Снова вброс бодряческой бредовой пропаганды? С чего вдруг? Рабочие места появились? Вот списочек уничтоженного, галоши ведь выпускали. Окончательно закрыли Владимирский тракторный-300 последних рабочих уволено. Владимирский Автоприбор-закрыт окончательно, 850 человек за воротами. Это уже в этом году.
    Altona
    1. BAI Сегодня, 09:08
      Рекомендую проверять информацию. Угличский часовой завод "Чайка" прекрасно функционирует и сейчас.
      Страницы новейшей истории нашего города по-прежнему остаются предметом гордости угличан. В конце 90-х годов группой акционеров часового завода «Чайка» в Угличе было организовано производство настольных и настенных часов из натурального дерева. Новое предприятие получило название «Угличский часовой завод». За несколько лет это предприятие нарастило объёмы и превратилось в крупнейшее в России производство интерьерных часов, которые изготавливаются на собственных площадях.

      Знаковым стал 2003 год – были приобретены права на бренд «Mikhail Moskvin», хорошо известный в Российской империи еще в начале XX века. Сейчас часовая марка «Михаил Москвин» Угличского Часового Завода входит в число лучших брендов наручных и настенных часов, выпущенных в Российской Федерации.

      http://ouglichwatch.ru/about/ - официальный сайт завода. Цеха на месте, организация слегка поменялась.
      То же самое с "Ижмашем" - это оружейный завод, входит в концерн "Калашников", прекрасно работает (если речь не про "тезку")
      Ижевский мотоциклетный завод тоже живет (но мотоциклы не делает).
      И т.д.
      BAI
    2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:27
      Altona, уверен вы честный человек, а не дешовый пропагандист! Вы ведь не грешите агитками либералов и коммунистов "при Путине ничего не строится, а только разрушается" и поможете мне! Я сейчас начну перечислять введенные в строй предприятия, а вы мне поможете ладно? Их очень много. Будьте так любезны. Ну поехали: Волгоградский трубный завод, хакасский алюминиевый, Данон индустрия, Пуровский перерабатывающий газовый, "Высота 239" трубоэлектросварочный цех Челябинского завода, "Тулацемент", "Щуровский цемент", Электросталеплавильный комплекс "Железный озон 32", многочисленные с/х комплексы по всей стране, Борщевский цементный, "Азия-Цемент", Серебрянский, Сенгилеевский и Воронежский цементные заводы, Кирпичный завод Никольское и т.д.,Богучарский лесопромышленный комплекс, "Аркаим" комплекс деревопереработки, Антипинский нефтеперерабатывающий Тюмень, завод "Монолит" переработки нефтяного газа, завод "Полиом" полипропилен Омск, Тобольс полимер, завод Балаково Северсталь-Сортовой, Металлургический завод сортового проката УГМК Сталь Тюмень, литейный прокатный комплекс Объединенной маталлургической компании в Нижегородской области и далее, далее, далее... Вы можете мне помочь начав перечислять заводы и предприятия построенные с 2014 года! Можете просто перечислить построенные портовые предприятия, аэродропорты, энергетические комплексы... Можете начать перечислять восстановленные советские заводы с 2011 года! Мы же с вами о рабочих местах говорим?! Можете порассуждать о ВПК! Можете конечно, как здесь модно поговорить о смерти... Прилягте поудобнее и начинайте... В свободной стране живем!)))
      Опер
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 10:56
        А я про свой город Электросталь. ЭЗТМ использует только треть площадей, за два года закрыли ещё два цеха. Прокатные станы уже не выпускают. Завод "Электросталь": "Лезвийку" закрыли, "законсервировали" пару литеек. Провели сокращение рабочих. Цифры умалчивают. Завод "Химпром": осталось только 300-та человек (включая менеджеров) из нескольких тысяч. Цеха выглядят ужасно. Фабрику печати (Полиграфиздат) переделали на Развлекательный Центр. Но никто не развлекается. ЭЗТТ развалили. Остался только один полноценный завод: 12-й. Но это "РОСАТОМ". Кто его развалит?
        rruvim
        1. rruvim (Роман) Сегодня, 11:08
          Достаточно утром в 7-20 сесть (скорее всего стоя) во Фрязево в Электричку, что-бы понять, что всё трудоспособное население нашего города едет на заработки в Москву. Причём многие знакомые закончили технические Вузы, а работают менеджерами в разных торговых компаниях, торгующих предметами повседневного спроса. Многие закончили наш Филиал Института стали и сплавов. Теперь и его закрыли.
          rruvim
      2. Меченосец (Николай) Сегодня, 11:19
        Цитата: Опер
        Ну поехали:

        Минводы-Трубный-уничтожен.рубероидный.кое как дышит,Стекольный,из 5 тыс работающих едва с полтыщи,Мясокомбинат.убит,Георгиевск молзавод-убит.Владикавказ-ОЗАТЭ-убит,Ламповый,уби
        т.И такой перечень можно сколь угодно много продолжать.Так что сайт " сделано у нас",в качестве истины,не предлагайте.
        И рабочие места -убиты производства с тысячами работающих ,построены с едва сотней работающих.чем гордитесь?
        Читаешь про металлургию...одна забота,ой ай.санкции нам на Запад не дают вывозить,а чего ж вы такие "умные и работящие" в стране цену на металлоиздели задрали до небес?Одна забота.ой ай,металлолом в цене упал-вс готовы вывезти,сломать ,продать.
        Меченосец
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:38
          Потому как эти производства с тысячами рабочих, работали по плану, на весь СССР, а сейчас приходит автоматизация, завод с 200 человек персонала будет производить столько же сколько советский с 2000 персонала. Ещё не говоря об износе основных фондов этих заводов, советского периода, 80 - 95% - дешевле снести и новый построить.
          Вадим237
          1. Меченосец (Николай) Сегодня, 11:53
            Цитата: Вадим237
            Потому как эти производства с тысячами рабочих, работали по плану, на весь СССР, а сейчас приходит автоматизация, завод с 200 человек персонала будет производить столько же сколько советский с 2000 персонала. Ещё не говоря об износе основных фондов этих заводов, советского периода, 80 - 95% - дешевле снести и новый построить.

            Какой умишче..прям вот хочется вас обнять и так прижать.что бы мозги на место встали...
            ПЛАН-по нему работает все -даже ваши корпорации вот всем мире.даже США-по плану работает-вы что не в курсе?
            Цитата: Вадим237
            Ещё не говоря об износе основных фондов этих заводов, советского периода, 80 - 95% - дешевле снести и новый построить.

            Ну конечно-вот этим то вы и занимаетесь,снесли.продали.вместо завода.фабрики ,производства-рынок,базар,супермаркет-где производство?Где обещанные 25 млн рабочих мест?
            Вы как себе представляете развитие страны,где люди без работы,в угоду вашей "автоматизации" выражающейся в тупой системе сокращения людей,а следом идиотизме пенсионной реформы,мол нагрузка на работающих слишком большая?
            Меченосец
          2. rruvim (Роман) Сегодня, 11:53
            Да и где эта автоматизация? Я был на одном Московском заводе, где делали новый цех. Вернее переоборудовали. Четыре немецких обрабатывающих центра, пару корейских, пару китайских. Всё в "кучу". Бригады настройщиков, сервис инженеров от этих компаний-поставщиков. И только пара рабочих, которая будет их эксплуатировать. Всё бессистемно и нелепо. Когда я спросил эксплуатанта фрезеровщика, сколько у него з/п, мне стало стыдно. А ведь эти станки "почище" компьютерных монстров по добыче криптовалюты. Когда "прикинули" сколько нужно спецов для их обслуживания. Оказалось что на одного станочника нужны пара программистов и ежемесячный приезд сервис-инженеров. Поэтому сокращение рабочих связано не с введением автоматизации, а с сокращением производства как такого. На всём Заводе я не нашёл ни одного отечественного станка. Кроме музея. А я помню по институту, что в середине 80-х мы делали прекрасные станки с ЧПУ.
            rruvim
    3. Strashila (I) Сегодня, 09:40
      Можно добавить Красноярск... химкомбинат Енисей. Сибэлектросталь, Сибтяжмаш, РТИ, Шинный завод, ЦБК, Гидролизный завод, Химволокно, Шелен, завод фарм препаратов, комбайновый завод, завод тяжелых экскаваторов, судостроительный завод ... заводы на каждом количество рабочих мест измерялось тысячами... фактически все работали на экспорт.
      Strashila
    4. rruvim (Роман) Сегодня, 10:43
      Я сам в шоке, что Владимирский "Автоприбор" закрыли. Вполне себе рентабельное производство было.
      rruvim
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:38
        И что он производил - такого конкурентного на рынке, что его закрыли?
        Вадим237
    5. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:28
      Омский трансмаш прекрасно работает и нечего его в уничтоженные пихать.
      Вадим237
  13. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 08:46
    "Жить стало лучше, жить стало веселее".........Где-то это мы уже слышали. Теперь ждём обещанного инновационного рывка.
    Михаил177
  14. Million (Влад) Сегодня, 08:48
    Надо же солнцеликого ублажить приятной для него информацией,ничего не имеющего общего с действительностью
    Million
  15. Лесс Сегодня, 08:48
    За год число бедных россиян сократилось примерно на 200 тысяч человек: с 19,5 до 19,3 млн человек.
    Просто вышли из "тени"...
    Лесс
  16. BAI Сегодня, 08:58
    С чем может быть связано небольшое снижение числа россиян, живущих за чертой бедности, в 2017 году?

    Снизить количество бедных можно двумя способами:
    1. Увеличить количество богатых.
    2. Понизить черту бедности.
    Почему-то мне кается, что произошел второй вариант.
    BAI
    1. Непонятливый (Boris) Сегодня, 10:48
      Существует и Кремлевский вариант: "правильно" посчитать! laughing
      Мне интересно, кто считал доход безработных и членов их семей? Кто считал по-душевой доход семей с "минималкой"? Кто считал по-душевой доход пенсионеров и членов их семей? Можно продолжать бесконечно... Очередной "перл" от челяди "Солнцеподобного". wassat
      Непонятливый
  17. Гуру (Олег) Сегодня, 09:00
    Теперь понятно как ВВП собрался наш уровень жизни поднять, - только на бумаге. Кажется раньше это называлось ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВОМ. laughing
    Гуру
  18. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 09:04
    Росстат: В России стало меньше бедных

    Ну и слава Богу! Рад, чес слово рад!!!!!!!
    И вообще, я люблю Росстат..........
    Музыкальная пауза......
    БorisovичЪ
  19. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:10
    Да, бедных стало меньше, но вот нищих стало намного больше. Нищают даже бедолаги олигархи. Один народ - одна судьба?
    NordUral
  20. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:21
    За год число бедных россиян сократилось примерно на 200 тысяч человек: с 19,5 до 19,3 млн человек
    Так наверное прибрались горемычные. Не скажу, что жить стало богаче, а вот, что веселее это точно. Каждый день приносит столько новостей, что только успевай переваривай.
    rotmistr60
  21. Rafaell (Рафаэль) Сегодня, 09:23
    Надо еще понизить "черту бедности" , и бедных станет еще меньше
    Rafaell
    1. Непонятливый (Boris) Сегодня, 11:03
      Цитата: Rafaell
      Надо еще понизить "черту бедности" , и бедных станет еще меньше

      Уже сделали и посчитали! laughing
      Непонятливый
  22. Larum (Larum) Сегодня, 09:30
    Очередное вранье.
    Larum
  23. Strashila (I) Сегодня, 09:32
    Стало бедных на 200 000 меньше...??? нет увеличилось число нищих на эту цифру... лучше явно жить не стали... все хужее и хужее.
    Strashila
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:41
      А нищие и бедные, в России одна и таже категория.
      Вадим237
  24. ultra (Михаил) Сегодня, 09:35
    Ну конечно меньше,они просто вымирают.
    ultra
  25. Nychego (Валерий) Сегодня, 09:37
    Бедные стали нищими или просто вымирают?
    Nychego
  26. Комментарий был удален.
  27. prior (Влад) Сегодня, 09:40
    Ну, что сказать: "Как быстро вымирают бедные...."
    prior
  28. Sadko88 (Старший) Сегодня, 09:40
    Я вижу четвёртый год подряд прогресс автодорог в Крыму и трассы М4. И пробок от граждан России желающих отдыхать у нас, а не у них всё больше несмотря на расширение и пропускную способность наших курортов. Не самых недорогих пока к сожалению. Значит благосостояние и патриотизм россиян растёт smile
    Sadko88
    1. GradusHuK (Олег) Сегодня, 10:22
      Sadko88 (Старший) Сегодня, 09:40 Значит благосостояние и патриотизм россиян растёт smile good Конечно растет yes у власть имущих и иже с ними fellow
      GradusHuK
    2. uskrabut (Николай) Сегодня, 11:00
      Цитата: Sadko88
      Я вижу четвёртый год подряд прогресс автодорог в Крыму и трассы М4. И пробок от граждан России желающих отдыхать у нас

      Эти люди не входят в то число бедных, а те, кто живёт рядом и не может себе позволить отдых не то что в Крыму, а просто отдых, кто вкалывает и в отпуске, там не увидишь
      uskrabut
  29. DeusExMachina Сегодня, 09:44
    "В России стало меньше бедных" - а сами бедные об этом знают?
    DeusExMachina
    1. Непонятливый (Boris) Сегодня, 11:02
      Цитата: DeusExMachina
      "В России стало меньше бедных" - а сами бедные об этом знают?

      Им только-что сообщили из Кремля. Народ ПРАЗДНУЕТ! laughing
      Непонятливый
  30. kebeskin (Алексей) Сегодня, 09:55
    Меньше бедных..Пожалуйста не убивайте нас..
    kebeskin
  31. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:04
    Вы искренне считаете что сейчас у граждан России меньше возможности отдыхать на курортах Кавказа и Черноморского побережья? И ими пользуются только богатые, олигархи и капиталисты? Прокатитесь по трассе М4. Пообщайтесь с людьми из разных регионов. Посмотрите Крымский мост. Памятник Ленину в Ялте. Его, кстати не снесли до сих пор, только потому что крымчане проголосовали за вхождение в Российскую Федерацию...
    Sadko88
  32. abrakadabre (Valery) Сегодня, 10:13
    Росстат: В России стало меньше бедных
    Мрут?..
    abrakadabre
    1. Непонятливый (Boris) Сегодня, 11:00
      Цитата: abrakadabre
      Росстат: В России стало меньше бедных
      Мрут?..

      Нет. Просто планку нищеты снизили до 1 рубля в год!
      Непонятливый
  33. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 10:31
    Бедный - это такой человек, у которого денег мало, нищий - это такой человек, у которого их совсем нет. Ура! Я не бедный! Вот такая вот Росстатовская издевательская казуистика.
    Dimy4
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:44
      "Нищий - это такой человек, у которого их совсем нет". - Это бомжи.
      Вадим237
  34. sib.ataman Сегодня, 10:35
    Цитата: андрей юрьевич
    опрос проводился в офисе "газпрома".


    Опрос проводился среди знакомых Росстата. Среди знакмых бедных нет! Но есть сомневающиеся, что они зажиточные граждане, им сравнить себя не с кем.
    sib.ataman
  35. Романенко (Сергей) Сегодня, 10:50
    Вымерли наверное, а скорее всего опять вранье Росстата. Уж он какие только цифры "под заказ" не выдает. Одна только тема начальной стадии борьбы с курением чего стоила 60% курящих в стране, вдруг по "просьбе" Медведева превратились в жалкие 15. И т.д. и т.п.
    Романенко
  36. uskrabut (Николай) Сегодня, 10:56
    За год число бедных россиян сократилось примерно на 200 тысяч человек: с 19,5 до 19,3 млн человек.

    Не дожили, однако.
    При этом 19,3 млн человек – по-прежнему слишком высокий показатель, с которым дальнейшее развитие реального сектора экономики невозможно по определению.
    Осталось ещё и этих уморить, вот тогда заживём!
    uskrabut
  37. Altona (Евгений) Сегодня, 10:57
    Цитата: Опер
    "Высота 239" трубоэлектросварочный цех Челябинского завода,

    ------------------------
    Лично для вас сообщаю, что на данный завод не принимают старше 40 лет. Привет такой возрастной дискриминации. И еще сообщу, что ради этого завода и еще Стан-2000 и Стан-5000 уничтожили практически всю металлургию города Златоуст. Ну про завод "Калибр", где сейчас стоит одноименный торговый центр и говорить не буду. Также и про Нижний Новгород могу сказать. Благо, жил и работал и там, и там. Про Владимирскую область, которую часто проезжал, так она по-моему была в 1990-2000 лидером по проституции, вся трасса забита была девчонками. Но это видимо я тоже набрасываю, нагнетаю ситуацию. Сейчас же нет ничего такого, ни наркомании, ни проституции. Хотя Тракторозаводский район в Челябинске с утречка обильно осыпан шприцами и презиками. Да и с игровыми подпольными автоматами там тоже полный порядок. Про что рассказать-то еще? Про "процветающую" Ивановскую область? Да что про нее-то? Главное Чечня накормлена, а ивановские бабы 100 лет ждали и еще столько же подождут. Ульяновск тоже кстати и Новоульяновск. Они же тоже видимо зря на митинги выходят? Царь же добрый, он отмотает ситауцию. Бояр приструнит.
    Altona
  38. jesus045 (Таня Защекина) Сегодня, 10:59
    А если взглянуть на википедию
    jesus045
  39. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:01
    "логично "...
    Доход бабы Нюры+доход Сечина = два богатых человека, пополам))
    Иезуитская арифметика...
    Сибирский цирюльник
  40. Skarpzd (Евгений) Сегодня, 11:12
    сократилось... умерли что ли?
    Skarpzd
  41. Комментарий был удален.
  42. megadeth (altar) Сегодня, 11:18
    Росстат рупор Едросов. Сейчас уже наверное ведут опрос, как замечательно будет вкалывать после 60 лет в забое. А потом Кто не понял, почему это хорошо - подождите, проснутся и набегут кукареканы, которые и расскажут про победы, вставание с колен и как нас ведут в светлое будущее. Дед Зюганов, юный октябрёнок, едросы вот кто новые коммунисты.....
    megadeth
  43. майор147 Сегодня, 11:24
    Росстат: В России стало меньше бедных

    Передохли?
    майор147
  44. Sadko88 (Старший) Сегодня, 11:27
    Цитата: sib.ataman
    Цитата: андрей юрьевич
    опрос проводился в офисе "газпрома".


    Опрос проводился среди знакомых Росстата. Среди знакмых бедных нет! Но есть сомневающиеся, что они зажиточные граждане, им сравнить себя не с кем.

    Быть может причина в том что призать себя бедным или нищим для мужчины стыдно?
    Sadko88
  45. танк66 Сегодня, 12:05
    Так бывает/цифирки меняются/ , когда на калькуляторе случайно переключатель "после запятой " при протирании тряпочкой перещелкнется..
    танк66
  46. Zomanus (Алексей) Сегодня, 12:05
    Не удивлюсь если это число (200 тысяч) примерно равно числу смертей от боярышника и прочего бутора.
    А вообще вымирает страна. Где то растет рождаемость, но смертность тоже растет.
    Zomanus
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