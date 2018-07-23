. Росстат: В России стало меньше бедных

Росстат представил данные о положении дел с числом россиян, проживающих за чертой бедности. По данным ведомства, число граждан страны, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, составляет 13,2%. Примерно такие же цифры озвучивают и представители Минтруда.Если верить этим показателям, то численность населения, живущего за чертой бедности в Российской Федерации, упала впервые с 2012 года. За год число бедных россиян сократилось примерно на 200 тысяч человек: с 19,5 до 19,3 млн человек.В 2012 году доля бедных жителей России составляла 10,7%.Напомним, что ранее президент РФ в качестве одной из приоритетных задач перед правительством ставил задачу о повышении уровня жизни россиян. Судя по всему, теперь у кабинета министров есть нужная статистика для того, чтобы заявить о начале выполнения поставленной главой государства задачи.В докладе Минтруда озвучиваются меры, которые сегодня принимаются для повышения уровня жизни населения. Эти меры называют социальным стимулированием. В частности, речь идёт о переобучении, помощи в получении дополнительного профессионального образования (с привлечением ресурсов Центров занятости населения), в ведении подсобного хозяйства или в открытии собственного микробизнеса.С чем может быть связано небольшое снижение числа россиян, живущих за чертой бедности, в 2017 году? Эксперты отмечают, что главная причина – сравнительно низкий уровень инфляции на фоне принятия властями решения по повышению прожиточного минимума. При этом 19,3 млн человек – по-прежнему слишком высокий показатель, с которым дальнейшее развитие реального сектора экономики невозможно по определению.