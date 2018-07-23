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В России начались работы по созданию ракеты «Союз-5»
«Роскосмос» приступил к реализации проекта ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», приводит РИА Новости сообщение главы корпорации Дмитрия Рогозина.
Он написал в своем «Твиттере», что работу по созданию ракеты начали компании «Энергия», Энергомаш» и «Прогресс».
По словам Рогозина, позже начнется «работа по сверхтяжу».
Эти шаги позволят мобилизовать и обновить всю ракетную индустрию, отметил глава «Роскосмоса».
Стоимость контракта на создание ракеты-носителя нового поколения составила боле 61 млрд. рублей.
Ранее Рогозин сообщал, что сроки запуска нового носителя остаются прежними – 2022 год. «Союз-5» должен вывести на орбиту пилотируемый корабль «Федерация». Запуск будет осуществлен со стартового комплекса ракеты «Зенит», который в настоящее время модернизируется под «Союз-5».
Глава «Роскосмоса» отметил, что с помощью новой ракеты-носителя планируется завоевать международный рынок стартовых услуг. По его словам, после того, как «Союз-5» покажет свои преимущества, он будет «сражаться на рынке» с ведущими производителями ракет.
Рогозин сообщил также, для создания первой ступени носителя конструкторы проведут глубокую модернизацию двигателя РД-171. В «Роскосмосе» его называют «царь-двигателем», добавил он.
В доработке стартового комплекса на Байконуре примет участие казахстанская сторона, которая заявила о направлении на этот проект $314 млн.
Он написал в своем «Твиттере», что работу по созданию ракеты начали компании «Энергия», Энергомаш» и «Прогресс».
По словам Рогозина, позже начнется «работа по сверхтяжу».
Эти шаги позволят мобилизовать и обновить всю ракетную индустрию, отметил глава «Роскосмоса».
Стоимость контракта на создание ракеты-носителя нового поколения составила боле 61 млрд. рублей.
Ранее Рогозин сообщал, что сроки запуска нового носителя остаются прежними – 2022 год. «Союз-5» должен вывести на орбиту пилотируемый корабль «Федерация». Запуск будет осуществлен со стартового комплекса ракеты «Зенит», который в настоящее время модернизируется под «Союз-5».
Глава «Роскосмоса» отметил, что с помощью новой ракеты-носителя планируется завоевать международный рынок стартовых услуг. По его словам, после того, как «Союз-5» покажет свои преимущества, он будет «сражаться на рынке» с ведущими производителями ракет.
Рогозин сообщил также, для создания первой ступени носителя конструкторы проведут глубокую модернизацию двигателя РД-171. В «Роскосмосе» его называют «царь-двигателем», добавил он.
В доработке стартового комплекса на Байконуре примет участие казахстанская сторона, которая заявила о направлении на этот проект $314 млн.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Rogozin
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