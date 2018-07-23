12:09 23 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В России начались работы по созданию ракеты «Союз-5»

«Роскосмос» приступил к реализации проекта ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», приводит РИА Новости сообщение главы корпорации Дмитрия Рогозина.



Он написал в своем «Твиттере», что работу по созданию ракеты начали компании «Энергия», Энергомаш» и «Прогресс».


По словам Рогозина, позже начнется «работа по сверхтяжу».

Эти шаги позволят мобилизовать и обновить всю ракетную индустрию, отметил глава «Роскосмоса».

Стоимость контракта на создание ракеты-носителя нового поколения составила боле 61 млрд. рублей.

Ранее Рогозин сообщал, что сроки запуска нового носителя остаются прежними – 2022 год. «Союз-5» должен вывести на орбиту пилотируемый корабль «Федерация». Запуск будет осуществлен со стартового комплекса ракеты «Зенит», который в настоящее время модернизируется под «Союз-5».

Глава «Роскосмоса» отметил, что с помощью новой ракеты-носителя планируется завоевать международный рынок стартовых услуг. По его словам, после того, как «Союз-5» покажет свои преимущества, он будет «сражаться на рынке» с ведущими производителями ракет.

Рогозин сообщил также, для создания первой ступени носителя конструкторы проведут глубокую модернизацию двигателя РД-171. В «Роскосмосе» его называют «царь-двигателем», добавил он.

В доработке стартового комплекса на Байконуре примет участие казахстанская сторона, которая заявила о направлении на этот проект $314 млн.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Rogozin
21

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. demo (Ван) Сегодня, 08:28
    Он написал в своем «Твиттере», что работу по созданию ракеты начали компании «Энергия», Энергомаш» и «Прогресс».
    Уже одно то, что у Дмитрия Рогозина есть время сидеть в Твиттере говорит о том, что человек не на своем месте.
    Как и Трамп, и им подобные.
    И вообще. Звучало бы более захватывающее "напИсал в Твиттере.
    demo
    1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:41
      Цитата: demo
      Уже одно то, что у Дмитрия Рогозина есть время сидеть в Твиттере говорит о том, что человек не на своем месте.Как и Трамп, и им подобные.



      Вспоминаю такую передачу

      - "Если бы я был директор …"

      Оказывается, у нас есть эксперты и по руководству крупных госкорпораций, и по управлению США …

      Как же вас не дооценили …

      В семье, хотя бы, признают руководителем?
      bulvas
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:43
        Новая ракета безусловно это хорошо, но есть непонятки в виде:
        Начало лётных испытаний запланировано на 2024 год, а переход в стадию коммерческой эксплуатации, которой займётся российская компания International Launch Services, зарегистрированная в США, заложен на 2025 год

        и это скорее всего связано с морским стартом, организация пуска с которого будет в тесной кооперации с матрасами. Планируется, что они будут дособирать ракету у себя и везти уже на нашей платформе к месту пуска. Плюс пуски с Байканура, т.е. своей площадки пока не будет. Тему Зенита нужно было изначально развивать, а не тыркаться по разным проектам, чтобы все равно к этому прийти, имхо.
        maxim947
        1. Например Сегодня, 10:55
          Обиженных тут пруд пруди. Рогозин у вас бабу увел или что?

          Цитата: demo
          Уже одно то, что у Дмитрия Рогозина есть время сидеть в Твиттере говорит о том, что человек не на своем месте.

          Что за бред? Сам небось на своем месте, раз строчишь подобное. wassat

          Новость о том, что ведут работу над новой ракетой. Рогозин называет сроки.
          И тут Рогозин виноват. lol
          Например
      2. astepanov (Алексей) Сегодня, 09:54
        Цитата: bulvas
        Оказывается, у нас есть эксперты и по руководству крупных госкорпораций, и по управлению США …
        Как же вас не дооценили …

        Да-да, Рогозин - наше всё. Какой гений! Меж государственных дел сумел стать доктором технических наук, не имея профильного образования, построил тьму тьмущую космодромов, ракет - тут тебе и "Ангара", и сверхтяжелая, и "Союз-5" на подходе, и со стартом а-ля Маск, и "Федерация"... А еще он и следак, ныне переселился в ЦНИИМаш, ловит шпигунов - вероятно, мериканских или украинских.
        А если серьезно - с советских времен ни одной новой ракеты, ни одно удачной программы по дальнему космосу. И вечные метания: то летим на Луну, то не летим, то делаем, то не делаем, а в загашнике все новые и новые прожекты, которые он извлекает с ловкостью фокусника. И на каждый фокус выделяются деньги, а потом бесследно исчезают. Задолбали эти рогозины, чубайки, медведевы и прочие деятельные бездельники и стыдливые воришки.
        astepanov
    2. Симаргл (Андрей) Сегодня, 09:13
      Цитата: demo
      Уже одно то, что у Дмитрия Рогозина есть время сидеть в Твиттере говорит о том, что человек не на своем месте.
      Сидеть ему не надо. "Чукча" не читатель - "чукча" писатель.
      Симаргл
    3. DeusExMachina Сегодня, 09:57
      Цитата: demo
      Он написал в своем «Твиттере», что работу по созданию ракеты начали компании «Энергия», Энергомаш» и «Прогресс».
      Уже одно то, что у Дмитрия Рогозина есть время сидеть в Твиттере говорит о том, что человек не на своем месте.
      Как и Трамп, и им подобные.
      И вообще. Звучало бы более захватывающее "напИсал в Твиттере.

      Немного цифр:
      Зайти в Твиттер - пара минут.
      Написать сообщение (довольно объемное) - минут 15. Туда входит и проверка сообщения после написания для исправления ошибок и неудачных оборотов речи.
      Иными словами, на всё и про всё - не более 20 минут (а, скорее всего, и того меньше). Найти столько времени смогут практически все.
      П.c. это при том, что я сам - далеко не фанат Рогозина и нынешнего Роскосмоса.
      DeusExMachina
    4. Вендиго (Андрей) Сегодня, 10:18
      Цитата: demo
      Уже одно то, что у Дмитрия Рогозина есть время сидеть в Твиттере говорит о том,

      Ну общается он с народом через твиттер, что тут такого? Или по вашему он исключительно пером и чернилами должен на листе писать? Или может вообще на папирусе иероглифы вырисовывать, и тогда вы его похвалите с Трампом?
      Ну знаете ли, живи мы сейчас в каком не будь 10 веке то он с Трампом наверняка писал бы на папирусе... но мы сейчас не в 10 веке живем, сейчас твиттер и фейсбук вместо папирусов и перьев с чернилами в ходу, как это вам покажется не странным. hi
      Вендиго
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 10:28
        Цитата: Вендиго
        Ну знаете ли, живи мы сейчас в каком не будь 10 веке


        Множество правителей и крупных чиновников просто диктовали своему писарю, благодаря чему есть возможность узнать историю

        Сейчас проще - твиттер и прочее

        Запоздалый вопрос к demo:
        А Ленин, Сталин - тоже бездельниками были?

        Какие труды написали …
        bulvas
        1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 11:13
          Цитата: bulvas
          Множество правителей и крупных чиновников просто диктовали своему писарю, благодаря чему есть возможность узнать историю

          Каждый правитель переписывал историю на свой лад как ему вздумается. Это можно сказать традиция с древних времен, которая в России кстати до сих пор в ходу. Сейчас просто хоть немного знать историю, это уже скилл доступный меньшинству..
          Вендиго
    5. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:57
      Большая просьба к антирогозинцам. Вы как-нибудь растите над собой, из года в год одни и те же комментарии. Совсем не интересно. Вам надо обязательно ВПК приплетать, всё таки ваш антигерой был много лет председателем и замом. Тенденцию озвучить: только пришёл на Восточный, сразу взял миллиарды взяток, на Роскосмос - то же самое. Творчески, извините, креативнее надо быть. А мы, недалёкие, будем ждать новых жареных фактов о Рогозине.
      Игорь В
  2. universe1 Сегодня, 08:31
    А "Ангара" всё? Наигрались?
    universe1
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:40
      По словам Рогозина, позже начнется «работа по сверхтяжу»

      Никакой конкретики в его словах нет , так что выбор не велик : верить или нет Рогозину на слово .
      bouncyhunter
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:45
        Цитата: bouncyhunter
        По словам Рогозина, позже начнется «работа по сверхтяжу»

        Никакой конкретики в его словах нет , так что выбор не велик : верить или нет Рогозину на слово .


        hi
        Приветствую, Паша!


        С одной стороны, так всегда и было, руководители не спешат давать твердые обещания.

        Последний раз, помню, обещание или даже клятву, давал Никита Сергеевич, что в каком-то году (давно прошел) советский народ будет жить при коммунизме.


        Вот и живем ...
        bulvas
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:54
          Вася , приветствую ! hi Клясться и обещать - большого ума не надо . А вот сдержать своё слово не каждый способен . И причин тому не счесть ...
          bouncyhunter
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:56
            Цитата: bouncyhunter
            Вася , приветствую ! hi Клясться и обещать - большого ума не надо . А вот сдержать своё слово не каждый способен . И причин тому не счесть ...


            трудно возразить ...
            bulvas
      2. MPN (Павел) Сегодня, 09:38
        Цитата: bouncyhunter
        Никакой конкретики в его словах нет , так что выбор не велик : верить или нет Рогозину на слово .

        Павел hi У них четко все отработано, все проекты открываем (начинаем финансирование) и как можно дольше не закрываем (продолжая финансирование), пока типа работаем за сворованное не спросят, а уж прижмут, козла отпущения найдем, отругаем, ну поменяем руководителей Росскосмос, на Россвооружение, потом обратно... так как то... request
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:41
          Привет , Паша hi Посмотрим как будут развиваться события . Я к такого рода обещаниям отношусь с осторожным оптимизмом .
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 09:44
            Я написал, как к ним отношусь выше, открыли кран потекли финансы, будут течь пока им его не перекроют..., про веру в ракету я вообще молчал, кому она там нужна?... yes
            MPN
    2. ultra (Михаил) Сегодня, 09:11
      "Ангара" никогда не планировалась под пилотируемые корабли.
      ultra
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:47
        Как бы хватит мобилизовываться! Пора работать начинать, да засучив рукава к тому же!
        Все эти метания туда-сюда это как? Сразу вопрос о компетенции руководства и их советниках возникает .... впрочем, если конечной, понятной цели не стоит, тогда всё понятно! Никакой компетенции не хватит, шоб что то путное и нужное построить!
        rocket757
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:57
          Цитата: rocket757
          Все эти метания туда-сюда это как?

          Так то Союз5 не сложен в реализации, двигатели есть, корпус есть, осталось собрать и запустить. Вот только сроки и цена зашкаливают.
          Дырокол
          1. Genry (Genry) Сегодня, 11:51
            Цитата: Дырокол
            Так то Союз5 не сложен в реализации, двигатели есть, корпус есть, осталось собрать и запустить.

            Вы учли, что сейчас все переделывается под композиты и отечественную электронику ?
            "Не дай вам бог жить в эпоху перемен" . (Конфуций блин...)
            Genry
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:37
    Р.Бредбери в Марсианских хрониках есть рассказ, о том как негры собрали деньги на ракеты и массово переселись на Марс...
    parusnik
  4. mlad (mlad) Сегодня, 08:39
    Ангара это мертворожденный ребенок, пока ее разрабатывали она уже устарела, да и цена жуткая, может МО немного с ней побалывается. Маск сделал хорошие и дешевые ракеты, расшевелил этим муравейник в роскосмосе.
    mlad
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 08:50
      Цитата: mlad
      Маск сделал хорошие и дешевые ракеты

      Сделал, но не доделал. Но расшевелил, согласен.
      DenZ
      1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:40
        Цитата: DenZ
        Сделал, но не доделал.

        Вчера недоделанная, по вашему мнению, слетала и благополучно вернулась. Послезавтра еще одна "недоделанная" полетит, через неделю еще.
        Дырокол
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:07
          Этот его "блок 5" - совершенно переделанная ракета. 1-ая ступень не круглого сечения в разрезе, как большинство ракет, а сложного профиля для прочности. Должна выдержать 100 пусков.
          voyaka uh
  5. ultra (Михаил) Сегодня, 09:09
    Всё понимаю,кроме одного.Почему опять вкладываем деньги в Байконур?
    ultra
    1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 10:06
      Инфраструктура много значит, и много стоит....а на Байконуре она есть и очень широкая....
      nPuBaTuP
    2. болот Сегодня, 10:27
      Цитата: ultra
      Всё понимаю,кроме одного.Почему опять вкладываем деньги в Байконур?

      Вы не вкладываете, вкладывает Казахстан,на основании договора об аренде,в купе создания РКК Байтерек от 2004 года!Так уже 18 лет прошло,мало того были перечисленны деньги в 2005 году в сумме в 400 тысяч уе,хотя не известна судьба в 223 лямов зелени.

      [9 января 2004 года президенты России и Казахстана — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, соответственно, подписали «Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса „Байконур“»[K 1]. Статьёй 3 была признана необходимость «модернизации эксплуатируемых и создание новых экологически более безопасных космических ракетных комплексов для последующего поэтапного сокращения эксплуатации ракет-носителей, использующих высокотоксичные компоненты ракетного топлива».[]
      болот
  6. aristok (Павел) Сегодня, 09:27
    Рогозин сообщил также, для создания первой ступени носителя конструкторы проведут глубокую модернизацию двигателя РД-171. В «Роскосмосе» его называют «царь-двигателем», добавил он.

    Есть царь-колокол который не звонит,
    есть царь-пушка которая не стреляет,
    теперь есть царь-двигатель который ничего не выводит.
    aristok
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:41
      Да уж, нехорошая приставка...
      Дырокол
  7. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:54
    Союз 5 конечно нужна, но вот цель "урвать кусок коммерческих запусков" явно недостижимая, слишком поздно. Маск уже вовсю запускает, а Безос на пятки наступает и на этой стадии делать "конкурента" при этом одноразовый вариант и рассчитывать на успех несколько наивно.
    Дырокол
    1. aristok (Павел) Сегодня, 10:23
      Цитата: Дырокол
      Союз 5 конечно нужна, но вот цель "урвать кусок коммерческих запусков" явно недостижимая, слишком поздно. Маск уже вовсю запускает, а Безос на пятки наступает и на этой стадии делать "конкурента" при этом одноразовый вариант и рассчитывать на успех несколько наивно.

      Никогда не поздно..
      Россия и может и обязана быть лидером в освоении космоса, причем имея с этого огромные экономические плюсы, а не только пропагандистские(хотя и они нужны тоже).
      При смене политико-экономической модели с "рф -сырьевая колония" на "Россия - великая технологическая держава" это произойдет в кратчайшие сроки.
      Ну а союз-5 и ангара - бюрократические выкидыши текущей системы
      aristok
      1. Rudel (Rudel) Сегодня, 10:48
        С ракет огромных экономических плюсов точно не получим. Вон Хруничево за свои лучшие годы с рабочей лошадкой Протоном всё, что смогло накопить - так это 100 миллиардов долга.
        А спутники мы строить не умеем.
        Rudel
  8. Комментарий был удален.
    1. Artur Adilov (Арилек) Сегодня, 10:55
      Цитата: Artur Adilov
      как на это смотрят в Казахстане:
      Продолжение

      Что еще можно сказать о перспективах? Мало кто помнит, что буквально в последние месяцы перед развалом СССР главный конструктор ракетно-космической системы «Энергия-Буран» Борис Иванович Губанов и запустивший «Энергию» Сергей Алексеевич Сопов предложили создать на базе Байконура международный космопорт. Эта идея родилась во время обсуждения с президентом нашей страны. Нурсултан Назарбаев, уже в то время очень активно общался со специалистами Байконура и искал пути сохранения космодрома в непростых условиях тогдашнего кризиса.
      Если в двух словах, то международный космопорт отличается от космодрома тем же, что современный международный авиационный хаб от полевого аэродрома. Космопорт предполагает создание единого комплекса с наличием сервисного обслуживания, испытаний, хранением компонентов топлива, сертифицированным оборудованием. Все это вкупе работает на единую транспортную систему, которая должна обслуживать широкий круг стран под эгидой ООН.
      Управлять таким комплексом должен международный консорциум, который объединит заинтересованные страны и компании. Будущее космодрома видится только через придание Байконуру международного статуса, привлечение туда новых стран-участниц и создание эффективного механизма управления, отвечающего требованиям времени. Иначе усилий и России, и Казахстана, которые испытывают серьезные трудности в космической отрасли (и не только в ней), будет явно недостаточно. При сохранении наблюдаемых сегодня негативных тенденций Байконуру угрожает участь превращения в периферийный центр, и он все больше будет отставать от главных трендов мирового космоса. А финал может стать и вовсе плачевным – прекращение его истории. Допустить это было бы верхом безалаберности.
      Все хуже и хуже…
      - Понятно, что в РФ космическая отрасль переживает нелегкие времена и пытается решить свои проблемы за счет оптимизации. Такие подходы могут поставить окончательный крест на перспективах казахстанско-российского сотрудничества в сфере космоса?
      - К сожалению, возможно все, в том числе и откладывание наших космических планов на далекое будущее.
      Но я хотел бы сказать о другой, более серьезной проблеме. Мне кажется, что у наших российских партнеров ситуация еще тяжелее. Говоря простым языком, отвергнув идею международного космопорта, РФ решила самостоятельно создать совершенно независимые системы, которые могли бы компенсировать потерю объектов бывшей советской инфраструктуры. То есть создать космодром, который заменит Байконур. Путем гигантских усилий и затрат (вспомните коррупционные скандалы и судебные процессы) она построила первый стартовый комплекс на космодроме «Восточный» с интенсивностью пусков один раз в год-полтора. Но даже при этом не смогла обеспечить полноценную замену космодрому Байконур.
      Россияне решили создать совершенно новый носитель, рассчитывая заменить им серию ракет советской разработки – «Протон», «Союз» и другие. Речь идет о линейке ракет «Ангара». Однако первые пуски в 2014 году выявили недоработки в изделии, его несоответствие проектным характеристикам. К тому же есть огромные сомнения в его рентабельности и технологичности.
      Специалисты посоветовали «Роскосмосу»: тогда хотя бы скопируйте лучшую ракету советской разработки – «Зенит». Ну, что ж, они попробовали и это. Но даже при том, что почти 70% компонентов «Зенита» производится в России, их опять постигла неудача. Этим и объясняется сегодняшний скептицизм в отношении «Союза-5».
      Тут требуется кое-что пояснить. Двигатель первой ступени и система управления этого носителя российского производства. Но ракета – система комплексная. Простой пример: «Зенит» имеет диаметр 3,9 метра, а в России отсутствует оснастка для производства ракет такого диаметра. Там могут производить или меньшего (2,9 метра), или большего (4,1 метра) диаметра. Для «Союза-5» был выбран вариант 4,1. Но оказалось, что в таком случае необходимо форсировать двигатель, увеличивать запасы топлива, а это уже совершенно иные нагрузки. В свою очередь, это требует проведения масштабного цикла испытаний ракеты с гигантскими затратами и большими временными сроками. Разработчики поняли, что это будет плохая, «растолстевшая», утяжеленная копия существующего «Зенита», который сейчас, в принципе, находится в прямом доступе.
      Кризис казахстанской космической программы – это ничто по сравнению с кризисом российской космической отрасли. Наша ситуация – это кризис целеполагания. Для нас вопрос стоит следующим образом: «Что нам делать? Как делать? И делать ли вообще?». А у наших партнеров все упирается в потерю способности создавать что-либо новое.
      Промедление смерти подобно
      - И все же, как обстоят дела с созданием ракеты-носителя «Сункар»?
      - Президент Н.Назарбаев, который с самого начала очень активно занимался проблемами Байконура и космической отрасли, - на мой взгляд, самый компетентный человек по этим вопросам в Казахстане. А, может, даже за его пределами. Недавно он четко заявил, что для космической отрасли РК в этом году будет сдан завод по производству спутников, казахстанские специалисты получат стартовую площадку на Байконуре и мы будем использовать ракету «Зенит». И это не просто политическое заявление, а ясная и компетентная оценка ситуации.
      Что касается «Сункара», разговоры о котором начались три года назад, то о нем можно забыть. Условно говоря, это нечто вроде «казахизированной» версии «Союза-5», который, в свою очередь, либо отменен, либо будет создаваться на иной конструктивной основе.
      Относительно «Зенита»… Н.Назарбаев очень хорошо знает потенциал космодрома Байконур и тех изделий, которые с него запускаются. «Зенит» был предложен Казахстану компанией S7 Space, чтобы пуски для нужд космической программы нашей страны или в коммерческих целях были реализованы не в далеком 2025-2026 году, а, возможно, уже в 2019-м. Все технические и организационные возможности для этого есть.
      Подчеркну, что ракета «Зенит» создана и летает с использованием потенциала Украины, России, казахстанского космодрома, морской платформы. По сути, это ракета международная и интернациональная. Ее производство и поставка осуществляются по заказу частной компании. Я надеюсь на эффективность частного управления проектом. Казахстан, набив шишки, двигаясь по пути традиционных схем, теперь может быстро найти иной вариант действий. Я полагаю, что возможности для этого есть, что проект вполне осуществим. Но если промедлить, то у нас фактически не останется времени.
      Свет в конце тоннеля?..
      - Недавно на официальном уровне прозвучало заявление о том, что строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане завершено. Что дальше? Когда стоит ожидать практических результатов работы этого объекта? Теперь мы будем в состоянии влиться в процесс международной космической кооперации?
      - Это очень важный объект. Недавно на нем побывали представители S7 Space, которые заявили, что аналогов ему в России нет. Сборочно-испытательный комплекс, построенный в сотрудничестве с компанией Airbus Defence and Space, соответствует всем мировым стандартам. Речь идет о создании компонентов спутников, их сборке, полном цикле испытаний и выдаче готовой продукции. Причем не менее 20% этой продукции будет заказывать материнская компания - Airbus Defence and Space.
      Возможно, мы будем проводить сервисные работы на своих испытательных стендах уже не только для отечественных спутников, но и для тех изделий, которые будут изготавливаться в материнской компании или ее партнерами.
      Особенность космической отрасли такова, что ее продукция – это всегда штучное уникальное или малосерийное производство. И, собственно, само производство как таковое играет не главную роль. Более значительную роль играет испытательная стендовая база. Сердце космической промышленности – это набор стендов: акустических, термовакуумных и безэховых камер. То есть все, что связано с приведением космического аппарата в оптимальное рабочее состояние. Сам космический аппарат и компоненты могут быть изготовлены и собраны за полгода, а цикл испытаний может длиться годами. Поэтому наличие у той или иной страны развитой стендовой базы считается основой, альфой и омегой космической отрасли.

      Новому комплексу необходима своя транспортная система, чтобы и какие-то иные спутники по линии коммерческих заказов, и собственные аппараты массой до шести тонн могли выводиться с собственного стартового комплекса с собственным носителем, который создан, производится и используется в кооперации различных стран и компаний.
      P.S.: Когда номер уже верстался, стало известно, что в среду, 18 июля, президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством государственной корпорации «Роскосмос». В своем выступлении он обозначил основные приоритеты космической отрасли России и акцентировал внимание на ряде ключевых проектов. Среди них создание носителей различных классов. В. Путин заявил, что все ранее намеченные сроки должны быть выдержаны. «Аналогичное требование и по ракете-носителю среднего класса «Союз-5», которая, по сути, станет первой ступенью сверхтяжёлой ракеты. Напомню, к лётным испытаниям «Союза» следует приступить в 2022 году», - подчеркнул он.
      Таким образом, руководство РФ снова вернуло «Роскосмос» к задаче разработки аналога «Зенита» на российской базе и в прежние сроки.
      Как с этим справится госкорпорация, уже не раз выражавшая свое негативное отношение к проекту «Союз-5», сказать трудно. Будет ли «Союз-5» в планах проекта «Байтерек», тоже пока непонятно. Скорее всего, мы снова увидим щелканье каблуками при отсутствии результата. Что будет иметь серьезные последствия, в том числе и для нас.
      Artur Adilov
  9. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:13
    Хорошо что начали! Главное, чтобы закончили, в срок
    Сибирский цирюльник
  10. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 11:54
    Стесняюсь спросить - скока пилили "Ангару"?
    И что мы мы имеем с гуся:
    1. нужна новая ракета.
    2. пусковой стол "Восточного" под новую ракету не заточен.
    МИМО ПРОХОДИЛ
Картина дня