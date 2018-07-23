12:07 23 июля
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Помпео: снизим экспорт иранской нефти до нуля

Администрация США работает с руководством стран-импортеров иранской нефти, убеждая их отказаться от закупок сырья в этой стране, передает РИА Новости заявление госсекретаря Майка Помпео.



По его словам, в центре «иранской» компании – возобновление санкционного давления на банковский и энергетический сектора исламской республики. Госсекретарь подтвердил стратегию Вашингтона, о которой объявлялось несколько недель назад – путем работы с импортерами снизить зарубежные продажи иранской нефти до нуля. Этот план администрация намерена реализовать до ноября текущего года.


Помпео предупредил, что за этим последуют еще большие ограничения (чем были до заключения сделки по иранскому атому в 2015 году). Он снова обвинил Тегеран в поддержке терроризма, экспорте революций, развале национальной экономики, коррупции и подавления выступлений населения, требующего справедливости.

Он также рассказал о расширения вещания американских средств массовой информации на Иран, лейтмотивом которых станет поддержка иранского народа, чтобы люди знали – Америка вместе с ними.

США не боятся заняться иранским режимом на самом высоком уровне, добавил он, не уточнив, что под этим подразумевается.

Что касается цен на российскую нефть, она в 2018 году будет находиться на уровне 75-80 долларов за баррель.

По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, сама компания исходит из цены $63 за баррель, реальная же цена составляет около $80. По прогнозам компании, до 2023 года цена на нефть марки Urals снизится до $55.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. Vard Сегодня, 09:00
    Ну и что... Тогда Иран перекроет пролив... Похоже именно этого США и добивается... Сделать рентабельной сланцевую нефть... Ни чего личного... только бизнес...
    Vard
    1. Тралл Сегодня, 09:05
      Иванка шпионит походу за "коллегой" Лаврова smile
      Тралл
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:31
        Он снова обвинил Тегеран в поддержке терроризма, экспорте революций, развале национальной экономики, коррупции и подавления выступлений населения, требующего справедливости.
        Иран свою национальную экономику разваливает, а Америка обеспокоена и предлагает вообще прекратить там всякую "разваленую" экономику? belay
        MPN
        1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 11:20
          Цитата: MPN
          а Америка обеспокоена и предлагает вообще прекратить там всякую "разваленую" экономику?

          Америка предлагает Ирану что бы тот прекратил поддерживать терроризм по всему миру и отказался от планов создания ЯО. Вы правда хотите что бы у Ирана было ЯО? А ваш инстинкт самосохранения что думает по этому поводу? hi
          Вендиго
          1. MPN (Павел) Сегодня, 11:22
            Цитата: Вендиго
            А ваш инстинкт самосохранения что думает по этому поводу?

            У меня как у человека разумного, кроме инстинктов есть еще и разум, который подсказывает от куда мне больше ждать опасности и Иран в этом аспекте не на первом месте... hi
            MPN
            1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 11:28
              Цитата: MPN
              разум, который подсказывает от куда мне больше ждать опасности

              Вам не разум подсказывает... а шейнин с соловьевым с первого и тд каналов. wassat
              Вендиго
              1. MPN (Павел) Сегодня, 11:50
                Цитата: Вендиго
                Вам не разум подсказывает... а шейнин с соловьевым с первого и тд каналов.

                Я сам разберусь от куда мне подсказки брать. Можно да? feel
                MPN
    2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:25
      Vard Сегодня, 09:00
      Ну и что... Тогда Иран перекроет пролив...

      hi ! ... да были такие разговоры... и если такое случится, мерикатосы могут и войну начать с Ираном...
      a.s.zzz888
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:58
        Цитата: a.s.zzz888
        Vard Сегодня, 09:00
        Ну и что... Тогда Иран перекроет пролив...

        hi ! ... да были такие разговоры... и если такое случится, мерикатосы могут и войну начать с Ираном...

        Похоже дело к тому и идёт. Матрасам нужен повод для начала войны, поскольку "пробирки" в ООН уже не проканают. Вынудив персов к радикальным мерам по перекрытию пролива, американцы получат повод для того, что бы начать зарубу, а Израиль и Саудовская Аравия их с удовольствием поддержат, дабы убрать конкурента в регионе. При этом цена нефти попрёт в гору, что сделает рентабельной добычу сланцевой нефти. Ядерной бомбы у аятоллы,как у Ына, нет, а значит, почему бы не погонять европейских "дармоедов" из блока НАТО на иранском полигоне? Иран, наверное последняя страна на Ближнем Востоке с режимом проводящим независимую политику и неподконтрольным США, что по меркам тех же США недопустимо, а посему подлежит демонтажу.
        Ныробский
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:03
          Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:58

          Очень даже всё верно.
          a.s.zzz888
        2. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:06
          Цитата: Ныробский
          Иран, наверное последняя страна на Ближнем Востоке с режимом проводящим независимую политику и неподконтрольным США, что по меркам тех же США недопустимо

          hi , Дмитрий.
          Пока-что Иран поступает по-сталински:

          Но упёрнутость америкосов в иранском вопросе настораживает - как-никак мы рядом и регион крайне нестабильный. yes
          Лелёк
      2. NEOZ Сегодня, 11:11
        Цитата: a.s.zzz888
        мерикатосы могут и войну начать

        для войны не обязательно вынуждать Иран перекрывать залив.
        как пример - Тонки́нский инцидент...
        а вот обескровить Иран перед вторжением.... если Иран перестанет экспортировать нефть, то валютная выручка резко сократится, и получать из за границы товар будет не на что... что грозит внутренним напряжением в Иране и поддержки 5й колонны народными массами...
        NEOZ
      3. Вендиго (Андрей) Сегодня, 11:23
        Цитата: a.s.zzz888
        мерикатосы могут и войну начать с Ираном...

        Ну там войны то на два дня всего... утрирую конечно но совсем немного. hi
        Вендиго
    3. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:41
      Цитата: Vard
      Помпео: снизим экспорт иранской нефти до нуля

      Ничего он перекрыть не может. Разве, что на бумаге. Сорри на ВО wassat
      Нынешние войны, - экономические.
      Нормаль ок
    4. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:41
      Цитата: Vard
      Ну и что... Тогда Иран перекроет пролив... Похоже именно этого США и добивается... Сделать рентабельной сланцевую нефть... Ни чего личного... только бизнес...

      Цитата: Vard
      Помпео: снизим экспорт иранской нефти до нуля

      Ничего он перекрыть не может. Разве, что на бумаге. Сорри, на ВО он фсё перекроет wassat
      Нынешние войны, - экономические.
      Нормаль ок
  2. Тралл Сегодня, 09:01
    А как скоро наступит последний день Помпео в кресле госсекретаря? Думаю, это случится намного раньшеsmile
    Тралл
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:07
      Он также рассказал о расширения вещания американских средств массовой информации на Иран, лейтмотивом которых станет поддержка иранского народа, чтобы люди знали – Америка вместе с ними.

      Что-то у меня большие сомнения что в Иране сильно обрадуются этому ...
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:29
        Паша, привет! hi
        Что-то у меня большие сомнения что в Иране сильно обрадуются этому ...
        ... однако и кручиниться и стреляться они тоже не будут... сколько они были под прессом мерикатосов, и ничего выкрутились... если с мерикатосами у нас не заладится, будем помогать им, ибо враг мерикатосов - это наш друг...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:34
          Привет , Серёга ! hi
          Цитата: a.s.zzz888
          однако и кручиниться и стреляться они тоже не будут... сколько они были под прессом мерикатосов, и ничего выкрутились

          Это точно .
          Цитата: a.s.zzz888
          враг мерикатосов - это наш друг

          Насчёт друга не уверен , но попутчик - факт .
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:37
            Насчёт друга не уверен , но попутчик - факт .

            ... по дороге и задружимся...
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:39
              Дай-то Бог , а то ведь сам знаешь пословицу про дружбу и табачок . wink
              bouncyhunter
            2. NEOZ Сегодня, 11:25
              Цитата: a.s.zzz888
              по дороге и задружимся...

              может кому и импонирует ИРИ... но они шииты... а у нас севкавказ сунниты....
              видишь ли эдак какая загагулина выходит wassat
              NEOZ
  3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:06
    США не боятся заняться иранским режимом

    Это потому, что в Иране пока нет атомной бомбы. Северная Корея это доказала
    pvv113
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:08
      Вот , что неймется этим бесноватым , лишь бы войнушку замутить. Приветствую Владимир! hi
      cniza
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:45
        Привет, Виктор!
        Цитата: cniza
        неймется этим бесноватым

        Это как тот комар - будет зудеть, пока не прихлопнешь
        pvv113
      2. NEOZ Сегодня, 11:27
        Цитата: cniza
        Вот , что неймется этим бесноватым

        если бы и вашей империи грозило потеря доминирующих позиций, то и вам бы "неймелось".....
        NEOZ
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 09:14
    кто там самый крупный покупатель иранской нефти,наверное Китай,а уж они вряд ли откажутся от дешевого сырья,так что до нуля снизить вряд ли получится,всё таки Китай не Япония,которую уже "нагнули..."
    taiga2018
    1. NEOZ Сегодня, 11:29
      Цитата: taiga2018
      они вряд ли откажутся

      а если 3.14ндосы сами пролив перекроют?
      NEOZ
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:16
    путем работы с импортерами снизить зарубежные продажи иранской нефти до нуля
    Живоглоты, иначе американцев не назовешь.
    поддержка иранского народа, чтобы люди знали – Америка вместе с ними
    Если Сша объявляют, что с вами (народом) пора сливать воду и готовиться к худшему.
    rotmistr60
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:22
    На Иран "давить" - давилка сломмается... Трамп орал, что нефть дорогая, и давил на Саудов. А теперь хочет, чтобы нефть выше 100 улетела? Да нет у них сейчас возможности нарастить нефтедобычу "сланцевой". А уж если Иран Ормузский пролив заминирует... Ого-го какая будет заваруха... И какое право американцы вообще имеют влезать по всему миру в каждую миску?
    Горный стрелок
    1. NEOZ Сегодня, 11:33
      Цитата: Горный стрелок
      право американцы вообще имеют

      это право сильного...
      Ныне и присно и во веки веков......
      NEOZ
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 09:32
    Ну и хорошо... Интересам России высокая цена на нефть точно не повредит
    Sadko88
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 09:34
      Цитата: Sadko88
      России высокая цена на нефть точно не повредит

      результат встречи в Хельсинки...
      taiga2018
    2. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 10:51
      тТак то оно так.Но по карману рядового потребителя России треснет нехило
      нафанаил
    3. NEOZ Сегодня, 11:36
      Цитата: Sadko88
      высокая цена на нефть точно не повредит

      что не повредит больше?
      1.падение ИРИ и "высокая" цена нефти (года 2 максимум)
      2. "низкая" стоимость нефти и независимый Иран.
      NEOZ
  8. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 10:48
    Хе-хе..американцы снизят экспорт-Китай наростит...Так что выбирайте..Се ля вы или се ля вас
    нафанаил
  9. sib.ataman Сегодня, 10:55
    Друзья всех угнетённых во имя собственного благополучия? "Если у вас ещё не было цветной революции, то мы идём к вам!"-классика матрасного жанра! В этом бардачном театре абсурдов бывают перерывы?
    sib.ataman
  10. Sadko88 (Старший) Сегодня, 11:23
    Цитата: sib.ataman
    Друзья всех угнетённых во имя собственного благополучия? "Если у вас ещё не было цветной революции, то мы идём к вам!"-классика матрасного жанра! В этом бардачном театре абсурдов бывают перерывы?

    Бывают, брат. Люди становятся дальтониками
    Sadko88
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