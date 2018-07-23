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Помпео: снизим экспорт иранской нефти до нуля
Администрация США работает с руководством стран-импортеров иранской нефти, убеждая их отказаться от закупок сырья в этой стране, передает РИА Новости заявление госсекретаря Майка Помпео.
По его словам, в центре «иранской» компании – возобновление санкционного давления на банковский и энергетический сектора исламской республики. Госсекретарь подтвердил стратегию Вашингтона, о которой объявлялось несколько недель назад – путем работы с импортерами снизить зарубежные продажи иранской нефти до нуля. Этот план администрация намерена реализовать до ноября текущего года.
Помпео предупредил, что за этим последуют еще большие ограничения (чем были до заключения сделки по иранскому атому в 2015 году). Он снова обвинил Тегеран в поддержке терроризма, экспорте революций, развале национальной экономики, коррупции и подавления выступлений населения, требующего справедливости.
Он также рассказал о расширения вещания американских средств массовой информации на Иран, лейтмотивом которых станет поддержка иранского народа, чтобы люди знали – Америка вместе с ними.
США не боятся заняться иранским режимом на самом высоком уровне, добавил он, не уточнив, что под этим подразумевается.
Что касается цен на российскую нефть, она в 2018 году будет находиться на уровне 75-80 долларов за баррель.
По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, сама компания исходит из цены $63 за баррель, реальная же цена составляет около $80. По прогнозам компании, до 2023 года цена на нефть марки Urals снизится до $55.
По его словам, в центре «иранской» компании – возобновление санкционного давления на банковский и энергетический сектора исламской республики. Госсекретарь подтвердил стратегию Вашингтона, о которой объявлялось несколько недель назад – путем работы с импортерами снизить зарубежные продажи иранской нефти до нуля. Этот план администрация намерена реализовать до ноября текущего года.
Помпео предупредил, что за этим последуют еще большие ограничения (чем были до заключения сделки по иранскому атому в 2015 году). Он снова обвинил Тегеран в поддержке терроризма, экспорте революций, развале национальной экономики, коррупции и подавления выступлений населения, требующего справедливости.
Он также рассказал о расширения вещания американских средств массовой информации на Иран, лейтмотивом которых станет поддержка иранского народа, чтобы люди знали – Америка вместе с ними.
США не боятся заняться иранским режимом на самом высоком уровне, добавил он, не уточнив, что под этим подразумевается.
Что касается цен на российскую нефть, она в 2018 году будет находиться на уровне 75-80 долларов за баррель.
По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, сама компания исходит из цены $63 за баррель, реальная же цена составляет около $80. По прогнозам компании, до 2023 года цена на нефть марки Urals снизится до $55.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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