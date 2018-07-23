12:08 23 июля
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Как идёт ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Почему фото опубликованы в китайском Weibo?

Фотографии с площадки, на которой осуществляется ремонт тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», опубликованы в сети. Речь идёт о филиале Центра судоремонта «Звездочка» «35-м судоремонтном заводе». Именно там ремонтные работы осуществляются на единственном российском авианесущем крейсере - который, как известно, не так давно осуществлял дальний поход к берегам Сирии.

Обращает на себя внимание тот факт, где появились фотографии с ремонтной площадки «Адмирала Кузнецова» - не на сайте Минобороны РФ, не на профильных военно-технических ресурсах РФ и даже не в Рунете. Первой публикацию сделал пользователь китайского Weibo под ником Хуа Лючен Ши (花落成蚀).

В частности, на фото можно видеть процесс выгрузки парового корабельного котла КВГ-4. Это котёл из того самого проекта, которые в 90-е годы мог быть окончательно закрыт из-за проблем с прогорающими трубками. Однако тогда ситуацию удалось исправить, что в итоге повысило паропроизводительность агрегатов.


Как идёт ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Почему фото опубликованы в китайском Weibo?


По состоянию котла – видавший виды, хотя для котлов такого типа внешнее состояние вполне типичное.

Чем будут заменять? Есть предположения, что модернизированными котлами с пневматикой компьютерного режима управления. Это вместо того, что было создано около полувека назад (с гидравлической автоматикой), и что сегодня уже не производится.

Другие фото того же пользователя на китайском Weibo:




Стоит ли расценивать эти фотографии как нечто секретное, - отдельный вопрос. По большому счёту ничего такого, что можно было бы причислить к "особой секретности", на фотоматериалах нет. И без "китайского пользователя" фотографии "Кузи" гуляют в Интернете. Эти вполне могли отснять и сотрудниками самого судоремонтного завода с дальнейшим распространением по Сети.

Использованы фотографии: Weibo.cn
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Комментарии 58

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  1. Vard Сегодня, 09:08
    Насчёт пневматических приводов... это вряд ли... сейчас очень хорошие электроприводы с преобразователями частоты...
    Vard
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:13
    В Китае очень НЕ ЛЮБЯТ упоминания о том, что Россия что то умеет лучше Китая. И фотографии закопчённый котлов - им бальзам на душу. Как они тогда "слюнявили" фотографии поцарапанного борта нашей СУШКИ. wassat
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:44
      Вот оно что : простая зависть ? wink
      bouncyhunter
      1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 09:49
        Дела посеръёзней,- выдавить из китайской памяти русского старшего брата и его превосходство...
        Vladimir 5
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:56
          Это знакомо : информационная война и пропаганда . Плохое запоминается лучше , чем хорошее .
          bouncyhunter
    2. g1v2 (Виталий) Сегодня, 10:22
      Как-то попалась статья в китайской прессе. Там автор недоумевал и возмущался тем , что РФ не покупает китайские беспилотники. Потом другая , где китайский автор все требовал , чтобы Россия начала у китайцев корабли покупать. Плюс по китайской прессе заметно , что у них пропагандируется , что их технологии - самые лучшие. Покупки вооружения у РФ аккуратно обходят. Ну кроме с400 - те признаны законодателем мод. Но при этом обязательно идет реклама каких-то своих зрк рядом. hi
      g1v2
      1. антивирус Сегодня, 10:59
        почему на китайском появились фото---НАШИМ ПРОЩЕ ПОДЗУЖИВАТЬ КНР ДЛЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ В ТИХОМ ОК И ВООБЩЕ С США. ЧЕМ СВОИ "КРОВНЫЕ" В ЖЕЛЕЗО ВБУХИВАТЬ--2 и 3 авианосец Шойгу требует
        антивирус
        1. g1v2 (Виталий) Сегодня, 11:52
          Во первых , эти фото я видел не в китайской прессе , а в нашей пару дней назад . Вполне возможно что китайцы их перепечатали. request
          Во-вторых, с чего вы решили. что Шойгу какие-то авианосцы требует ? Бюджет флота не резиновый и есть полно проблем на которые его стоит потратить. Авианосец - из разряда роскоши. То есть, если подарите из своих денег - флот вам спасибо скажет. А тратить огромные деньги на это, когда есть много необходимых флоту кораблей, которые надо построить, явно никто не хочет. Ну если только для "пальцегнутия и престижу". Но желания выбрасывать такие деньги у МО точно нет. hi
          g1v2
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:15
    Есть вероятность того, что Кузю начали потихоньку на металлолом разбирать. Без лишнего шума. Поход в Сирию показал низкую эффективность на фоне больших затрат. Клепать корабельные самолёты и готовить экипажи для них неоправданно дорого. Кузя то один, а затраты на такое авиакрыло огромны. В ближне и среднесрочной перспективе авианосцы мы строить не будем. Кузя уходит на покой.
    Yrec
    1. loft79 (Артем) Сегодня, 09:19
      Маловероятно. Деньги выделены вроде. Пилить Кузю, значит потерять кадры, школу, престиж. Не, не будут. За присутствие флага всегда платят.
      loft79
      1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 09:25
        Согласен с Вами. Однозначно на покой не отправят. Иметь авианесущий корабль, пусть даже старенький, это в первую очередь престиж... Думаю, что Кузнецов ещё лет 10 послужит, правда к тому времени замены ему ещё не будет...
        WATCH_OFFICER
        1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:19
          Над таким "авианесущим кораблём" будут все смеяться. Уже смеются.
          Yrec
          1. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 10:52
            Ага. Особенно смеялись сирийские бармалеи, а потом на них упали бомбы, сброшенные смешными кузнечиками - самолётами с Кузи.
            Сергей Медведев
            1. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:33
              Борьба с бармалеями как-то не профиль Кузи, его решили в Сирии обкатать и он там показал себя совсем не айс. План модернизации созрел до Сирии. Как его теперь скорректируют - хз. Ясно, что подготовленные узлы и агрегаты заколхозят. С остальным пока вопрос.
              Yrec
        2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:39
          Цитата: WATCH_OFFICER
          Согласен с Вами. Однозначно на покой не отправят. Иметь авианесущий корабль, пусть даже старенький, это в первую очередь престиж... Думаю, что Кузнецов ещё лет 10 послужит, правда к тому времени замены ему ещё не будет...

          Чисто для "демонстрации флага".
          Нормаль ок
        3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:41
          Иметь авианесущий корабль, пусть даже старенький, это в первую очередь престиж...


          Никакой он не старенький... Что там устарело?! Авианосец - это в первую очередь аэродром, да попроще чуть чем у США, но самолеты с него взлетают, средства обороны у корабля вполне современные и есть даже управляемое ракетное вооружение (хотя для авианосца именно этот тип вооружений скорее всего лишний). По одиночке такие корабли не ходят, а для авианосца наличие УРО - это лишние затраты и при строительстве и при эксплуатации...

          Думаю лучше иметь просто авианосец и еще один эсминец, чем все это в одном корабле...

          А так в целом вполне современный авианосец, сейчас котлы заменять и может еще чего и будет у нас прекрасный авианосец. И летчики будут тренироваться и супостату есть чем грозить пока дело до новых авианосцев дойдет...

          И самое главное опыт который был и еще будет получен при эксплуатации этого авианосца будет обязательно учтен в новых подобных кораблях, что сделает их еще более эффективными...
          Ratmir_Ryazan
          1. Железякин (Алексей) Сегодня, 11:10
            "Кузя" - не авианосец! Он сиречь, авианесущий крейсер.
            Железякин
      2. ver_ (вера) Сегодня, 09:45
        ...тех кадров , которые мастерили *Кузю* уже давно нет..
        ver_
        1. loft79 (Артем) Сегодня, 10:05
          Цитата: ver_
          ..тех кадров

          Имел ввиду летчиков и моряков. hi
          loft79
    2. MPN (Павел) Сегодня, 09:27
      Цитата: Yrec
      Есть вероятность того, что Кузю начали потихоньку на металлолом разбирать.

      Я так понял утилизацию с котлов начинают, а вооружение уже потом , если кому вдруг нужно будет? winked
      MPN
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:40
        Вопрос в том, котлы до похода в Сирию сделали или после? Если до, то не в утиль же их отправлять. А если после, то пока Кузю не списали.
        Yrec
    3. фигвам (Сергей) Сегодня, 09:32
      Yrec

      Новые котлы для Кузнецова давно изготовлены и отгружены ещё в прошлом году для замены.

      А китайцы шпионят за всеми, конечно им интересно какие работы по модернизации мы проводим.
      фигвам
      1. donavi49 Сегодня, 10:01
        И за собой тоже.

        Вот 956 уже заканчивают - с подробной выкладкой всего.
        donavi49
        1. donavi49 Сегодня, 10:09
          Недавно слили 052Е - на строительстве (усиленный вариант 052D - от которого ВМС НОАК отказались в пользу 055). Сейчас все гадают - куда? В Пакистан? Или другой друг? Или в опытную эксплуатацию НОАК?

          Также 14-052D готовят спускать. Это первый 052D mod +5 метров длины (в основном на вертолетную площадку) и другие изменения.
          donavi49
      2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 10:34
        Новые котлы для авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". ( в белой упаковке)
        Аристарх Людвигович
      3. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:40
        До похода в Сирию изготовлены котлы?
        Yrec
    4. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:55
      Цитата: Yrec
      Есть вероятность того, что Кузю начали потихоньку на металлолом разбирать

      Есть вероятность, что вы молодой человек занимаетесь троллингом. А коли наши летчики таки тренируются прямо сейчас и палубные самолеты работают на Нитке, говорит, что вы молодой человек еще и с логикой грешите. Провокации, вбросы и троллинг нужно делать грамотней, уволят вас ваши кураторы за несоответствие wassat
      хрыч
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:17
        Содержание одного древнего недоавианосца и 2-х десятков палубных самолётов с экипажами, Ниткой и прочим хозяйством не оправдано ни с экономической, ни с военной точки зрения. Нитка, ещё куда ни шло. С дальним прицелом её можно потихоньку использовать, гоняя на ней экипажи на обычных самолётах. А Кузю будут долго ремонтировать и, скорее всего, недоремонтируют. Нет в нём смысла, его концепция мертва. А вы, если объявили себя "охотником на троллей", так уважайте чужое мнение - не надо считать своё истиной в последней инстанции. Это удел идиотов.
        Yrec
        1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 10:54
          Цитата: Yrec
          Содержание одного древнего недоавианосца и 2-х десятков палубных самолётов с экипажами, Ниткой и прочим хозяйством не оправдано ни с экономической, ни с военной точки зрения. Нитка, ещё куда ни шло. С дальним прицелом её можно потихоньку использовать, гоняя на ней экипажи на обычных самолётах. А Кузю будут долго ремонтировать и, скорее всего, недоремонтируют. Нет в нём смысла, его концепция мертва. А вы, если объявили себя "охотником на троллей", так уважайте чужое мнение - не надо считать своё истиной в последней инстанции. Это удел идиотов.

          Вы полагает, что при создании /строительстве/содержании вооружения,главным критерием служит экономическое обоснование?
          Тогда, по-Вашему,следует отказаться, от Армии и Флота, ибо дорого!)))
          Сибирский цирюльник
          1. Imobile (Игорь) Сегодня, 11:08
            Вы полагает, что при создании /строительстве/содержании вооружения,главным критерием служит экономическое обоснование?
            Это первый бой, самый важный. Обычно он определяет дальнейший ход войны.
            Imobile
            1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:37
              Бесспорно! Но руководствоваться, сугубо, экономическим подходом, тоже неправильно!
              И потом... Что значит"концепция мертва"??)) (предыдущий пост)
              Да, в Сирии, он был не нужен, скорее, как ударная единица.Но кроме ударов, по наземным целям, бывают другие задачи)))
              А.. Ну да,совсем забыл- лодки могут отстреляться, прямо у пирса laughing
              Сибирский цирюльник
          2. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:38
            Дочитывайте до конца: "и военное". Можно вспомнить "Хууд", "Бисмарк", "Тирпиц". Много они навоевали? Военный эффект какой? Да, детей малых попугать сойдёт. Бармалеев - тоже. Не дороговатенько ли такое пугало? Оружие должно быть, прежде всего, эффективным. Если оно дорого и неэффективно - его место на свалке.
            Yrec
            1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:08
              "Бисмарк",с собратом ,погибли из-за тактики применения, наверное...
              Без кораблей 1ранга,Россия скатится в разряд второстепенных морских держав.
              Если хотите, то мой пост, можете считать лозунгом, даже))
              С радостью, пообщался бы, еще, но дела... Хорошего Вам дня! hi
              Сибирский цирюльник
        2. demiurg (валера) Сегодня, 11:14
          Американцы в курсе что у них больше половины авианосцев древние? Гуглим сроки ввода в строй Нимицев.
          Полноценное авиакрыло Кузнецова может иметь порядка пятидесяти ЛА, из которых 3 десятка истребители.
          Не путайте мягкое с теплым. То что сейчас нет полноценного авиакрыла это не причина а следствие.
          Вот ДРЛО и РЭБ полноценного нет, это проблема.
          demiurg
          1. Imobile (Игорь) Сегодня, 11:24
            Вот ДРЛО и РЭБ полноценного нет, это проблема.
            Это тоже следствие отставания в микроэлектронике. Отставание в микроэлектронике - следствие неэффективной экономической политики. Неэффективная экономическая политика - следствие неправильного курса. Так и до причин добраться можно. я пока на 17 годе закончил, но думаю 17 - это следствие. Вопрос, как разорвать эту причинноследственную связь
            Imobile
            1. demiurg (валера) Сегодня, 11:30
              То есть Вы считаете что если Россия купит РЛС у Райтеона или ВАЕ, то носитель под него будет готов через месяц? И все оборудование МиГ-39 КУБ проверено на совместимость с подвесными модулями РЭБ?
              demiurg
    5. SOF (Александр) Сегодня, 11:57
      Цитата: Yrec
      Есть вероятность того, что Кузю начали потихоньку на металлолом разбирать

      ...какие тогда, однако, разбиральщики--то "умные"....этж надо огромный корабль с силовой установки разбирать...изнутрей, так сказать.....не иначе котлы радиоактивные.....? laughing
      SOF
  4. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 09:19
    Все кто ручками мог работать старенькие ужо,не вывозють. Молодёжь - одни "ификивные меныджиры"
    Fkjydjckfrgh
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:21
    И без "китайского пользователя" фотографии "Кузи" гуляют в Интернете. Эти вполне могли отснять и сотрудниками самого судоремонтного завода с дальнейшим распространением по Сети.

    ... обсуждать факт ремонта "КузИ", или откуда появились фото в инете??? request
    a.s.zzz888
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 10:55
      Согласен! Проходной двор, какой то, на режимных объектах
      Сибирский цирюльник
  6. Larum (Larum) Сегодня, 09:29
    Китай опять показал, что его разведка круче всех.
    Larum
  7. ПимоКАТ (Евгений) Сегодня, 09:36
    Цитата: Fkjydjckfrgh
    Все кто ручками мог работать старенькие ужо,не вывозють. Молодёжь - одни "ификивные меныджиры"

    Это точно, что у нас на заводе средний возраст работников 50-55 лет, что на соседних. Токарей, фрезировщиков и прочих станочников молодежи почти нет, на завод в вакансии уже предлагают, что научат с нуля, но все равно из молодых никто не стремится на эту работу....
    ПимоКАТ
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 10:11
      Проблема есть. Но у нас гораздо лучше. Среди этой категории рабочих средний возраст 40-50 примерно. По крайней мере, с нуля учить вроде носом крутят. Везде по разному всё.
      Хагалаз
  8. next322 (алекс) Сегодня, 09:39
    Цитата: Yrec
    Есть вероятность того, что Кузю начали потихоньку на металлолом разбирать

    к счастью этого не будет еще, лет этак 10 точно.......заменят котлы -вернут вторую молодость
    next322
  9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:33
    Ремонтируют и Слава Богу!!! Авианосец "Адмирал Кузнецов" по своим возможностям уступает только авианосцам США, а все остальные авианосцы стран НАТО превосходит и по размерам и по возможностям... С него может взлетать даже тяжелый истребитель Су-33.

    В общем послужит еще, пока дело до новых дойдет...
    Ratmir_Ryazan
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:37
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Авианосец "Адмирал Кузнецов" по своим возможностям уступает только авианосцам США

      Вы забыли добавить: "неимеющийвмиреаналогов" wassat
      Нормаль ок
      1. demiurg (валера) Сегодня, 11:16
        Цитата: Нормаль ок
        "неимеющийвмиреаналогов"


        Это словосочетание не Российское изобретение. Почитайте про любое оружие США на сайте его производителя.
        demiurg
  10. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:36
    Эти вполне могли отснять и сотрудниками самого судоремонтного завода с дальнейшим распространением по Сети.

    Угу, продающие свои фото китайцам.
    Нормаль ок
    1. Imobile (Игорь) Сегодня, 11:12
      В штатах есть форум, если вспомню, дам ссылку. Так там миллионы фотографий высокого разрешения. По Сирии, мы например гадали по событиям, а там тысячи фотографий с нашей базы и не со спутников.
      Imobile
      1. Imobile (Игорь) Сегодня, 11:16
        https://www.americanmilitaryforum.com/forums/thre
        ads/russian-forces-in-syria.1358/
        Кажется этот
        Imobile
      2. GibSoN Сегодня, 11:41
        https://www.americanmilitaryforum.com/forums/thre
        ads/russian-forces-in-syria.1358/

        Интересная картина.. То есть получается всё, что секретно в РФ, прежде всего и, в первую очередь секретно от собственного населения?! А все остальные и так всё знают..
        GibSoN
        1. Imobile (Игорь) Сегодня, 12:03
          Мне рассказывали случай, когда человек приехал, кажется из США с картой России купленной в обычном магазине с миллионным тиражом и его посадили, масштаб слишком крупный.
          Imobile
  11. akmoa781 (Дмитрий) Сегодня, 11:24
    Любые сведения, любая информация связанная с военной промышленностью производящая изготовление, ремонт или обслуживанием военной техники вооружения или снаряжения для ВС России являются сведениями не подлежащими распространению через любые средства массовой информации. Если таковые сведения стали известны широкому кругу заинтересованных лиц, значит безусловно, речь идёт об угрозе национальной безопасности России! Это значит тщатильнее надо работать уважаемые органы государственной безопасности!
    akmoa781
  12. cerbuk6155 (Сергей) Сегодня, 11:25
    То что Китай стал уже на голову выше нас это факт, с нашими либералами и с нашим капитализмом мы скоро скатимся к уровню Папуа Новой Гвинеи. Уже сейчас 105 миллионов жителей хотят обуть на 1 миллион каждого и отправить как можно раньше на кладбище. Но это еще цветочки-ягодки впереди. Все давно согласованно с Западом. soldier
    cerbuk6155
  13. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:32
    Цитата: фигвам
    Yrec

    Новые котлы для Кузнецова давно изготовлены и отгружены ещё в прошлом году для замены.

    А китайцы шпионят за всеми, конечно им интересно какие работы по модернизации мы проводим.

    Котёл на фотографии очень похож на сердце .Аорты ,клапана ... Сердце корабля !"
    30 вис
  14. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 11:32
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    Иметь авианесущий корабль, пусть даже старенький, это в первую очередь престиж...


    Никакой он не старенький... Что там устарело?! .

    Спущен на воду в конце 1987 года. Это уже совсем не новострой... Устарело уже многое. Часть конечно заменят, но далеко не все. Ещё раз повторюсь его ремонтируют только для престижа и сохранения кадров, но уверен, что приемника он к сожалению не дождется... Ему уже 31 год, а когда построят замену, одному Богу известно!
    WATCH_OFFICER
  15. tolmachiev51 (александр) Сегодня, 11:39
    "Детский кораблик" перевезли в Китай . Зачем мутить воду всякой хренью.
    tolmachiev51
  16. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 11:44
    Цитата: Железякин
    "Кузя" - не авианосец! Он сиречь, авианесущий крейсер.

    Просвятил, а то же мы не знали laughing
    Black Sniper
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