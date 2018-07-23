Как идёт ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Почему фото опубликованы в китайском Weibo?

Фотографии с площадки, на которой осуществляется ремонт тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», опубликованы в сети. Речь идёт о филиале Центра судоремонта «Звездочка» «35-м судоремонтном заводе». Именно там ремонтные работы осуществляются на единственном российском авианесущем крейсере - который, как известно, не так давно осуществлял дальний поход к берегам Сирии.Обращает на себя внимание тот факт, где появились фотографии с ремонтной площадки «Адмирала Кузнецова» - не на сайте Минобороны РФ, не на профильных военно-технических ресурсах РФ и даже не в Рунете. Первой публикацию сделал пользователь китайского Weibo под ником Хуа Лючен Ши (花落成蚀).В частности, на фото можно видеть процесс выгрузки парового корабельного котла КВГ-4. Это котёл из того самого проекта, которые в 90-е годы мог быть окончательно закрыт из-за проблем с прогорающими трубками. Однако тогда ситуацию удалось исправить, что в итоге повысило паропроизводительность агрегатов.По состоянию котла – видавший виды, хотя для котлов такого типа внешнее состояние вполне типичное.Чем будут заменять? Есть предположения, что модернизированными котлами с пневматикой компьютерного режима управления. Это вместо того, что было создано около полувека назад (с гидравлической автоматикой), и что сегодня уже не производится.Другие фото того же пользователя на китайском Weibo:Стоит ли расценивать эти фотографии как нечто секретное, - отдельный вопрос. По большому счёту ничего такого, что можно было бы причислить к "особой секретности", на фотоматериалах нет. И без "китайского пользователя" фотографии "Кузи" гуляют в Интернете. Эти вполне могли отснять и сотрудниками самого судоремонтного завода с дальнейшим распространением по Сети.