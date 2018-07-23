12:08 23 июля
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РФ поставила Армении вооружение на 200 млн долларов под собственный кредит

В воскресенье глава оборонного ведомства Армении Давид Тоноян на встрече с представителями СМИ сообщил, что Россия выполнила условия армяно-российского кредитного договора, осуществив все поставки модернизированного, современного вооружения армянской стороне на сумму в 200 миллионов долларов. Средства противовоздушной обороны, артиллерия, автомобили, вспомогательные средства (радиостанции, двигатели, миноискатели), – вот перечень продукции, которую закупила Армения у России на выделенные под кредит денежные средства.

РФ поставила Армении вооружение на 200 млн долларов под собственный кредит


Напомним, что в 2015 году между Москвой и Ереваном состоялась ратификация соглашения, в рамках которого Россия поставляет Армении современное вооружение.


В 2016 году Россия предоставила Армении кредитные средства в размере 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции.

Расчёт по кредитному соглашению между двумя государствами будет осуществляться в рублях, несмотря на то, что сам договор изначально заключался в американских долларах.

Данный кредит для Армении является очень выгодной сделкой, поскольку выделен под низкий процент ставки (всего 3% годовых). На сегодняшний день это ниже уровня инфляции (оценка на 2018 год - около 3,2% в год в РФ). Кроме того, выплаты денежных средств по кредитному договору не будут облагаться налогами и не будут сопровождаться разного рода компенсационными удержаниями и ограничениями.

В 2017 году Армения и Россия подписали новое соглашение на предоставление Россией армянской стороне ещё одного экспортного кредита на сумму 100 миллионов долларов. На эти средства Ереван сможет профинансировать поставки военной продукции. Согласно кредитному договору, Армения должна выплачивать денежные средства в течение 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под указанную выше ставку - 3% годовых. Воспользоваться кредитными средствами Ереван планирует уже в ближайшие четыре года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 51

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 09:46
    Главное чтобы прыгать не начили, а то и этот кредит профукаем.
    Rusland
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:48
      Прибыль от продажи оружия Азербайджану пошла на оружейный кредит армянам. И баланс сил в регионе и нашим оружейникам работа. И это правильно.
      хрыч
      1. Logall (Александр) Сегодня, 09:53
        (оценка на 2018 год - около 3,2% в год в РФ).
        бензин подорожал в этом году более чем на семь процентов, ЖКХ так же... Вот уж эти прогнозисты...
        Торговля себе в убыток! - новая рыночная экономика?
        Logall
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:57
          можете показать платежки, что у вас ЖКХ подорожал более чем на 7 процентов?
          Muvka
          1. Logall (Александр) Сегодня, 10:08
            Каким образом? Я на работе! С собой не ношу...
            Logall
            1. demo (Ван) Сегодня, 10:15
              На работе люди работают, а не на ВО сидят? hi
              Или это и есть работа? good
              Тогда где платежки?
              demo
              1. Logall (Александр) Сегодня, 10:31
                Я много раз говорил людям, и повторю для Вас: спящий энергетик - хороший энергетик! Потому что у него всё работает!!! Плохо тот энергетик, который всё время носится и что-то чинит, ведь в этом случае он просто не занимается профилактикой.
                Кто на что учился! tongue
                Logall
                1. Челдон (Алексей) Сегодня, 11:55
                  Цитата: Logall
                  Я много раз говорил людям, и повторю для Вас: спящий энергетик - хороший энергетик! Потому что у него всё работает!!! Плохо тот энергетик, который всё время носится и что-то чинит, ведь в этом случае он просто не занимается профилактикой.
                  Кто на что учился! tongue

                  laughing laughing laughing
                  Браво! Как у Форда.
                  Челдон
              2. Татьяна Сегодня, 10:53
                У Пашиняна в невербальном плане в позе читается защитная реакция от Путина. А именно.
                Руки Пашиняна скрещены на животе, в то время как сам ВВП сидит с полностью открытой - непринуждённо не защищённой раками зоной груди, живота и паха. Такая поза Пашиняна на фото говорит о том, что Пашинян не вполне доверяет либо самому Путину, либо России в целом, - во всяком случае не вполне доверяет тому, что в данный момент любезно и открыто произносит ВВП, - и что в ответ на это сам Пашинян не вполне искренен.

                Татьяна
                1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:08
                  Цитата: Татьяна
                  У Пашиняна в невербальном плане в позе читается защитная реакция от Путина.

                  Подозреваю, что многие в присутствии В.В. чувствуют себя неуверенно, тем более когда речь идет о неискушенном в вопросах протокола и дипломатического этикета политике вроде Пашиняна.
                  ButchCassidy
                  1. Татьяна Сегодня, 11:54
                    Цитата: ButchCassidy
                    Подозреваю, что многие в присутствии В.В. чувствуют себя неуверенно, тем более когда речь идет о неискушенном в вопросах протокола и дипломатического этикета политике вроде Пашиняна.

                    Со знанием этикета у Пашиняняна всё в порядке - он не новичок в политике, тем более в образе оппозиционера к прежней политической системе пророссийского президентского правления в Армении..

                    Будучи в Армении, по сути, главой государства, Пашинян пытается утвердиться в собственном видении положения Армении в мире. А оно тоже может быть в отношении России не совсем безупречно.
                    В Армении одна из самых больших численность дипмиссии США (более 15000 чел. По некоторым сведениям 25 тыс. чел.) и соответственно самое большое количество ЦРУшных кураторов на единицу населения в Армении.
                    И вряд ли Пашинян будет намерен их эту численность сокращать.

                    Никол Пашинян раскрывает скобки : Резкий разворот. Опубликовано: 13 июл. 2018 г.
                    Татьяна
              3. ultra (Михаил) Сегодня, 11:26
                Цитата: demo
                На работе люди работают, а не на ВО сидят

                Ну я тоже на вроде как работе! laughing
                ultra
              4. Чёрный Сегодня, 11:33
                Цитата: demo
                На работе люди работают, а не на ВО сидят?

                за такие зарплаты пусть радуются , что не вредим laughing
                Чёрный
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:02
          Сколько процентов годовых стоит прорыв НАТО к Каспию? Сколько процентов годовых будет стоить территориальное соединение Тюркского мира, выход новой Турецкой империи в Закавказье и СА?
          хрыч
          1. Logall (Александр) Сегодня, 10:16
            Цитата: хрыч
            Сколько процентов годовых стоит прорыв НАТО к Каспию?

            Армения нас защитит! wassat
            Цитата: хрыч
            Сколько процентов годовых будет стоить территориальное соединение Тюркского мира, выход новой Турецкой империи в Закавказье и СА?

            Ну конечно же, Армения и здесь всех одолеет! И НАТО, и новую османскую империю... И инопланетян, если нужно! wassat
            Logall
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:27
              Армения горное государство, что требует значительно меньших затрат на оборону, но если вы не в курсе теории Хартленда (Сердца Мира) и Римленда (Петли анаконды), то это не значит, что англо-саксы выведшие эти теории в геополитике их не придерживаются. Иран и Армения у них как кости в горле в этой теме...
              хрыч
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:57
        Вашими устами, как говорится..., но вероятнее всего данный кредит безвозмезден)) и лично я не могу для себя понять - зачем? но наверное "там" видней)
        maxim947
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:11
          Почти вся экономика Армении, существует за счет РФ, там на территории Армении располагается 102-я российская военная база в Гюмри, несущая боевое дежурство в рамках Объединённой системы противовоздушной обороны стран СНГ. Т.е. защищает Россию.

          Товарооборот с Россией составил 20,8 % внешней торговли республики на 2010 год. Россия — один из основных инвесторов в армянскую экономику: общий объём российских вложений превысил 240 млн долларов.

          Многие крупные армянские предприятия принадлежат российским компаниям. Например, до 2006 года газовый монополист «Армросгазпром» на 45 % контролировался «Газпромом» и на 10 % — российской газовой компанией «Итера». На данный момент, в обмен на трёхлетний контракт на поставку газа по 110 долларов, проведена дополнительная эмиссия акций и доля «Газпрома» доведена до 82 %.

          Российской Федерации принадлежит Разданская ТЭС, снабжающая электричеством не только Армению, но также Иран и Грузию. Электростанция, в числе ещё нескольких армянских предприятий была передана России в 2002 году в счёт погашения государственного долга Армении.
          Короче не стоит терять свои инвестиции и ставить их под угрозу. Вот Московский Метрополитен - убыточное предприятие и что? Закрыть его? Уволить тысячи сотрудников? Так они кормят свои семьи. Поэтому либеральное счетоводство, мол не вписался в рынок, тут неуместно. Также неуместно считать шекели в геополитике, есть еще понятие свои затраты и убыток, причиненный врагам. Если он больше, то мы побеждаем.
          хрыч
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:19
            Довольно убедительно. Немного шире посмотришь и мнение уже меняется.
            maxim947
          2. Ramzay121 (Максим) Сегодня, 11:43
            Цитата: хрыч
            102-я российская военная база в Гюмри, несущая боевое дежурство в рамках Объединённой системы противовоздушной обороны стран СНГ. Т.е. защищает Россию.

            Защищает от кого? Кто потенциальный противник? И если есть,то хватит ли этих сил противостоять. Так, что присутствие 102 базы никак не связано с защитой России, а скорее связано с самой Арменией, чтобы не убежала.
            Ramzay121
        2. g1v2 (Виталий) Сегодня, 10:16
          Армяне денег не получают. Они получают российскую продукцию. А деньги из кредита идут российскому впк. На поддержку российского впк и так тратятся деньги , а так они еще и вернутся. Пусть возможно и не полностью с процентами . Но 200 млн долларов для гос-в - это вообще ни о чем. Даже упоминания не заслуживает.
          g1v2
      3. MPN (Павел) Сегодня, 09:57
        Цитата: хрыч
        Прибыль от продажи оружия Азербайджану пошла на оружейный кредит армянам. И баланс сил в регионе и нашим оружейникам работа. И это правильно.

        Ждем когда остальные поставщики вооружения Азербайджану, дадут кредиты Армении. Ну для закрепления баланса в регионе... wink
        MPN
      4. spirit (spirit) Сегодня, 11:03
        Ну и что тогда гнать на США. Мы то тоже не лучше ,продает всем воюющим сторонам конфликта прям как дядюшка Сэм завещал hi только у того маржа поболее будет
        spirit
    2. Чёрный Сегодня, 09:50
      РФ поставила Армении вооружение на 200 млн долларов под собственный кредит
      Написали бы короче - ПОДАРИЛИ.
      Главное чтобы прыгать не начали,
      А Пашиняна для того американцы и пропихнули, что бы нпчали.
      этот кредит профукаем.
      он , думаю, уже профукан. на это и расчёт . laughing
      Чёрный
      1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 10:55
        больше всего умиляет процент,внутри страны гражданам такой процентик только снится))
        Ратник с пулеметом
    3. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:53
      Цитата: Rusland
      Главное чтобы прыгать не начили, а то и этот кредит профукаем.

      скоро прыгать там будет не кому.
      все или в Сочи или в Москве. да и в Крым полезли потоком.
      KLV2018
      1. ultra (Михаил) Сегодня, 11:28
        Цитата: KLV2018
        все или в Сочи

        Это точно,скоро Сочи надо будет переименовать в Нью-Ереван! laughing
        ultra
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:32
      Таки, одновременно Россия является главным поставщиком оружие в Азербайджан. Бизнес, он совести неймет. winked
      сибиралт
    5. AUL (Александр) Сегодня, 10:49
      Цитата: Rusland
      Главное чтобы прыгать не начили, а то и этот кредит профукаем.

      Так его профукали еще при заключении договора!
      В 2017 году Армения и Россия подписали новое соглашение на предоставление Россией армянской стороне ещё одного экспортного кредита на сумму 100 миллионов долларов. На эти средства Ереван сможет профинансировать поставки военной продукции. Согласно кредитному договору, Армения должна выплачивать денежные средства в течение 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под указанную выше ставку - 3% годовых.
      Ставка ниже уровня инфляции - даже официально признанного! А какова инфляция будет с 23 по 37 годы - представить себе страшно! Да и не уверен, что эти долги армянам не спишут в итоге. Ой, то есть, не реструктурируют! У нас ведь денег полно, можем себе позволить.
      AUL
    6. Лелёк (Лев) Сегодня, 10:54
      Цитата: Rusland
      Главное чтобы прыгать не начили, а то и этот кредит профукаем.

      hi
      Весьма возможный вариант (наши российские грабли)
      Лелёк
  2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:49
    Что то мне все это сильно напоминает... )) Скажите пожалуйста, а зарплаты в Армении все еще не привысили российские, как белорусские?!)))) ... ну очень гордые!
    Опер
  3. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:53
    Вот автор специально выделил то, что кредит был выдан по проценту ниже уровня инфляции. У меня к нему вопрос - а что, есть гос кредиты с бОльшими процентами? Просто всегда такие кредиты выдаются под 1-4%. Это не потребительский кредит. Что он хотел этим сказать, делая явный акцент на этом?
    Muvka
  4. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 10:03
    Еще бы в России для всех граждан такие доступные кредиты сделать.
    zapfen
  5. spektr9 Сегодня, 10:12
    Тем временем Армения участвует в учениях НАТО wassat Молодцы, на халяву североатлантический альянс вооружаем
    spektr9
  6. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:14
    Цитата: Rusland
    Главное чтобы прыгать не начили, а то и этот кредит профукаем.

    Армении самой решать что ей делать. Как говорится:
    Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним.
    Хочешь помочь старику — делай вместо него.
    Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай.
    А хочешь помочь дураку — сам дурной!
    Sadko88
  7. barsuk (Максим) Сегодня, 10:18
    Есть такая пословица: "Не поя не кормя врага не наживёшь"
    barsuk
    1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:08
      Цитата: barsuk
      Есть такая пословица: "Не поя не кормя врага не наживёшь"

      А в чем смысл этой пословицы?
      ButchCassidy
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:12
    200 миллионов долларов
    Правительство частенько плачет, что денег нет, а кредиты под низкий % даем запросто. Потом начинаем долги нам пересматривать, а то и полностью списывать (прощать). Понятно, что вроде союзнику (а завтра?) помогать нужно, но нужно наверное и о своем кармане думать. Возможно для нашего ВПК это на пользу, но погашение с 2023 по 2037 г не слишком ли растянуто?
    rotmistr60
  9. макс702 (Максим) Сегодня, 11:14
    Поработал с армянами.. Что сказать.. В общем болею за Азербайджан..
    макс702
    1. ultra (Михаил) Сегодня, 11:29
      Цитата: макс702
      Поработал с армянами.. Что сказать.. В общем болею за Азербайджан..

      Работал и с теми и с этими!"Болею"только за Россию. hi
      ultra
    2. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:38
      Цитата: макс702
      Поработал с армянами.. Что сказать.. В общем болею за Азербайджан..

      Желаю вам болеть за Россию!
      ButchCassidy
  10. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:25
    Цитата: KLV2018
    а и в Крым полезли потоком.

    Подтверждаю полезли в Крым . Едут разнюхивать на предмет страны не пуганных лохов ... Но здесь своих "пацанов " хватает ! Да и Крымские татары свою нишу не дадут занять .. Чебуреки ,лаваши ,пахлава и прочие хитрые производства . В Крыму нужны технические специалисты !
    30 вис
    1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:40
      Цитата: 30 вис
      В Крыму нужны технические специалисты !

      Если будет развиваться производство, а предприятия будут обеспечить сотрудников жильем, то потянуться молодые специалисты, Крым прекрасен!)) Но не на самые большие крымские зарплаты еще и снимать жилье не получится никак.
      ButchCassidy
      1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:43
        Думаю работают над этим вопросов .. Сев . Мор .завод им . Серго Оржоникидзе реанимируют . Очень важен и нужен для флота . Без свежей крови с материка завод не воскреснет !
        30 вис
  11. rruvim (Роман) Сегодня, 11:38
    Кто бы мне такой кредит выдал. Под 3%. Наши банки обычно выдают под 17%, а с условием страховки все 20% будут.
    rruvim
  12. Sadko88 (Старший) Сегодня, 11:39
    Цитата: 30 вис
    Цитата: KLV2018
    а и в Крым полезли потоком.

    Подтверждаю полезли в Крым . Едут разнюхивать на предмет страны не пуганных лохов ... Но здесь своих "пацанов " хватает ! Да и Крымские татары свою нишу не дадут занять .. Чебуреки ,лаваши ,пахлава и прочие хитрые производства . В Крыму нужны технические специалисты !

    Вы их с греками путаете и генуэзцами... smile В Крым сейчас многие нации готовы переехать. Особенно русские. С кадастром земельным пока не очень у республики. И кроме этого для этого есть специальная программа правительства по специалистам. Но не для всех Крым - Южный берег и шашлыки. Основные его богатства гораздо глубже. Почитайте о княжестве Феодоро.
    Sadko88
    1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:49
      Живу я здесь ..В Севастополе ... Вижу кто приезжает ... Эти едут на разведку , но излюбленные места заняты . Приезжает много людей из Латвии ( удивлённо спрашил , чем Евро Союз не угодил ? Отвечают -наелись до тошноты! ), едут из Алма-Аты , много россиян ,украинцев . Эти все приезжают жить и работать .
      30 вис
  13. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 11:51
    Где гарантии, что не спрыгнут, или что кредит не простят (ну как киргизам)
    МИМО ПРОХОДИЛ
  14. Imobile (Игорь) Сегодня, 11:59
    Данный кредит для Армении является очень выгодной сделкой
    Очень выгодно, не забываем, что мы спишем ей долги, на следующий день майдан...
    Imobile
  15. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:04
    Цитата: 30 вис
    Живу я здесь ..В Севастополе ... Вижу кто приезжает ... Эти едут на разведку , но излюбленные места заняты . Приезжает много людей из Латвии ( удивлённо спрашил , чем Евро Союз не угодил ? Отвечают -наелись до тошноты! ), едут из Алма-Аты , много россиян ,украинцев . Эти все приезжают жить и работать .

    У меня другая информация. кстати вино шикарное. Работают в сезон как с Украины, так и из Симферополя и других городов не Южного берега. Причина простая по словам таксиста. Жители Южного берега ленивы от природы. Аренда самый массовый их бизнес. Поэтому персонал наёмный
    Sadko88
  16. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:06
    Цитата: Sadko88
    Цитата: 30 вис
    Живу я здесь ..В Севастополе ... Вижу кто приезжает ... Эти едут на разведку , но излюбленные места заняты . Приезжает много людей из Латвии ( удивлённо спрашил , чем Евро Союз не угодил ? Отвечают -наелись до тошноты! ), едут из Алма-Аты , много россиян ,украинцев . Эти все приезжают жить и работать .

    У меня другая информация. кстати вино шикарное. Работают в сезон как с Украины, так и из Симферополя и других городов не Южного берега. Причина простая по словам таксиста. Жители Южного берега ленивы от природы. Аренда самый массовый их бизнес. Поэтому персонал наёмный

    это вино имел ввиду
    Sadko88
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