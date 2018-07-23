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Ситуация в Сирии. США вновь нанесли авиаудар по мирным жителям в Дейр-эз-Зоре
Продолжается эвакуации боевиков из провинции Эль-Кунейтра. Под огнем американской авиации пострадали жители Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В провинции Латакия 21 и 22 июля системы ПВО российской базы Хмеймим уничтожили несколько беспилотников, запущенных боевиками в направлении военного объекта. Все БЛА были уничтожены на подступах к авиабазе.
Источники на территории провинции Дейр-эз-Зор, контролируемой курдскими силами SDF, сообщили о распространении среди населения кожных заболеваний. Кроме того, большое количество детей заражено тифом. Болезни из-за отсутствия возможности получить медицинскую помощь продолжают распространяться. Между тем американские самолеты нанесли ракетный удар по населенному пункту Ас-Суса, где, по мнению командования западной коалиции, скрываются террористы ИГ (группировка запрещена в РФ). В результате удара погибли несколько местных жителей, более десяти человек получили ранения. Количество жертв уточняется.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по местам скопления в районе бассейна реки Ярмук на западе провинции Даръа. Под контроль правительственных войск перешла высота Телль аль-Джабия. Также боевики оставили город Нава. По данным источников, в начале августа возобновит свою работу пропускной пункт Насиб на границе с Иорданией.
В населенный пункт Кахтания (провинция Эль-Кунейтра) прибыла колонна из 60 автобусов для эвакуации боевиков антиправительственных формирований в провинцию Идлиб. Ранее регион уже покинула партия боевиков на 55 автобусах. Перед отъездом радикалы взорвали несколько своих позиций, чтобы не сдавать правительственным силам оружие и боеприпасы. Кроме того, один из источников написал, что джихадисты подожгли пограничный переход между Сирией и Израилем.
В провинции Латакия 21 и 22 июля системы ПВО российской базы Хмеймим уничтожили несколько беспилотников, запущенных боевиками в направлении военного объекта. Все БЛА были уничтожены на подступах к авиабазе.
Источники на территории провинции Дейр-эз-Зор, контролируемой курдскими силами SDF, сообщили о распространении среди населения кожных заболеваний. Кроме того, большое количество детей заражено тифом. Болезни из-за отсутствия возможности получить медицинскую помощь продолжают распространяться. Между тем американские самолеты нанесли ракетный удар по населенному пункту Ас-Суса, где, по мнению командования западной коалиции, скрываются террористы ИГ (группировка запрещена в РФ). В результате удара погибли несколько местных жителей, более десяти человек получили ранения. Количество жертв уточняется.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по местам скопления в районе бассейна реки Ярмук на западе провинции Даръа. Под контроль правительственных войск перешла высота Телль аль-Джабия. Также боевики оставили город Нава. По данным источников, в начале августа возобновит свою работу пропускной пункт Насиб на границе с Иорданией.
В населенный пункт Кахтания (провинция Эль-Кунейтра) прибыла колонна из 60 автобусов для эвакуации боевиков антиправительственных формирований в провинцию Идлиб. Ранее регион уже покинула партия боевиков на 55 автобусах. Перед отъездом радикалы взорвали несколько своих позиций, чтобы не сдавать правительственным силам оружие и боеприпасы. Кроме того, один из источников написал, что джихадисты подожгли пограничный переход между Сирией и Израилем.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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