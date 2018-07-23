12:07 23 июля
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Ситуация в Сирии. США вновь нанесли авиаудар по мирным жителям в Дейр-эз-Зоре

Продолжается эвакуации боевиков из провинции Эль-Кунейтра. Под огнем американской авиации пострадали жители Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



В провинции Латакия 21 и 22 июля системы ПВО российской базы Хмеймим уничтожили несколько беспилотников, запущенных боевиками в направлении военного объекта. Все БЛА были уничтожены на подступах к авиабазе.


Источники на территории провинции Дейр-эз-Зор, контролируемой курдскими силами SDF, сообщили о распространении среди населения кожных заболеваний. Кроме того, большое количество детей заражено тифом. Болезни из-за отсутствия возможности получить медицинскую помощь продолжают распространяться. Между тем американские самолеты нанесли ракетный удар по населенному пункту Ас-Суса, где, по мнению командования западной коалиции, скрываются террористы ИГ (группировка запрещена в РФ). В результате удара погибли несколько местных жителей, более десяти человек получили ранения. Количество жертв уточняется.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по местам скопления в районе бассейна реки Ярмук на западе провинции Даръа. Под контроль правительственных войск перешла высота Телль аль-Джабия. Также боевики оставили город Нава. По данным источников, в начале августа возобновит свою работу пропускной пункт Насиб на границе с Иорданией.

В населенный пункт Кахтания (провинция Эль-Кунейтра) прибыла колонна из 60 автобусов для эвакуации боевиков антиправительственных формирований в провинцию Идлиб. Ранее регион уже покинула партия боевиков на 55 автобусах. Перед отъездом радикалы взорвали несколько своих позиций, чтобы не сдавать правительственным силам оружие и боеприпасы. Кроме того, один из источников написал, что джихадисты подожгли пограничный переход между Сирией и Израилем.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 10:05
    а кто им может запретить бомбить ?
    KLV2018
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 10:11
      Цитата: KLV2018
      а кто им может запретить бомбить ?

      Для них это люди третьего сорта.
      dorz
      1. Чёрный Сегодня, 10:18
        Одним преступлением больше, одним -меньше. Ни ООН не заметят, ни "прогрессивные, неподкупные СМИ"
        Чёрный
    2. Маз Сегодня, 11:16
      США, Израиль НАТО они поняли что проиграли сирию, им остается только гадить, чтоб потом труднее было восстанавливать страну
      Маз
    3. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 11:16
      Цитата: KLV2018
      а кто им может запретить бомбить ?

      Зато МИД РФ выразил озабоченность по этому поводу laughing
      MKPU-115
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:08
    В результате удара погибли несколько местных жителей, более десяти человек получили ранения.

    К сожалению , такие новости уже не удивляют ... sad
    bouncyhunter
    1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 10:10
      Привет, Паш! Дак почему наши то не защищают?? Вроде же передали Сирии системы ПВО...
      Dashout
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:12
        Салют , Женя hi
        Цитата: Dashout
        Дак почему наши то не защищают?? Вроде же передали Сирии системы ПВО

        Кабы я знал ...
        bouncyhunter
      2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:12
        Цитата: Dashout
        Вроде же передали Сирии системы ПВО..

        Привет,Евгений! По-моему, это пока слухи. Сирия пользуется старыми советскими системами
        pvv113
    2. MPN (Павел) Сегодня, 10:12
      сообщили о распространении среди населения кожных заболеваний. Кроме того, большее количество детей заражены тифом.
      Однако ни один боевик не заболел, находясь по сути в центре эпидемии...
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:13
        Цитата: MPN
        Однако ни один боевик не заболел, находясь по сути в центре эпидемии...

        Дык гуманитарная помощь от кураторов вовремя подоспела .
        bouncyhunter
        1. udincev (Виктор) Сегодня, 10:42
          Цитата: bouncyhunter
          Дык гуманитарная помощь от кураторов вовремя подоспела

          Уже замечено, мёртвые болеют горазда реже живых.
          udincev
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:53
            Цитата: udincev
            мёртвые болеют гораздо реже живых

            good Бесспорно !
            bouncyhunter
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:12
    Возвращаясь к встрече в Хельсинки и о чем можно договориться с США..?
    parusnik
  4. Vtoroj (Legion) Сегодня, 10:59
    И никто извёской не присыпан?
    Vtoroj
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:24
    Американцы во главе коалиции, примкнувший к ним Израиль (под флагом борьбы с иранцами) в основном занимаются уничтожением остатков инфраструктуры в Сирии, но не боевиков. А, что такое для них десяток мирных жителей - мелочь. В Ираке в свое время счет перевалил за миллион.
    rotmistr60
  6. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 11:38
    Спасибо за новые анекдоты от РИА ФАН.
    Wolf47525
  7. megadeth (altar) Сегодня, 11:43
    Задолбала уже эта Сирия...
    megadeth
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