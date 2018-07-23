12:08 23 июля
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В Китае разрабатывается «умный» подводный беспилотник

Китайские инженеры разрабатывают крупный подводный беспилотник, который планируется наделить искусственным интеллектом, пишет South China Morning Post со ссылкой на свои источники.



По данным газеты, подлодка будет «умной и относительно недорогой», она будет использоваться в мировом океане для решения широкого круга задач – разведки, установки мин, атаки на вражеские корабли и др.


Создание подводного беспилотника планируется завершить к началу следующего десятилетия. Как отметил источник, автономные подлодки пока не смогут заменить обычные (обитаемые), однако составят им конкуренцию.

Проект реализуется и финансируется в рамках правительственной программы по модернизации НОАК посредством внедрения систем искусственного интеллекта.

По словам собеседника у нового беспилотника не будет оператора. Он будет самостоятельно выходить в море, выполнять поставленную ему задачу и возвращаться на базу. При необходимости дрон может связаться с центром управления для обновления, однако он спроектирован так, чтобы полностью выполнять задание без вмешательства человека.

На начальных этапах эксплуатации беспилотнику будут «поручаться» простые миссии. В дальнейшем задания будут усложняться. При этом источник подчеркнул, что решение об атаке в любом случае будет принимать человек.

Он добавил, новый дрон буде выглядеть «гигантом» по сравнению с морскими беспилотниками, которые используются сегодня. По размерам, это будет полноценная подводная лодка, базирующаяся в доке рядом с обычными субмаринами. Она будет оснащена дизельной силовой установкой, способной обеспечить бесперебойное плавание в течение нескольких месяцев.

Искусственный интеллект дрона будет принимать решения о смене курса и глубины в целях избежания слежки, определять находящееся рядом с ним судно (военное или гражданское), выбирать оптимальный маршрут до места назначения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 10:54
    Замах серьезный..., как удар получится посмотрим... Таким уровнем интеллекта пока еще и фантасты не занимались... А особенно
    что решение об атаке в любом случае будет принимать человек.
    Это она на связи должна быть, а отсюда для подводной лодки и скрытность и все остальное проблематично... Эффективность идеи падает, а так то да, нужно разрабатывать и думаю у китайцев пойдет...
    MPN
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:59
      Для начала ПЛ бы научились делать.. затем переходили бы к беспилотному ПЛ
      НасРать
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:02
        Цитата: НасРать
        Для начала ПЛ бы научились делать.. затем переходили бы к беспилотному ПЛ

        Упертые ребята..., думаю создадут... winked
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:09
          Паш , дорогу осилит идущий ...
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 11:16
            Цитата: bouncyhunter
            Паш , дорогу осилит идущий ...

            И это так! good Тем более я смотрю, они реально смотрят, на атомный агрегат не замахиваются...
            MPN
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:22
              Интересная тема, только как лодка сама будет бороться за живучесть? как будет справляться с нештатными и аварийными ситуациями, которые по-любому возникают? скорее всего "человеки" останутся) просто можно будет сократить экипаж, что тоже очень не плохо, и систему свой-чужой ставить надо.
              maxim947
    2. dauria (Алексей) Сегодня, 11:09
      Это она на связи должна быть, а отсюда для подводной лодки и скрытность и все остальное проблематично


      Это они для "гуманистов" написали. А на деле ракеты давно уже выбирают себе цели сами и даже умеют распределять их между собой, летя в " стае". Для "своих" кораблей наверняка сделают опознавание хотя бы на малой дистанции перед подрывом . А остальные - не фиг плавать в зоне БД. Когда обычные мины ставят, тоже про "мораль" забывают.
      dauria
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:24
        Согласен! hi Алексей!
        MPN
      2. ism_ek (Илья) Сегодня, 11:41
        Цитата: dauria
        А на деле ракеты давно уже выбирают себе цели сами и даже умеют распределять их между собой, летя в " стае"

        Снимите лапшу с ушей :)
        ism_ek
  2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:31
    А у нас атомная торпеда есть.
    Чича сквад
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