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В Китае разрабатывается «умный» подводный беспилотник
Китайские инженеры разрабатывают крупный подводный беспилотник, который планируется наделить искусственным интеллектом, пишет South China Morning Post со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, подлодка будет «умной и относительно недорогой», она будет использоваться в мировом океане для решения широкого круга задач – разведки, установки мин, атаки на вражеские корабли и др.
Создание подводного беспилотника планируется завершить к началу следующего десятилетия. Как отметил источник, автономные подлодки пока не смогут заменить обычные (обитаемые), однако составят им конкуренцию.
Проект реализуется и финансируется в рамках правительственной программы по модернизации НОАК посредством внедрения систем искусственного интеллекта.
По словам собеседника у нового беспилотника не будет оператора. Он будет самостоятельно выходить в море, выполнять поставленную ему задачу и возвращаться на базу. При необходимости дрон может связаться с центром управления для обновления, однако он спроектирован так, чтобы полностью выполнять задание без вмешательства человека.
На начальных этапах эксплуатации беспилотнику будут «поручаться» простые миссии. В дальнейшем задания будут усложняться. При этом источник подчеркнул, что решение об атаке в любом случае будет принимать человек.
Он добавил, новый дрон буде выглядеть «гигантом» по сравнению с морскими беспилотниками, которые используются сегодня. По размерам, это будет полноценная подводная лодка, базирующаяся в доке рядом с обычными субмаринами. Она будет оснащена дизельной силовой установкой, способной обеспечить бесперебойное плавание в течение нескольких месяцев.
Искусственный интеллект дрона будет принимать решения о смене курса и глубины в целях избежания слежки, определять находящееся рядом с ним судно (военное или гражданское), выбирать оптимальный маршрут до места назначения.
По данным газеты, подлодка будет «умной и относительно недорогой», она будет использоваться в мировом океане для решения широкого круга задач – разведки, установки мин, атаки на вражеские корабли и др.
Создание подводного беспилотника планируется завершить к началу следующего десятилетия. Как отметил источник, автономные подлодки пока не смогут заменить обычные (обитаемые), однако составят им конкуренцию.
Проект реализуется и финансируется в рамках правительственной программы по модернизации НОАК посредством внедрения систем искусственного интеллекта.
По словам собеседника у нового беспилотника не будет оператора. Он будет самостоятельно выходить в море, выполнять поставленную ему задачу и возвращаться на базу. При необходимости дрон может связаться с центром управления для обновления, однако он спроектирован так, чтобы полностью выполнять задание без вмешательства человека.
На начальных этапах эксплуатации беспилотнику будут «поручаться» простые миссии. В дальнейшем задания будут усложняться. При этом источник подчеркнул, что решение об атаке в любом случае будет принимать человек.
Он добавил, новый дрон буде выглядеть «гигантом» по сравнению с морскими беспилотниками, которые используются сегодня. По размерам, это будет полноценная подводная лодка, базирующаяся в доке рядом с обычными субмаринами. Она будет оснащена дизельной силовой установкой, способной обеспечить бесперебойное плавание в течение нескольких месяцев.
Искусственный интеллект дрона будет принимать решения о смене курса и глубины в целях избежания слежки, определять находящееся рядом с ним судно (военное или гражданское), выбирать оптимальный маршрут до места назначения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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