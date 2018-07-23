12:10 23 июля
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Спецслужбы перекрыли канал контрабанды оружия из ЕС. В арсенале даже миномёты и ПТР

В Центре общественных связей ФСБ РФ сообщают о проведении успешной операции. Речь идёт о перекрытии канала поставок в Россию оружия и боеприпасов. Оружие поступало в Российскую Федерацию из стран Евросоюза. Отмечается, что операция проводилась в тесном сотрудничестве сотрудников сразу нескольких силовых ведомств. Помимо ФСБ в перекрытии канала контрабанды вооружений принимали участие сотрудники МВД РФ и Росгвардии.

Спецслужбы перекрыли канал контрабанды оружия из ЕС. В арсенале даже миномёты и ПТР


Группа, осуществлявшая контрабандные поставки, как сообщается, была межрегиональной. В неё входили представители таких субъектов федерации как Ярославская область, Москва и Санкт-Петербург. Эти лица занимались поставками и последующей реализацией на территории РФ огнестрельного оружия, включая автоматы и штурмовые винтовки различных моделей, пистолеты-пулемёты, револьверы и даже противотанковые ружья. В изъятом арсенале и оружие времён Великой Отечественной войны.


В общей сложности сотрудниками правоохранительных органов изъято 380 единиц оружия, среди которого – миномёты, АГС, ручные гранаты.

Сообщается об изъятии большого количество комплектующих к стрелкового оружию, которые использовались при сборке уже на территории РФ.

Отмечено, что правоохранители провели и операцию по прекращению деятельности подпольных мастерских, где из упомянутых комплектующих производилось оружие для последующего распространения в России.

Использованы фотографии: ФСБ РФ
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Комментарии 25

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  1. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 11:15
    Если есть спрос - будет и предложение! А почему есть спрос?
    kalibr
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:20
      Судя по фото , схрон ВОВ нашли, там и ППШ и вся история оружия... smile
      MPN
      1. Чёрный Сегодня, 11:22
        Если поймали "контрабандистов" , то естественно "расколоть" их кому они поставляли оружие- дело нескольких часов(или минут). Значит существует на территории России БАНДЫ ,которым нужны "самодельное взрывное устройство" и противотанковые ружья... А если не " раскололи", то дело не закончено и налицо умышленный слив информации во вред раскрытию заказчиков...
        Чёрный
      2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:41
        Речь идёт о перекрытии канала поставок в Россию оружия и боеприпасов. Оружие поступало в Российскую Федерацию из стран Евросоюза.

        Цитата: MPN
        Судя по фото , схрон ВОВ нашли, там и ППШ и вся история оружия...

        Из восточной гейропы, надо полагать. Однажды показывали заброшенный аэродром в Албании весь уставленный МиГ 15, 17,19. Так что не из схрона. Скорее старые заначки.
        Спасибо тем, чья работа для нас невидима, и о результатах мы иногда узнаем. Воинской удачи, терпенья, здоровья, благополучия, еще раз спасибо. Кто его знает, сколько жизней Вы спасли. good drinks hi
        Балу
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:51
          hi
          Цитата: Балу
          Спасибо тем, чья работа для нас невидима, и о результатах мы иногда узнаем.

          good drinks hi
          MPN
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:17
    Дополнение к статье :
    Отмечается, что у задержанных изъято: 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья.

    Также силовики нашли 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет «АГС-17», самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию.

    Источник : https://news.mail.ru/incident/34184837/?frommail=
    1
    bouncyhunter
    1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:37
      Весьма похвально - в адрес ФСБ!
      pvv113
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:50
        Приветствую ! hi , солидный арсенал и как это могли таскать через границу и таскали ли?
        Идущий
    2. роман66 (роман) Сегодня, 11:39
      Паша hi вот из ПТРа бы бахнуть
      роман66
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:46
        Привет , Рома hi Это да , причём марка ПТР значения не имеет : хоть ПТРД , хоть ПТРС , хоть импортная какая приблуда , вроде швейцарского Solothurn S18-1000 . bully
        bouncyhunter
  3. demiurg (валера) Сегодня, 11:18
    ППШ точно импортировались в Россию?
    demiurg
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:32
      ППШ точно импортировались в Россию?
      А почему бы и нет. После окончания 2-й МВ СССР принимал активное участие в создании и вооружении армий Восточной Европы не только трофейным, но и советским оружием. У них на складах наверное еще кое что залежалось, что не успели в свое время поставить в Анголу и др. страны. Да и "черные копатели" существуют в разных странах.
      rotmistr60
  4. andrewkor Сегодня, 11:25
    Вот ,чтобы такого не случилось(сборка оружия на месте) в Ташкенте все личные гаражи и снесли начисто!
    andrewkor
    1. Чёрный Сегодня, 11:29
      Цитата: andrewkor
      Вот ,чтобы такого не случилось(сборка оружия на месте) в Ташкенте все личные гаражи и снесли начисто!

      Потом снесут сараи, дома, квартиры smile...а ещё надо дачи у всех поотбирать( мало ли чем там занимаются) laughing
      Чёрный
      1. andrewkor Сегодня, 11:35
        Не,ну я серьёзно,конечно не как в Туле или Коврове,но верстаки ,тиски,болгарки,дрели у всех были.А рукастых слесарей с убитых заводов полно.
        И ещё в Ташкенте вокруг станций метро и внутри давно уже все ларьки убрали ,во избежание эксцессов.У нас за этим бдят плотно.Были взрывы и у нас!
        andrewkor
  5. DesToeR (Анатолий) Сегодня, 11:32
    Самое ценное из изъятого на фото - это два пистолета-пулемёта "Суоми". Такое чувство, что это оружие шло на заказ коллекционерам.
    DesToeR
    1. Sirota Сегодня, 11:46
      правильной дорогой идете товарисщ laughing
      Sirota
  6. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:33
    Теперь у нас не будет ППШ?
    Чича сквад
  7. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:41
    Обалдеть! Это на фото армейский Томмиган что-ли?))
    ButchCassidy
    1. Sirota Сегодня, 11:57
      да это он, чудесная весчь winked
      Sirota
      1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 12:07

        Вещь с флером гангстерской романтичности, гамашами...
        ButchCassidy
  8. пищак Сегодня, 11:45
    Видимо для "реконструкторов" и коллекционеров поставщики старались, уж слишком образцы оружия специфические, раритетные?!
    Ведь даже наиболее современные из них-югославский и венгерский( слева внизу на снимке выглядывает АМД) "калаши", французский "фагот" и германский "хеклер&кох"-это уже история?! yes
    пищак
  9. Igor Strakh (Игорь) Сегодня, 11:50
    На фото М1, грант, Энфилд, ППШ, М16 Томпсон и т д... это оружие коллекционеров. Врятле разговор от террористах и госперевороте... - просто ментам нужно было громкое дело с премиями и погонами. (Скорее всего про "коллекционеров" знали давно, просто придерживали "собак").
    Igor Strakh
  10. Глушь (Станислав) Сегодня, 11:57
    Сдаётся мне, что это были просто "ММГешники", с охолощенным товаром ( торговцы оружием? с такими узнаваемыми раритетами? серьёзно?). ФСБ срубила палку на пустом месте, журнализды - красивый репортажик, ктото на халяву повесит в особнячке на стену статусный раритетик...
    Глушь
  11. dgonni (Dgon) Сегодня, 12:01
    Поржал. Судя по приведённому снимку то это чисто коллекционное оружие. Для любителей старины так сказать. Если в государстве нельзя коллекционеру купить легально кой нить раритет, ессно появляется предложение. Я даже сильно не удивлюсь если 90% всего оружия находится в состоянии деактива. Но люди медальки и премии ессно получат wink
    dgonni
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