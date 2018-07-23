12:09 23 июля
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Пентагон встревожен «Буревестниками» РФ. Снова включат печатный станок?

Минобороны РФ опубликовало в интернете видеоролик с новейшими ракетами «Буревестник», о которых Владимир Путин рассказал в мартовском послании Федеральному собранию, пишет австрийский портал Contra Magazin.



В Пентагоне по этому поводу отметили, что это оружие очень опасно для США, поскольку имеет практически неограниченную дальность (возможно, более 20 тыс. км), непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода любых, в том числе перспективных систем ПРО-ПВО. Кроме того, они не могут быть своевременно (в момент запуска) обнаружены радиолокационными системами.


Об этом командующий Северным командованием ВС США генерал Лори Робинсон сообщил членам профильного комитета американского сената.

По его словам, Москва объявила приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поражать с больших расстояний объекты в Северной Америке.



Издание подчеркнуло, что Россия показала Соединенным Штатам пример, как надо создавать конкурентоспособные и даже более совершенные вооружения без «раздутых военных бюджетов», которые идут на прокорм американских оборонных предприятий.

Автор добавляет, что увеличение военных расходов до 2% от ВВП в странах НАТО не поможет, если средства будут вкладываться в устаревшие и малоэффективные боевые комплексы.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 11:40
    В Пентагоне по этому поводу отметили, что это оружие очень опасно для США, поскольку имеет практически неограниченную дальность (возможно, более 20 тыс. км), непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода любых, в том числе перспективных систем ПРО-ПВО
    Усё...только безоговорочная капитуляция laughing....ну или выпросить у конгресса пару-тройку триллионов долларов на создание защитыlaughing
    Чёрный
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:45
      Вот они себе под эту шумиху зелени настригут.
      Идущий
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:54
        2% от ВВП в странах НАТО не поможет, если средства будут вкладываться в устаревшие и малоэффективные боевые комплексы.
        Поможет, поможет, а 4% еще лучше... wink
        MPN
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:59
          Доить будут , постоянно увеличивая нагрузку.
          Идущий
          1. Например Сегодня, 12:06
            Однозначно доить будут. Иначе зачем им вся эта европа и нато?
            Это СССР всех кормил. А тут совсем иная ситуация. Воевать они с нами не будут. Нет смысла и так все завязано на бакс и наш рынок открыт для матрасов полностью.
            Так, что продолжат доить и европу с нато и нас. wink
            Например
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:44
    По его словам, Москва объявила приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поражать с больших расстояний объекты в Северной Америке.

    ... атасс!.. надо ещё бабок на военку заказывать.... laughing
    a.s.zzz888
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:52
      Точно , скоро триллион перешагнут это только официально.
      Идущий
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:55
        Идущий (Виктор) Сегодня, 11:52 ↑ Новый
        Точно , скоро триллион перешагнут это только официально.

        ... походу это их психологический рубеж, для взятия которого, мерикатосы лезут из собственной шкуры... laughing
        a.s.zzz888
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:58
          Обязательно , надо же всем показать кто самый крутой...
          Идущий
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:54
      Шериф,а меня интересует немного другой вопрос.Сколько долго эти ракеты будут лететь над территорией России?Ведь их работа сопровождается радиоактивным заражением..Впрочем при боевом применении это уже становится не актуальным.Не дай Бог..
      Цитата: a.s.zzz888
      По его словам, Москва объявила приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поражать с больших расстояний объекты в Северной Америке.

      ... атасс!.. надо ещё бабок на военку заказывать.... laughing
      210окв
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:01
        210окв (дмитрий) Сегодня, 11:54 ↑ НовыйШериф,а меня интересует немного другой вопрос.Сколько долго эти ракеты будут лететь над территорией России?Ведь их работа сопровождается радиоактивным заражением..Впрочем при боевом применении это уже становится не актуальным.Не дай Бог.

        ...Дмитрий, полагаю и тут продумано тех.решение, да и лететь они будут относительно недолго... все прелести заберут с собой для передачи в некоторые районы какого либо государства ( если к тому времени оно будет государством)...
        a.s.zzz888
  3. Sadko88 (Старший) Сегодня, 11:55
    Самое страшное оружие для старых кланов и экономик состоявшихся на нефти - упразднение или замена двигателя внутреннего сгорания wink
    Sadko88
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:58
    Как говаривали в 20-х годах: "Наш ответ Чемберлену!" А не спроста американцы засуетились, а то тут некоторые на сайте все про "мультики" вспоминают с ехидством.
    rotmistr60
  5. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:01
    Автор добавляет, что увеличение военных расходов до 2% от ВВП в странах НАТО не поможет, если средства будут вкладываться в устаревшие и малоэффективные боевые комплексы.
    Намедни гер Лафонтен высказался по поводу бюджета НАТО в лицо МО ФРГ. Но, лишённые независимости "европы" будут, как тот кролик, истекать слезами и продолжать жевать кактус.
    Лелёк
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