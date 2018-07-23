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Пентагон встревожен «Буревестниками» РФ. Снова включат печатный станок?
Минобороны РФ опубликовало в интернете видеоролик с новейшими ракетами «Буревестник», о которых Владимир Путин рассказал в мартовском послании Федеральному собранию, пишет австрийский портал Contra Magazin.
В Пентагоне по этому поводу отметили, что это оружие очень опасно для США, поскольку имеет практически неограниченную дальность (возможно, более 20 тыс. км), непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода любых, в том числе перспективных систем ПРО-ПВО. Кроме того, они не могут быть своевременно (в момент запуска) обнаружены радиолокационными системами.
Об этом командующий Северным командованием ВС США генерал Лори Робинсон сообщил членам профильного комитета американского сената.
По его словам, Москва объявила приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поражать с больших расстояний объекты в Северной Америке.
Издание подчеркнуло, что Россия показала Соединенным Штатам пример, как надо создавать конкурентоспособные и даже более совершенные вооружения без «раздутых военных бюджетов», которые идут на прокорм американских оборонных предприятий.
Автор добавляет, что увеличение военных расходов до 2% от ВВП в странах НАТО не поможет, если средства будут вкладываться в устаревшие и малоэффективные боевые комплексы.
В Пентагоне по этому поводу отметили, что это оружие очень опасно для США, поскольку имеет практически неограниченную дальность (возможно, более 20 тыс. км), непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода любых, в том числе перспективных систем ПРО-ПВО. Кроме того, они не могут быть своевременно (в момент запуска) обнаружены радиолокационными системами.
Об этом командующий Северным командованием ВС США генерал Лори Робинсон сообщил членам профильного комитета американского сената.
По его словам, Москва объявила приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поражать с больших расстояний объекты в Северной Америке.
Издание подчеркнуло, что Россия показала Соединенным Штатам пример, как надо создавать конкурентоспособные и даже более совершенные вооружения без «раздутых военных бюджетов», которые идут на прокорм американских оборонных предприятий.
Автор добавляет, что увеличение военных расходов до 2% от ВВП в странах НАТО не поможет, если средства будут вкладываться в устаревшие и малоэффективные боевые комплексы.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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