Вооружённая сирийская оппозиция. Непримиримые. Часть 2

Казнь, устроенная игиловцами по средневековому образцу, взятому из периода существования Арабского халифата. «Это чистое, истинное зло. С ними не о чем разговаривать! Я рад, что русские с ними не церемонятся!» — сказал Д. Трамп, президент США. Источник фото

Боевики террористического объединения «Исламское государство» в Ираке отмечают очередной тактический успех. Источник фото

Флаг, использовавшийся боевиками «Аль-Каиды» в Ираке — организацией-предшественницей "Исламского государства". Источник изображения

Один из лидеров террористической организации "База моджахедов", более известной как "Аль-Каида", Айман Мухаммед аз-Завахири. Источник фото

Игиловец перерезает горло захваченному пленнику. Отметим, что европейцев, попавших в руки к халифатистам, не спасает даже принятие ислама и смена имени – об этом, например, свидетельствует судьба молодого американского волонтёра Петера Кассига, участвовавшего в гуманитарной миссии и похищенного террористами. В плену он принял имя Абдул-Рахман, стал "соблюдающим муслимом", но всё равно в итоге был зарезан, только погибнув уже как ренегат-вероотступник. Источник фото

Выступление Абу Мусы Аз-Заркави, записанное боевиками. Сбоку виден герб «Совета моджахедов Ирака». Источник фото

Американский солдат в западной части Ирака позирует с захваченным знаменем «ИГ». Источник фото

Продолжая анализировать состав сил «вооружённой сирийской оппозиции», мы вновь вернёмся к признанной террористической и запрещённой в РФ группировке «Аль Дауляту аль-Исламийя», обычно именуемой «Исламское государство Ирака и Сирии», «ИГИЛ», «ИГ» и т.д. (запрещено в России).На наш взгляд, наиболее правильным для обозначения этой группировки будет использование термина «ДАИШ» («DAISH»), что является аббревиатурой термина ИГИС (по-арабски «Аль Дауляту аль-Исламийя фи аль-Ирак ва аль-Шам»). Этот термин имеет прямую языковую связь с арабским словом «даес» или «даэш» («тот, кто топчет», «попирающий ногами») и «дахиш» («тот, кто сеет раздор», что одновременно совпадает с наименованиями Сатаны у христиан и Иблиса у мусульман: «клеветник», «сеятель раздора»).Эта связь для человека, носителя арабского языка, настолько явственна, что на территориях, контролировавшихся ранее и контролирующихся до сих пор «ИГ», использование аббревиатуры «ДАИШ» в полном соответствии с раннесредневековыми законами халифата карается публичной поркой или, при повторном или злостном случае использования, отрезанием языка.Идеологически «ИГ» базируется на египетском салафизме и аравийском ваххабизме, т.е. это, так сказать, радикально-пуританский вариант суннитского ислама. Резко осуждая компромиссы с христианами и другими конфессиями, принятые ранее в Османской империи и иных странах, «ДАИШ» отвергает любое взаимодействие как с Западом, так и с местными, даже исламскими, но не суннитскими вероучениями.Больше того, как бы это ни казалось странным, но, согласно идеологии этого объединения халифатистов, приоритетной является не внешний «джихад меча» против «неверных», но вооружённая борьба внутри «территории ислама» для искоренения «маловерных» и «еретиков».Идеологически и организационно эта группировка восходит к «Братьям-мусульманам», радикальному салафитскому объединению, возникшему в Египте и Палестине ещё в 1920-е гг. Однако непосредственно группировка ИГИС появилась в 1999 году в качестве иорданской ячейки «Аль-Каиды» (запрещена в России). Правда, в то время это была некаяНесмотря на то, что в тот период они именовались «Джамаат аль-Таухид уаль-Джихад» («Объединение сторонников единобожия и джихада»), эта радикальная религиозная группа в целом вела, по мнению иорданских и сирийских спецслужб, относительно мирную жизнь в течение 4 лет. Единственным серьёзным её «прегрешением» была подготовка и отправка эмиссаров-вербовщиков и «добровольцев джихада» в различные страны, где, по их мнению, «мусульмане вели войну с нечестивыми кафирами».Однако местные иорданские спецслужбы были вполне довольны тем, что на территории их страны (как позже выяснилось, до поры до времени) данное объединение джихадистов в первые годы своего существования не вело антиправительственной деятельности, и не принимали достаточных мер для ликвидации этой группировки.По имеющейся информации, отдельные представители этой организации радикальных исламистов в то время были замечены даже на Восточном Кавказе, где тогда шла вторая чеченская война. Непосредственным основателем и лидером данной группировки на этом начальном этапе являлся Абу Муса аз-Заркави, один из главных иорданских исламских ультрарадикалов.Конечно, иорданские спецслужбы время от времени предпринимали какие-то действия против данной группировки, но, возможно, недостаточно мощные для полного устранения этого объединения джихадистов. Однако ситуация коренным образом изменилась после вторжения многонациональных сил во главе с США в Ирак в 2003 году. Члены «Джамаата аль-Таухида уаль-Джихада» решили, что «час Х» настал, и в феврале 2004 года массово перебазировались в Ирак, где начали вооружённую борьбу практически против всех: против войск западной коалиции, против местных, только что созданных новых полицейских сил, против шиитов и даже против иракских суннитов, если те принадлежали к партии «БААС»-«ПАСВ» («Партии арабского социалистического возрождения»), или были немногими ещё оставшимися членами Коммунистической партии Ирака.Главной отличительной чертой данной группировки, именовавшейся тогда «Объединение сторонников единобожия и джихада», сразу же стал широкий спектр противников и вседозволенность применяемых методов атак. В частности, они устраивали нападения из засад у домов, где проживали бывшие офицеры саддамовских сил, особенно из числа шиитов или христиан; совершали атаки смертников на шиитские мечети, заполненные молящимися, и т.п.В октябре 2004 года, когда Аз-Заркави и большинство преданных ему членов организации присягнули на верность террористической группировке «Аль-Каида», они сменили название на «Танзим Кайдат аль-Джихад фи Билад аль-Рафидайун» (TQJBR), став «Организацией Базы Джихада в Месопотамии», т.е. подразделением «Аль-Каиды» в Ираке.Согласно захваченному летом 2005 года плану боевой активности, разработанному совместно двумя лидерами «Аль-Каиды», аз-Заркави и аз-Завахири, сначала планировалось заставить путём усиления нападений вывести коалиционные войска из Ирака, а потом установить там халифат по образцу государственности, существовавшей при первых халифах.Далее лидеры террористических организаций планировали очистить Ирак от «шиитских еретиков» и «курдов-язычников», одновременно укрепляя свои боевые возможности. После этого следовало начать войну с «еретиками-шиитами» в Сирии и Иране, чтобы соединить в обширный халифат все земли от Ливана и Сирии до Афганистана и Пакистана.В дальнейшем предполагалось,, восстановить радикальное государство в границах Аббасидского халифата эпохи династии Аббасидов и стремительным ударом объединённых сил с нескольких направлений сокрушить Израиль ив Иерусалиме.Как мы теперь видим, весьма многое ультрарадикальным халифатистам удалось воплотить в жизнь, однако, видимо, Аллах, российские ВКС и ССО, а также иранские подразделения не позволили им успешно завершить начатое.Зимой 2005-2006 гг. «Аль-Каида в Ираке» объединила в «Совет моджахедов Ирака» (MSC) под своей эгидой ещё 5 группировок боевиков, которые вели войну всех против всех в Ираке. Это были «Джаиш аль-Таифа аль-Мансура» («Армия победоносной части»), «Катибийян Ансар аль-Таухид ва аль-Сунна», группировка с запоминающимся названием «Сарай аль-Джихад», а также «Бригада аль-Гураба» и «Бригада аль-Ахваль». Этот союз радикальных джихадистов постепенно установил почти полный контроль над провинциями в центральной и западной части Ирака, населёнными преимущественно арабами-суннитами (так называемый «Суннитский треугольник»), практически заставив коалиционные силы отсиживаться на своих базах.Влияние этого союза вооружённых бандгрупп ещё больше возросло после «мученической» гибели аз-Заркави и его духовного наставника Абу Абдуллы ар-Рахмана в результате американского авиаудара. Руководство террористическим объединением взял на себя лидер египетских халифатистов Абу Айюб аль-Масри, более известный как Абу Хамза аль-Мухаджир.Главным фактором, способствовавшим усилению «Шуры моджахедов Ирака», стало то, что в лице только этой организации иракские сунниты увидели силу, которая противостояла превращению не только южного, но и центрального Ирака фактически в иранский анклав.Одновременно с этим иракские халифатисты временно отказались от воплощения наиболее одиозных своих устремлений и законов, что обеспечило им ещё большую поддержку народа.Осенью 2007 года Айман Мухаммед аз-Завахири, лидер «Аль-Каиды», смог даже на время прекратить усиление взаимной вражды суннитов и шиитов, порекомендовав боевикам «ИГ» сократить атаки, а также полностью отказаться от терактов в шиитских мечетях и иных публичных местах, где могут быть убиты гражданские лица «из братьев, уклонившихся в раскол».Официально главными врагами «ДАИШ» были провозглашены четыре силы: «западные крестоносцы» (международная коалиция стран с преимущественно христианским населением), «несогласные еретики» (мусульмане-шииты), «служители Иблиса, живущие среди нас» (язычники из числа курдов-езидов и иные специфические ближневосточные религиозные группы типа парсов или бахаистов), а также евреи Израиля.В 2007 г. на волне народной поддержки численность боевиков «ИГ» оценивалась даже до 30.000 чел., которые плотно контролировали иракские мухафазы Дияла, Аль-Анбар и Багдад, перенеся свою столицу в Баакубу.Международные коалиционные силы не могли смириться с таким положением дел и в 2008-2009 гг. провели ряд операций, в результате которых к началу 2010 года 80% лидеров и высших командиров «ИГ» были убиты, их базы разгромлены, а сами члены этой организации были лишены возможностей для продолжения атак.Однако уничтожить до конца эту организацию в Ираке коалиционные силы не смогли или, по мнению некоторых экспертов, даже не планировали. Больше того, представителями оккупационной администрации из плена было выпущено множество бывших офицеров саддамовской армии, которые не смогли или не захотели найти себя в мирной гражданской жизни нового Ирака и вступили в ряды «ДАИШ». Одновременно с этим руководство данной террористической организации ещё больше смягчило свою пропаганду и идеологию, призывая становиться в своих ряды всех мусульман из всех стран, объявив при этом своеобразный военный призыв среди иракских суннитов, а также радостно принимая в свои ряды бывших иракских военных.Благодаря этому уже в конце 2010 — начале 2011 гг. «ИГ» вновь стало доминирующей силой в иракском суннитском сопротивлении, располагая многими тысячами боевиков. И тут вдруг, весной 2011 года, соседнюю с Ираком Сирию накрыла волна народных протестов против правящего режима. Вот так в эту страну неожиданно пришла так называемая «арабская весна», и это стало прологом нового этапа роста террористической активности на Ближнем Востоке…