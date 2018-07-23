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У японской делегации на Курилах изъяли спутниковые телефоны. А зачем ввозили?
Япония направила протест российским властям сразу же после того, как у японской делегации из числа чиновников и журналистов в ходе посещения южных островов Курильской гряды сотрудниками российских силовых структур были изъяты спутниковые телефоны. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, считая такой случай «прискорбным фактом», и потребовал немедленного возвращения изъятых вещей. По словам японского генсека, подобные неприятные инциденты происходили и ранее. При этом г-н Суга не пояснил, для какой цели использовались именно спутниковые телефоны при учёте того, что на Курилах действует обычная сотовая связь.
Как видим, Курильские острова снова стали «камнем преткновения» между Японией и Россией. Согласно российскому законодательству, без соответствующего разрешения Госсвязьнадзора при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ ввоз спутниковых средств связи запрещён. Однако, как известно, японские власти по-прежнему считают Южные Курилы своей территорией, поэтому не признают действие российских законов. В МИД Японии заявили, что применение российского законодательства на островах «противоречит правовой позиции Японии».
Напомним, что 27 апреля прошлого года российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о безвизовой поездке на территорию Южных Курил японских подданных, бывших жителей острова. Уже в сентябре 2017 года состоялся первый чартерный рейс. В мае 2018 года лидеры двух государств обсудили на встрече организацию нового рейса. На днях состоялся второй авиарейс на территорию Курильских островов. Были доставлены 70 человек, включая представителей чиновничьего аппарата.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Как видим, Курильские острова снова стали «камнем преткновения» между Японией и Россией. Согласно российскому законодательству, без соответствующего разрешения Госсвязьнадзора при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ ввоз спутниковых средств связи запрещён. Однако, как известно, японские власти по-прежнему считают Южные Курилы своей территорией, поэтому не признают действие российских законов. В МИД Японии заявили, что применение российского законодательства на островах «противоречит правовой позиции Японии».
Напомним, что 27 апреля прошлого года российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о безвизовой поездке на территорию Южных Курил японских подданных, бывших жителей острова. Уже в сентябре 2017 года состоялся первый чартерный рейс. В мае 2018 года лидеры двух государств обсудили на встрече организацию нового рейса. На днях состоялся второй авиарейс на территорию Курильских островов. Были доставлены 70 человек, включая представителей чиновничьего аппарата.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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