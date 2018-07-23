15:34 23 июля
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У японской делегации на Курилах изъяли спутниковые телефоны. А зачем ввозили?

Япония направила протест российским властям сразу же после того, как у японской делегации из числа чиновников и журналистов в ходе посещения южных островов Курильской гряды сотрудниками российских силовых структур были изъяты спутниковые телефоны. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, считая такой случай «прискорбным фактом», и потребовал немедленного возвращения изъятых вещей. По словам японского генсека, подобные неприятные инциденты происходили и ранее. При этом г-н Суга не пояснил, для какой цели использовались именно спутниковые телефоны при учёте того, что на Курилах действует обычная сотовая связь.

У японской делегации на Курилах изъяли спутниковые телефоны. А зачем ввозили?

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ


Как видим, Курильские острова снова стали «камнем преткновения» между Японией и Россией. Согласно российскому законодательству, без соответствующего разрешения Госсвязьнадзора при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ ввоз спутниковых средств связи запрещён. Однако, как известно, японские власти по-прежнему считают Южные Курилы своей территорией, поэтому не признают действие российских законов. В МИД Японии заявили, что применение российского законодательства на островах «противоречит правовой позиции Японии».


Напомним, что 27 апреля прошлого года российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о безвизовой поездке на территорию Южных Курил японских подданных, бывших жителей острова. Уже в сентябре 2017 года состоялся первый чартерный рейс. В мае 2018 года лидеры двух государств обсудили на встрече организацию нового рейса. На днях состоялся второй авиарейс на территорию Курильских островов. Были доставлены 70 человек, включая представителей чиновничьего аппарата.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:56
    При этом г-н Суга не пояснил, для какой цели использовались именно спутниковые телефоны

    ... походу, подавать SOS при возникновении цунами... laughing
    a.s.zzz888
    1. Чёрный Сегодня, 11:58
      У японской делегации на Курилах изъяли спутниковые телефоны. А зачем ввозили?
      Так вам и надо контрабандисты чёртовы wassat...а вот ответили бы правильно на вопрос "Чьи Курилы?" и всё бы было в ажуре laughing
      Чёрный
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:01
        Специально провоцировали , вот и получили . а вернее потеряли.
        Идущий
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:02
        . Чёрный Сегодня, 11:58 ↑ Новый ..а вот ответили бы правильно на вопрос "Чьи Курилы?" и всё бы было в ажуре laughing

        ... но телефоны всё равно забрать...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:23
          Цитата: a.s.zzz888
          но телефоны всё равно забрать

          Во-во ! В чужой монастырь со своим уставом не лезут ! bully
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:26
            bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:23Во-во ! В чужой монастырь со своим уставом не
            лезут ! bully

            ... и не говори! в свой Буддо храм они же не берут эти дивайсы... вот пусть и к нам не таскают...всё равно глушилки им были обеспечены... laughing
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:30
              Цитата: a.s.zzz888
              всё равно глушилки им были обеспечены...

              Это да , но один фиг наказывать за своеволие надо . А то совсем нюх потеряли .
              bouncyhunter
              1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:34
                bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:30...А то совсем нюх потеряли .

                ... верно, Паша... это такая своеобразная проба "пера"... авось пролезет....а в следующий раз уже и РЛСки приволокут, и свой флаг воткнут - такая нация...
                a.s.zzz888
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:38
                  Именно об этом и речь , потому надо это пресекать на корню и бить по рукам .
                  bouncyhunter
                  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:40
                    bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:38 ↑ Новый
                    Именно об этом и речь , потому надо это пресекать на корню и бить по рукам .

                    ... до самых ушей, чтобы доходчивей.... bully
                    a.s.zzz888
                    1. Alex777 (Александр) Сегодня, 15:13
                      Нам забрать их телефоны по-любому проще, чем им их привезти. И возвращать не надо. Вот тогда и поумнеют. hi
                      Alex777
  2. MPN (Павел) Сегодня, 11:58
    потребовал немедленного возвращения изъятых вещей.
    Да хорошь..., бедные, что ли? Еще купите. Вот еще бы пару десятков Тойот с собой взяли... , а так ..ну чего с ним с этим телефоном делать? Там ведь по японски все... sad
    MPN
    1. Чёрный Сегодня, 12:01
      Цитата: MPN
      а хорошь..., бедные, что ли? Еще купите

      Купить то купят...а как с Курил япона маме позвонить? wassat
      Чёрный
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:02
        Цитата: Чёрный
        Цитата: MPN
        а хорошь..., бедные, что ли? Еще купите

        Кпить то купят...а как с Курил япона маме позвонить? wassat

        На почтам и заказывай хоть маме, хоть папе... laughing Может в сельмаге автомат межгород есть... tongue
        MPN
    2. роман66 (роман) Сегодня, 12:02
      ой, что уж наши и не разберутся? пригодится в хозяйстве. Паша hi
      роман66
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:05
        hi Рома! Ну там на ДВ в принципе по японски шарят... Это я правый руль купил, компьютер месяц осваивал... laughing Переводил так. сфотаю панель и потом переводить с компом пытаюсь, а там панелей (вкладок) около сотни... laughing
        MPN
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:09
          MPN (Павел) Сегодня, 12:05 ↑ Новый
          hi Рома! Ну там на ДВ в принципе по японски шарят... Это я правый руль купил, компьютер месяц осваивал... laughing Переводил так. сфотаю панель и потом переводить с компом пытаюсь, а там панелей (вкладок) около сотни... laughing

          ... таки да ... перешивают мгновенно... good
          a.s.zzz888
          1. MPN (Павел) Сегодня, 12:17
            Мою не смогли перепрошить, "TOYOTA-PRONARD", а тачка класс, влюблен по уши... yes
            MPN
            1. 76rtbr (сергей) Сегодня, 12:35
              а чё там переводить , садись и едь , она ещё пробегает дай боже !!! это тебе не Уаз после года в труху !!
              76rtbr
              1. MPN (Павел) Сегодня, 12:37
                Цитата: 76rtbr
                а чё там переводить , садись и едь , она ещё пробегает дай боже !!! это тебе не Уаз после года в труху !!

                По сути так и езжу. smile
                MPN
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:02
    Коль решили посетить российскую территорию, то должны быть готовыми к выполнению законов страны на чьей территории находитесь.
    японские власти по-прежнему считают Южные Курилы своей территорией, поэтому не признают действие российских законов
    А вот это уже их проблема и нас совершенно не касается. Мы точно знаем границы нашей страны.
    rotmistr60
  4. Zomanus (Алексей) Сегодня, 12:19
    Пусть скажут спасибо, что объяснительные на русском писать не заставили.)))
    Zomanus
  5. Окорок (джон) Сегодня, 12:26
    а чего не понятного? они пытаются вывести острова из под юрисдикции нашего законодательства...то есть сделать так что бы наши российские законы не действовали на нашей территории) это такая азиатская хитрость неуклюжесть и тупизна которой так очевидна что её даже комментировать не стоит! приезжая в Россию, будьте добры подчиняться российским законам а если вам что то не нравится можете не приезжать...
    Окорок
  6. Jerk Сегодня, 12:28
    Извините, моя страна - мои правила, не согласны соблюдать - ехай найух...
    Jerk
  7. Николай Р (Николай Рассказов) Сегодня, 12:29
    Пусть радуются, что только Курилы у нас. А то могли бы и их островок в 45 - м прибрать. Союзники фашистов сами являются такими же фашистами. Наглые до невозможности.
    Николай Р
  8. afrikanez (KONGO) Сегодня, 12:30
    Это несомненно провокация и надо прекращать всяческие посещения япов Ю.Курильских островов, не чего им там делать.
    afrikanez
    1. Николай Р (Николай Рассказов) Сегодня, 13:03
      Цитата: afrikanez
      Это несомненно провокация и надо прекращать всяческие посещения япов Ю.Курильских островов, не чего им там делать.

      Полностью согласен. Гнать в шею.
      Если бы наши не повелись на провокацию и оставили телефооны, то это был бы знак для японцев для дальнейших действий по захвату Курил. Им не нужно никакое совместное хозяйствование. Им нужны Курилы целиком и полностью. Это ясно последнему идиоту.
      Николай Р
  9. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:04
    Все эти безвизовые поездки японцев на Курилы ничего хорошего не принесут России...
    Грэг Миллер
    1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 13:44
      Это точно! Им только волю дай,да и насядут на этих бедных россиян и так уже стонущих то под госдепом,то под пятой колоннной,то под Чубайсом..Граждан надо и ограждать от чуждых влияний..А то сегодня рулем правым рулит,а завтра уже и Родину продаст..
      sapporo1959
  10. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 13:10
    Телефоны проверить и уничтожить. Джапам сообщить, что их мнение относительно наших действий и законов на нашей территории они могут сунуть себе в мусорку.
    Стройбат запаса
  11. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 13:58
    Цитата: из статьи
    В МИД Японии заявили, что применение российского законодательства на островах «противоречит правовой позиции Японии».

    А теперь чтоб больше ни одного японца на Курилах не было! Не признаёте наши законы, - пошли вон! А как иначе?
    Николай Фёдоров
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 14:24
      Цитата: Николай Фёдоров
      А как иначе?

      Например создать Японский автономный округ в составе РФ. Пусть проводят референдум как в Крыму и спокойно присоединяются к своим островам в составе РФ. У японцев появится доступ к российским ресурсам у остальных регионов России появятся технологии и финансовые ресурсы. Плюс серьезные гарантии безопасности от внешних, техногенных и природных угроз. Все таки не Россия сбрасывала ядерные бомбы на Японию и не российские реакторы были на АЭС Фокусима, да и 80 лет американской оккупации наверняка не радует простых японцев. Так что 50% населения Японии наверняка уже сейчас проголосует за присоединение к России.
      Vita VKO
  12. hiller (hiller) Сегодня, 14:38
    А какого буя со своим уставом да в чужой монастырь? Наш а земля и правила наши!!!
    hiller
  13. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 15:07
    В МИД Японии заявили, что применение российского законодательства на островах «противоречит правовой позиции Японии».
    По большому счёту России по барабану "правовая позиция Японии" на островах, находящихся под юрисдикцией России и с этим ничего не поделаешь.
    Ныробский
  14. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:27
    Если японцы не признают территории российскими, возмущены таможенными правилами России, то могут поступить проще- не приезжать и считать эти территории своими сидя дома в собственном кресле.
    СССР-1
  15. alexmach (Александр) Сегодня, 15:32
    В ответ на "разрешение" России вести деятельность на Курилах?
    alexmach
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