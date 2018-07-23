У японской делегации на Курилах изъяли спутниковые телефоны. А зачем ввозили?

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Япония направила протест российским властям сразу же после того, как у японской делегации из числа чиновников и журналистов в ходе посещения южных островов Курильской гряды сотрудниками российских силовых структур были изъяты спутниковые телефоны. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, считая такой случай «прискорбным фактом», и потребовал немедленного возвращения изъятых вещей. По словам японского генсека, подобные неприятные инциденты происходили и ранее. При этом г-н Суга не пояснил, для какой цели использовались именно спутниковые телефоны при учёте того, что на Курилах действует обычная сотовая связь.Как видим, Курильские острова снова стали «камнем преткновения» между Японией и Россией. Согласно российскому законодательству, без соответствующего разрешения Госсвязьнадзора при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ ввоз спутниковых средств связи запрещён. Однако, как известно, японские власти по-прежнему считают Южные Курилы своей территорией, поэтому не признают действие российских законов. В МИД Японии заявили, что применение российского законодательства на островах «противоречит правовой позиции Японии».Напомним, что 27 апреля прошлого года российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о безвизовой поездке на территорию Южных Курил японских подданных, бывших жителей острова. Уже в сентябре 2017 года состоялся первый чартерный рейс. В мае 2018 года лидеры двух государств обсудили на встрече организацию нового рейса. На днях состоялся второй авиарейс на территорию Курильских островов. Были доставлены 70 человек, включая представителей чиновничьего аппарата.