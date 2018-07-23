15:35 23 июля
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АПЛ «Томск» выполнила стрельбу крылатой ракетой. Что в качестве мишени?

Атомный подводный крейсер «Томск» Тихоокеанского флота выполнил из акватории Охотского моря пуск крылатой ракеты по надводной цели, сообщает пресс-служба Восточного округа.

АПЛ «Томск» выполнила стрельбу крылатой ракетой. Что в качестве мишени?


Пуск осуществлен в соответствии с планом боевой подготовки.


Сообщается, что согласно данным объективного контроля, противокорабельная крылатая ракета на расстоянии 150 км успешно поразила мишень, имитировавшую военный надводный корабль условного противника.

В ходе выполнения поставленной задачи в море, подводная лодка выполнила скрытое перемещение под водой к месту пуска и уход от поражения боевыми средствами условного противника после стрельбы.

Успешное проведение мероприятия обеспечивали десять кораблей и вспомогательных судов, беспилотники ТОФ, а также высотные перехватчики МиГ-31.

Напомним, в субботу пресс-служба округа сообщала о стрельбах в Японском море корвета «Совершенный».

Экипаж корабля провел учение по организации отражения атаки средств воздушного нападения «противника». Решая задачи ПВО, артиллеристы выполнили стрельбу по воздушной цели – сбрасываемой на парашюте авиационной мишени. В этом эпизоде экипаж взаимодействовал с противолодочным самолетом Ил-38 морской авиации ТОФ.

Использованы фотографии: Минобороны России
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Комментарии 24

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:19
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    Владыка Ситх
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:24
      Не точно попали, Кр надо дорабатывать, может и вся суть испытания проводили?
      MPN
      1. Zubr Сегодня, 12:33
        hi
        А стреляли то чем ? Гранитом ? Или калибром ? Может специально рядом положили, мишень сохранить ? Или проверили сработки БЧ на последствия гидродинамического удара по корпусу ?
        Zubr
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:36
          Цитата: Zubr
          hi
          А стреляли то чем ? Гранитом ? Или калибром ?

          Не понятно... request Взрыв мощный , но у борта, конечно Кр должна попадать в борт по любому, атака вроде у Калибра должна не сверху быть, а у гранита не знаю...
          MPN
          1. роман66 (роман) Сегодня, 13:14
            это последствия "электронных пусков"
            роман66
            1. MPN (Павел) Сегодня, 13:18
              Цитата: роман66
              это последствия "электронных пусков"

              Однако импульс!!! winked
              MPN
          2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 13:29
            Цитата: MPN
            Не понятно..

            Цитата: Zubr
            Или проверили сработки БЧ на последствия гидродинамического удара по корпусу ?
            Ответить

            От которого лопаются сварочные швы переборок.Но здесь что то не похоже попадание ракеты? request
            Мар.Тира
          3. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 14:43
            Цитата: MPN
            у гранита не знаю

            судя по инструкции у Гранита несколько траекторий высотная с дальностью до 625 км и маловысотная с дальностью до 200 км и комбинированная. В данном случае была явно маловысотная траектория. Поэтому удар пришелся точно под ватерлинию.
            Vita VKO
            1. Alex777 (Александр) Сегодня, 15:16
              С ударом под ватерлинию, да с такой БЧ кораблик разломится должен был ИМХО, hi
              Alex777
              1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 15:28
                Цитата: Alex777
                да с такой БЧ

                с учебной что ли? Если бы все учебные пуски ракет проходили с настоящими БЧ, то полигонов и прилагающих районов мало что осталось. Учитывайте, что вероятность сбоя и промаха хоть и маленькая, но есть.
                Vita VKO
        2. тлауикол (Иван) Сегодня, 12:57
          томск не модернезирован под калибр, значит гранитом
          тлауикол
        3. san4es Сегодня, 13:07
          Цитата: Zubr
          hi
          А стреляли то чем? Гранитом? Или калибром

          hi ...Год назад. Стрельба "Гранитом"
          Минобороны России / 12 июл. 2017 г
          san4es
      2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:35
        Кого дорабатывать? 40-50 летнюю ракету?
        Чича сквад
      3. тлауикол (Иван) Сегодня, 12:53
        Цитата: MPN
        Не точно попали, Кр надо дорабатывать, может и вся суть испытания проводили?

        да это вообще попадание авиабомбой с учения Кавказ 2016 - монтаж
        тлауикол
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:56
          Цитата: тлауикол
          да это вообще попадание авиабомбой с учения Кавказ 2016 - монтаж

          Вообще то больше на бомбу и похоже, как то уж так ракетой трудно попасть, да она по инерции и под водой должна с такого расстояния (от плюха) поразить в борт или даже отрикошетить в борт... what
          MPN
        2. barclay (Андрей) Сегодня, 13:01
          Цитата: тлауикол
          да это вообще попадание авиабомбой с учения Кавказ 2016 - монтаж

          А если монтаж, то неудачный кадр выбрали. Все в ролике красиво, кроме "поражения цели". Авторам ролика в Голливуд нужно на стажировку съездить.
          barclay
      4. Romka47 (Роман) Сегодня, 12:53
        Я в курсе что ПККР должна в сам корабль попадать, но под водой сила взрыва увеличивается в разы кажется. Знаю что кораблю хватает 1-2 торпеды, а вот у япошек во вторую мировую корабль горел так их там штук 10(своих от пожара) или больше взорвалось и он на плаву остался."
        Romka47
      5. Симаргл (Андрей) Сегодня, 13:16
        Цитата: MPN
        Не точно попали
        Где это видно? Баржа не пополам?
        Мишень-имитатор - вообще, счкорее всего, тряпка.
        Симаргл
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 13:37
      Цитата: Владыка Ситх
      Видео к новости

      Жива ещё старушка.Наша подшефная АПЛ.Я про неё много писал комментариев.Хорошо поработала,и отработала по атакам на АУГ США.Имеет ценнейший практический опыт, передача которого на другие корабли, ляжет в основу противоборства с кораблями вероятного противника.
      Мар.Тира
  2. barclay (Андрей) Сегодня, 12:20
    Судя по кадрам, показанным в новостях, попадание было, мягко говоря, не совсем точным.
    barclay
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:36
      Что то много вы хотите от старушки. Просто лампы в ракете не успели ещё прогреться.
      Чича сквад
    2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 13:20
      Цитата: barclay
      Судя по кадрам, показанным в новостях, попадание было, мягко говоря, не совсем точным.

      Кадры с попаданием к ракете отношения не имеют. Вообще-то у нас учебные пуски осуществляют с инертной БЧ
      Андрей из Челябинска
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:03
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Вообще-то у нас учебные пуски осуществляют с инертной БЧ

        Угу... а то никаких мишеней не напасёшься.
        Вон, бедняга ПМ-140 загорелась после пары "Вулканов" даже с инертной БЧ.
        Alexey RA
  3. andrewkor Сегодня, 12:31
    Это тот же тип АПЛ ,как и "Воронеж"- "Морской волк" в эпопее Влада Савина?
    andrewkor
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