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Сводка о событиях в ЛДНР за неделю от военкора "Маг". Интервью с матерью комбата Гиви
На прошлой неделе количество обстрелов территории ДНР продолжило снижаться, так же, как и количество применяемых тяжёлых боеприпасов
Если на прошлой неделе ВСУ обстреляли ДНР 34 раза и применили 79 мин, то на этой неделе количество обстрелов ДНР 31 раз при этом ВСУ использовали 44 мины различных калибров. Естественно применялись гранатометы и стрелковое вооружение.
За прошедшую неделю ранена мирная жительница и 9-ти месячный ребенок. Также погиб один и ранен один военнослужащий НМ ДНР.
В ЛНР количество обстрелов со стороны ВСУ резко увеличилось. Если на прошлой неделе ВСУ обстреляли ЛНР всего 4 раза и выпущено 42 мины и гранаты, то на этой уже 15 раз и выпущено 130 мин и гранат.
К сожалению, от снайперского огня погибло двое военнослужащих ЛНР.
Как видите, чемпионат по футболу закончился неделю назад, а обещанных в СМИ обострений на фронте не случилось.
14 июля зафиксирован факт подрыва автомобиля «Урал» 23 батальона 56 отдельной мотопехотной бригады на управляемом фугасе, заложенном на пути его следования диверсантами из ДУК «Правый Сектор». В результате подрыва спецназ ВСУ, направлявшийся на операцию по разоружению националистического подразделения, понес потери: трое погибших и шестеро раненых.
18 июля в ходе обстрела Докучаевского нефтеперерабатывающего завода ГП «Донецкавтогаз» повреждено административное здание и технические помещения.
20 июля в 21:10 в районе населенного пункта Марьинка произошел подрыв на мине. Военнослужащие 3-го батальона 28-й ОМБр ВСУ на легковом автомобиле камуфлированного окраса марки Ланос находясь в состоянии алкогольного опьянения не справились с управлением автомобиля, в результате чего был совершен наезд на установленные Вооруженными силами Украины мины с последующим взрывом. В результате двое погибло и один тяжело ранен.
20 июля при неосторожном обращении с оружием и боеприпасами во 2-ом батальоне 72-й бригады, от разрыва гранаты погибло трое военнослужащих.
ДНР:
Разведкой зафиксировано проведение работ по оборудованию новых позиций для миномётных расчётов в зоне ответственности 1-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады, в районе н.п. Новотроицкое.
ЛНР:
Используя прекращение огня со стороны подразделений Народной милиции в рамках «Хлебного перемирия», украинское командование перебрасывает вооружение к линии соприкосновения:
- н.п. Светлодарск выявлены замаскированные танки, самоходно-артиллерийские установки и боевые машины пехоты ВСУ до батальонной группы;
- н.п. Новотошковское обнаружены огневые позиции двух минометных расчетов калибра 82-мм и один расчёт ЗУ 23-2; - н.п. Луганское 1 единица БМП-1;
- н.п. Новозвановка обнаружена позиция минометной батареи, калибра 120-мм, 2 единицы БМП-2;
- н.п. Золотое-4 зафиксировано передвижение колонны техники из состава 3-го батальона 14-й бригады ВСУ в количестве БРДМ-2 1 единица, БМП-1 1 единица и 3 единицы грузовой техники с личным составом и имуществом.
15.07.18, воскресенье
По данным МО ДНР, в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
16.07.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза, ранена мирная жительница Тубол В. М. И. 1955 г.р. и 9 месячный ребёнок.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
17.07.18, вторник
По данным МО ДНР, во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза, погиб один и ранен один военнослужащий НМ ДНР.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, погибло двое военнослужащих НМ ЛНР.
18.07.18, среда
19.07.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
Вечер памяти Михаила Толстых прошёл в Иловайске в День его рождения. Мать легендарного комбата Гиви в интервью "ДНР-Правда" рассказала о характере и жизненном пути своего сына и отметила, что то, что сегодня называется Украиной, никогда не вернётся на землю Донбасса.
Интервью с Ахрой Авидзба:
20.07.18, пятница
По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию ДНР 7 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
Всего за неделю:
ВСУ обстреляли ДНР 30 раз. Погиб один и ранен один военнослужащий НМ ДНР. Ранена мирная жительница Тубол В. М. И. 1955 г.р. и 9 месячный ребенок.
По районам десяти населенных пунктов Республики противник выпустил 44 мины калибром 82-мм и 120-мм, активно применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.
Итого:
ВСУ обстреляли ЛНР 15 раз. Погибло двое военнослужащих НМ ЛНР.
Огонь вёлся из гранатомётов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено 130 различных боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Калиновка, Фрунзе, Желобок, Сокольники, Пришиб, Славяносербск, Калиново.
Ссылка на публикацию
Именно так у линии соприкосновения проявляет себя "хлебное перемирие". Это очередной режим "перемирия", который не действует из-за продолжающихся попыток улучшать свои позиции украинской стороны.
Если на прошлой неделе ВСУ обстреляли ДНР 34 раза и применили 79 мин, то на этой неделе количество обстрелов ДНР 31 раз при этом ВСУ использовали 44 мины различных калибров. Естественно применялись гранатометы и стрелковое вооружение.
За прошедшую неделю ранена мирная жительница и 9-ти месячный ребенок. Также погиб один и ранен один военнослужащий НМ ДНР.
В ЛНР количество обстрелов со стороны ВСУ резко увеличилось. Если на прошлой неделе ВСУ обстреляли ЛНР всего 4 раза и выпущено 42 мины и гранаты, то на этой уже 15 раз и выпущено 130 мин и гранат.
К сожалению, от снайперского огня погибло двое военнослужащих ЛНР.
Как видите, чемпионат по футболу закончился неделю назад, а обещанных в СМИ обострений на фронте не случилось.
14 июля зафиксирован факт подрыва автомобиля «Урал» 23 батальона 56 отдельной мотопехотной бригады на управляемом фугасе, заложенном на пути его следования диверсантами из ДУК «Правый Сектор». В результате подрыва спецназ ВСУ, направлявшийся на операцию по разоружению националистического подразделения, понес потери: трое погибших и шестеро раненых.
18 июля в ходе обстрела Докучаевского нефтеперерабатывающего завода ГП «Донецкавтогаз» повреждено административное здание и технические помещения.
20 июля в 21:10 в районе населенного пункта Марьинка произошел подрыв на мине. Военнослужащие 3-го батальона 28-й ОМБр ВСУ на легковом автомобиле камуфлированного окраса марки Ланос находясь в состоянии алкогольного опьянения не справились с управлением автомобиля, в результате чего был совершен наезд на установленные Вооруженными силами Украины мины с последующим взрывом. В результате двое погибло и один тяжело ранен.
20 июля при неосторожном обращении с оружием и боеприпасами во 2-ом батальоне 72-й бригады, от разрыва гранаты погибло трое военнослужащих.
ДНР:
Разведкой зафиксировано проведение работ по оборудованию новых позиций для миномётных расчётов в зоне ответственности 1-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады, в районе н.п. Новотроицкое.
ЛНР:
Используя прекращение огня со стороны подразделений Народной милиции в рамках «Хлебного перемирия», украинское командование перебрасывает вооружение к линии соприкосновения:
- н.п. Светлодарск выявлены замаскированные танки, самоходно-артиллерийские установки и боевые машины пехоты ВСУ до батальонной группы;
- н.п. Новотошковское обнаружены огневые позиции двух минометных расчетов калибра 82-мм и один расчёт ЗУ 23-2; - н.п. Луганское 1 единица БМП-1;
- н.п. Новозвановка обнаружена позиция минометной батареи, калибра 120-мм, 2 единицы БМП-2;
- н.п. Золотое-4 зафиксировано передвижение колонны техники из состава 3-го батальона 14-й бригады ВСУ в количестве БРДМ-2 1 единица, БМП-1 1 единица и 3 единицы грузовой техники с личным составом и имуществом.
15.07.18, воскресенье
По данным МО ДНР, в воскресенье ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
16.07.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза, ранена мирная жительница Тубол В. М. И. 1955 г.р. и 9 месячный ребёнок.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
17.07.18, вторник
По данным МО ДНР, во вторник ВСУ обстреляли территорию ДНР 2 раза, погиб один и ранен один военнослужащий НМ ДНР.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, погибло двое военнослужащих НМ ЛНР.
18.07.18, среда
19.07.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию ДНР 4 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
Вечер памяти Михаила Толстых прошёл в Иловайске в День его рождения. Мать легендарного комбата Гиви в интервью "ДНР-Правда" рассказала о характере и жизненном пути своего сына и отметила, что то, что сегодня называется Украиной, никогда не вернётся на землю Донбасса.
Интервью с Ахрой Авидзба:
20.07.18, пятница
По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию ДНР 7 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
Всего за неделю:
ВСУ обстреляли ДНР 30 раз. Погиб один и ранен один военнослужащий НМ ДНР. Ранена мирная жительница Тубол В. М. И. 1955 г.р. и 9 месячный ребенок.
По районам десяти населенных пунктов Республики противник выпустил 44 мины калибром 82-мм и 120-мм, активно применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.
Итого:
ВСУ обстреляли ЛНР 15 раз. Погибло двое военнослужащих НМ ЛНР.
Огонь вёлся из гранатомётов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено 130 различных боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Калиновка, Фрунзе, Желобок, Сокольники, Пришиб, Славяносербск, Калиново.
Ссылка на публикацию
Именно так у линии соприкосновения проявляет себя "хлебное перемирие". Это очередной режим "перемирия", который не действует из-за продолжающихся попыток улучшать свои позиции украинской стороны.
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