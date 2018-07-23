15:33 23 июля
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ВМС Пакистана получили корабль китайской постройки

В китайском порту Гуанчжоу состоялась торжественная церемония передачи береговой охране Пакистана (PMSA, входит в состав ВМС) среднего патрульного корабля Kashmir, построенного предприятием Huangpu Wenchong Shipbuilding Company, сообщает издание Dawn.com.



Патрульный корабль Kashmir стал самой крупной единицей в составе PMSA.


Контракт на постройку для Минобороны Пакистана двух средних (водоизмещение 1550 т) и четырех малых (600 т) патрульных кораблей был заключен в июне 2015 года. Сумма сделки составила $130 млн.

На церемонии передачи патрульного корабля Kashmir.

При этом, по условиям контракта, один средний и один малый корабли должны быть построены при китайском техническом содействии на территории Пакистана.

Три малых корабля (68 метра), названных Basol, Hingol и Darya-e-Dasht, уже построены и переданы пакистанской стороне в 2017 году. Теперь ВМС Пакистана получили и средний (94 метра) корабль.

Оставшиеся две единицы в разной степени готовности находятся на верфи компании KSEW в Карачи (Пакистан).

Малый патрульный корабль Zhob был спущен на воду в конце прошлого года и должен быть передан флоту в 2018 году. Средний корабль Kolachi заложен на KSEW в январе 2017 года и планируется к передаче в 2019 году.

Использованы фотографии: www.mwjx.com
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Комментарии 11

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  1. Комментарий был удален.
  2. собаковод Сегодня, 13:21
    Ну всё! В Индии танцы до истерики.
    А название такое,
    право слово, боевое...(с)
    собаковод
    1. donavi49 Сегодня, 13:35
      Этот? нет. Индусы равнодушны к этому кораблю. От заказа в Китае 4 - фрегатов 054А - у них немного пригорает. Вот если окажется что сфотографированный строящийся таинственный 052Е (увеличенная версия 052D - которую забраковал китайский ВМС в пользу 055) - идет в Пакистан. Вот тогда будет истерика и побегут выкупать Берка/Сижона.
      donavi49
      1. собаковод Сегодня, 14:22
        donavi49
        Этот? нет.

        Речь не об отдельной еденице вооружения, а о сотрудничестве КНР и Пакистана в целом.
        собаковод
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:54
          Дружба и сотрудничество против Индии. А те только тендеры проводят, да нас за нос водят.
          Rusland
  3. donavi49 Сегодня, 13:29
    Ну китайцы сейчас активно развивают это направление - особенно в океанском классе.

    CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limited - строит за 102 млн долларов самый большой в мире патрульный корабль, водоизмещением более 10 000 тонн.

    Рассчитан на 86 человек команды + прием до 230 человек (за счет как капитальных многофункциональных помещений, так и развертывания мест на отведенных модифицируемых площадях). Для этого класса рекордный % многофункциональных помещений/площадей. От чего прямо в море или при кратковременном заходе в дружественный порт - возможно специализировать корабль под конкретную задачу.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 13:32
      Текущий рекордсмен тоже китаец - Haixun, но на треть меньше. И еще по старой концепции (без высокого процента быстрой конвертации).
      donavi49
  4. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 13:58
    Жаль про вооружение ни слова. Предполагаю ПКР типа С-802 по 4 ракеты в ПУ.
    Vadim851
    1. donavi49 Сегодня, 14:16
      Водяные пушки, 30мм пушка, несколько выносных позиций для пулеметов.
      donavi49
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:05
    Интересно, а у Индии есть корабль с названием "Кашмир"? Было бы прикольно - на перехват пакистанскому "Кашмиру" выдвинулся индийский "Кашмир". Осталось только "Джамму" запилить.
    Yrec
    1. Чёрный Сегодня, 14:34
      Цитата: Yrec
      Интересно, а у Индии есть корабль с названием "Кашмир"? Было бы прикольно - на перехват пакистанскому "Кашмиру" выдвинулся индийский "Кашмир"

      .....В результате короткого но жестокого боя оба кашмира утонули... laughing
      Чёрный
  6. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:48
    Ну теперь то индийскому флоту пришёл конечно конец, причём ВСЕМУ laughing
    Black Sniper
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