15:31 23 июля
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Киев: После событий с участием Усика в Москве нам никто не поверит о российской агрессии

Победные майданные реляции от успешного боя украинского боксёра Александра Усика в Москве схлынули, и теперь в Киеве, судя по всему, начали осознавать, что произошло на самом деле. Если ещё накануне президент Украины Порошенко объявил, что прозвучавший в российской столице украинский гимн приведёт к победе над Россией и всю Украину, то теперь во власти незалежной вдруг решили более трезво взглянуть на ситуацию.

Киев: После событий с участием Усика в Москве нам никто не поверит о российской агрессии


А ситуация для майданного Киеве не самая радостная. Дело в том, что бой Усика и Гассиева смотрели миллионы людей по всему миру, как и церемонию награждения с упомянутым украинским гимном. У зарубежных зрителей явно возник вопрос: как же так – в Киеве постоянно говорят о преследовании украинцев в РФ, о запрете всего, что с Украиной связано, и вдруг – абсолютно цивилизованное спортивное мероприятие, которое состоялось ещё и после отлично проведённого чемпионата мира по футболу.


Вице-премьер украинского кабмина Вячеслав Кириленко сетует по этому поводу, заявляя буквально следующее:
Усик, несомненно, классный боксер. Но ещё несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу».


Также на Украине вспомнили, что существует запрет со стороны властей на посещение России украинскими спортсменами. А Усик в Россию, наплевав на какие-либо запреты, поехал. И вёл себя очень достойно. Это говорит о том, как Усик на самом деле относится к нелепым запретам, введённых представителями украинских, в том числе спортивных, элит. Мало того, по всем законам майданного жанра, Усик должен быть подвергнут обструкции со стороны радикалов, которые бдительно наблюдают за поездками известных украинцев в Россию. И те не знают, как им быть дальше. Ведь если поехал Усик, почему нельзя ехать другим?

Таким образом, в Киеве радость сменилась на злобу и непонимание: как же теперь быть с победой Усика, которую в России увидел весь мир, как увидел и то, что Усика встречали в России более чем радушно.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Alexanderusyk
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Комментарии 24

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  1. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 13:45
    Мы их в дверь, они в окно!!!)))
    mig29mks
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:55
      Ну все не по укрошумерски. И проиграл бы Усик плохо, и выиграл тоже плохо. Идиотизм с любого конца зашкаливает. wassat
      Egorovich
      1. Чёрный Сегодня, 14:11
        Также на Украине вспомнили, что существует запрет со стороны властей на посещение России украинскими спортсменами
        Всё это сказки для петькиного народа.Ладно Усик приехал, его федерация бокса украины не посылала, но вот не далее как 18 июля 2018 года в Екатеринбурге прошёл командный ЧЕ по дзю-до, на котором команда из Украины выступала......но киевская хунта на этом почему то внимание не заостряет.
        И проиграл бы Усик плохо, и выиграл тоже плохо
        ...если бы проиграл - припомнили бы ему , что он крымчанин и посылал лесом имбицило-патриотов пытавшихся выяснить у него чей Крым..... атак в ставке Порося из его спортивной победы пытались целую политическую перемогу родить.
        Чёрный
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:22
          Опять им все не нравится , опять Россия не хочет воевать.
          Идущий
          1. MPN (Павел) Сегодня, 15:07
            Так я не понял, его в думу в изберут или в СБУ посадят?..
            MPN
            1. Чёрный Сегодня, 15:11
              Цитата: MPN
              Так я не понял, его в думу в изберут или в СБУ посадят?..

              Сперва в раду - потом в СБУ.....дорожка то надюхой протоптана laughing
              Чёрный
          2. Комментарий был удален.
        2. собаковод Сегодня, 14:28
          Чёрный
          ... а так в ставке Порося из его спортивной победы пытались целую политическую перемогу родить.

          Им бы, имбицилам, у него корректности поучится. До и после боя в интервью ни капли "незалежності".
          собаковод
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:37
            Так он к тому же и в Крым уехал, совсем мозги свернуться всё это принять и осмыслить.
            Rusland
      2. SSR (Roman) Сегодня, 15:02
        Цитата: Egorovich
        Ну все не по укрошумерски. И проиграл бы Усик плохо, и выиграл тоже плохо.

        Ну зато теперь они к своему привычному состоянию вернулись.

        Таким образом, в Киеве радость сменилась на злобу и непонимание:


        В состояннии радости, клетки майдаунов начинают гибнуть, их структура способна существовать только в среде злобы, зависти и непонимании -а нас за что?
        SSR
  2. болот Сегодня, 13:46
    За Усиком приглядываю,Желаю Александру в будущем хороших побед.
    болот
  3. Кочегаркин (Кочегаркин) Сегодня, 13:49
    "так це зрада, чi перемога?"
    как то не складывается ...
    и еще, а эти самые которые следят за соблюдением "режима не посещения страны аХрессора" они че - бессмертные, ведь может так статься, что окромя воплей в коментах, больше ничего сделать, то не смогут...как никак чемпион ... по нескольким видам, пусть и в боксе, но если в голову разок попадет, там будет уже все равно, в одном или нескольких видах бокса....
    Кочегаркин
  4. Русский ватник (Денис) Сегодня, 13:57
    Усик прекрасный боксер и адекватный украинец..... Пример для других ..... Удачи ему и в боксе и в жизни.... hi
    Русский ватник
    1. san4es Сегодня, 15:12
      Цитата: Русский ватник
      Усик прекрасный боксер и адекватный украинец..Пример для других,
      san4es
  5. Seld (Анатоль) Сегодня, 14:10
    Всё так...
    Но давайте подождём возвращения спортсмена в Украину и послушаем что он будет говорить перед официальными СМИ в незалежной.
    Ситуация, бывает, меняется "каординальна"...
    И его, спортсмена, можно будет понять........
    В конце-концов, ему, спортсмену, где жить?
    В москве или таки в Киеве?
    Где его папамамадевушкадетибратья живут? Все в Крыму?!?!?!?! (ржунимагу...)
    Если он, Усик, живёт в Крыму (опять ржунимагу...), получается, один Рассссссиянин проиграл..... ДРУГОМУ Россссссссиянину.
    Вот такая загагулина получаеца....
    Seld
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 14:35
      Цитата: Seld
      давайте подождём возвращения спортсмена в Украину и послушаем что он будет говорить перед официальными СМИ в незалежной

      Вообще то он уже сказал, что едет к своей семье в Симферополь. А у них наверняка российское гражданство. Поэтому если сейчас киевские бандерлоги в кастрюлях будут его шантажировать, то он легко сменит гражданство. Отсюда и паника в укроСМИ.
      Vita VKO
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:20
    Колесо зрада-перемог продолжает неистово вращаться.
    DEZINTO
  7. BAI Сегодня, 14:33
    Украина потерпела сокрушительную победу.
    BAI
  8. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 14:33
    Цитата: DEZINTO
    Колесо зрада-перемог продолжает неистово вращаться.
    И давить своих "родителей"! laughing
    Влад5307
  9. taiga2018 (Макар) Сегодня, 14:36
    всё у них по майданному,по скотски,такая истерика,а ведь в нормальной стране просто порадовались бы что у них появился такой великий чемпион из чемпионов...
    taiga2018
  10. Грац (Грац) Сегодня, 14:54
    наверно потому что денег от украинской федерации бокса не получает и боксирует в американских лигах (ассоциациях бокса(хоть они и называются всемирными , мировыми и тд и тп)
    Грац
  11. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 14:56
    Хорошо известно, что делать с коллаборационистом. Посадить рядом с Савченко.
    Вкд Двк
  12. toha124 (Антон) Сегодня, 14:56
    Реальности у нас параллельные. В российских городах спокойно работают рестораны украинской кухни. И дорогие, и бюджетные. Нас, россиян, как-то не удивляет промоутер в шароварах - воспринимается как часть городского ландшафта. А в Киеве есть ресторан русской кухни? Я не знаю, но думаю что нет. Сколько бы он проработал до визита группы "патриотов"?
    toha124
    1. болот Сегодня, 15:03
      Цитата: toha124
      А в Киеве есть ресторан русской кухни

      В Киеве может еще есть а во Львове,В орле-решке кажись показывали бандеровский притон.

      У себя не встречал ресторан Русской Кухни,Хотя есть Белоруская,Украинская,Армянская,Грузинская. и тд...Может как европейская идет.

      Люблю блины фаршированные и с красной икоркой с черной дороговато.
      болот
  13. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:24
    Если по- Порошенковски, то, например, украинка продавщица в российском магазине, обсчитавшая покупателя- почти Герой Украины, нанесшая удар по финансовому состоянию Кремля, автомеханик, плохо выполнивший работу- борец с потенциальной военной техникой ВС России, и т.д., а все честные, добросовестные, трудолюбивые- агенты Кремля?
    СССР-1
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