Киев: После событий с участием Усика в Москве нам никто не поверит о российской агрессии

Усик, несомненно, классный боксер. Но ещё несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу».

Победные майданные реляции от успешного боя украинского боксёра Александра Усика в Москве схлынули, и теперь в Киеве, судя по всему, начали осознавать, что произошло на самом деле. Если ещё накануне президент Украины Порошенко объявил, что прозвучавший в российской столице украинский гимн приведёт к победе над Россией и всю Украину, то теперь во власти незалежной вдруг решили более трезво взглянуть на ситуацию.А ситуация для майданного Киеве не самая радостная. Дело в том, что бой Усика и Гассиева смотрели миллионы людей по всему миру, как и церемонию награждения с упомянутым украинским гимном. У зарубежных зрителей явно возник вопрос: как же так – в Киеве постоянно говорят о преследовании украинцев в РФ, о запрете всего, что с Украиной связано, и вдруг – абсолютно цивилизованное спортивное мероприятие, которое состоялось ещё и после отлично проведённого чемпионата мира по футболу.Вице-премьер украинского кабмина Вячеслав Кириленко сетует по этому поводу, заявляя буквально следующее:Также на Украине вспомнили, что существует запрет со стороны властей на посещение России украинскими спортсменами. А Усик в Россию, наплевав на какие-либо запреты, поехал. И вёл себя очень достойно. Это говорит о том, как Усик на самом деле относится к нелепым запретам, введённых представителями украинских, в том числе спортивных, элит. Мало того, по всем законам майданного жанра, Усик должен быть подвергнут обструкции со стороны радикалов, которые бдительно наблюдают за поездками известных украинцев в Россию. И те не знают, как им быть дальше. Ведь если поехал Усик, почему нельзя ехать другим?Таким образом, в Киеве радость сменилась на злобу и непонимание: как же теперь быть с победой Усика, которую в России увидел весь мир, как увидел и то, что Усика встречали в России более чем радушно.