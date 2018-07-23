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Россия поставит Катару стрелковое оружие и ПТРК «Корнет»
В прошлом году Россия подписала контракт о поставке в Катар «традиционного вооружения», такого как стрелковое оружие и противотанковый комплекс «Корнет», рассказал в интервью ТАСС российский посол в Дохе Нурмахмад Холов.
На вопрос корреспондента, как можно оценить военно-техническое сотрудничество двух стран, Холов сообщил, что в октябре 2017 года стороны заключили соглашение о ВТС, и после этого началась работа по его реализации.
Уже подписаны контракты на поставку в Катар традиционных видов вооружения, например, автоматов Калашникова, пулеметов, гранатометов и ПТРК «Корнет».
Что же касается зенитных систем С-400, о возможных поставках которых сообщалось ранее, то разговор об этом имеет место быть, однако какого-то конкретного решения пока не принято, отметил посол.
Видимо, этот вопрос – дело будущего, добавил он.
Холов сообщил также, что Саудовская Аравия категорически выступает против поставки в Катар С-400. Об этом она заявила не только России, но и странам Запада. При этом, по мнению дипломата, протесты саудитов не будут иметь решающего значения, если вопрос поставок перейдет в практическую плоскость.
Россия, конечно, должна считаться с позицией Саудовской Аравии, поскольку находится в дружеских отношениях со всеми странами региона, но в этом вопросе она будет исходить из собственных интересов, заключил он.
На вопрос корреспондента, как можно оценить военно-техническое сотрудничество двух стран, Холов сообщил, что в октябре 2017 года стороны заключили соглашение о ВТС, и после этого началась работа по его реализации.
Уже подписаны контракты на поставку в Катар традиционных видов вооружения, например, автоматов Калашникова, пулеметов, гранатометов и ПТРК «Корнет».
Что же касается зенитных систем С-400, о возможных поставках которых сообщалось ранее, то разговор об этом имеет место быть, однако какого-то конкретного решения пока не принято, отметил посол.
Видимо, этот вопрос – дело будущего, добавил он.
Холов сообщил также, что Саудовская Аравия категорически выступает против поставки в Катар С-400. Об этом она заявила не только России, но и странам Запада. При этом, по мнению дипломата, протесты саудитов не будут иметь решающего значения, если вопрос поставок перейдет в практическую плоскость.
Россия, конечно, должна считаться с позицией Саудовской Аравии, поскольку находится в дружеских отношениях со всеми странами региона, но в этом вопросе она будет исходить из собственных интересов, заключил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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