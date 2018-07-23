15:32 23 июля
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Россия поставит Катару стрелковое оружие и ПТРК «Корнет»

В прошлом году Россия подписала контракт о поставке в Катар «традиционного вооружения», такого как стрелковое оружие и противотанковый комплекс «Корнет», рассказал в интервью ТАСС российский посол в Дохе Нурмахмад Холов.



На вопрос корреспондента, как можно оценить военно-техническое сотрудничество двух стран, Холов сообщил, что в октябре 2017 года стороны заключили соглашение о ВТС, и после этого началась работа по его реализации.


Уже подписаны контракты на поставку в Катар традиционных видов вооружения, например, автоматов Калашникова, пулеметов, гранатометов и ПТРК «Корнет».

Что же касается зенитных систем С-400, о возможных поставках которых сообщалось ранее, то разговор об этом имеет место быть, однако какого-то конкретного решения пока не принято, отметил посол.

Видимо, этот вопрос – дело будущего, добавил он.

Холов сообщил также, что Саудовская Аравия категорически выступает против поставки в Катар С-400. Об этом она заявила не только России, но и странам Запада. При этом, по мнению дипломата, протесты саудитов не будут иметь решающего значения, если вопрос поставок перейдет в практическую плоскость.

Россия, конечно, должна считаться с позицией Саудовской Аравии, поскольку находится в дружеских отношениях со всеми странами региона, но в этом вопросе она будет исходить из собственных интересов, заключил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:01
    Катар вполне всё это мог купить у сирийских бармалеев. Они бы с удовольствием ему это сбагрили, всё равно САА сдавать. А так ещё и навариться можно. Или Катар не себе?
    Yrec
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 14:11
      Вот и я думаю что не себе. Мы только опять как всегда думаем о деньгах.
      DenZ
  2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 14:01
    Продавать конечно С-400, эти заплатят сразу и без кредитов. Или эту нишу займет французский SAMP-T у французов они покупают стабильно оружие. Саудиты поворчат да и только.
    Vadim851
  3. кобальт (Максим) Сегодня, 14:03
    Как бы поставленное в Катар оружие не стало стрелять в наших же бойцов в Сирии, вот это беспокоит.
    кобальт
    1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:11
      Вот Корнет может запросто. С-400 и другое сложное и дорогое вооружение не поставят, Во-первых если с Корнетом еще можно отговориться, тот тут уже не получится.
      Vadim851
  4. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:22
    А не слишком ли сильно Россия "разбрасывается" очень современным оружием??!! Может хлеб и мясо им продавать.... am
    Black Sniper
    1. Чёрный Сегодня, 14:27
      Цитата: Black Sniper
      А не слишком ли сильно Россия "разбрасывается" очень современным оружием??!!

      Если члену НАТО Турции С-400 продали, почему бы и Катару не продать?...саудитов с их хотелками- нехотелками послать в.....пустыню на верблюдах кататься....
      Чёрный
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:28
      Кому оно надо то? Вы просто не ели наш хлеб и мясо. Уж лучше пусть оружие продают. Хотя в январе месяце Катар купил у нас 600 тонн цинковых чушек.
      Чича сквад
      1. болот Сегодня, 15:05
        Цитата: Чича сквад
        Катар купил у нас 600 тонн цинковых чушек.

        По интересуюсь а зачем?
        болот
  5. Pharao7766 (Максим) Сегодня, 14:23
    ... за деньги мать родную продадут...
    Pharao7766
  6. Xander (Александр) Сегодня, 14:25
    Главное написать на ящиках на иврите, чтоб посетители ВО могли рассказать о израильском оружии у ИГ*.

    *запрещена на территории РФ и много еще где , так как эти сукины дети чужие сукины дети а не свои laughing
    Xander
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:50
      Лучше бы Вы, дружище, застелили этот ящик газеткой, да разложили бы на ней хлебушек ржаной, огурчики малосольные, да с лучком репчатым, да крупно нарезанного, сальца с розовой прослоечкой, рюмочку да бутылочку беленькой, да охлаждённую, да вспомнили бы добрым словом Россию -- Матушку. hi
      Rusland
  7. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 14:25
    Россия поставит Катару стрелковое оружие и ПТРК «Корнет»

    "Бабло не пахнет" - у РФ не когда не было внятной внешней политики!
    Lesorub
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:33
      Точно, со всем миром не подружишся drinks
      Black Sniper
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:00
      Как и внятного окружения, тоже не было.
      Rusland
    3. Genry (Genry) Сегодня, 15:24
      Цитата: Lesorub
      "Бабло не пахнет"

      Видимо вы часто об этом думаете, когда подсчитываете свою зарплату (прибыль).
      Genry
  8. Дед Махно (Алексей) Сегодня, 14:52
    А еще мы Катару поможем в проведении ЧМ 2022
    Дед Махно
  9. Knizhnik (Knizhnik) Сегодня, 15:25
    В тройке СА-Катар-Бахрейн саудиты за главных, а у них серъёзный оружейный бизнес с США. Учитывая, сколько шуму было вокруг сделки с Турцией, неудивительно.
    Knizhnik
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