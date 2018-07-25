Броня пехоты в Сирии. Часть 1













Специфика вооруженных сил Сирийской Арабской Республики заключается в доминировании гусеничной бронетехники: вся легкая броня на колесах к 2011 году была выведена на базы хранения. Возможно, причина в предпочтениях лидера страны Башара Асада (в прошлом танкиста). Поэтому наряду с танками первые удары гражданской войны приняли многочисленные БМП-1, которых в стране насчитывается более 2000 единиц. Поступали они из СССР и Чехословакии, а боевое крещение получили в ещё в 1973 году на Голанских высотах против армии Израиля. Утверждают, что сирийским экипажам БМП-1 удалось даже подбить с помощью «Малюток» несколько израильских танков. Кроме боевой машины пехоты, на вооружении состоят её модификации БРЭМ-2, разведывательная БРМ-1К и «бронескорые» AMB-S.БМП-1 в Сирии. Источник: arsenal-otechestva.ruБронированная медицинская машина AMB-S. Источник: ria.ruПоследняя является разработкой Чехословакии и оснащена необходимым медицинским оборудованием, что позволило ей стать эффективным «ангелом спасения» для бойцов в сирийском конфликте. Война внесла свои коррективы в оснащение БМП-1, которая для войн с полупартизанскими формированиями подходила в самую последнюю очередь. В первую очередь навесили решетчатые экраны и бронеплиты, защищающие от кумулятивных боеприпасов. Первые экземпляры доработанных таким образом машин датируются серединой 2013 года. От установки ДЗ типа «Контакт-1» на тонкую броню удержали здравый смысл и острая нехватка комплектов защиты на складах в начальный период войны. Тем не менее, боевики (в частности, запрещённая в России группировка «Ахрар Аш-шам») все-таки проводили опыты с усилением противокумулятивной защиты БМП с помощью ДЗ со всеми вытекающими – зияющие проломы бортовой брони от одновременного взрыва атакующей гранаты РПГ и блока динамической защиты.БМП-1 боевиков с установленной на башне ДЗ. Источник: vk.comДополнительным бонусом при модернизации БМП-1 стал комплекс оптико-электронной борьбы Sabar местной разработки, предназначенный для создания помех ПТРК TOW. БМП-1, как и другие модификации легкой брони, попадали к боевикам в виде трофеев часто вообще без повреждений. Так, 25 ноября 2012 году им досталось порядка 10 исправных БМП-1 + несколько Т-62 при захвате авиабазы «Мард ал-Султан». И таких эпизодов можно привести массу. К слабой броне БМП-1 присоединяется еще один минус калибром 73 мм – это орудие 2А28 «Гром», предназначенное прежде всего для борьбы с танками. В современной обстановке эта пушка и с танками толком воевать не может, и с пехотой противника справляется не очень. Именно поэтому в Сирии по обе стороны фронта активно оснащали БМП-1 зенитными пушками ЗУ-23-2 и крупнокалиберными пулеметами. Не избежала подобной участи и БРЭМ-2: сирийские военные установили на бронемашину 37-мм пушку в кустарно сваренном подобии башни.Модифицированная БРЭМ-2 правительственных сил. Источник: vk.comВ начале 2017 года в Сирию из России стали поступать БМП-1 серии «П», отличающиеся дымовыми гранатометами «Туча» и отсутствием ПТУР «Малютка». Эта модификация создана с учетом применения противотанковых ракет «Конкурс» и «Фагот». На БМП первой серии советского образца был опробован новый тип навесного бронирования – «уголковая броня».БМП-1 с "уголковой броней". Источник: twitter.comОпыт боевых действий подсказал сирийцам, что тонкие бронелисты, расположенные под углом, позволят смягчить действие кумулятивной струи по основной броне. Одними из первых опробовали в боевых условиях новинку бойцы 105-й бригады Республиканской гвардии под Дамаском и Дейр-эз-Зором. Теоретизировать об эффективности подобных мер можно долго, но боевых машин, в том числе и танков, оснащенных таким «ноу-хау», в Сирии становится все больше. В конце 80-х годов в Сирии была поставлена небольшая партия БМП-2, которых сейчас в республике чуть более 100 экземпляров (по другим данным, до 350). Большая боевая эффективность машины и её дефицит заставили военное руководство оставить БМП-2 только элитным гвардейским подразделениям армии. Высокая выучка экипажей наряду с тесным взаимодействием с Т-72 позволила снизить потери бронемашин до минимума. Собственно, у «двоечки» остался только один жирный минус – это недостаточное бронирование. В ходе работы «сирийского экспресса» в республику пришли небольшими партиями до 40 БМП-2 (с осени 2015 года), которые можно отличить по защитному камуфляжу, отличного от местного песочного.БМП-2 в Сирии. Источник: lenta.ruНештатное стрелковое оружие и бронезащита, приспособленные к БМП-1. Источник: oruzhie.infoВоевать в Сирии лёгкая бронетехника начала одновременно с тяжелой в конце апреля 2011 года, когда правительственные войска нанесли удар по боевикам в г. Деръа – в бой вступили подразделения 5-й механизированной дивизии. Далее во всех городах, где гнездились мятежники, была замечена боевая техника – чисто полицейскими мерами тогда Асаду решить вопрос уже не удавалось. Однако в конце 2011 года вступил в силу мирный план Лиги арабских государств, в соответствии с которым правительственные войска выводили из городов всю тяжелую технику. Башару Асаду вообще было сложно принимать однозначные решения с самого начала протестов. В случае резкого и жёсткого подавления выступления была большая вероятность повторения сценария Ливии, когда иностранными государствами закрывалось воздушное пространство страны, оппозиция вооружалась и методично выбивались все лояльные режиму войска. В лучшем случае по этому сценарию Асаду оставалось быть в живых полгода или год. Если же слишком мягко отреагировать на очаги восстания, то это разогреет аппетиты повстанцев, которые будут требовать всё больше уступок. Как итог – повторение судьбы лидера Египта Мубарака или тунисского президента Бен Али, который бежал из своего государства. Поэтому на фоне борьбы с протестами правительству пришлось пойти на уступки – подписать мирный план Лиги арабских государств. И это оказалось ошибкой. Когда танки покинули города, руки у слабовооруженных противотанковой техникой на тот момент боевиков оказались развязаны.БМП-2, уничтоженная, как предполагается, ПТРК. Источник: vk.comВ условиях города легкая бронетехника теряет своё главное преимущество – высокую мобильность. По несущемуся на 40-50 км/ч по пустыне или трассе БМП достаточно тяжело попасть даже управляемой ракетой, не то чтобы гранатометом. А в городах бронемашины были зажаты на улицах и без защиты танков уничтожалось десятками. Были и просчеты командования, часто отправлявшего БМП в одиночку без пехоты против боевиков, либо организовывавшего блокпосты всего из одной-двух бронемашин. И в том, и другом случаях для гранатометчиков это были лакомые и простые цели. Первыми попытками как-то усилить бронирование стали мешки с песком, но эффект от них был скорее психологический. Вообще, количество танков с легкой бронетехникой в САР было явно избыточно для такого государства, и поэтому в начальный период никто особо не дорожил ими. На начало войны было полностью укомплектовано шесть бронетанковых дивизий и четыре механизированные. Лишь со временем, когда потери стали исчисляться десятками, а порой и сотнями, к танкам в качестве поддержки стали присоединять БМП, загруженные штурмовыми группами.БМП, сожженные боевиками при выходе из Алеппо. Источник: vk.comВ итоге, когда в начале 2012 года план мирного урегулирования приказал долго жить, фактически вся страна уже была втянута в кровопролитную войну. Вторым кризисом легкой бронетехники стали поставки боевикам американских TOW-2, которые без проблем не просто поражают любую БМП, но почти стопроцентно убивают часть экипажа с десантом. Конечно, боевая машины пехоты не является ключевой целью для расчета ПТРК, но и они приняли на себя более 100 ракет с различными последствиями — от полного сгорания до длительного ремонта. И это только противотанковыми ракетами различного происхождения. Для справки: подтвержденных попаданий управляемых ракет в танки зафиксировано почти 600. В итоге, если БМП-2 за счет скорострельной пушки еще принимает участие в боях в качестве поддержки танков и пехоты, то БМП-1 в регулярной армии стала скорее бронированным средством доставки бойцов к полю боя и эвакуации раненных. Непосредственно к атакам привлекаются БМП-1, прошедшие процедуру навешивания дополнительной брони и установки КОЭП Sabar, остальные фактически превратились в бронетранспортеры.Обилие БМП-1 в сирийском конфликте позволяет использовать бронемашину в качестве платформы или донора для различной технической импровизации. Так, правительственные войска устанавливают на гусеничное шасси направляющие РЗСО «Град» и системы собственной разработки «Вулкан». В ход идёт также башня с орудием, которую куда только не монтируют – и на танковое шасси, и на бронеавтомобиль «Тигр», и просто на пикап от «Тойоты».Курдский гибрид танка и БМП. Источник: vk.comСгоревший бронеавтомобиль «Тигр» с установленной башней БМП-1. Источник: vk.comПричем замечены в подобном «расчленении» техники и боевики. Они нашли «копейке» еще одно важное применение, дающее им тактическое преимущество над правительственными силами. БМП-1 стала у них непревзойдённым «джихадмобилем», у которого просторный десантный отсек позволяет загрузить не одну сотню килограмм взрывчатки, а высокая мобильность и броня резко осложняет попытки заранее уничтожить несущуюся бомбу на гусеницах.Самопальная РЗСО правительственных сил на базе БМП-1. Источник: vk.comРСЗО "Вулкан" сирийского производства. Источник: vk.com"Шахидмобиль" БМП-1 с демонтированной башней. Источник: vk.comБашня БМП-1, установленная на пикапе. Источник: vk.com"Медицинский шахидмобиль" на базе AMB-S, в полном снаряжении. Источник: vk.comВысокие надежность и неприхотливость, с одной стороны, сделали серию отечественных БМП настоящими солдатами войны в Сирии, но сыграли злую шутку, оказавшись в руках врагов. Уникальная ремонтопригодность и выносливость машин позволила боевикам восстанавливать большую часть подбитой техники и снова отправляться на ней в бой. И БМП не исключение – аналогичная ситуация складывается с легкой бронетехникой других классов. Но об этом мы расскажем в следующей части.