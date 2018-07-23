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Юнармейцы из Волгограда стали лучшими в финале военно-спортивной игры «Победа»
В подмосковном парке «Патриот» состоялся финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В течение четырех дней члены военно-патриотических клубов и молодежных организаций от 14 до 17 лет соревновались в интеллекте, физической подготовке и выносливости.
Подростки из всех регионов страны съехались в Подмосковье, чтобы показать, на что способны. Боролись ребята командами в шести этапах конкурса, включившими в себя видеопрезентацию, полосу препятствий, историческую викторину, огневую и строевую подготовку, а также реконструкцию боя. Победителями была признана команда юнармейцев из Волгограда под названием «Ветер».
Всего в игре поучаствовало более тысячи детей в красных фетровых беретах. Удобная экипировка в стиле милитари, как всегда, выделяла юнармейцев среди участников. И именно в своей парадной форме победители вышли на награждение. Самые достойные получили знаки отличия из рук замминистра обороны Николая Панкова и олимпийской чемпионки и, по совместительству, руководителя штаба «Юнармии» Елены Слесаренко.
«Моих воспитанников хоть среди ночи позови прыгать с парашютом — соберутся в считанные минуты. У нас и походы с палатками, и костры, и окопы копать умеем», - с гордостью заявил начальник штаба ярославского регионального движения Николай Чупин.
Впрочем, такими успехами могут похвастаться и его коллеги из других городов, вложившие в наставничество юнармейцев много сил.
По словам Николая Панкова, такие результаты были достигнуты благодаря тому, что удалось избежать формального, так называемого чиновничьего подхода. «Мы начинали на пустом месте. Мы искали формы работы, способы взаимодействия, пути развития юнармейского движения. Мы были в постоянном диалоге», - резюмировал замминистра обороны.
Движение «Юнармия» существует с 2016 года. За это время в его ряды вступило уже более 252 тысяч детей со всей страны. Главной целью организаторов было направить энергию подростков в нужное русло, всесторонне их развить, а некоторым и дать путевку в жизнь. Возможно, что вскоре членство в движении сможет помочь при поступлении в престижные военные вузы России.
Подростки из всех регионов страны съехались в Подмосковье, чтобы показать, на что способны. Боролись ребята командами в шести этапах конкурса, включившими в себя видеопрезентацию, полосу препятствий, историческую викторину, огневую и строевую подготовку, а также реконструкцию боя. Победителями была признана команда юнармейцев из Волгограда под названием «Ветер».
Всего в игре поучаствовало более тысячи детей в красных фетровых беретах. Удобная экипировка в стиле милитари, как всегда, выделяла юнармейцев среди участников. И именно в своей парадной форме победители вышли на награждение. Самые достойные получили знаки отличия из рук замминистра обороны Николая Панкова и олимпийской чемпионки и, по совместительству, руководителя штаба «Юнармии» Елены Слесаренко.
«Моих воспитанников хоть среди ночи позови прыгать с парашютом — соберутся в считанные минуты. У нас и походы с палатками, и костры, и окопы копать умеем», - с гордостью заявил начальник штаба ярославского регионального движения Николай Чупин.
Впрочем, такими успехами могут похвастаться и его коллеги из других городов, вложившие в наставничество юнармейцев много сил.
По словам Николая Панкова, такие результаты были достигнуты благодаря тому, что удалось избежать формального, так называемого чиновничьего подхода. «Мы начинали на пустом месте. Мы искали формы работы, способы взаимодействия, пути развития юнармейского движения. Мы были в постоянном диалоге», - резюмировал замминистра обороны.
Движение «Юнармия» существует с 2016 года. За это время в его ряды вступило уже более 252 тысяч детей со всей страны. Главной целью организаторов было направить энергию подростков в нужное русло, всесторонне их развить, а некоторым и дать путевку в жизнь. Возможно, что вскоре членство в движении сможет помочь при поступлении в престижные военные вузы России.
Использованы фотографии: kornev
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