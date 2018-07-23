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Пушилин: создание автокефалии на Украине – заказ извне
Стремление Петра Порошенко создать на Украине самостоятельную церковь ведет к разжиганию розни среди православных, приводит РИА Новости заявление представителя ДНР Дениса Пушилина.
Президент Украины пытается добиться признания неканонических структур в Синоде Константинопольского патриархата. Недавно Синод ответил украинскому руководству, что решил по данному вопросу «быть в тесном общении с другими православными церквами для их информирования и координации». Между тем, Порошенко считает, что указ (Томос) об автокефалии будет подписан уже 28 июля «к 1030-летию крещения Украины-Руси».
Киев сегодня умышленно проводит наряду с русофобией политику раскола среди православных верующих, заявил Пушилин.
По его словам, обещая создать самостоятельную церковь, Порошенко осознанно ведет дело к разжиганию розни в стране на религиозной почве. Пушилин уверен, что настойчивые попытки создать автокефалию – это заказ западных партнеров Киева, желающих углубить разрыв между Россией и Украиной.
Он отметил, что раскольнические действия Петра Порошенко выглядят особенно цинично накануне 1030-летия Крещения Руси – вместо духовного единения славян украинские власти демонстрируют усилия, направленные на развал собственной страны. И речь идет уже не только о республиках Донбасса, добавил Пушилин.
Напомним, на Украине в настоящее время действуют каноническая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные православием – «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная церковь. Ранее неоднократно сообщалось о случаях притеснения священнослужителей канонической церкви и захватах православных храмов раскольниками.
Президент Украины пытается добиться признания неканонических структур в Синоде Константинопольского патриархата. Недавно Синод ответил украинскому руководству, что решил по данному вопросу «быть в тесном общении с другими православными церквами для их информирования и координации». Между тем, Порошенко считает, что указ (Томос) об автокефалии будет подписан уже 28 июля «к 1030-летию крещения Украины-Руси».
Киев сегодня умышленно проводит наряду с русофобией политику раскола среди православных верующих, заявил Пушилин.
По его словам, обещая создать самостоятельную церковь, Порошенко осознанно ведет дело к разжиганию розни в стране на религиозной почве. Пушилин уверен, что настойчивые попытки создать автокефалию – это заказ западных партнеров Киева, желающих углубить разрыв между Россией и Украиной.
Он отметил, что раскольнические действия Петра Порошенко выглядят особенно цинично накануне 1030-летия Крещения Руси – вместо духовного единения славян украинские власти демонстрируют усилия, направленные на развал собственной страны. И речь идет уже не только о республиках Донбасса, добавил Пушилин.
Напомним, на Украине в настоящее время действуют каноническая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные православием – «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная церковь. Ранее неоднократно сообщалось о случаях притеснения священнослужителей канонической церкви и захватах православных храмов раскольниками.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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