18:37 23 июля
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Пушилин: создание автокефалии на Украине – заказ извне

Стремление Петра Порошенко создать на Украине самостоятельную церковь ведет к разжиганию розни среди православных, приводит РИА Новости заявление представителя ДНР Дениса Пушилина.



Президент Украины пытается добиться признания неканонических структур в Синоде Константинопольского патриархата. Недавно Синод ответил украинскому руководству, что решил по данному вопросу «быть в тесном общении с другими православными церквами для их информирования и координации». Между тем, Порошенко считает, что указ (Томос) об автокефалии будет подписан уже 28 июля «к 1030-летию крещения Украины-Руси».


Киев сегодня умышленно проводит наряду с русофобией политику раскола среди православных верующих, заявил Пушилин.

По его словам, обещая создать самостоятельную церковь, Порошенко осознанно ведет дело к разжиганию розни в стране на религиозной почве. Пушилин уверен, что настойчивые попытки создать автокефалию – это заказ западных партнеров Киева, желающих углубить разрыв между Россией и Украиной.

Он отметил, что раскольнические действия Петра Порошенко выглядят особенно цинично накануне 1030-летия Крещения Руси – вместо духовного единения славян украинские власти демонстрируют усилия, направленные на развал собственной страны. И речь идет уже не только о республиках Донбасса, добавил Пушилин.

Напомним, на Украине в настоящее время действуют каноническая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные православием – «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная церковь. Ранее неоднократно сообщалось о случаях притеснения священнослужителей канонической церкви и захватах православных храмов раскольниками.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. rruvim (Роман) Сегодня, 15:36
    Вопрос только в УНИАТАХ и в Православии. Автокефалия и так практически передана УПЦ. Митрополит Тернопольский самостоятельная фигура.Фактически глава Церкви на Окраине. Но подчинение Вселенскому Патриархату? На это никто не пойдёт....
    rruvim
    1. Чёрный Сегодня, 15:48
      Вот интересно, какое отношение имеет животное по кличке Петька-парась к Церкви?
      Чёрный
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 15:55
        Порошенко сторонник полной автокефалии, причём, надо отдать ему "должное" без всякого подчинения Римскому папе (униаты). Но любая новая Церковь требует подчинения, в рамках канонов. Для Петра - это Константинопольский Патриархат, "вселенский". Вполне разумно.
        rruvim
        1. Например Сегодня, 16:06
          Цитата: rruvim
          Порошенко сторонник полной автокефалии

          Рассмешили. laughing Что бы быть сторонником чего либо нужно как минимум обладать знаниями.
          Парась сторонник бабла и желает сохранить свои деньги и заодно жизнь. Результаты выборов в Киеве могут лишить его и одного и другого.
          Есть ли у него душа? Вот вопрос. Судя по делам он чёрт.
          А вы говорите, что он "сторонник".
          Например
          1. Logall (Александр) Сегодня, 16:10
            Не всё спокойно и в нашем государстве:
            Церковь - как разменная монета в последнее время... И это не без вины патриархата. Как бы раскола и в нашем обществе не произошло...
            Logall
            1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:22
              Если вы неверующий, то это простительно. Материалисты скажут - генетическая память. Покаяние у верующих, понятие не простое, и не рудиментарное. Оно обширно и многогранно. За убийство Царя говорят и гены. Вернее не гены русских людей, а память, что их убивали не русские. В этом и есть наша общая вина...
              rruvim
              1. astronom1973n (Старый астроном) Сегодня, 16:33
                Цитата: rruvim
                За убийство Царя говорят и гены. Вернее не гены русских людей, а память, что их убивали не русские. В этом и есть наша общая вина...

                царь Николай отрекся от престола и бросил свой народ в пучину кровавых событий.И то как он закончил жизнь-это плата за его предательство .никчемный человечек,как царь и личность.
                astronom1973n
                1. leshiy076 (Алексей) Сегодня, 17:32
                  Цитата: astronom1973n
                  итата: rruvim
                  За убийство Царя говорят и гены. Вернее не гены русских людей, а память, что их убивали не русские. В этом и есть наша общая вина...
                  царь Николай отрекся от престола и бросил свой народ в пучину кровавых событий.И то как он закончил жизнь-это плата за его предательство .никчемный человечек,как царь и личность.

                  Я тоже считаю, что вся эта возня вокруг Николая Второго притянута за уши ради того, что посеять раскол в обществе. Здравых людей не так много, как кажется, большинство ведомые. Достаточно вбросить какую-нибудь крамольную идею, вырвать из общего контекста истории несколько событий, построить на них псевдологическую цепочку для того чтобы люди в это уверовали и все, смута началась.
                  Вся идея с канонизацией последнего императора была, скорее всего, полностью заказана и, соответственно, проплачена Западом, поскольку он и является всегда главным выгодоприобретателем в подобных мероприятиях. Если просто оперировать одними фактами, то я вообще не понимаю, что за духовный подвиг такой совершил убиенный бывший император. Я не случайно вставил слово бывший, так как в момент расстрела он являлся простым человеком, а вовсе не помазанником Божьим. От престола он отрекся, согласитесь, поступок не самый достойный для императора. Годы его правления тоже ничем выдающимся не отличились, проигранная русско-японская война, Кровавое воскресенье, Первая мировая, т. е. опять ничего хорошего в сухом остатке. Праведной жизнью особенно Николай тоже не отличился, достаточно вспомнить, что творилось в его окружении при Распутине. По сему получается, что веских оснований для причисления к святым Николая по большому счету нет. Как же тогда получилось, что его все же канонизировали, вопреки здравому смыслу. Ответ прост, кому-то это было выгодно и кто-то был готов за это платить. Ну а что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги.
                  leshiy076
                  1. Weyland (Константин) Сегодня, 17:57
                    Цитата: leshiy076
                    бывший, так как в момент расстрела он являлся простым человеком, а вовсе не помазанником Божьим.

                    Смешно, когда человек рассуждает с таким апломбом о вещах, в которых ничего не смыслит! fool Помазание на царство неотменяемо в принципе - независимо от того, отрекся царь-мученик или нет!
                    Weyland
        2. alexmach (Александр) Сегодня, 16:48
          Так ведь сам Константинопольский Патриархат вполне себе лежит под папой.
          alexmach
        3. Genry (Genry) Сегодня, 16:50
          Цитата: rruvim
          Порошенко сторонник полной автокефалии, причём, надо отдать ему "должное" без всякого подчинения Римскому папе (униаты).

          Вы серьёзно думаете, что автокефалия(с переходом униатство и католицизм) не направлена на уничтожение православия на Украине? Это долговременный проект католической церкви, по расколу и последующему уничтожения православия.
          "Ще як булы мы козакамы, а унии ничуть було, браталысь з вильнымы ляхамы...." (Т.Г.Шевченко случайно написал правду, или ему написали...)
          Genry
      2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:11
        Вот интересно, какое отношение имеет животное по кличке Петька-парась к Церкви?


        Он верховный скакун бабуинов, и волен заправлять всем чем захочет. Он трындит им на головы тоннами лжи, зимой просит "прикрутить" и померзнуть, летом бабуины без воды сидят и всё ровно обожают его. Поэтому чего бы ему и в религиозные дела не залезть? Они ему всё разрешили и и на второй срок выберут......скаканули на отличненько!

        Немножко злобно конечно, но порой от выходок с той окрайны кажется что они заслужили то что имеют. А леса в Карпатах ещё много. Они так долго будут фигнёй страдать.... recourse

        А была страна, т.е унаследовала республика Украина столько! что могла стать страной. Но нет не понравилось им развиваться - всё продать - проще. Можно вытащить селюка из села нельзя вытащить селюка из селюка. crying
        DEZINTO
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 16:56
          Цитата: DEZINTO
          Он верховный скакун бабуинов, и волен заправлять всем чем захочет.

          hi
          Оченно хочется этому бабуинскому вожачку поважачить ещё один срок в бывшей Украине. Намедни появилось в СМИ заявление пресловутого Дмитро Тымчука о способе продлить гетьманство Вальцмана (кликуха - "порох"):

          Бредни? А может быть и нет. no
          Лелёк
      3. антивирус Сегодня, 18:23
        кесарю-кесарево, а п...--корыто с первачЁм
        антивирус
    2. 23424636 Сегодня, 18:33
      Смысл этой вакханалии слегка проплаченной Вальцманом признать раскольников и отменить анафему растриге Мише Денисенко (Филарет) .Это происходит в условиях когда патриарх Кирилл стесняется высказать предупреждение Варфаломею об отказе за него молится в случае если это произойдет .Подобное, ныне покойный Патриарх Алексий 2 делал по Эстонской церкви. Вальцман за участие в поругании Русской Канонической Православной церкви церкви в Малороссийских землях получит ответку ,которая врагу не пожелаешь..Но этот выкрест Вальцман одержим как Иуда Искариотский, ибо пошел на сделку с нечистой.
      23424636
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:37
    Ну, что ж, дождемся 28 июля, немного осталось и посмотрим... Вполне возможно, что надежды Порошенко не безосновательны... Не зря же у нас сейчас с Грецией "терки" пошли.
    svp67
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 15:47
      Элладская Церковь не входит в подчинение Константинопольского Патриархата, кроме Крита и Святой Горы Афон. Более того активно противодействует влиянию Константинополя на постсоветском пространстве. Например в Эстонии.
      rruvim
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:39
    Попрошенко наверное кусок говна съел бы, что бы как-то России насолить. В какие крайности его только не закидывает, юродивого. Не будет там никакой автокефалии, это бредни.
    Egorovich
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:52
      Цитата: Egorovich
      Попрошенко наверное кусок говна съел бы

      Увы с медицинской точки зрения это ему не поможет...
      MPN
  4. BAI Сегодня, 15:55
    «к 1030-летию крещения Украины-Руси».

    А при чем здесь Украина?
    Но стремление к автокефалии правильное и понятное.
    BAI
  5. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 15:57
    Порошенко считает, что указ (Томос) об автокефалии будет подписан уже 28 июля

    По-моему в статье опечатка. Правильно следует читать "автофекалии", коей и является это самопровозглашенное религиозное образование.
    Вежливый Лось
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:05
      Не так всё просто. Окраинцы по каноническому праву имеют право на свою патриархию. Вопрос в том, что все представители поместных Церквей должны с этим согласится. А так, как РПЦ уже против, остаётся только один вариант, прийти под "крыло" вселенского патриарха. А нужно это ему? Не знаю. Всё остальное - раскол! Пушилин об этом и "вещает"...
      rruvim
  6. assa67 (андрей) Сегодня, 16:12
    Цитата: Чёрный
    Вот интересно, какое отношение имеет животное по кличке Петька-парась к Церкви?
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    он только марионетка...
    Россия ,в своё время ,отказалась от католицизма,вот и гнобят гейропейцы с тех пор...скандал с педофилией в самых высших кругах ватикана(специально не пишу с большой буквы)замалчивается по-полной...и тут же дается разрешение для браков........всяких....а как,прошу прощения,заповеди Господни?...уничтожение Содома и Гоморры-это не знак и указание Бога?.....потому мир Христианский и разваливается,что всякий у-д-о-д под себя одеяло тащит..."батюшек" и у нас хватает ,которые ОАО открыли в церквях-так за 80 лет и не такие сорняки вырастают
    assa67
  7. mik0588 (Михаил) Сегодня, 17:12
    *Авто* - автомобиль. автоматика...*кефаль* - рыба такая.. А если серьёзно все религии - один из способов честного отъёма денег у населения(паствы)+тотальный контроль. Для веры в бога(любого) посредники не нужны. А если этих дармоедов прикармливает госсАппарат(в его любви к народонаселнию никто не сомневается)))..то какая разница кто у кого дубинку украл.
    mik0588
  8. Curious (Victor) Сегодня, 18:02
    Да уж, этот друг Лени Голубкова в церковных делах, конечно, большой авторитет. Его откровения стоят того, чтоб прямо на первых полосах газет печатать.
    Curious
  9. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:31
    Президент Украины пытается добиться признания неканонических структур в Синоде Константинопольского патриархата

    А пойдет ли на это Синод,ведь этот раскол церкви никогда вернуть не получиться и как посмотрят на это другие патриархи.
    APASUS
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