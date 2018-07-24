08:58 24 июля

Украинский огнемёт РПВ-16: поздняя копия «Шмеля»

Не все страны способны разрабатывать требуемое оружие с нуля, и потому вынуждены копировать зарубежные образцы. Появление более или менее удачных копий позволяет закрыть некоторые потребности войск, хотя и накладывает определенные ограничения. На днях появились новые сообщения об одном из последних зарубежных «проектов», предусматривавших незначительную переделку существующего образца с последующим его производством. Украина сообщила о начале производства реактивных пехотных огнеметов РПВ-16.

20 июля государственный концерн «Укроборонпром» опубликовал заметку, посвященную одной из новых разработок украинской промышленности. В ней сообщалось, что Державний Науково-дослідний інститут Хімічних продуктів (Государственный НИИ Химических продуктов), входящий в состав «Укроборонпрома», наладил серийный выпуск реактивных огнеметов РПВ-16. Теперь серийные изделия этого типа должны отправиться в войска. Утверждается, что за счет ряда конструкторских решений огнемет способен показывать высокие характеристики. В частности, по фугасному действию его выстрел аналогичен артиллерийскому снаряду крупного калибра.


Огнемет РПВ-16 и один из предлагаемых выстрелов



Следует напомнить, что о существовании проекта РПВ-16 («Реактивний піхотний вогнемет» – «реактивный пехотный огнемет») стало известно достаточно давно. Кроме того, такое оружие уже демонстрировалось специалистам, а также представителям военного и политического руководства Украины. В конце июля прошлого года на одном из полигонов состоялась выставка новых образцов вооружения, среди которых присутствовал РПВ-16 и некоторые боеприпасы для него. Также были проведены демонстрационные стрельбы. Одновременно с этим украинские предприятия огласили некоторые данные о своей новой разработке.

По официальным данным, в новый комплекс вооружения входят несколько основных изделий. В первую очередь, это сам одноразовый реактивный огнемет РПВ-16. Также были разработаны два термобарических выстрела под обозначениями РГТ-27С и РГТ-27С2. Оба выстрела оснащаются боевой частью объемного взрыва, что позволяет атаковать живую силу или технику противника. В последнем случае, однако, поражение цели связано только с воздействием ударной волны – возможность пробития толстой брони отсутствует.

Представленное изделие РПВ-16 внешне похоже на другие образцы своего класса. Собственно огнемет построен на основе пусковой трубы длиной чуть более 900 мм с диаметром внутреннего канала 93 мм. Под передней частью трубы помещается Т-образный корпус с рукояткой управления огнем. Ближе к верхней поверхности предусматривается установка прицельных приспособлений. Зажигание метательного заряда осуществляется при помощи систем, смонтированных на внешней поверхности трубы и управляется спусковым крючком.

Оба выстрела для РПВ-16 похожи друг на друга. Они имеют цилиндрический корпус большого удлинения, оснащенный полусферическим обтекателем. Сзади на корпусе помещаются раскладные стабилизаторы. Также в хвостовой части закрепляется пороховой двигатель для выброса изделия из пусковой трубы и последующего его разгона. Крупный корпус необходим для размещения горючей жидкости и пиротехнических средств для ее распыления с последующим воспламенением.


Термобарический боеприпас крупным планом


По данным концерна «Укроборонпром», выстрелы РГТ-27С и РГТ-27С2 весят около 600 г. При попадании в цель такое изделие подрывается и распыляет заряд боевой части, создавая сравнительно крупное облако горючего аэрозоля. Через 2 с после срабатывания первого заряда выстрел образует огненное облако объемом 13 куб.м. Утверждается, что температура сгорания такого аэрозоля достигает 2500°C. Дальность стрельбы заявлена на уровне 1 км.

Параметры фугасного действия, впрочем, не уточнялись. При этом в официальных источниках указывается, что гранаты новых типов способны уничтожать живую силу или легкобронированную технику. Также возможно применение огнеметов против стационарных объектов.

Летом прошлого года ДНДИ / ГНИИ Химических продуктов показал свою новую разработку представителям украинского руководства. Через несколько месяцев появились новые сообщения о ходе проекта. В ноябре и декабре 2017 года институт заключил несколько договоров субподряда на поставку тех или иных комплектующих для сборки новых огнеметов. Все желаемые изделия планировалось получить не позднее конца июня 2018 года.

По всей видимости, субподрядчики успели выполнить полученные заказы и поставить ГНИИ Химических продуктов требуемые компоненты. Теперь из них собираются готовые реактивные пехотные огнеметы новой модели. Несколько дней назад концерн «Укроборонпром» сообщил о начале серийной сборки. Сколько будет продолжаться производство такого оружия, какое количество огнеметов будет собрано и передано заказчику – пока не уточнялось.


РПВ-16 и его выстрелы


Можно предположить, что первые серийные РПВ-16 поступят в украинскую армию в ближайшие месяцы. Кроме того, стоит ждать, что такое оружие вскоре появится в т.н. зоне антитеррористической операции. Вряд ли следует напоминать, что все новые образцы вооружения украинского производства достаточно быстро попадают на Донбасс, где его «испытывают» на войсках непризнанных республик и гражданских объектах.

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Реактивный пехотный огнемет РПВ-16 именуется украинской разработкой, однако есть все основания сомневаться в этом. Как по внешнему виду, так и по основным характеристикам или боевым возможностям это изделие слишком похоже на один из существующих образцов. По всей видимости, в случае с РПВ-16 речь идет не о разработке пехотного оружия с нуля, а об освоении производства уже известного оружия. Очевидным прообразом «украинского» оружия является советский / российский реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель». Это оружие имеется (или, как минимум, имелось) у Украины, и теперь на смену более старым изделиям придут новые, уже собственного производства.

Напомним, первый вариант изделия РПО-А с термобарической боевой частью выстрела появился еще в середине восьмидесятых годов прошлого века. Это оружие было создано тульскими инженерами из Конструкторского бюро приборостроения и поступило на вооружение огнеметных подразделений в составе войск РХБЗ, морской пехоты, спецподразделений и т.д.

С точки зрения конструкции «Шмель» представляет собой реактивный гранатомет одноразового действия, укомплектованный специальным выстрелом. Длина РПО-А составляет 920 мм при максимальном диаметре порядка 100 мм. Масса – 11 кг. Пусковое устройство оснащено парой складных рукояток, упрощающих стрельбу. Изделие способно отправить выстрел на дистанцию до 1 км, хотя прицельная дальность достигает лишь 600 м.

Огнемет использует специальный боеприпас, содержащий 2,1 кг жидкой огнесмеси. В момент попадания в цель это изделие распыляет горючую жидкость по окружающему пространству, а затем воспламеняет ее. По данным разработчика, по фугасному действию боеприпас для РПО-А сопоставим с 122-мм осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами. Однако тонкий корпус снаряда не может создавать поле осколков с приемлемыми характеристиками, что ограничивает круг решаемых задач и не позволяет огнемету считаться полным аналогом артиллерии.


Огнемет РПО-А "Шмель" с боеприпасом. Сходство очевидно


На основе базовой версии РПО-А с термобарическим выстрелом были созданы несколько других видов оружия. Изделие РПО-З комплектуется зажигательным снарядом, РПО-Д – дымовым. Также разработчик предлагает потенциальным заказчикам огнемет МРО-А – уменьшенный вариант базового «Шмеля».

Нельзя не отметить, что в недавнем прошлом огнемет РПО-А был модернизирован, и это привело к повышению основных характеристик. В настоящее время заказчикам предлагается улучшенное изделие РПО-М / РПО ПДМ-А «Шмель-М», отличающееся меньшей массой и большей боевой эффективностью. От предшественника улучшенный огнемет отличается незначительно увеличившейся длиной и массой, уменьшенной до 8,8 кг. Был разработан новый выстрел калибром 90 мм с иными средствами запуска. Он комплектуется только реактивным двигателем, отвечающим за выход из пускового контейнера и за последующий разгон в полете.

Несмотря на некоторое сокращение калибра, боевая эффективность модернизированного выстрела не только не сократилась, но и выросла. По известным данным, боеприпас для «Шмеля-М» по своим фугасным характеристикам превосходит существующие 122-мм снаряды и вплотную приблизился к оружию калибра 152 мм. Впрочем, сохраняются уже известные ограничения, связанные с отсутствием готовых поражающих элементов или осколков.

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Совсем не трудно заметить, что новейшая украинская разработка, уже поставленная в серию, самым прямым образом основывается на идеях и решениях советских / российских проектов, причем не самых новых. Судя по опубликованным данным, изделие РПВ-16 представляет собой версию именно РПО-А «Шмель», разработанного еще в восьмидесятых годов. Именно по этой причине прицельная дальность стрельбы ограничена 600 м, а по воздействию на цель «новые» выстрелы похожи на 122-мм снаряды.

Впрочем, нельзя не отметить, что украинские инженеры заимствовали идеи и из более новых проектов. РПВ-16, подобно сравнительно новому «Шмелю-М» не имеет складных рукояток. Удерживать оружие и осуществлять выстрел предлагается при помощи фиксированной рукоятки, интегрированной с цевьем. С другой стороны, такие «нововведения» вряд ли влияют на что-то помимо эргономики и удобства стрелка, и потому не могут оказать значительного влияния на результаты стрельбы.


Изделие РПО-М "Шмель-М"


В многочисленных обсуждениях украинского проекта неоднократно поднималась тема принципиальной возможности полного копирования существующего оружия. В первую очередь, высказывались сомнения в способности украинской промышленности изготовить необходимую огнесмесь – скопировать существующую рецептуру или создать собственную с аналогичными или повышенными характеристиками. Без наличия требуемой горючей жидкости копирование готового образца не имеет особого смысла.

Фактически ситуация с реактивным пехотным огнеметом РПВ-16 обстоит следующим образом. Украинские предприятия, не имея возможности разработать требуемое оружие с нуля, решили скопировать готовый «зарубежный» образец, уже состоявший на вооружении. Используя имеющийся потенциал, ГНИИ Химических продуктов и смежные предприятия смогли создать некое подобие «Шмеля», а также незначительно переработать существующую конструкцию. При этом есть повод для сомнений в полноценном копировании с получением всех исходных характеристик.

В итоге получается, что независимая Украина в области реактивных огнеметов смогла повторить успехи советской оборонной промышленности, достигнутые еще в середине восьмидесятых годов. С определенной точки зрения это может выглядеть достижением, но в целом не смотрится как настоящий повод для гордости. Особенно для страны, которая, как минимум на словах, стремится стать развитой европейской державой.

Хотя РПВ-16 не может считаться по-настоящему современным оружием с высокими характеристиками, его появление все же является поводом для беспокойства. Очевидно, что серийные изделия этого типа не будут лежать на складах. При первой же возможности Киев отправит их на Донбасс для использования в «антитеррористической» операции. Прошлые и текущие результаты «борьбы с террористами» слишком хорошо известны, и уже сейчас понятно, к чему может привести копирование «Шмеля». Не самый яркий успех украинской промышленности может стоить кому-то жизни.

Складывается весьма специфическая ситуация, провоцирующая появление пессимистичных прогнозов. Действительно, Украина смогла наладить выпуск достаточно старого образца оружия и теперь пытается хвалиться этим. В иных условиях это могло бы стать поводом для издевательских шуток и упражнений в острословии. Однако в текущей обстановке со всеми ее рисками никакое остроумие не сможет помочь будущим жертвам РПВ-16. Вряд ли стоит напоминать, что именно это оружие будет использоваться совсем не для защиты.

По материалам сайтов:
http://ukroboronprom.com.ua/
https://unian.info/
https://andrei-bt.livejournal.com/
https://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл

Использованы фотографии: "Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua, Wikimedia Commons
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Комментарии 12

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 06:16
    Надеюсь это изделее будет убивать своих хозяев не хуже знаменитого миномета "Гром"
    polpot
  2. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 06:49
    но в целом не смотрится как настоящий повод для гордости.
    Главное, чтобы это не пошло массово на Донбасс... А гордиться или нет, дело разработчиков...
    алекс-сп
    1. revnagan (Алексей) Сегодня, 08:34
      Цитата: алекс-сп
      Главное, чтобы это не пошло массово на Донбасс...

      Не-не-не, о чём вы?Какой Донбасс?Яблоки там сбивать...на уток охотиться...
      revnagan
      1. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 08:37
        Через яблоню в утку... и будет им печеная утка с яблоками wink
        алекс-сп
  3. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 07:16
    Хотя РПВ-16 не может считаться по-настоящему современным оружием с высокими характеристиками, его появление все же является поводом для беспокойства.

    Вот что мне в вас, хоббитах, нравится, так это ваша незамутненность (с).
    Если ТТХ оружия обеспечивают выполнение задач, оно вполне себе современное. Это не айфон, который перестает считаться современным сразу после выхода следующей модели в более розовом цвете. Например, конструкция 82 мм миномета существенно не менялась уже более 80 лет - и ничего, пока справляется.
    Mik13
    1. parma Сегодня, 07:27
      Цитата: Mik13
      Хотя РПВ-16 не может считаться по-настоящему современным оружием с высокими характеристиками, его появление все же является поводом для беспокойства.

      Вот что мне в вас, хоббитах, нравится, так это ваша незамутненность (с).
      Если ТТХ оружия обеспечивают выполнение задач, оно вполне себе современное. Это не айфон, который перестает считаться современным сразу после выхода следующей модели в более розовом цвете. Например, конструкция 82 мм миномета существенно не менялась уже более 80 лет - и ничего, пока справляется.

      Тоже хотел это сказать, но Вы меня опередили... Просто для некоторых авторов "современность" определяет страна производитель...
      parma
    2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 08:04
      А какое отношение имеет миномет к огнемету и гранатомету? Может, вы на основании того, что конструкция 82-мм миномета не менялась уже 80 лет, предложите вооружать сброд в ВСУ и нацистов из террбатов Мосинками, Максимами, ДП и ДШК? Хотя, кастрюлек уже вооружили Максимами и Мосинками: http://stmedia24.ru/xlopcy-rashexlayut-maksimy-i-
      vintovki-mosina-11-12-16/
      Так же были отмечены случаи использования РП-46 и ДШК:

      От пепелаца с ДШК можно живот надорвать со смеху. А вот от этого чуда украинской бронетехники вообще лопнуть можно со смеху:
      Кот_Кузя
      1. revnagan (Алексей) Сегодня, 08:33
        Ага,особенно смешно,когда у него ДШК есть, а у тебя-нет.
        revnagan
        1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 08:40
          Так пулеметчик же не прикрыт броней, так что даже один солдат с автоматом, спокойно снимет карателя, завербовавшегося в террбат ради грабежей, насилования и убийств.
          Кот_Кузя
  4. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 07:25
    Как автор не пытался подсластить пилюлю фразами о разработке изделия на основе прошлого века и советского образца, он не смог заглушить горечь сознания того, что на Украине все таки что то могут производить. Причем эти образцы эфективны и смертоносны. Пртчем автор наверное не смотрел дф нашего канала Звезда, где "шмель" позиционируется как современное оружие....
    Вождь краснокожих
    1. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 07:38
      Цитата: Вождь краснокожих
      Пртчем автор наверное не смотрел дф нашего канала Звезда, где "шмель" позиционируется как современное оружие....

      Так это "Шмель" - у кого надо "Шмель".... А стоит ему превратиться в "Джмiль", как он сразу перестает быть современным.
      Это еще хорошо, что никто пока не шутит про зажигательный состав на основе свиного сала с самогоном...
      Mik13
  5. revnagan (Алексей) Сегодня, 08:31
    "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, входящей в состав ГК «Укроборонпром», наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Такую новость сообщает сайт госкомпании.
    РПО-16 — термобарическое оружие производится по Государственному оборонному заказу. Огнемет уже удачно прошел испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения.
    Огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Оно также называется боеприпасами объемного взрыва.
    При этом фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра. Поэтому данное переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около 1 км.
    Создание и серийный выпуск РПО-16 стали возможными, прежде всего, благодаря кооперации производственных мощностей ГосНИИХП, казенного завода «Импульс» и ГАХК «Артем», входящих в состав «Укроборонпрома».
    Напомним, что во время демонстрации в 2017 г. первых образцов РПО-16 на Гончаровском полигоне Вооруженных Сил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов высоко оценил возможности реактивного пехотного огнемета."
    http://shostka.info/shostkanews/niihp-naladil-ser
    ijnoe-proizvodstvo-reaktivnogo-pehotnogo-ognemeta
    -foto/
    revnagan
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