Украинский огнемёт РПВ-16: поздняя копия «Шмеля»



Огнемет РПВ-16 и один из предлагаемых выстрелов



Термобарический боеприпас крупным планом



РПВ-16 и его выстрелы



Огнемет РПО-А "Шмель" с боеприпасом. Сходство очевидно



Изделие РПО-М "Шмель-М"

По материалам сайтов:

http://ukroboronprom.com.ua/

https://unian.info/

https://andrei-bt.livejournal.com/

https://bmpd.livejournal.com/

Не все страны способны разрабатывать требуемое оружие с нуля, и потому вынуждены копировать зарубежные образцы. Появление более или менее удачных копий позволяет закрыть некоторые потребности войск, хотя и накладывает определенные ограничения. На днях появились новые сообщения об одном из последних зарубежных «проектов», предусматривавших незначительную переделку существующего образца с последующим его производством. Украина сообщила о начале производства реактивных пехотных огнеметов РПВ-16.20 июля государственный концерн «Укроборонпром» опубликовал заметку, посвященную одной из новых разработок украинской промышленности. В ней сообщалось, что Державний Науково-дослідний інститут Хімічних продуктів (Государственный НИИ Химических продуктов), входящий в состав «Укроборонпрома», наладил серийный выпуск реактивных огнеметов РПВ-16. Теперь серийные изделия этого типа должны отправиться в войска. Утверждается, что за счет ряда конструкторских решений огнемет способен показывать высокие характеристики. В частности, по фугасному действию его выстрел аналогичен артиллерийскому снаряду крупного калибра.Следует напомнить, что о существовании проекта РПВ-16 («Реактивний піхотний вогнемет» – «реактивный пехотный огнемет») стало известно достаточно давно. Кроме того, такое оружие уже демонстрировалось специалистам, а также представителям военного и политического руководства Украины. В конце июля прошлого года на одном из полигонов состоялась выставка новых образцов вооружения, среди которых присутствовал РПВ-16 и некоторые боеприпасы для него. Также были проведены демонстрационные стрельбы. Одновременно с этим украинские предприятия огласили некоторые данные о своей новой разработке.По официальным данным, в новый комплекс вооружения входят несколько основных изделий. В первую очередь, это сам одноразовый реактивный огнемет РПВ-16. Также были разработаны два термобарических выстрела под обозначениями РГТ-27С и РГТ-27С2. Оба выстрела оснащаются боевой частью объемного взрыва, что позволяет атаковать живую силу или технику противника. В последнем случае, однако, поражение цели связано только с воздействием ударной волны – возможность пробития толстой брони отсутствует.Представленное изделие РПВ-16 внешне похоже на другие образцы своего класса. Собственно огнемет построен на основе пусковой трубы длиной чуть более 900 мм с диаметром внутреннего канала 93 мм. Под передней частью трубы помещается Т-образный корпус с рукояткой управления огнем. Ближе к верхней поверхности предусматривается установка прицельных приспособлений. Зажигание метательного заряда осуществляется при помощи систем, смонтированных на внешней поверхности трубы и управляется спусковым крючком.Оба выстрела для РПВ-16 похожи друг на друга. Они имеют цилиндрический корпус большого удлинения, оснащенный полусферическим обтекателем. Сзади на корпусе помещаются раскладные стабилизаторы. Также в хвостовой части закрепляется пороховой двигатель для выброса изделия из пусковой трубы и последующего его разгона. Крупный корпус необходим для размещения горючей жидкости и пиротехнических средств для ее распыления с последующим воспламенением.По данным концерна «Укроборонпром», выстрелы РГТ-27С и РГТ-27С2 весят около 600 г. При попадании в цель такое изделие подрывается и распыляет заряд боевой части, создавая сравнительно крупное облако горючего аэрозоля. Через 2 с после срабатывания первого заряда выстрел образует огненное облако объемом 13 куб.м. Утверждается, что температура сгорания такого аэрозоля достигает 2500°C. Дальность стрельбы заявлена на уровне 1 км.Параметры фугасного действия, впрочем, не уточнялись. При этом в официальных источниках указывается, что гранаты новых типов способны уничтожать живую силу или легкобронированную технику. Также возможно применение огнеметов против стационарных объектов.Летом прошлого года ДНДИ / ГНИИ Химических продуктов показал свою новую разработку представителям украинского руководства. Через несколько месяцев появились новые сообщения о ходе проекта. В ноябре и декабре 2017 года институт заключил несколько договоров субподряда на поставку тех или иных комплектующих для сборки новых огнеметов. Все желаемые изделия планировалось получить не позднее конца июня 2018 года.По всей видимости, субподрядчики успели выполнить полученные заказы и поставить ГНИИ Химических продуктов требуемые компоненты. Теперь из них собираются готовые реактивные пехотные огнеметы новой модели. Несколько дней назад концерн «Укроборонпром» сообщил о начале серийной сборки. Сколько будет продолжаться производство такого оружия, какое количество огнеметов будет собрано и передано заказчику – пока не уточнялось.Можно предположить, что первые серийные РПВ-16 поступят в украинскую армию в ближайшие месяцы. Кроме того, стоит ждать, что такое оружие вскоре появится в т.н. зоне антитеррористической операции. Вряд ли следует напоминать, что все новые образцы вооружения украинского производства достаточно быстро попадают на Донбасс, где его «испытывают» на войсках непризнанных республик и гражданских объектах.Реактивный пехотный огнемет РПВ-16 именуется украинской разработкой, однако есть все основания сомневаться в этом. Как по внешнему виду, так и по основным характеристикам или боевым возможностям это изделие слишком похоже на один из существующих образцов. По всей видимости, в случае с РПВ-16 речь идет не о разработке пехотного оружия с нуля, а об освоении производства уже известного оружия. Очевидным прообразом «украинского» оружия является советский / российский реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель». Это оружие имеется (или, как минимум, имелось) у Украины, и теперь на смену более старым изделиям придут новые, уже собственного производства.Напомним, первый вариант изделия РПО-А с термобарической боевой частью выстрела появился еще в середине восьмидесятых годов прошлого века. Это оружие было создано тульскими инженерами из Конструкторского бюро приборостроения и поступило на вооружение огнеметных подразделений в составе войск РХБЗ, морской пехоты, спецподразделений и т.д.С точки зрения конструкции «Шмель» представляет собой реактивный гранатомет одноразового действия, укомплектованный специальным выстрелом. Длина РПО-А составляет 920 мм при максимальном диаметре порядка 100 мм. Масса – 11 кг. Пусковое устройство оснащено парой складных рукояток, упрощающих стрельбу. Изделие способно отправить выстрел на дистанцию до 1 км, хотя прицельная дальность достигает лишь 600 м.Огнемет использует специальный боеприпас, содержащий 2,1 кг жидкой огнесмеси. В момент попадания в цель это изделие распыляет горючую жидкость по окружающему пространству, а затем воспламеняет ее. По данным разработчика, по фугасному действию боеприпас для РПО-А сопоставим с 122-мм осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами. Однако тонкий корпус снаряда не может создавать поле осколков с приемлемыми характеристиками, что ограничивает круг решаемых задач и не позволяет огнемету считаться полным аналогом артиллерии.На основе базовой версии РПО-А с термобарическим выстрелом были созданы несколько других видов оружия. Изделие РПО-З комплектуется зажигательным снарядом, РПО-Д – дымовым. Также разработчик предлагает потенциальным заказчикам огнемет МРО-А – уменьшенный вариант базового «Шмеля».Нельзя не отметить, что в недавнем прошлом огнемет РПО-А был модернизирован, и это привело к повышению основных характеристик. В настоящее время заказчикам предлагается улучшенное изделие РПО-М / РПО ПДМ-А «Шмель-М», отличающееся меньшей массой и большей боевой эффективностью. От предшественника улучшенный огнемет отличается незначительно увеличившейся длиной и массой, уменьшенной до 8,8 кг. Был разработан новый выстрел калибром 90 мм с иными средствами запуска. Он комплектуется только реактивным двигателем, отвечающим за выход из пускового контейнера и за последующий разгон в полете.Несмотря на некоторое сокращение калибра, боевая эффективность модернизированного выстрела не только не сократилась, но и выросла. По известным данным, боеприпас для «Шмеля-М» по своим фугасным характеристикам превосходит существующие 122-мм снаряды и вплотную приблизился к оружию калибра 152 мм. Впрочем, сохраняются уже известные ограничения, связанные с отсутствием готовых поражающих элементов или осколков.Совсем не трудно заметить, что новейшая украинская разработка, уже поставленная в серию, самым прямым образом основывается на идеях и решениях советских / российских проектов, причем не самых новых. Судя по опубликованным данным, изделие РПВ-16 представляет собой версию именно РПО-А «Шмель», разработанного еще в восьмидесятых годов. Именно по этой причине прицельная дальность стрельбы ограничена 600 м, а по воздействию на цель «новые» выстрелы похожи на 122-мм снаряды.Впрочем, нельзя не отметить, что украинские инженеры заимствовали идеи и из более новых проектов. РПВ-16, подобно сравнительно новому «Шмелю-М» не имеет складных рукояток. Удерживать оружие и осуществлять выстрел предлагается при помощи фиксированной рукоятки, интегрированной с цевьем. С другой стороны, такие «нововведения» вряд ли влияют на что-то помимо эргономики и удобства стрелка, и потому не могут оказать значительного влияния на результаты стрельбы.В многочисленных обсуждениях украинского проекта неоднократно поднималась тема принципиальной возможности полного копирования существующего оружия. В первую очередь, высказывались сомнения в способности украинской промышленности изготовить необходимую огнесмесь – скопировать существующую рецептуру или создать собственную с аналогичными или повышенными характеристиками. Без наличия требуемой горючей жидкости копирование готового образца не имеет особого смысла.Фактически ситуация с реактивным пехотным огнеметом РПВ-16 обстоит следующим образом. Украинские предприятия, не имея возможности разработать требуемое оружие с нуля, решили скопировать готовый «зарубежный» образец, уже состоявший на вооружении. Используя имеющийся потенциал, ГНИИ Химических продуктов и смежные предприятия смогли создать некое подобие «Шмеля», а также незначительно переработать существующую конструкцию. При этом есть повод для сомнений в полноценном копировании с получением всех исходных характеристик.В итоге получается, что независимая Украина в области реактивных огнеметов смогла повторить успехи советской оборонной промышленности, достигнутые еще в середине восьмидесятых годов. С определенной точки зрения это может выглядеть достижением, но в целом не смотрится как настоящий повод для гордости. Особенно для страны, которая, как минимум на словах, стремится стать развитой европейской державой.Хотя РПВ-16 не может считаться по-настоящему современным оружием с высокими характеристиками, его появление все же является поводом для беспокойства. Очевидно, что серийные изделия этого типа не будут лежать на складах. При первой же возможности Киев отправит их на Донбасс для использования в «антитеррористической» операции. Прошлые и текущие результаты «борьбы с террористами» слишком хорошо известны, и уже сейчас понятно, к чему может привести копирование «Шмеля». Не самый яркий успех украинской промышленности может стоить кому-то жизни.Складывается весьма специфическая ситуация, провоцирующая появление пессимистичных прогнозов. Действительно, Украина смогла наладить выпуск достаточно старого образца оружия и теперь пытается хвалиться этим. В иных условиях это могло бы стать поводом для издевательских шуток и упражнений в острословии. Однако в текущей обстановке со всеми ее рисками никакое остроумие не сможет помочь будущим жертвам РПВ-16. Вряд ли стоит напоминать, что именно это оружие будет использоваться совсем не для защиты.