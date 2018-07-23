18:41 23 июля
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Опрос: жители Германии поддерживают «Северный поток-2»

Большинство немецких граждан в ходе опроса высказались за продолжение строительства, газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.



Сказали «да» новому газопроводу 66% опрошенных, высказались против только 23%. Остальные, видимо, не определились.


Сторонники проекта полагают, что газопровод позволит сделать поставки природного топлива в ФРГ более надежными и безопасными. Противники в свою очередь полагают, что новые газовые нитки усилят зависимость Берлина от Москвы.

В то же время подавляющее большинство (84%) граждан не согласны с высказыванием Дональда Трампа о том, что Россия через поставки газа установила полный контроль над Германией. Солидарны с президентом США лишь 10% респондентов.

Еще больше жителей ФРГ (92%) не доверяют заявлениям Трампа о «Северном потоке-2», справедливо полагая, что он в первую очередь заинтересован в продажах американского СПГ на территории Европы.

Опрос проводили сотрудники социологического институт Forsa 19 и 20 июля. Всего опрошено 1004 человека. Статистическая погрешность заявлена в 3 процентных пункта.

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря с российского побережья до Германии. Его мощность – 55 млрд. кубов в год. Строиться он будет рядом с действующим «Северным потоком».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:10
    Большинство немецких граждан в ходе опроса высказались за продолжение строительства, газопровода «Северный поток-2»
    Это его пока и спасает...
    svp67
    1. татарин 174 Сегодня, 16:13
      Сказали «да» новому газопроводу 66% опрошенных, высказались против только 23%. Остальные, видимо, не определились.
      Остальные, даже если и определятся "против", то их всё равно будет меньшинство.
      татарин 174
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 16:27
        Зимой такие опросы лучше проводить, остальные сразу подтянутся, особенно неопределившиеся.
        Неплохой
    2. Чёрный Сегодня, 16:34
      Это его пока и спасает...
      Его спасает только то, что он выгоден крупному немецкому бизнесу...
      Чёрный
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:05
        Цитата: Чёрный
        Его спасает только то, что он выгоден крупному немецкому бизнесу...

        Который пропиаривает этот проект, а соответственно к этому прислушивается население и большая его часть считает, что....
        svp67
    3. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 16:54
      Цитата: svp67
      Это его пока и спасает...

      Мнение немецких граждан - это не причина, а следствие. Музыку тут заказывают немецкие бизнес-элиты, а уж промыть соответственным образом народные мозги - дело техники, на это специально обученные люди есть. В мире уже давным-давно только так всё и делается.
      Kuroneko
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:06
        Цитата: Kuroneko
        Мнение немецких граждан - это не причина, а следствие.

        Согласен полностью. Но это следствие и показывает, что "причине" СП-2 ВЫГОДЕН
        svp67
        1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 17:07
          Да, но ещё раз подчёркиваю, что простые немецкие бургеры тут ни-пришей-собаке-хвост. ^_^
          Kuroneko
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:17
            Цитата: Kuroneko
            но ещё раз подчёркиваю, что простые немецкие бургеры тут ни-пришей-собаке-хвост. ^_^

            Вот не совсем. Они ОТЛИЧНО умеют денежки считать и пойдут за услугами к тому, кто предложит меньшую цену за свои услуги. Да и не из одних бургеров состоит народ германии, там очень силен промышленный люд, а это рабочие, инженеры, управленцы и эти тоже умеют денежки считать. И понимают, что плата 2% в НАТО, конец развития экономики, американский газ - это удорожание продукции, значительное, а значит снижение конкурентоспособности. СП-2, это не только более дешевый газ, но и то, что сделает Германию ОЧЕНЬ крупным экспортером газа в Европе, дешевого газа, а это новые рабочие места и деньги.
            А все это вместе - избиратели.
            svp67
            1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:26
              Нуок. Давайте же посмотрим на отечественную пенсионную реформу. Подавляющее большинство простых россиян - против (а мы деньги тоже умеем считать). И чо? Это как-то повлияет на её протаскивание и утвеждение? Нет. Уже вовсю рисуются красивые цифирки одобрения.
              Ну или ладно, как раз буржуйско-немецкий пример: проблема эмигрантов. Большинство немцев - против. А цифирки аналогично рисуются, преступления и проблемы замалчиваются, а мигранты всё прибывают.
              Мария Ланденбургер. 16 октября 2016 года была жестоко изнасилована и утоплена в реке юная жительница Фрайбурга. Девочка с шарфиком возвращалась на велосипеде одна с вечеринки и имела несчастье встретить на своём пути измученного спермотоксикозом 17-летнего афганского мальчика. Об инциденте стало известно лишь 5 декабря, бо папа 19-летней студентки Клеменс Ланденбургер, исполняет обязанности заместителя главы юридического отдела Европейской комиссии ЕС, и вместе с мамой собирали денюшки в помощь несчастным беженцам. Но дело таки всплыло. Неизвестно, будут они продолжать собирать бедняжкам средства или нет, но улыбаться по 15 раз в день, как писала в соцсетях их няшная дочурка — уже вряд ли. От властей города прозвучал призыв «не принимать во внимание происхождение подозреваемого и не пытаться думать о мести в связи с этим, а рассматривать произошедшее просто как отдельно взятый инцидент».
              Kuroneko
          2. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:23
            Цитата: Kuroneko
            Да, но ещё раз подчёркиваю, что простые немецкие бургеры тут ни-пришей-собаке-хвост. ^_^


            Если речь идёт о цене за отопление, а газ в данном случае наиболее важен, то и простых бюргеров власти тоже будут очень даже внимательно слушать и принимать в расчет их мнение. В данном случае совпадают интересы не малого количества простых бюргеров и промышленных воротил Германии.
            NF68
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:55
              Цитата: NF68
              Если речь идёт о цене за отопление, а газ в данном случае наиболее важен,

              Не только отопление но и удобрения, их тоже делают с использованием газа, и чем дешевле газ, тем дешевле и удобрения
              svp67
            2. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:36
              Цитата: NF68
              В данном случае совпадают интересы не малого количества простых бюргеров и промышленных воротил Германии.

              А бородатые мальчики с Ближнего Востока - это тоже совпадение интересов простых бюргеров и промышленных воротил? Хотя учитывая, что бородачи уже проникли и в немецкую власть - вполне вероятно.
              власти тоже будут очень даже внимательно слушать и принимать в расчет их мнение

              Вам самому не смешно?
              Kuroneko
    4. Комментарий был удален.
    5. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:31
      Цитата: svp67
      Большинство немецких граждан в ходе опроса высказались за продолжение строительства, газопровода «Северный поток-2»
      Это его пока и спасает...

      670 человек - это большинство жителей Германии?
      KLV2018
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:58
        Цитата: KLV2018
        670 человек - это большинство жителей Германии?

        А почему не 670,5? Так было бы интереснее....
        svp67
  2. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 16:13
    газовые нитки усилят зависимость Берлина от Москвы.

    Ну да. А если нет - то зависимость от безбашенной о вороватой окраины..
    Корсар0304
    1. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:20
      Цитата: Корсар0304
      газовые нитки усилят зависимость Берлина от Москвы.

      Ну да. А если нет - то зависимость от безбашенной о вороватой окраины..


      Так и сейчас газ в ЕС из России поставляется.
      NF68
  3. assa67 (андрей) Сегодня, 16:19
    бюргеры-прогматичны:разница есть,или 200 евро в месяц за газ отдать,или 90....а уж они за за 50 центов себе в штаны на-с-с-ут....что касается "зависимости"от поставок,то с Союза их не подвели не разу(только когда недобраться себе качать начали),а тут еще и повод заработать.....
    assa67
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:24
    А почему им быть против. Продавец трубу прямо к порогу подводит... А этот СПГ из США... А сколько они смогут добыть и доставить? И когда?
    Горный стрелок
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:38
      Шторм, пираты, поломки, танкер потонет, да и токсичный этот газ!!!
      Black Sniper
  5. afrikanez (KONGO) Сегодня, 17:15
    Солидарны с президентом США лишь 10% респондентов.
    Это контингент американских войск в Германии и плюс фрау Меркель. lol
    afrikanez
  6. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:19
    Ничто так сильно не встряхнёт жителей Германии как предложение закупать какую либо жизненно важную для страны продукцию, материалы, сырьё или энергоресурсы, как новость о значительном увеличении цены на всё это. Надо было слышать возмущение простых людей когда стало известно о введении США пошлин на поставляемые в США сталь и алюминий.
    NF68
  7. Ипатий (Валерий) Сегодня, 17:28
    Цитата: Kuroneko

    Мнение немецких граждан - это не причина, а следствие. Музыку тут заказывают немецкие бизнес-элиты, а уж промыть соответственным образом народные мозги - дело техники...
    или так:
    Ипатий
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:19
    Германия в таком случае получит монополию на распределение газа по ЕС и это немцы будут решать какие билеты будут покупать !
    APASUS
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