Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Опрос: жители Германии поддерживают «Северный поток-2»
Большинство немецких граждан в ходе опроса высказались за продолжение строительства, газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.
Сказали «да» новому газопроводу 66% опрошенных, высказались против только 23%. Остальные, видимо, не определились.
Сторонники проекта полагают, что газопровод позволит сделать поставки природного топлива в ФРГ более надежными и безопасными. Противники в свою очередь полагают, что новые газовые нитки усилят зависимость Берлина от Москвы.
В то же время подавляющее большинство (84%) граждан не согласны с высказыванием Дональда Трампа о том, что Россия через поставки газа установила полный контроль над Германией. Солидарны с президентом США лишь 10% респондентов.
Еще больше жителей ФРГ (92%) не доверяют заявлениям Трампа о «Северном потоке-2», справедливо полагая, что он в первую очередь заинтересован в продажах американского СПГ на территории Европы.
Опрос проводили сотрудники социологического институт Forsa 19 и 20 июля. Всего опрошено 1004 человека. Статистическая погрешность заявлена в 3 процентных пункта.
Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря с российского побережья до Германии. Его мощность – 55 млрд. кубов в год. Строиться он будет рядом с действующим «Северным потоком».
Сказали «да» новому газопроводу 66% опрошенных, высказались против только 23%. Остальные, видимо, не определились.
Сторонники проекта полагают, что газопровод позволит сделать поставки природного топлива в ФРГ более надежными и безопасными. Противники в свою очередь полагают, что новые газовые нитки усилят зависимость Берлина от Москвы.
В то же время подавляющее большинство (84%) граждан не согласны с высказыванием Дональда Трампа о том, что Россия через поставки газа установила полный контроль над Германией. Солидарны с президентом США лишь 10% респондентов.
Еще больше жителей ФРГ (92%) не доверяют заявлениям Трампа о «Северном потоке-2», справедливо полагая, что он в первую очередь заинтересован в продажах американского СПГ на территории Европы.
Опрос проводили сотрудники социологического институт Forsa 19 и 20 июля. Всего опрошено 1004 человека. Статистическая погрешность заявлена в 3 процентных пункта.
Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря с российского побережья до Германии. Его мощность – 55 млрд. кубов в год. Строиться он будет рядом с действующим «Северным потоком».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти