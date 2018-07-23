Истерика Вильнюса на возбуждение Россией уголовных дел в ответ на "дело 13 января"

В Россию им (судьям и прокурорам) ездить небезопасно, так как они могут быть задержаны. То же касается и стран, которые являются сателлитами России. Это наша рекомендация.

Россия всё больше втягивается в мутную воду омута советского прошлого.

В министерстве иностранных дел Литвы заявили, что Россия пытается оказывать давление на литовскую судебную систему. Таким образом глава литовского МИД Линас Линкявичюс отреагировал на решение правоохранительных органов России возбудить уголовные дела в отношении тех судей и представителей прокуратуры Литовской республики, которые занимаются уголовным делом, ранее в Литве возбужденным в отношении бывших советских офицеров – так называемым делом «13 января» (1991 года).Россия возбудила уголовные дела в ответ на попытки откровенного политического преследования тех офицеров, которые в январе 1991 года выполняли приказ вышестоящего командования и советского руководства.В интервью местным СМИ глава МИД Литвы заявил:О том, какие именно страны сателлитами России считает г-н Линкявичюс, и чьим сателлитом является сама Литва сегодня, литовский министр не пояснил.При этом Линкявичюс добавил, что Россия занимается «циничными попытками давить на правосудие Литвы, отказываясь от сотрудничества с Вильнюсом по расследованию агрессии СССР».МИД Литвы:Эти заявления Линкявичюса напоминают известную ситуацию из серии «А нас-то за что?» Включать репрессивную машину против тех, кто стоял на страже конституции единого государства – Литве можно, а вот отвечать возбуждением уголовных дел в ответ на мракобесие литовского правосудия, по мнению официального Вильнюса, никому нельзя. Такая логика.