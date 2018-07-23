18:36 23 июля
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Истерика Вильнюса на возбуждение Россией уголовных дел в ответ на "дело 13 января"

В министерстве иностранных дел Литвы заявили, что Россия пытается оказывать давление на литовскую судебную систему. Таким образом глава литовского МИД Линас Линкявичюс отреагировал на решение правоохранительных органов России возбудить уголовные дела в отношении тех судей и представителей прокуратуры Литовской республики, которые занимаются уголовным делом, ранее в Литве возбужденным в отношении бывших советских офицеров – так называемым делом «13 января» (1991 года).

Россия возбудила уголовные дела в ответ на попытки откровенного политического преследования тех офицеров, которые в январе 1991 года выполняли приказ вышестоящего командования и советского руководства.

Истерика Вильнюса на возбуждение Россией уголовных дел в ответ на "дело 13 января"



В интервью местным СМИ глава МИД Литвы заявил:
В Россию им (судьям и прокурорам) ездить небезопасно, так как они могут быть задержаны. То же касается и стран, которые являются сателлитами России. Это наша рекомендация.


О том, какие именно страны сателлитами России считает г-н Линкявичюс, и чьим сателлитом является сама Литва сегодня, литовский министр не пояснил.

При этом Линкявичюс добавил, что Россия занимается «циничными попытками давить на правосудие Литвы, отказываясь от сотрудничества с Вильнюсом по расследованию агрессии СССР».

МИД Литвы:
Россия всё больше втягивается в мутную воду омута советского прошлого.


Эти заявления Линкявичюса напоминают известную ситуацию из серии «А нас-то за что?» Включать репрессивную машину против тех, кто стоял на страже конституции единого государства – Литве можно, а вот отвечать возбуждением уголовных дел в ответ на мракобесие литовского правосудия, по мнению официального Вильнюса, никому нельзя. Такая логика.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 32

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:20
    Жуйте шпроты, плачьте в ООН.......жалкие прикормыши всё страдают, ну, ну - как обычно.

    Только я вчера подумал - а что-то от прибалтов давно воплей не было, целую неделю после Грибаускайте на саммите НАТО молчат, - и вот пожалуйста! всё в порядке, все на месте, продолжают стонать.
    DEZINTO
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 16:24
      Ничего у нас в стране делать, а у сателлитов тем более.
      Неплохой
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:25
        Ничего у нас в стране делать

        Ничего не делать можно в любой стране. Это да, тут Вы правы. А что сказать хотели нифига не понятно. request
        DEZINTO
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 16:38
          Цитата: DEZINTO
          Ничего у нас в стране делать

          Ничего не делать можно в любой стране. Это да, тут Вы правы. А что сказать хотели нифига не понятно. request

          Ваше замечание учтено.hi Корректор получил люлей, как главред приношу извинения и прошу слово "ничего" читать как "не́чего".
          Неплохой
      2. jjj Сегодня, 16:26
        Час освобождения приближается исподволь, но поступательно
        jjj
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:30
          Час освобождения приближается исподволь, но поступательно

          Ё маё. Опять ничего не понял но на всякий случай перекрестился. belay

          DEZINTO
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:44
          Час освобождения уже давно наступил.Освободдение литовской черепной коробки от мозгов.
          Цитата: jjj
          Час освобождения приближается исподволь, но поступательно
          210окв
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 17:05
            Дима,прошу прощения.........по секрету: у лабусов,кроме протухшей кильки(которую выдают под шпроты)и прокисшего козьего молока ,НЕТ НИЧЕГО,кроме "белокурых,симпатичных,на все готовых девушек"......цитата с вильнюсского сайта
            assa67
      3. Чёрный Сегодня, 16:33
        У российских следователей дел в загранке по горло, поэтому у них упущений много, очень много.
        Еще не возбуждены дела против руководства ЕС, против голландской прокуратуры, против Интерпола ... всех не перечислишь.Неужели в России заняться нечем ...или не кем?
        А если уж решили начать уголовное преследование, так делать это нужно без шума и пыли. прирёрся фигурант в Россию - хлоп его и в обезьянник."Извини друг, на тебя у нас дело".
        Чёрный
        1. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 17:43
          Абсолютно согласен!!!А то на кого только не возбуждают эти уголовние дела,а толку ноль.Со своими бы лучше разобрались грамотно и толкового.Одно сотрясение воздуха...
          Palagecha
      4. assa67 (андрей) Сегодня, 16:58
        Цитата: Неплохой
        Ничего у нас в стране делать

        а что Вы тут делаете?......идите туда,где есть что делать.....
        assa67
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:22
          Цитата: assa67
          Цитата: Неплохой
          Ничего у нас в стране делать

          а что Вы тут делаете?......идите туда,где есть что делать.....

          Почитайте статью и комменты выше повнимательнее и получится, что ни того и не туда послали. smile
          Rusland
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 17:32
            hi от Вашего коммента отправили........но,ответте,чтобы не ошибиться мне,что Вы не (виталий неплохой)вижу....еще раз hi хотя претензии к админам
            assa67
            1. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:09
              Цитата: assa67
              hi от Вашего коммента отправили........но,ответте,чтобы не ошибиться мне,что Вы не (виталий неплохой)вижу....еще раз hi хотя претензии к админам

              Да нет hi проходил мимо, решил ненавязчиво поправить, ничего личного hi drinks
              Rusland
              1. assa67 (андрей) Сегодня, 18:20
                разобрались drinks ...а то лезет хамло-раздражает soldier
                assa67
    2. barclay (Андрей) Сегодня, 16:29
      О, какой действенный метод! Мне нравится их реакция. Пора заканчивать с безнаказанностью этих "обиженных и обделенных". Пусть трепещут, злые гномы!
      Только вот теперь повнимательней нужно следить за перемещениями фигурантов.
      barclay
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:33
        Пусть трепещут, злые гномы!


        Да что-ж такое. Портал в другую реальность открылся что-ли? Поеду прокачусь на людей хоть посмотрю...... laughing wassat
        DEZINTO
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:45
          Николай,отдохните...А то в самом деле будет мерещится невесть что.. wassat hi
          Цитата: DEZINTO
          Пусть трепещут, злые гномы!


          Да что-ж такое. Портал в другую реальность открылся что-ли? Поеду прокачусь на людей хоть посмотрю...... laughing wassat
          210окв
        2. MPN (Павел) Сегодня, 16:56
          Ща гномов на плохих и хороших разделим, прояснится конкретнее кому там трепетать, а кто пусть живет. Подземелье темное сразу не разберешь где кто...

          гномы бывают разными: есть хорошие гномы (золотоискатели), которые хотят найти золото, а есть плохие гномы (саботеры, они же вредители), которые хотят помешать хорошим гномам найти золото.
          Так понятней Николай? wink
          MPN
    3. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:30
      целую неделю после Грибаускайте на саммите НАТО молчат, - и вот пожалуйста!

      Сейчас, подождите, и "инструктор высшей партийной школы", а ныне президент "свободной" Литвы проснётся и скажет своё "веское слово"! Опять начнёт пугать Европу и грозить России "жестким ответом" и "НАТОвским присутствием"! smile
      Barzha
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 18:02
        давай я отвечу-литовцы
        assa67
  2. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:23
    только если Лаврова процитировать request
    изя топ
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 17:51
      давайте..........процитировайте......
      assa67
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 17:55
        и какой ты Андрей? ты изя лет 14-и
        assa67
  3. prior (Влад) Сегодня, 16:28
    Слюньтявичюс, договоришься....
    Будет вам и агрессия, и в особо циничной позе .....не торопите события.
    prior
  4. Ипатий (Валерий) Сегодня, 16:40
    Давно с мировых трибун не звучало слово "апартеид". А ведь резолюзию ООН не отменяли, только исключили оттудова "сионизм".
    Ипатий
  5. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:10
    Слюньтявичюс, договоришься....А он кто, тоже плохой гном laughing
    Black Sniper
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:14
    Россия всё больше втягивается в мутную воду омута советского прошлого. Для вас, неблагодарных двурушников, может и омут с мутной водой, а для нас (меня лично) счастливое советское время. Наконец то вы "достали" Россию и вам "щелкнули по челюсти". И, что то мне подсказывает, что в будущем от омута с мутной водой вам не уйти. И ваш "спасательный круг" в образе НАТО только и успеет крикнуть "караул!!!"
    Теренин
    1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 18:07
      И ваш "спасательный круг" в образе НАТО только и успеет крикнуть "караул!!!"

      Не успеет, что на тебя летит чудо на скорости 10М надо еще успеть сообразить, что не дано чухонцам. Вы им вопрос задайте, что они сами толкового сотворили с 1991 года. Я задавал, никто мне не ответил. hi
      Ros 56
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:21
        Вы им вопрос задайте, что они сами толкового сотворили с 1991 года. Я задавал, никто мне не ответил.

        Юрий, у меня ответ простой. Мне "до лампочки", что они толкового сотворили с 1991 г., мне достаточно того, с этого года они всячески пакостят России и для меня, с этого времени, они враги.
        Теренин
  7. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:17
    Цитата: assa67
    Цитата: Неплохой
    Ничего у нас в стране делать

    а что Вы тут делаете?......идите туда,где есть что делать.....

    Это опечатка, выше он поправился НЕЧЕГО!!!
    Black Sniper
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:16
    Давно говорил что надо давить этот гадючник экономическими мерами,а когда выздоровят ,тогда начинать все с чистого листа.
    APASUS
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