18:38 23 июля
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"Праща Давида" перехватила шальные ракеты САА на Голанах. Ответка не последовала?

В средствах массовой информации, ссылающихся на командование ЦАХАЛа, сообщают о первом применении системы противоракетной обороны «Праща Давида» («Кела Давид») на границе с Сирией. По сути, речь идёт о многоуровневой (части эшелонированной) системе ПРО армии обороны Израиля, которая предназначена для перехвата ракет различных типов, включая неуправляемые.

"Праща Давида" перехватила шальные ракеты САА на Голанах. Ответка не последовала?


Израильские военные сообщают, что «Пращу Давиду» пришлось использовать в связи с тем, что несколько ракет были выпущены по израильской территории со стороны САР. При этом признаётся тот факт, что обстрел не был преднамеренным, а являлся одним из эпизодов ведения боевых действий у Голанских высот САА против «сирийских повстанцев». Повстанцами в Израиле продолжают называть боевиков, которые прижимаются к израильским границам в явной надежде на то, что после шального прилёта сирийского боеприпаса в направлении Израиля его войска нанесут удар именно по сирийским правительственным силам. Но на данную минуту об ударе Израиля по позициям САА на юге Сирии данных не публикуется.


На этом фоне поступает информация о том, что израильская авиация нанесла очередной удар по сектору Газа. На сей раз целями для ЦАХАЛа стали скопления представителей ХАМАС, которые готовили к запуску на израильскую территорию шары с зажигательным содержимым. Из-за применения таких шаров нередко возникают пожары, которые охватывают десятки га израильской территории, включая заповедные зоны.

Возвращаясь к данным о «Праще Давида», следует сказать, что ранее на сирийском направлении эти средства ПРО Израилем не применялись – по крайней мере, так звучит официальная версия.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 34

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  1. assa67 (андрей) Сегодня, 17:22
    что значит"шальные ракеты"?все теперь на Сирию?......вот хитро.шестиконцовые
    assa67
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:45
      Безнаказанность и вседозволенность вот поводыри внешней политики Израиля.
      Rusland
  2. мерцание (Николай) Сегодня, 17:26
    Повстанцами в Израиле продолжают называть боевиков, которые прижимаются к израильским границам в явной надежде
    Как бы эти повстанцы не выдавили израильтян в Средиземное море.
    мерцание
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:39
      Приветствую, Николай hi По лезвию ножа израильтяне ходят, бармалеи переобуются на ходу, стоит только получить команду "фас".
      Rusland
      1. мерцание (Николай) Сегодня, 18:36
        Виталий hi Это да, Израиль рычит в сторону шиитов, пытаясь этим собрать лайки от суннитов smile вот только уже поздно, сунниты несут огромные финансовые и людские потери из за американо-изральской БВ авантюры, а потому для них Ирана уже мало, они потребуют (в качестве компенсации) от матрасов смерть именно Израиля. Влиятельнейшая часть американской элиты уже готова отдать Изриаль на растерзание суннитов, лишь бы вернуть их доверие, а через это доверие вернуть возможность управлять ценой на нефть, ну а через это влиять на мировую экономику.
        Так что судьба Израиля незавидна, правда Трамп еще пока пытается спасти Израиль, скормив суннитам Иран, но суннитов это уже устравает. Им нужен только Изриаль (а они еще палестинцев истребляют - чем приговор себе подписывают) ... будем посмотреть smile
        мерцание
  3. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:27
    Повстанцами в Израиле продолжают называть боевиков, которые прижимаются к израильским границам в явной надежде на то, что после шального прилёта сирийского боеприпаса в направлении Израиля его войска нанесут удар именно по сирийским правительственным силам.


    В России их называют вооруженная оппозиция. Достаточно почитать заявления Лаврова или Путина.


    Воздушная тревога на севере Израиля в понедельник утром была вызвана запуском из юго-восточной Сирии двух ракет класса «земля-земля» SS-21 (Точка). Это управляемые твердотопливных баллистических ракет советского (или постсоветского) производства, способных нести обычные, ядерные и химические боеголовки весом до 482 кг.
    Tiras
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:37
      Цитата: Tiras
      ...В России их называют вооруженная оппозиция. Достаточно почитать заявления Лаврова или Путина...

      Не выдавайте желаемое за действительное.
      В России террористов называют террористами, не стараясь разбираться в сортах этого навоза.
      Андрей К
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:13
        Да что вы говорите? wassat

        https://topwar.ru/124594-lavrov-siriyskaya-oppozi
        ciya-obyazatelno-obedinitsya.html
        Tiras
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:19
          Цитата: Tiras
          Да что вы говорите? wassat

          https://topwar.ru/124594-lavrov-siriyskaya-oppozi
          ciya-obyazatelno-obedinitsya.html

          Кстати о террористах там ни мурлом ни рылом. Речь об оппозиции, не надо путать что-то с чем-то или чтобы было понятнее наводить тень на плетень.
          Rusland
    2. assa67 (андрей) Сегодня, 17:44
      какая "точка"????????даже если сбили на подлете------ничего от купола не осталось.уже арабы камняим перебили
      assa67
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:14
        Цитата: assa67
        какая "точка"????????даже если сбили на подлете------ничего от купола не осталось.уже арабы камняим перебили



        Какой купол? Новость читали хоть?
        Tiras
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 18:23
          а Вы?............
          assa67
  4. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 17:28
    "Праща Давида" перехватила шальные ракеты САА на Голанах.

    Применили- да, перехватили- не известно.

    Возвращаясь к данным о «Праще Давида», следует сказать, что ранее на сирийском направлении эти средства ПРО Израилем не применялись – по крайней мере, так звучит официальная версия.

    Применялись другие. Например Пэтриот и Хэц.

    ПС
    Перехватчик (по крайней мере один) "самоликвидировали" на 25-й секунде после старта. Про второй не известно.
    профессор
  5. Самара_63 (Вася) Сегодня, 17:30
    Учёным Израиля можно позавидовать...Молодцы
    Самара_63
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:43
      Цитата: Самара_63
      Учёным Израиля можно позавидовать...Молодцы

      Можно позавидовать учёным Северной Кории, которые буквально в осаде (а не в близком сотрудничестве с США) которые изготовили ядерное оружие и пусть ещё "сырые" их носители. Вот это действительно - молодцы!.
      Теренин
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 17:46
        Не,там всё примитивно, неизвестно куда всё полетит, потому что всё сомнительно и старо...и неуправляемо...могёт и в нашу сторону
        А Израиль с умом деньги тратит...
        Самара_63
      2. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:59
        Гена, добрый вечер hi Молодцы СССР, молодцы советские вузы, которые готовили этих специалистов, а немолодцы, те кто позволил выпустить и вывезти все наработки. В принципе видно, что они уже тормозятся в развитии, а у нас молодая и талантливая когорта учёных показывает себя с лучшей стороны.
        Rusland
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:34
          а немолодцы, те кто позволил выпустить и вывезти все наработки.

          Виталь hi , в семье, блин, не без урода. request
          Теренин
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 17:54
      Цитата: Самара_63
      Учёным Израиля можно позавидовать...Молодцы

      В следующий раз можно и ЯО запулить для проверки "плаща давида", если опыты ставить то натурально, мышки правда будут недовольны таким опытам, но кто их спрашивать будет..... am
      XXXIII
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:12
        Круто, но доходчиво smile
        Rusland
      2. Самара_63 (Вася) Сегодня, 18:18
        Можно всё,но можно и ответку словить, но с Израилем такие шутки как показала история не проходят, они могу вдарить вполне первыми! У них разведка глазастая и ушастая,видят и слышат всё...
        Самара_63
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:32
          Цитата: Самара_63
          Можно всё,но можно и ответку словить, но с Израилем такие шутки как показала история не проходят, они могу вдарить вполне первыми! У них разведка глазастая и ушастая,видят и слышат всё...

          Шутки не проходят с Россией. После каждого нападения извне территория России только увеличивалась, что не скажешь про "избранных". А про глаза и уши их разведки мы увидели после организации Израилем эвакуации "белокасочников"
          Теренин
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:34
            Это вы намекаете на сговорчивость Гольды?
            Shahno
            1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:37
              Цитата: Shahno
              Это вы намекаете на сговорчивость Гольды?

              Да, хоть и этих нанайцев. А вот вы попробуйте с соседями договориться.
              Теренин
          2. Shahno (Павел) Сегодня, 18:35
            Ну вы определитесь, вы поддерживаете институты ООН, или нет?
            Shahno
  6. XXXIII (Владимир) Сегодня, 17:42
    "Праща Давида" перехватила шальные ракеты САА на Голанах. Ответка не последовала?
    Повстанцами в Израиле продолжают называть боевиков, которые прижимаются к израильским границам в явной надежде на то, что после шального прилёта сирийского боеприпаса в направлении Израиля его войска нанесут удар именно по сирийским правительственным силам.

    Нет ну они могут ударить по САА в ответ, только их повстанцы опять будут проверять "плащ давида", а ведь может и не успеть цахал (пишут о реакции 30-40 секунд). Израиль прям так и хочет чтоб на жителей упало что нибудь по мощней, для того чтоб начать открыто вести боевые действия. Жаль что так не дальновидно смотрят на эту войну политики евреев.... hi
    XXXIII
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:10
      Ну прилетит, кому от этого хуже будет кроме самих евреев.
      Black Sniper
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:12
    Израиль уже отказался от своей практики ,во всем обвинять сирийское правительство и оправдывать обстрелы войной между странами ? Или мы еще до утра услышим о новых налетах ВВС Израиля на сирийские военные объекты ?
    APASUS
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:18
      Цитата: APASUS
      Израиль уже отказался от своей практики ,во всем обвинять сирийское правительство и оправдывать обстрелы войной между странами ? Или мы еще до утра услышим о новых налетах ВВС Израиля на сирийские военные объекты ?

      Может быть.
      Арон Заави
    2. Shahno (Павел) Сегодня, 18:23
      Не сегодня.... Кто то пытается сорвать мероприятие? Кто бы это мог быть?
      Shahno
  8. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 18:14
    По двум ракетам "Точка" были выпущены две ракеты "Праща Давида". Первая промахнулась и самоликвидировалась в воздухе.
    Вторая - непонятно.
    voyaka uh
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 18:30
      А если будет Искандер? Вообще без шанса перехватить?
      Muvka
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:32
        Там уж Хец подключится...
        Shahno
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:32
      Цитата: voyaka uh
      По двум ракетам "Точка" были выпущены две ракеты "Праща Давида". Первая промахнулась и самоликвидировалась в воздухе.
      Вторая - непонятно.

      Не промахнулась. Она была ликвидирована, когда увидели ,что траектория сирийской ракеты не угрожает упасть на Голанах.
      Арон Заави
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