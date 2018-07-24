08:55 24 июля

Повернуть историю вспять. Бундесвер обращается к практикам Гиммлера

Во время Второй мировой войны формирования Ваффен-СС более чем наполовину состояли из иностранцев. Причин этому было несколько.

Вермахт имел приоритетный доступ к немецким призывникам, и части СС пополнялись из армейской квоты, по «остаточному» принципу, что, конечно же, не устраивало шефа СС Генриха Гиммлера и эсэсовских генералов, а также не покрывало потерь, понесенных в ходе боевых действий.

Выход был найден в наборе в части СС иностранных добровольцев. Первоначально это были фольксдойче (этнические немцы из других стран), а также скандинавы и другие народы германского корня.




Под это подводилась даже идеологическая база. Нацисты видели объединенную Европу как возрожденную империю Карла Великого, за которую должны сражаться все народы, ее населяющие. Гиммлер даже вводил в своем ведомстве многочисленные рыцарские символы и ритуалы, видя себя чуть ли не в роли короля Артура.



Впрочем, по мере того как на фронтах дела обстояли все хуже и хуже, романтические выкладки и расовые тории уступали место голому прагматизму, и в легионеры СС стали набирать славян, турок и даже индусов.

Повернуть историю вспять. Бундесвер обращается к практикам Гиммлера


Чуть позже этот опыт в полной мере был востребован и вермахтом, который также стал использовать в своих рядах иностранных добровольцев.



Некоторые легионеры Гиммлера настолько прониклись нацистскими мифами, что сражались за «Тысячелетний рейх» до конца. Французские эсэсовцы обороняли Берлин и практически все погибли в уличных боях.



Впрочем, не все проявляли подобный фанатизм. Так, бригада СС «Дружина», перебив немецких офицеров и унтер-офицеров, в полном составе перешла на сторону псковских партизан. А небезызвестная армия Власова (РОА), находящаяся в армейском подчинении, когда положение гитлеровцев стало безвыходным, ударила по немецким частям в Праге.

Сегодня идея привлечения иностранных ландскнехтов в германское воинство вновь актуализирована.

Немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя командования Бундесвера сообщает, что в ближайшее время в ВС ФРГ будут принимать на добровольной основе иностранцев – граждан других стран Евросоюза.



Таким-то вот образом военное ведомство рассчитывает решить проблему «кадрового голода» в условиях увеличения численности Бундесвера.

Согласно утверждению источника, возможность призыва иностранцев прописана в новой редакции оборонительной концепции, принятой правительством в 2016 году. Сейчас соответствующий пункт включили в обновленную кадровую стратегию бундесвера.

Данное решение принято потому, что престиж военной службы в нынешней Германии не слишком велик, среди молодежи довольно сильны пацифистские убеждения и гедонистические установки, не слишком располагающие к самоограничению и самопожертвованию, связанными с воинской службой.



Собственно, все последние годы вербовочные пункты Бундесвера жаловались на нехватку добровольцев, а в значительной части подразделений наблюдался некомплект личного состав. Теперь, когда численность войск должна быть увеличена, эта проблема может принять угрожающий характер.

В министерстве обороны надеются, что с помощью «военных гастарбайтеров» удастся решить не только проблему кадрового голода, но и несколько сэкономить бюджет за счет статей «на социалку», а также снизить остроту вопроса, связанного с гибелью немецких военнослужащих в зарубежных военных операциях.



Похоже, что чиновники министерства обороны ФРГ видят в привлечении легионеров чуть ли не панацею и весьма воодушевлены этой идеей.

Впрочем, их оптимизм отнюдь не разделяют в бундестаге, где ряд политиков выступил с критикой идеи привлечения иностранцев в Бундесвер.

По мнению представителя Социал-демократической партии Германии Карла-Хайнца Бруннера, иностранцев стоит набирать только с перспективой последующего получения ими гражданства ФРГ, иначе существует угроза превращения бундесвера в «армию наемников».

А зампред парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель считает, что германские политики «утратили здравый человеческий разум» и что решать кадровые проблемы следует введением общей воинской повинности.



Оппозиционеры считают, что следует возобновить регулярный призыв в вооруженные силы в Германии, который был прекращен с 1 июля 2011 года.

В МО полагают, что в армию удастся привлечь граждан прибалтийских государств, Польши и Румынии. Однако некоторые эксперты полагают, что в реальности пополнение будет из состава мигрантов из Магриба, Ближнего Востока и Центральной Азии, что является определенной угрозой для безопасности страны.



Надо сказать, что деятельность ваххабитских, джихадистских ячеек уже пресекалась в частях Бундесвера.

Следует отметить, что правоохранительные структуры европейских стран уже отмечали многочисленные случаи «продажи» гражданства в тех же странах Прибалтики, в Болгарии и Румынии.

Кроме того, есть все основания ожидать, что очень скоро после начала набора легионеров командование Бундесвера не станет ограничиваться рамками ЕС, а начнет привлекать под свои знамена любых иностранцев, как это делает Пентагон, или Французский иностранный легион.



В свете этого беспокойство немецких политиков как социалистического, так и национального направлений вполне понятно: из истории мы хорошо знаем, что происходило со странами, чьи армии состояли из иноплеменных наемников.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 8

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  1. Swetliy (Евгений) Сегодня, 05:07
    Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую. Выражение известное.
    Swetliy
    1. собаковод Сегодня, 06:05
      Swetliy (Евгений)
      Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую...

      ...состоящую из отморозков.
      собаковод
  2. тасха Сегодня, 05:49
    Не совсем понял, причём тут войска СС...

    Главное же - вот:
    Данное решение принято потому, что престиж военной службы в нынешней Германии не слишком велик, среди молодежи довольно сильны пацифистские убеждения и гедонистические установки, не слишком располагающие к самоограничению и самопожертвованию, связанными с воинской службой
    тасха
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:31
    Алис Вайдель считает, что германские политики «утратили здравый человеческий разум» и что решать кадровые проблемы следует введением общей воинской повинности
    Читая статью думал написать - а не пробовали объявить обязательную воинскую повинность? Но оказывается в Германии звучат такие предложения. А немцам хочется посоветовать, что если хотите больших проблем и шарахаться от "человека с ружьем", то начните призывать понаехавших. Через несколько лет они вам покажут как необходимо правильно жить.
    rotmistr60
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 06:48
    В принципе-то , их проблемы...
    parusnik
  5. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:59
    Скоро сделают, как в "Звёздном десанте" - Хочешь гражданство? Отслужи пяток лет в армии! wassat
    рюрикович
    1. demiurg (валера) Сегодня, 07:25
      В смысле скоро? Гражданство США прекрасно добывается за три вроде года в Афганистане.

      А вообще, всякие гурки/пуштуны в армии, это прекрасные экспедиционные силы во всяких бантустанах. Для них война это профессия. И не очень жалко, опять же белые бваны не гибнут.
      demiurg
  6. гильза (максим) Сегодня, 07:23
    "Немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя командования Бундесвера сообщает, что в ближайшее время в ВС ФРГ будут принимать на добровольной основе иностранцев – граждан других стран Евросоюза."
    Эх ты блин! А так бы классно было тысяч сто россейских добровольцев в бундесвер переписать. И не заметили бы как ГСВГ возродилась...
    гильза
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