Повернуть историю вспять. Бундесвер обращается к практикам Гиммлера

Во время Второй мировой войны формирования Ваффен-СС более чем наполовину состояли из иностранцев. Причин этому было несколько.Вермахт имел приоритетный доступ к немецким призывникам, и части СС пополнялись из армейской квоты, по «остаточному» принципу, что, конечно же, не устраивало шефа СС Генриха Гиммлера и эсэсовских генералов, а также не покрывало потерь, понесенных в ходе боевых действий.Выход был найден в наборе в части СС иностранных добровольцев. Первоначально это были фольксдойче (этнические немцы из других стран), а также скандинавы и другие народы германского корня.Под это подводилась даже идеологическая база. Нацисты видели объединенную Европу как возрожденную империю Карла Великого, за которую должны сражаться все народы, ее населяющие. Гиммлер даже вводил в своем ведомстве многочисленные рыцарские символы и ритуалы, видя себя чуть ли не в роли короля Артура.Впрочем, по мере того как на фронтах дела обстояли все хуже и хуже, романтические выкладки и расовые тории уступали место голому прагматизму, и в легионеры СС стали набирать славян, турок и даже индусов.Чуть позже этот опыт в полной мере был востребован и вермахтом, который также стал использовать в своих рядах иностранных добровольцев.Некоторые легионеры Гиммлера настолько прониклись нацистскими мифами, что сражались за «Тысячелетний рейх» до конца. Французские эсэсовцы обороняли Берлин и практически все погибли в уличных боях.Впрочем, не все проявляли подобный фанатизм. Так, бригада СС «Дружина», перебив немецких офицеров и унтер-офицеров, в полном составе перешла на сторону псковских партизан. А небезызвестная армия Власова (РОА), находящаяся в армейском подчинении, когда положение гитлеровцев стало безвыходным, ударила по немецким частям в Праге.Сегодня идея привлечения иностранных ландскнехтов в германское воинство вновь актуализирована.Немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя командования Бундесвера сообщает, что в ближайшее время в ВС ФРГ будут принимать на добровольной основе иностранцев – граждан других стран Евросоюза.Таким-то вот образом военное ведомство рассчитывает решить проблему «кадрового голода» в условиях увеличения численности Бундесвера.Согласно утверждению источника, возможность призыва иностранцев прописана в новой редакции оборонительной концепции, принятой правительством в 2016 году. Сейчас соответствующий пункт включили в обновленную кадровую стратегию бундесвера.Данное решение принято потому, что престиж военной службы в нынешней Германии не слишком велик, среди молодежи довольно сильны пацифистские убеждения и гедонистические установки, не слишком располагающие к самоограничению и самопожертвованию, связанными с воинской службой.Собственно, все последние годы вербовочные пункты Бундесвера жаловались на нехватку добровольцев, а в значительной части подразделений наблюдался некомплект личного состав. Теперь, когда численность войск должна быть увеличена, эта проблема может принять угрожающий характер.В министерстве обороны надеются, что с помощью «военных гастарбайтеров» удастся решить не только проблему кадрового голода, но и несколько сэкономить бюджет за счет статей «на социалку», а также снизить остроту вопроса, связанного с гибелью немецких военнослужащих в зарубежных военных операциях.Похоже, что чиновники министерства обороны ФРГ видят в привлечении легионеров чуть ли не панацею и весьма воодушевлены этой идеей.Впрочем, их оптимизм отнюдь не разделяют в бундестаге, где ряд политиков выступил с критикой идеи привлечения иностранцев в Бундесвер.По мнению представителя Социал-демократической партии Германии Карла-Хайнца Бруннера, иностранцев стоит набирать только с перспективой последующего получения ими гражданства ФРГ, иначе существует угроза превращения бундесвера в «армию наемников».А зампред парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель считает, что германские политики «утратили здравый человеческий разум» и что решать кадровые проблемы следует введением общей воинской повинности.Оппозиционеры считают, что следует возобновить регулярный призыв в вооруженные силы в Германии, который был прекращен с 1 июля 2011 года.В МО полагают, что в армию удастся привлечь граждан прибалтийских государств, Польши и Румынии. Однако некоторые эксперты полагают, что в реальности пополнение будет из состава мигрантов из Магриба, Ближнего Востока и Центральной Азии, что является определенной угрозой для безопасности страны.Надо сказать, что деятельность ваххабитских, джихадистских ячеек уже пресекалась в частях Бундесвера.Следует отметить, что правоохранительные структуры европейских стран уже отмечали многочисленные случаи «продажи» гражданства в тех же странах Прибалтики, в Болгарии и Румынии.Кроме того, есть все основания ожидать, что очень скоро после начала набора легионеров командование Бундесвера не станет ограничиваться рамками ЕС, а начнет привлекать под свои знамена любых иностранцев, как это делает Пентагон, или Французский иностранный легион.В свете этого беспокойство немецких политиков как социалистического, так и национального направлений вполне понятно: из истории мы хорошо знаем, что происходило со странами, чьи армии состояли из иноплеменных наемников.