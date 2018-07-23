Что насторожило голландских журналистов в расследовании крушения MH17

Я отмечал, что остававшиеся там обломки были настолько велики, что их можно было рассмотреть даже через сервис Google Earth. И почему у нас на это никто не обратил внимания?

Нидерландские журналисты комментируют заявление прокуратуры страны по поводу того, что «в деле о крушении «Боинга-777» в Донбассе уже почти всё понятно». Напомним, что голландская прокуратура около 4-х лет пыталась притянуть за уши тезис о «неоспоримой вине России», но всё пришло к тому, что даже в самих Нидерландах с изрядной долей скепсиса относятся к «выводам» комиссии.В частности, основной вопрос у усомнившихся в адекватности выводов вызвал тот факт, что до трети всех обломков сбитого в районе Грабово «Боинга» так и не было доставлено для изучения в спецлабораторию. В связи с тем, что многие крупные обломки голландская комиссия не вывезла для следственных мероприятий, не была осуществлена так называемая выкладка лайнера после его крушения. А это одна из основ любого расследования о причинах крушений.Информационное агентство ТАСС приводит заявление голландского журналиста Стефана Бека, который крайне удивлён тем фактом, что никто не удосужился собрать все крупные обломки самолёта. По словам Бека, в 1992 году имело место крушение «Боинга» в Амстердаме, когда причину трагедии удалось установить по обнаруженному болту. Речь о грузовом рейсе LY 1862, который выполнялся по маршруту Нью-Йорк – Амстердам – Тель-Авив. Через несколько минут после вылета из аэропорта Амстердама самолёт «потерял» два правых двигателя и в итоге рухнул на жилые кварталы. Погибли 43 человека. Основной версией была версия теракта, но когда был обнаружен один из двигателей, выяснилось, что его крепление сломалось из-за усталости металла. Внутренний двигатель оторвался и во время полёта самолёта, ударившись во внешний правый двигатель, оторвал и его.Другой голландский журналист Эрик ван де Бейк отмечает, что не понимает логики комиссии, которая отказывается осуществлять полную выкладку обломков «Боинга-777». По его словам, необходимо провести работу, в результате которой обломки всё же были бы доставлены с Донбасса.Эрик ван де Бейк:А ведь голландские журналисты ещё и забывают о других странностях: отсутствии расшифрованных переговоров борта с «вышкой», отсутствие украинских диспетчеров, обслуживавших борт и внезапно направивших лайнер над эпицентром боёв, отсутствие данных о перемещениях ЗРК ВСУ в районе Зарощенского, «слепота» американский спутников и др.