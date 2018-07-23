18:36 23 июля
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Что насторожило голландских журналистов в расследовании крушения MH17

Нидерландские журналисты комментируют заявление прокуратуры страны по поводу того, что «в деле о крушении «Боинга-777» в Донбассе уже почти всё понятно». Напомним, что голландская прокуратура около 4-х лет пыталась притянуть за уши тезис о «неоспоримой вине России», но всё пришло к тому, что даже в самих Нидерландах с изрядной долей скепсиса относятся к «выводам» комиссии.

В частности, основной вопрос у усомнившихся в адекватности выводов вызвал тот факт, что до трети всех обломков сбитого в районе Грабово «Боинга» так и не было доставлено для изучения в спецлабораторию. В связи с тем, что многие крупные обломки голландская комиссия не вывезла для следственных мероприятий, не была осуществлена так называемая выкладка лайнера после его крушения. А это одна из основ любого расследования о причинах крушений.

Что насторожило голландских журналистов в расследовании крушения MH17



Информационное агентство ТАСС приводит заявление голландского журналиста Стефана Бека, который крайне удивлён тем фактом, что никто не удосужился собрать все крупные обломки самолёта. По словам Бека, в 1992 году имело место крушение «Боинга» в Амстердаме, когда причину трагедии удалось установить по обнаруженному болту. Речь о грузовом рейсе LY 1862, который выполнялся по маршруту Нью-Йорк – Амстердам – Тель-Авив. Через несколько минут после вылета из аэропорта Амстердама самолёт «потерял» два правых двигателя и в итоге рухнул на жилые кварталы. Погибли 43 человека. Основной версией была версия теракта, но когда был обнаружен один из двигателей, выяснилось, что его крепление сломалось из-за усталости металла. Внутренний двигатель оторвался и во время полёта самолёта, ударившись во внешний правый двигатель, оторвал и его.



Другой голландский журналист Эрик ван де Бейк отмечает, что не понимает логики комиссии, которая отказывается осуществлять полную выкладку обломков «Боинга-777». По его словам, необходимо провести работу, в результате которой обломки всё же были бы доставлены с Донбасса.

Эрик ван де Бейк:
Я отмечал, что остававшиеся там обломки были настолько велики, что их можно было рассмотреть даже через сервис Google Earth. И почему у нас на это никто не обратил внимания?


А ведь голландские журналисты ещё и забывают о других странностях: отсутствии расшифрованных переговоров борта с «вышкой», отсутствие украинских диспетчеров, обслуживавших борт и внезапно направивших лайнер над эпицентром боёв, отсутствие данных о перемещениях ЗРК ВСУ в районе Зарощенского, «слепота» американский спутников и др.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, Википедия
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Комментарии 11

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 17:59
    За 4 года так и не обнародовали материалы из "черного ящика"? Куда подевался "черный ящик"? Провалился в черную дыру?
    На самом деле, Дмитрий Пучков на своем канале еще несколько лет назад все разложил по полочкам.

    Черный_Ватник
    1. Igoresha (Igor) Сегодня, 18:15
      Пучков редкостный лох в серьезных делах. Помню, с таким же апломбом вещал о спиленных каштанах с пулями на ул. Институтской в Киеве, поверивши на слово фейку ОРТ.
      Igoresha
      1. РУСС (Максим) Сегодня, 18:30
        Цитата: Igoresha
        Пучков редкостный лох

        И передача его для лохов, Пучков бывший мент ,записавший себя в историки , а на самом деле он "мистер-конспиролог ".
        РУСС
      2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 18:35
        [quote][Пучков редкостный лох в серьезных делах. Помню, с таким же апломбом вещал о спиленных каштанах с пулями на ул. Институтской в Киеве, поверивши на слово фейку ОРТ./quote]
        А что, деревья в Киеве не спиливали, стоят до сих пор? Или тебе из мелкобритании видней. Прежде чем кого-то обсуждать, сам-то что имеешь сказать по существу с фактами, а не домыслами в руках.
        Ros 56
  2. MPN (Павел) Сегодня, 18:03
    Чего то уже не хочется "это" жевать, журналисты в погоне за сенсацией могут и НЛО, и экстрасенсов привязать, когда какая сенсация нужна, тему причастности РФ обсосали до костей, теперь пообсасывают другую кость в поисках сенсации... А всем все и так давно ясно...
    MPN
  3. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:05
    После 4 х лет исследований обломков Боинга сбитого над Донбассом ,кто то в Голландии стал догадываться,что не подгоняется "сырое к старому" ?
    APASUS
    1. антивирус Сегодня, 18:18
      "Наполеон" из палаты №6 наконец может прославиться.
      У голандцев появились сомнения в версии о виновности России и многие посмотрят на него, наконец.
      купаться в лучах славы --дело всех "Наполеонов"
      антивирус
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:13
    заявление голландского журналиста Стефана Бека, который крайне удивлён тем фактом, что никто не удосужился собрать все крупные обломки самолёта.
    Они не все останки то собрали, что там уже говорить об металле...
    svp67
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:15
    Ещё древние римляне говорили - ищи, кому выгодно. Вот это совершенно очевидно. Кому был выгоден сбитый Боинг.
    Горный стрелок
  6. Mamont Сегодня, 18:19
    «слепота» американский спутников и др.

    Здесь разгадка всего ..Не зря США упрямо молчат и тупо обвиняют Россию и ополченцев ! Это все явно спланированная провокация против России ,помните сразу Россию обвинил Обама и потом все остальные и сразу санкции и вой во всех СМИ ..Как говорят ищите кому это было выгодно и все сразу станет понятно ..
    Mamont
  7. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:31
    а доказательства западу и не нужны,им нужен "виновный",причём уже назначенный
    изя топ
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