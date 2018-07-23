18:40 23 июля
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Иран ответит недругам "Факурами". Иранская версия "Кто не понял, тот поймёт"

Информационное агентство «Тасним» сообщает о том, что в Иране начато серийное производство новых ракет семейства «Факур». Это ракеты класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия.

Отмечается, что перед стартом серийного производства в Иране прошла торжественная церемония с участием представителей военно-политических элит и представителей оборонной промышленности.

По словам Амира Хатами (министр обороны Ирана), ракета способна поражать различные типы воздушных средств, включая истребительную авиацию. По словам Хатами, Иран в современных непростых условиях совершенствует свой оборонный потенциал на фоне откровенно воинственных антииранских заявлений США и Израиля.


По его словам, «сильный Иран использует научно-промышленную базу для создания новых ракет».

По всей вероятности, речь идёт о модернизации ракеты «Факур-90», которую иранская (и не только иранская) общественность увидела 5 лет назад на военном параде в Тегеране.

Иран ответит недругам "Факурами". Иранская версия "Кто не понял, тот поймёт"


Новые ракеты Иран планирует использовать на видавших виды истребителях F-14 Tomcat, которые продолжают эксплуатироваться в ВВС Исламской Республики. В 2017 году на телевидении Ирана было продемонстрировано испытание модернизированной версии ракеты "Факур-90".

Между тем, в США предостерегли Иран от "угроз в адрес Штатов и всего демократического мира". "Угрозы для всего мира" США желают монополизировать?

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 6

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:18
    от амекриканцев не спасёт конечно,но это лучше чем ничего.
    андрей юрьевич
    1. Mamont Сегодня, 18:24
      Цитата: андрей юрьевич
      от амекриканцев не спасёт конечно,но это лучше чем ничего.

      Ну как сказать , Иран это уже не Ирак и Ливия ..Зря Израиль не идет на честные переговоры с Ираном . Нетаньяха все в Москву бегает ,боится Ирана и правильно делает ! Отвечать за многое придется ! (иранских ученых ядерщиков убитых в том числе и т.д.)
      Mamont
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:26
        Цитата: Mamont
        Ну как сказать ,

        хоть как сказать...нужно будет-раскатают за милую душу,ни силы,ни технологии не равны.
        андрей юрьевич
      2. Комментарий был удален.
  2. san4es Сегодня, 18:29
    На церемонии в Тегеране, бригадный генерал Амир Хатами سرتيپ حاتمي открыл линию по производству ракет Fakour, могут быть установлены на всех типах истребителей.
    Спроектированная и изготовленная по новейшим технологиям, "Факур" --ракета средней дальности радиолокационного наведения, способная стбивать различные типы самолетов-нарушителей, добавил он.
    Министр подчеркнул военную готовность и обороноспособность Ирана, заявив, что любая угроза против страны получит пропорциональный ответ.
    ТХ ракет воздух-воздух Fakur :
    Дальность: 160 км
    Скорость: 5 Маха (3836 миль в час) или (6174 км в час)
    san4es
  3. Equalized Сегодня, 18:32
    Иранская армия это прям армия США 70-80 годов. Поражает то как они могут поддерживать парк F-14.
    Скажем если сравнивать с той же Украиной которая поддерживает парк Су-27, то у вторых гораздо больше возможностей для каннибализма и пр.

    А вот поддерживать парк F-14 давно снятых с вооружения (да еще и таких редких) это реально подвиг)
    интересно на сколько еще ресурса хватит
    Equalized
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:39
      Цитата: Equalized
      А вот поддерживать парк F-14 давно снятых с вооружения (да еще и таких редких) это реально подвиг)
      интересно на сколько еще ресурса хватит

      "котяры"(ф-14) довольно капризны,это раз,а во вторых, до воздушных боёв дело не дойдёт,американцы сначала "утюжат" всё "топорами". тактика проверенная и излюбленная.
      андрей юрьевич
      1. Equalized Сегодня, 18:40
        Я в курсе. Но все таки не отказыаться ведь от истребителей, даже если враг сильнее? smile
        Equalized
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