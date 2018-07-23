Иран ответит недругам "Факурами". Иранская версия "Кто не понял, тот поймёт"

Информационное агентство «Тасним» сообщает о том, что в Иране начато серийное производство новых ракет семейства «Факур». Это ракеты класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия.Отмечается, что перед стартом серийного производства в Иране прошла торжественная церемония с участием представителей военно-политических элит и представителей оборонной промышленности.По словам Амира Хатами (министр обороны Ирана), ракета способна поражать различные типы воздушных средств, включая истребительную авиацию. По словам Хатами, Иран в современных непростых условиях совершенствует свой оборонный потенциал на фоне откровенно воинственных антииранских заявлений США и Израиля.По его словам, «сильный Иран использует научно-промышленную базу для создания новых ракет».По всей вероятности, речь идёт о модернизации ракеты «Факур-90», которую иранская (и не только иранская) общественность увидела 5 лет назад на военном параде в Тегеране.Новые ракеты Иран планирует использовать на видавших виды истребителях F-14 Tomcat, которые продолжают эксплуатироваться в ВВС Исламской Республики. В 2017 году на телевидении Ирана было продемонстрировано испытание модернизированной версии ракеты "Факур-90".Между тем, в США предостерегли Иран от "угроз в адрес Штатов и всего демократического мира". "Угрозы для всего мира" США желают монополизировать?