Пистолет-пулемёт Н.С. Сергеева. Оружие для партизан



Один из сохранившихся пистолетов-пулеметов конструкции Н.С. Сергеева. Фото из книги "Партизанское оружие"



Неполная разборка оружия (этот образец не имел приклада). Фото из книги "Партизанское оружие"



Дульный тормоз-компенсатор. Над ним находится подвижное основание мушки. Фото Battlefield.ru



Ствольная коробка и затвор. Фото из книги "Партизанское оружие"



Задняя часть ствольной коробки и прицел. Фото Battlefield.ru



Пистолет-пулемет Сергеева в Минском музее Великой Отечественной войны. Фото Warspot.ru



Экспонат Центрального музея вооруженных сил в Москве. Фото Warspot.ru

По материалам:

https://warspot.ru/

http://battlefield.ru/

http://russian7.ru/

http://modernfirearms.net/

https://nornegest.livejournal.com/

Скоринко Г.В. Лопарев С.А. Партизанское оружие: каталог коллекции. Мн.: ИД «Звязда», 2014.

Партизанские отряды на оккупированных территориях не имели доступа к полноценному снабжению, что, среди прочего, сказывалось на составе их арсеналов. На вооружении соединения могли состоять как советские, так и трофейные немецкие или иные зарубежные образцы. Кроме того, мастера некоторых отрядов и формирований разрабатывали и изготавливали оружие собственной конструкции. Интереснейшим примером такой изобретательности является пистолет-пулемет скрытого ношения, предложенный Н.С. Сергеевым.До самого конца оккупации на территории Минской области Белорусской ССР действовала партизанская бригада «Разгром», в состав которой вместе с прочими подразделениями входит отряд «Знамя». Руководителем оружейной мастерской этого отряда в 1943-44 годах был Николай Степанович Сергеев. В основном ему приходилось заниматься ремонтом и восстановлением имеющегося оружия, как советского, так и немецкого производства. Однако в определенный момент цели и задачи отряда привели к необходимости создания совершенно нового образца.По очевидным причинам, партизанам требовалось оружие, пригодное для скрытого ношения. При этом, несмотря на сокращенные габариты и отсутствие демаскирующих при переноске факторов, оно должно было показывать достаточно высокие боевые характеристики. Ни один из имеющихся у отряда «Знамя» образцов не соответствовал таким требованиям, и старший оружейный мастер принял меры.Вместо адаптации существующих образцов Н.С. Сергеев решил изготовить совершенно новый пистолет-пулемет, изначально соответствующий особым требованиям. Так можно было довести габариты до приемлемых значений и получить желаемые боевые качества. При этом конструктор-энтузиаст столкнулся с характерной для партизан проблемой. Ему приходилось рассчитывать только на собственную мастерскую и на весьма ограниченные ресурсы. В связи с этим оружие должно было отличаться крайней простотой, а также использовать некоторые готовые комплектующие.Следует отметить, что партизан Сергеев не был новичком в деле разработки стрелкового оружия. В начале весны 1943 года в мастерской отряда «Знамя» состоялся своеобразный конкурс. Шестеро мастеров придумали и изготовили свои собственные опытные образцы нового пистолета-пулемета (по другим данным, они в кустарных условиях собирали ППШ). Наиболее удачным по результатам сравнения признали изделие Н.С. Сергеева. После этого он был назначен начальником мастерской.После завершения работ над новым оружие для скрытой переноски арсенал «Знамени» пополнился несколькими новыми изделиями нового типа. Интересен тот факт, что все «серийные» пистолеты-пулеметы Сергеева строились с учетом пожеланий конкретных бойцов, которым предстояло использовать это оружие. Вследствие этого изделия, имея ряд общих черт, могли заметно отличаться друг от друга.С точки зрения конструкции пистолет-пулемет Сергеева походил на изделие ППШ-41. Главными и самыми крупными его деталями являлись кожух ствола, объединенный с крышкой ствольной коробки, и сама коробка. При этом особые задачи проекта привели к использованию фурнитуры сокращенных габаритов и, в некоторых случаях, складного приклада. Кроме того, была предложена оригинальная система взведения затвора, позволявшая дополнительно уменьшить габариты оружия.Кожух ствола представлял собой простую трубку с набором продольных овальных отверстий. Передняя его часть отличалась немного большими размерами и за счет наклонных прорезей выполняла функции дульного тормоза-компенсатора. Точная конфигурация перфорации для подвода воздуха к стволу зависела от пожеланий эксплуатанта. Один пистолет-пулемет мог иметь несколько рядов сравнительно коротких прорезей, тогда как другой получал овальные отверстия почти по всей длине кожуха. Задняя часть кожуха плавно переходила в крышку ствольной коробки, имевшую полукруглую форму.Собственно ствольная коробка тоже была кованой и отличалась особыми обводами. В передней ее части, непосредственно перед окном для магазина, имелся скругленный выступ. За ним основная деталь коробки имела прямоугольное сечение. Для размещения спускового механизма пришлось использовать дополнительный цилиндрический кожух, подвешенный под ствольной коробкой. К нему крепились рукоятка и защитная скоба спускового крючка.Ствольная коробка, ее крышка и кожух ствола прямо в партизанской мастерской выковывались из листового железа. На кожух спускового механизма шла латунь от артиллерийских гильз. Для защиты от внешних воздействий основные детали оружия оксидировались. Этот процесс осуществлялся в кустарных условиях с использованием огня, репчатого лука и березового дегтя.По очевидным причинам, конструктор-партизан не мог самостоятельно изготавливать стволы. В связи с этим в дело пошли готовые стволы, снимавшиеся с вышедших из строя пистолетов-пулеметов ППШ. Последний комплектовался нарезным стволом калибра 7,62 мм длиной 269 мм. По всей видимости, Н.С. Сергеев никак не дорабатывал готовые стволы, а правильность их установки обеспечивалась конструкцией нового оружия.Оружие получило простейшую автоматику на основе свободного затвора. Внутри ствольной коробки помещался массивный затвор, сзади прижатый возвратно-боевой пружиной. Точные сведения о конструкции затвора отсутствуют, но прочие сведения об этом проекте позволяют предполагать, что она, как минимум, основывалась на идеях ППШ. Кроме того, нельзя исключать, что оружейник-партизан снимал с поломанных пистолетов-пулеметов Шпагина не только стволы, но и затворы. Возвратно-боевая пружина изготовлялась прямо в партизанской мастерской. Сырьем для нее стала проволока, извлеченная из трофейного немецкого аэростата-радиозонда.При этом готовый затвор – если и использовался – претерпел некоторые изменения. Пистолет-пулемет ППШ, равно как и другие образцы подобного вооружения своей эпохи, имел крупную рукоятку взведения затвора, увеличивавшую поперечный габарит. Эта особенность оружия затрудняла скрытую переноску, и потому Н.С. Сергеев придумал новую систему подготовки оружия к стрельбе.Функции рукоятки взведения теперь выполняло основание мушки, получившее соответствующую форму. Снизу к нему крепилась продольная тяга-планка, соединявшаяся с затвором. Для взведения оружия следовало потянуть основанием мушки назад и сдвинуть нижнюю планку. Та, в свою очередь, входила в зацепление с затвором и отводила его назад. В крайнем заднем положении затвор блокировался спусковым механизмом. Вернув мушку в исходное положение, можно было наводить оружие и открывать огонь. При стрельбе основание мушки не перемещалось, хотя и могло вибрировать из-за отсутствия жесткого крепления.Стрельба велась с открытого затвора, и потому пистолет-пулемет Сергеева имел достаточно простой спусковой механизм. В базовой конфигурации оружие могло стрелять только очередями. Однако в дальнейшем, по желанию новых эксплуатантов из партизанского отряда, появилась вторая модификация спускового механизма, обеспечивавшая стрельбу в двух режимах. В обоих случаях речь шла о простейшей механике, в составе которой присутствовало качающееся шептало для захвата затвора в заднем положении.Следует отметить, что версию спускового механизма легко определить по очевидным внешним признакам. Ранний его вариант, не имевший возможности одиночного огня, был оснащен только одним спусковым крючком. Последний располагался в задней части защитной скобы, непосредственно перед рукояткой. Более новый механизм использовал уже два крючка. Один оставался на прежнем месте, а второй был вынесен перед ним. Введение второго крючка позволило отказаться от сравнительно сложных механизмов, а также от отдельного переводчика огня.Оружие должно было использовать собственные отъемные коробчатые магазины, так же разработанные Н.С. Сергеевым. Магазин помещался в проем в передней части ствольной коробки и фиксировался на своем месте защелкой особой конструкции. Магазины двух типов вмещали 20 или 25 патронов типа 7,62х25 мм ТТ.Пистолет-пулемет получил простейшие прицельные приспособления, позволявшие вести огонь на всех рабочих дальностях. На задней части крышки ствольной коробки поместили нерегулируемый целик. В передней части кожуха ствола имелась мушка на подвижном основании. Оружие предназначалось для стрельбы на дальностях не более 100-150 м, и подобные прицельные приспособления вполне соответствовали таким задачам.Обязательным элементом фурнитуры пистолета-пулемета, присутствовавшим на всех выпущенных образцах, являлась рукоятка управления огнем пистолетного типа. Под кожухом спускового механизма имелась металлическая рамка, на которой помещались деревянные накладки. Накладки всех известных пистолетов-пулеметов Сергеева имеют несложную гравировку в виде звезды.Часть выпущенных пистолетов-пулеметов Сергеева получила складной приклад. На задней стенке ствольной коробки имелась опора шарнира, на которой устанавливалась поворотная конструкция от трофейного изделия MP-38/40. Приклад складывался поворотом вверх вперед и помещался на оружие сверху. Иные образцы не имели такого оснащения.По известным данным, конструктору-партизану удалось успешно решить проблему сокращения габаритов. При сложенном прикладе (либо при его отсутствии) длина пистолета-пулемета незначительно превышала 450 мм. В боевом положении с разложенным прикладом изделие по своим габаритам было похоже на серийные образцы промышленного производства и имело длину до 670-700 мм. С точки зрения массы оно так же было на уровне существующих систем. Автоматика обеспечивала стрельбу одиночными или очередями с надежным поражением живой силы на дистанциях порядка 100 м.Первый образец пистолета-пулемета Н.С. Сергеева появился в конце весны 1943 года. Оружие было одобрено командованием партизанского отряда и «принято на вооружение». Кроме того, было запущено малосерийное кустарное производство. По некоторым данным, позже один из образцов нового оружия удалось переправить в Москву и показать специалистам Наркомата обороны.Н.С. Сергеев и его коллеги продолжали сборку оригинальных пистолетов-пулеметов вплоть до окончания партизанской войны в белорусских лесах. Впрочем, ограниченный запас времени не позволил изготовить большое количество оружия. Параллельно с собственным пистолетом-пулеметом специалисты были вынуждены делать другие образцы, а также обслуживать уже собранное оружие. Как следствие, до прихода Красной Армии оружейная мастерская отряда «Знамя» смогла собрать лишь пять пистолетов-пулеметов Сергеева (возможно, включая первый опытный).Все собранные партизанские пистолеты-пулеметы заметным образом отличались друг от друга. Различия, прежде всего, заключались в наличии или отсутствии приклада, а также в конструкции спускового механизма. Эти отличия были обусловлены пожеланиями будущих эксплуатантов оружия и соответствовали особенностям их работы. Кроме того, несколько образцов получили металлические таблички с дарственными надписями. Насколько известно, все построенные пистолеты-пулеметы активно использовались партизанским отрядом в разных операциях.В июле 1944 года Красная Армия при содействии белорусских партизан освободила от оккупантов Минск и Минскую область. В связи с этим боевая работа отряда «Знамя», в котором состоял Н.С. Сергеев, прекратилась. Бойцы стали записываться в армию или возвращаться домой, отстраивать разрушенные города и села. Пистолеты-пулеметы кустарного производства остались без работы.Насколько известно, из пяти или шести собранных пистолетов-пулеметов Сергеева до нашего времени дожило не менее трех. Один из них теперь является экспонатом Минского музея Великой Отечественной войны, еще один хранится в московском Центральном музее вооруженных сил. Оба этих изделия оснащены прикладами и двухрежимными спусковыми механизмами. Также известно о существовании, как минимум, одного изделия без приклада и с «автоматическим» спусковым механизмом. Судьба остальных пистолетов-пулеметов достоверно неизвестна.Оставшись на оккупированных территориях, партизаны не могли рассчитывать на своевременное и полноценное снабжение различными ресурсами и оружием. Им приходилось использовать имеющееся вооружение, отбивать у врага трофеи или делать нужные образцы самостоятельно. Следует отметить, что Николай Степанович Сергеев из отряда «Знамя» бригады «Разгром» не был единственным конструктором-энтузиастом. В истории отечественного стрелкового оружия сохранились еще несколько любопытных образцов, созданных партизанскими мастерскими. Каждый из них наглядно показывает стремление людей к борьбе с врагом и желание любыми средствами приближать победу.