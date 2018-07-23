Оно (письмо) касалось консультаций по восстановлению конституционного порядка на Украине на основании Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами (ст. 7 этого договора).

Виктор Янукович действовал в полном соответствии с международным правом и украинским законодательством.

Британская адвокатская школа нанесла удар по больному месту майданных властей Украины. Вопрос касается постоянных заявлений Киева о том, что Виктор Янукович просил у Владимира Путина о введении российских войск. Тщательно изучив небезызвестный текст от 1 марта 2014 года, доктор международного права Оксфордского университета Британии Морис Мендельсон представил свои выводы по обсуждаемому на Украине вопросу.По словам британского адвоката, письмо Януковича не было приглашением для введения ВС РФ на территорию Украины.Юрист Мендельсон, который имеет статус королевского адвоката Её величества:Отмечено, что этот договор на тот момент являлся важнейшим в двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, был ратифицирован обоими государствами, а потому письмо Януковича носило абсолютно легитимный характер.Мендельсон:Это заявление прокомментировал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк. По его словам, ещё один ведущий эксперт в области международного права фактически опровергает доводы нынешнего Киева о том, что Янукович совершил акт государственной измены, попросив президента России о вводе войск на Украину.Ранее доводы Киева опровергли американский юрист из Нью-йоркского университета Эндрю(Андрей) Даниленко и ряд других международных экспертов.После этого майданная среда зашлась в истерике относительно заявлений упомянутого Мориса Мендельсона. Занесут в списки экстремистского "Миротворца" (*заблокирован в РФ)?