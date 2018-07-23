21:20 23 июля
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Британский королевский адвокат: Янукович не просил Путина о вводе ВС РФ на Украину

Британская адвокатская школа нанесла удар по больному месту майданных властей Украины. Вопрос касается постоянных заявлений Киева о том, что Виктор Янукович просил у Владимира Путина о введении российских войск. Тщательно изучив небезызвестный текст от 1 марта 2014 года, доктор международного права Оксфордского университета Британии Морис Мендельсон представил свои выводы по обсуждаемому на Украине вопросу.

По словам британского адвоката, письмо Януковича не было приглашением для введения ВС РФ на территорию Украины.

Юрист Мендельсон, который имеет статус королевского адвоката Её величества:
Оно (письмо) касалось консультаций по восстановлению конституционного порядка на Украине на основании Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами (ст. 7 этого договора).



Отмечено, что этот договор на тот момент являлся важнейшим в двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, был ратифицирован обоими государствами, а потому письмо Януковича носило абсолютно легитимный характер.

Мендельсон:
Виктор Янукович действовал в полном соответствии с международным правом и украинским законодательством.




Это заявление прокомментировал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк. По его словам, ещё один ведущий эксперт в области международного права фактически опровергает доводы нынешнего Киева о том, что Янукович совершил акт государственной измены, попросив президента России о вводе войск на Украину.

Ранее доводы Киева опровергли американский юрист из Нью-йоркского университета Эндрю(Андрей) Даниленко и ряд других международных экспертов.

После этого майданная среда зашлась в истерике относительно заявлений упомянутого Мориса Мендельсона. Занесут в списки экстремистского "Миротворца" (*заблокирован в РФ)?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, Aver Lex
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Комментарии 20

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  1. Чёрный Сегодня, 19:29
    Британский королевский адвокат: Янукович не просил Путина о вводе ВС РФ на Украину
    Адвокат нанюхался новичка wassat....и откуда он это взял? Что то мне кажется майданные герои начали в собственном дерьме мух искать и перекладывать их своим побратимам по разуму
    Чёрный
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:34
      Цитата: Чёрный
      Адвокат нанюхался новичка

      НЕ, пригрозили, что ручку намажут... А как еще эту "велечезну зраду" объяснить
      svp67
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 19:53
        "Они" сейчас могут говорить уже все что угодно, т.к. ситуацию уже не изменить и тем более не вернуть. Это как Тони Блэр заявил, что вторжение в Ирак было ошибкой, как Колин Пауэлл признался что в пробирке ничего не было - толку ни какого Ирак уничтожен и никто ответственности не понесет. Так и здесь, признают, не признают все в пустую, просто имитация "демократии"...
        maxim947
    2. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 19:35
      Нынче это тренд походу- тролить дуркаину:)
      Диванный эксперт
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:39
        Мендельсон:
        Виктор Янукович действовал в полном соответствии с международным правом и украинским законодательством
        wassat
        андрей юрьевич
        1. demo (Ван) Сегодня, 19:48
          В одном из ЗАКСов:
          "А сейчас пойдет Мендельсон!
          Стой, ты куда пошел?
          Это Мендельсон!
          Сейчас пойдет Мендельсон, в записи пойдет".
          demo
      2. Чёрный Сегодня, 19:49
        Цитата: Диванный эксперт
        Нынче это тренд походу- тролить дуркаину:)

        Да просто они всех уже достали.Сросшийся с кастрюлей мозг думать разучился. Может издавать только звон: халява, дайте, обязаны. Даже весьмирснами устал это слушать laughing
        Чёрный
  2. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:35
    Даже в английском мешке шило не утаишь.
    Rusland
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:36
    Что носится с этим сопливым?Отдать его в Донбасс-пусть там его и судят..
    210окв
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 19:41
    Ещё одна зрада yes . Теперь из серии удар в дупу sad . stop Пардон! Удар с тыла. feel
    злой партизан
  5. пищак Сегодня, 19:46
    Да Януковичу, как убеждённому стороннику "безальтернативной евроинтеграции" и НАТО, как самому последовательному бандеровцу среди всех украинских презов, такая просьба и в кошмарном сне не могла присниться! имхо.
    Янек скорее бы Барака Мухамедовича Обаму попросил о вводе натовских войск, чем Владимира Владимировича Путина о вводе российских!
    Это напраслину на него возводят его же коллеги по многолетней "розбудове незалежности", наверно завидуют его обеспеченному тихому счастью в спокойной российской глубинке, тому, что он так удачно спрыгнул с несущегося под откос, раздербаненного их общими усилиями, "потяга"?!
    Ведь даже сам пан "майданный президент" подал запрос в Конституционный Суд, так как засомневался в этой его мнимой "зраде" и легитимности отстранения ВФЯ от президентства( видимо и себе готовит тихий липецкий "запасной аэродромчик"?!)!
    пищак
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:53
    Жестокое колесо гонотьбы вращается и не щадит своих "шестерёнок".
    DEZINTO
  7. Mamont Сегодня, 19:59
    И слава богу ,что Путин не ввел войска...Крым нам был достаточно ! А Киев сам скоро попросится в Россию и еще подумаем нужен он нам или как ..Пусть ополченцы с Донбасса с ним разбираются и отлавливают бандеровцев и прочих прохиндеев им это нужнея и Россия поможет конечно ..А Яныка возможно тоже судить будут .
    Разбор полетов будет долгим и скорея всего не на одно поколение !
    Mamont
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:16
    Я не понял, для чего вся кутерьма ?
    Даже если сейчас вдруг всплывут на пример снимки из космоса ,что это Украина сбила Боинг или доказательства что это был переворот,что измениться ? Зачем это расследование и эти доказательства ,они уже ничего не решают!
    APASUS
  9. rruvim (Роман) Сегодня, 20:26
    Меньдельсон. Тот ещё адвокат...
    rruvim
  10. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 20:45
    Це зрада , али перемога ?
    Коловрат Рус
  11. Seld (Анатоль) Сегодня, 20:58
    дело не мое, нооооооо кто-нибудь вчитался в текст на английском? там- ахинея!!!! только первый параграф имеет упоминание о януковиче... а дальше - обычное резюме для приема на работу.
    вы чо????? журналюги? берега попутали?
    Seld
    1. Егоза (Елена) Сегодня, 21:09
      Цитата: Seld
      а дальше - обычное резюме для приема на работу.

      Не совсем верно. Там стоит стр.1 (а что на других страницах?) Ну и человек подтверждает свою квалификацию, т.е. Он сделал заявление и он имеет право так заявлять, ибо видный специалист.
      Егоза
  12. KCA Сегодня, 21:14
    Эта, а я запамятовал, а Милошевич просил нату бомбить Югославию и войска вводить? Сам просил, или через кого? Товарищ адвокат, помогите мне вспомнить
    KCA
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 21:20
      Милошевич звонил своему адвокату Робинсону, но он не ответил, и Слободан умер от сердечного приступа. Вот и всё!
      rruvim
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