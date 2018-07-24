История предателя

310 лет назад, 25 июля 1708 года, по приказу гетмана Мазепы казнен генеральный писарь и генеральный судья Войска Запорожского Василий Кочубей. Его казнили по обвинению в ложном доносе на гетмана Мазепу в стремлении к измене.Узнав о тайных переговорах Мазепы со шведским королем Карлом XII и польским королем Лещинским, целью которых было отделение Малороссии от России и подчинение ее власти Швеции и Польши, Кочубей несколько раз предупреждал царя Петра I о готовившейся измене. Однако русский царь, полностью доверяя Мазепе, счёл сведения об его измене клеветой и выдал гетману бежавших в Россию Кочубея и его единомышленника полковника Искру. Их жестоко пытали и казнили в селе Борщаговка, где стоял лагерь Мазепы.Иван Мазепа был из породы людей, для которых нет ничего святого. Подозрительный и скрытный, надменный и алчный, мстительный и жестокий, и одновременно покорный и трусливый. В случае необходимости он скрывал свою истинную сущность под маской послушности, ловко плел интриги, внешне оставаясь покорным и верным слугой государя. На пути к власти не брезговал ничем и шагал по трупам противников. И всё ради власти и богатства.В результате царь Пётр Алексеевич, который довольно хорошо разбирался в людях, не разглядел при себе предателя. Он до самого явного предательства видел в Мазепе верного слугу. Мазепа же создал искусную иллюзию преданности и готовности до конца следовать царской воле. Кроме того, царю нравились изысканные манеры, образованность гетмана. Он ценил образованных и верных людей. А поступавшие Петру на Мазепу многочисленные доносы только укрепляли веру царя в преданность гетмана. По мнению царя, писали доносы не друзья, а враги России, которые стремились уничтожить одного из самых верных слуг престола.Мазепа был умелым политиком-интриганом. Покинув Речь Посполитую, Мазепа втёрся в доверие двум сановникам, которые оказали огромное влияние на его блестящее будущее: к гетману Самойловичу и фавориту и главе правительства царевны Софьи князю Василию Голицыну. Благодаря покровительству гетмана он быстро продвинулся про служебной лестнице и наконец стал генеральным есаулом. Мазепа отблагодарил Самойловича тем, что завел на него интригу, сумел добиться отнятия у него гетманской булавы и ссылки в Сибирь. Сам он при помощи Голицына (за большую взятку) занял место гетмана.Став гетманом, Мазепа обрушился на родственников Самойловича, его друзей, а также тех, кого считал возможными конкурентами. Происками Мазепы возвели на эшафот любимого казаками сына Самойловича Григория. Среди его жертв оказались и бывшие сообщники, с помощью которых он сбросил Самойловича. Интересно, что расправляясь с недругами и бывшими союзниками, Мазепа проявил исключительную способность к лицемерию и двурушничеству: внешне он проявлял лояльность и дружелюбие, мог наградить, и в это же время втайне писал доносы, очернял, обвинял в предательстве (связях с Крымским ханством). То есть наносил удары не открыто, а исподтишка, подло, обвинения исходили как бы не от него. Гетман Мазепа сразу показал свою гибкость и способность менять ориентацию. Так, в 1689 году он прибыл в Москву с огромной свитой и стал свидетелем борьбы сторонников Софьи и Петра. Покровитель Мазепы – Голицын, пал и завершил жизнь в ссылке. Казалось, что и Мазепа потеряет свой пост. Но гетман удержал булаву ценой предательства бывшего патрона. Чтобы угодить Петру, он очернил князя.Во время своего правления Мазепа отметился также страстью к наживе и вызвал недовольство простых людей не только своей гнилой натурой, но и жадностью. В результаты всего годы его гетманства были полны доносами на него. Так, у же в первый год его гетманства ездивший в Малороссию Ф. Шакловитый доносил царевне Софье, что Мазепа не пользуется доверием и любовью народа и многие считают, что он душой и телом предан Польше и ведёт с ней тайную переписку. Далее схожие доносы постоянно поступали в Москву: Мазепа – поляк и тайно служит своей родине, имеет тайное сношения с королем с целью вернуть Западную Русь под власть Речи Посполитой. Мазепе всякий раз удавалось оправдаться, и жестоко отомстить доносчикам. Все, кто выступал против гетмана, кончали на эшафоте. При этом он всякий раз надевал маску добродетельного человека, страдающего по поводу пролитой крови. Мол, гетман был готов оказать милосердие, если бы не позиция правительства.При этом Мазепа расположил к себе молодого царя Петра не только своей образованностью и угодливостью, но и талантом управленца. Гетман лично участвовал в отражении набегов крымских татар, совершал рейды против них и его казаки отличились во время второго Азовского похода, когда турецкая крепость пала. В результате он втёрся в личное доверие к царю. Вера Петра в преданность Мазепы была тверда до самого последнего момента. В знак полного доверия к гетману царь отправлял на расправу к нему в Бутурлин всех, кто смел писать на него доносы. Мазепа был вторым после Фёдора Головина лицом, которому русский царь в 1700 году в знак признания заслуг перед престолом пожаловал недавно учрежденный орден Андрея Первозванного.«Великий гетман казаков Иоганн Мазеппа». Западноевропейская гравюра начала XVIII векаВ ходе Северной войны ничего не изменилось. Доносы на Мазепу текли в Посольский приказ нескончаемым потоком. Однако царь до самого открытого предательства верил гетману и его клятвенным обещаниям: «На вечную верностью мою и радетельную услугу… твердо и непоколебимо в том пребывати и стояти буду не точию до излияния крови, но и до положения главы моей, которую за превысокое ваше монаршеское достоинство отнюдь щадити не буду».Когда Мазепа встал на путь предательства неизвестно. В 1708 году Станислав Лещинский написал в Версаль: «Я работаю с Мазепой уже пять лет. Ныне шведский король сможет продиктовать мир своему врагу. Всеобщий мир на севере уже не за горами». Сподвижник гетмана по измене – Филипп Орлик связывал изменнические помыслы гетмана со знакомством его в 1705 году с княгиней Дольской. Старый развратник повёлся на красавицы и попал в «медовую ловушку». Орлик, засвидетельствовавший этот факт, отметил: «… прелестница сумела его обезумить».Также стоит отметить практичность гетмана. Он всегда служил сильному, что давало ему власть и богатство и превыше всего ставил личное благополучие. «Работа» поляков с Мазепой была облегчена политической ситуацией. Взвешивая шансы на победу в 1705 – 1706 гг. Швеции и России, Мазепа отдавал предпочтение шведскому королю. Положение Петра и русской армии было тяжелым. Шведский король Карл XII стал хозяином Речи Посполитой, вынудил Августа отречься от престола в пользу Станислава Лещинского и Польша стала его союзником против России, шведы вторглись в Саксонию. Зимой 1706 года русская армия оказалась в ловушке в Гродно и едва смогла уйти. Очевидно, что войну выигрывал шведский король и необходимо ориентироваться на него, чтобы сохранить и даже преумножить власть и богатство. Кроме того, сам Пётр в это время безуспешно пытался заключить мир с Швецией, что Мазепа расценивал как слабость России. А поляки обещали ему, что все его желания будут удовлетворены, как только он перейдёт в стан шведского короля, который планировал масштабное вторжение в Россию.Самым опасным для гетмана стало дело генерального судьи Василия Леонтьевича Кочубея и полковника Полтавского казацкого полка Ивана Ивановича Искры. В прошлом Мазепа и Кочубей были друзьями и даже породнились: Кочубей выдал свою дочь Анну за племянника гетмана Обидовского. Испортились эти отношения 1704 году, когда Мазепе, оставшемуся вдовцом после смерти жены, приглянулась красавица-дочь Кочубея – Матрена (Мотря). Пожилой гетман стал свататься, но родители отказали, так как Мазепа был крестным отцом Матрены. Однако старый греховодник соблазнил девушку, она ответила ему взаимностью. Родители соблазненной дочери были крайне обижены.Случай с Матреной оттолкнул Кочубея от гетмана. Но, видимо, дело не только в личной обиде. Кочубей был против того, чтобы Малороссия снова оказалась под властью Польши. И его донос был опасен для Мазепы, так как раньше изветы на гетмана подавали лица, которые не занимали высоких постов и не имели доступа к серьёзной информации. В 1707 году Кочубей передал в Москву донос на словах через монаха Никанора: «… Мазепа хочет великому государю изменить и отложиться к ляхам и Московскому государству учинить пакость великую , пленить Украину, государевы городы». Кочубею в это раз повезло – Никанор оказался честным человеком. Другой мог донести Мазепе и получить награду. Да и опасно это было – доносчиков жестко допрашивали, могли пытать, вздернуть на дыбу, жечь огнем и т. д. Но монах прибыл в Москву и отправился в Монастырский приказ, где его допросили. Оттуда его препроводили в Преображенский приказ (тогдашняя служба безопасности), где допросили более обстоятельно. Этот донос не имел для Мазепы никаких последствий.Между тем Кочубей поделился тайной ещё с тремя людьми: полтавским полковником Иваном Искрой, сотником Петром Кованькой и их духовником священником Иваном Святайло. По совету священника Кочубей отправил с известием нового человека – Петра Яценко. Он вручил донос царевичу Алексею, а тот передал его царю. Кочубей использовал ещё один канал, чтобы довести до высшей власти сведения о предательстве гетмана. Через Искру он убедил ахтырского полковника Фёдора Осипова сообщить о предательстве Мазепы. Осипов донес киевскому губернатору Д. Голицыну, а тот переправил сообщение в ставку к царю. Петр Алексеевич поручил Головкину и Шафирову расследовать дело.Мазепу обвиняли в тяжелейших преступлениях: 1) в стремлении отдаться под власть Лещинского, связь с поляками гетман держал через иезуита Заленского; 2) в подготовке покушения на царя, во время предполагаемого приезда Петра в Батурин Мазепа будто бы планировал посадить в засаду сердюков, которые должны были убить государя; 3) Мазепа стремился вызвать мятеж запорожцев распространяя слухи среди них, что якобы царь планирует истребить их. Гетман подсказывали им и путь спасения: «… может, будет нам и под ляхами добре и лучше теперешнего поведения».Василий Леонтьевич КочубейПродолжение следует…