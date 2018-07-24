08:54 24 июля

Бумаги скинули, пора наступать!

Как ни странно это прозвучит, мы все-таки дождались того светлого дня, когда Россия почти перестала хранить свои сбережения в американских treasuries. По данным американского казначейства, на данный момент Центральный банк России держит в этих ценных бумагах менее 15 миллиардов долларов США, что является «антирекордом» с 2007 года.

Пик распродаж пришелся на апрель-май текущего года, когда объемы наших вложений в американский госдолг снизились в общей сложности в 6,5 раза. И это, между прочим, своеобразный «мировой рекорд» — до этого ни одна страна такими темпами распродаж американских активов похвастаться не могла.




Видимых экономических причин для такого поведения российского ЦБ не наблюдается: доллар достаточно прочно стоит на ногах и даже немного укрепляется. А значит, причины могут лежать либо в политической, либо во внутриэкономической ситуации, складывающейся в России.

Прежде всего давайте успокоимся и перестанем думать, что правительство РФ резко поумнело и нашло способ заставить эти деньги работать внутри и на благо России. Увы, как оказалось, выведенные средства до Москвы почти не добрались: 47 миллиардов долларов размещены на депозитах в иностранных банках, 25,2 миллиарда находятся на счетах иностранных ЦБ, в МВФ и Банке международных расчетов, а значительная часть оставшихся денег переведена в активы и обязательства других (не США) государств.

Получается, что действия ЦБ РФ явно продиктованы не экономическими мотивами. О внезапном прозрении речь, вероятно, тоже не идет. А значит, остается одно – политика.

Многие эксперты связывают решительные шаги Москвы с риском ареста наших активов. И, как показывает практика, полностью исключать этого варианта нельзя: сравнительно недавно случился арест средств национального суверенного фонда Республики Казахстан, причем даже не по политическим мотивам, а в результате коммерческого спора между правительством Казахстана и каким-то молдавским предпринимателем. И под арест попало 22 миллиарда долларов, что, с учетом пропорционального размера экономик, даже больше, чем имевшееся у России количество treasuries.

Спорить с такими оценками, вероятно, бессмысленно: ведь действительно могут заморозить, и никакой наш самогипноз в духе «они же подорвут доверие к своей финансовой системе» не поможет. Но есть один немаловажный нюанс – заморозить ведь можно и активы в иностранных банках.

Прецедент такой заморозки тоже есть – Иран. В свое время, с подачи американцев в иностранных банках было заморожено, по разным оценкам, от 100 до 130 миллиардов долларов, принадлежавших Ирану. Причем значительная часть этих средств находится в банках Китая, и, несмотря на крепнущие связи двух государств, вытащить их оттуда у Тегерана пока не получается.

Связано это с тем, что арест средств производился в результате санкций, объявленных ООН. И даже Китай до сих пор не в силах отменить эти ограничения, не подвергая уже свою финансовую систему риску наложения каких-то односторонних санкций со стороны США и их сателлитов.

Возможно, Кремль более спокойно смотрит на такую перспективу, поскольку обладает правом «вето» в Совете Безопасности ООН, и никаких резолюций, направленных против собственных интересов, он просто не допустит.

И все-таки это тревожно: американцы могут выкрутить руки почти всем, кроме Китая, да и Пекин находится под таким давлением, что точно предсказать его ответ на американские угрозы почти невозможно.

Также мы можем предположить, что стремительный выход РФ из американских активов является подготовкой Москвы к каким-то политическим шагам, которые наверняка пойдут вразрез с американскими интересами. То есть это работа на опережение, призванная минимизировать по возможности для России последствия от каких-то резких политических (или даже военных) шагов Кремля.

Наиболее очевидными тут кажутся два направления: Донбасс и Сирия.

Действия Москвы на украинском направлении прогнозировать довольно сложно – слишком уж болезненный это узел. Но можно предположить, что вброс про референдум в Донбассе был сделан неспроста, и, если на этот счет не удастся договориться с «партнерами», Москва может пойти на определенные самостоятельные шаги.

В Сирии же очень остро стоит вопрос восстановления страны. И понятно, что заниматься этим без сирийской нефти будет довольно-таки затратно. В свою очередь, почти все нефтяные месторождения Сирии оказались под контролем проамериканских курдских формирований. И как-то так получается, что удар на северо-восток от Дамаска кажется сейчас почти неизбежным, дайте только юг зачистить как следует.

Может ли резкая эскалация ситуации на северо-востоке Сирии стать причиной для усиления антироссийских санкций? Да, безусловно: и причины веские, и повод для очередной истерики очень хороший. А раз так, то не будем сбрасывать со счетов и этот вариант.

Но не забываем и о том, что все это может быть большим блефом и частью дипломатической игры. Мы предупреждаем американцев, что в их колоде стало одним козырем меньше, а мы немного лучше готовы к продолжению партии. И не важно даже, с чего именно мы зайдем, главное, что в ведущемся военно-политическом покере у нас давно уже не пустая рука. И это на самом деле может повлиять на переговорные позиции США: когда войны не хочется, а одними разговорами и санкциями победы не одержать, поневоле приходится искать варианты мирного существования.

В пользу этой версии говорит и то, что недавно в сети появились ролики испытаний новейших российских вооружений. А это, как ни крути, тоже сигнал. Врежем, говорит Шойгу. И деньги украсть не позволим, застенчиво добавляет Набиуллина.

Совпадение? Дмитрий Киселев так не думает…
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 26

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  1. Stas157 (Стас) Сегодня, 05:25
    Статье поставил звездочку за здравую мысль, о том что Путин скинул трежерис, так как готов сделать следующий ход против партнеров. Но в любом случае, шаги эти будут слишком мелкие.
    По Украине, время давным давно ушло и поменять власть (Хунту - сами же назвали так, а потом признали!) на Украине не удастся. Проект Новороссия реанимировать - тоже. Максимум что можно сделать, это признать несчастные огрызки от Донецкой и Луганской области. Но тогда встает сразу другой вопрос, зачем мы не освободили(запретили это ополченцам) эти области полностью или хотя бы не отодвинули от Донецка буферную зону?? Раньше это связывали хитрым планом, вроде как чуть подождать надо было, дескать никто никого сливать не собирался, и Минские соглашения это ещё не конец...
    Что там будет в Сирии уже мало кому интересно. Интересно только одно, когда мы перестанем тратить на это деньги, которых по словам Медведева просто нету, даже на пенсионеров! Вся эта сирийская эпопея очень сильно затянулась, несмотря на заверения Путина, что это будет ограниченная компания по срокам. Это дорогая игрушка для нашей ослабленной экономики. Никто до сих пор толком не знает, за что же там Путин воюет на дальних подступах! Но многие догадываються, что это чисто бизнес интересы нашей элиты. Платить же российскому народу за это приходится слишком дорого, кроме повышения цен на бензин и НДС, даже повышением пенсионного возраста.
    Stas157
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 05:33
      Цитата: Stas157
      Stas157

      Stas157, Вам - как всегда - за агитацию - пять (даже восемь), а вот за мысли, увы... ладно, три с минусом request
      Голован Джек
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 05:37
        Цитата: Голован Джек
        , Вам - как всегда - за агитацию - пять :

        А за что я агитировал?
        Stas157
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 05:48
          Цитата: Stas157
          А за что я агитировал?

          belay
          Вы что, сами не поняли?
          1. На Украине, по-Вашему, "все не так", как надо. Вам повоевать хоцца.
          Было уже, года так 3 тому request
          2. Сирия - провальный проект и нужен только Газпрому lol
          3. Ну, и "на конфетку" -
          Цитата: Stas157
          Платить же российскому народу за это приходится слишком дорого, кроме повышения цен на бензин и НДС, даже повышением пенсионного возраста

          Стандартный набор агитатора-горлана, не? wink
          Голован Джек
          1. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:03
            Цитата: Голован Джек
            Вы что, сами не поняли?

            Это вы сами не поняли. Агитация это призывать к чему либо, побуждать к политическим действиям. Я же никого никуда не призывал, а составил только оценку.
            Цитата: Голован Джек
            Вам повоевать хоцца.

            Вы читали мой комментарий или от себя выдумываете. Приведу еще раз:
            Цитата: Stas157
            По Украине, время давным давно ушло и поменять власть ... на Украине не удастся.
            Где там про призыв воевать?
            Цитата: Голован Джек
            Стандартный набор агитатора-горлана, не?

            Здесь вы обобщаете вместо конкретики. Эту фразу можно применить к чему угодно, даже к вам!
            Stas157
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:41
              Цитата: Stas157
              Агитация это призывать к чему либо, побуждать к политическим действиям

              Это, извините, галимые отмазки. Если человеку по сто раз на день повторять, что он - супермен, а прочие - ундерменши, он в конце концов в это поверит.
              И это - тоже агитация, проверено, работает.
              Вы ровно этим на сайте и занимаетесь. "Повторяете", в смысле.
              Цитата: Stas157
              Вы читали мой комментарий или от себя выдумываете

              Да читал я Ваш "плач Ярославны". Подтекст так и прет - "Путин слил, а можно было бы"...
              Сто раз Вам и иже с Вами поясняли: низзя. Ни "было", ни "есть".
              Про Минск Вы как-то скромно умолчали на этот раз... и почему бы это? wink
              Цитата: Stas157
              Здесь вы обобщаете вместо конкретики

              Конкретика комментарием выше, как по мне - так все вроде понятно.
              В продолжении диалога я лично смысла не вижу, Вы понятны, и давно понятны yes
              Голован Джек
              1. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:48
                Цитата: Голован Джек
                В продолжении диалога я лично смысла не вижу, Вы понятны, и давно понятны

                Диалога? Вы себе льстите! С вами разве бывают диалоги, как обсуждения по теме? Переход на личности и негативная оценка(а часто просто обзывательство) форумчанина - это все, на что вы способны.
                Stas157
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:54
                  Цитата: Stas157
                  это все, на что вы способны

                  Стас, "все" - плохое слово, опасное. Применяя его, легко ошибитсо laughing
                  На ВО достаточно людей, с которыми я поддерживаю добрые и уважительные отношения.
                  Вы, по ряду причин, к ним не относитесь.
                  DIXI hi
                  Голован Джек
                  1. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:52
                    Цитата: Голован Джек
                    На ВО достаточно людей, с которыми я поддерживаю добрые и уважительные отношения.

                    Вежливый не тот, кто не грубит, тому с кем совпадают взгляды. А, тот, кто не хамит, когда точки зрения разные.
                    Цитата: Голован Джек
                    Вы, по ряду причин, к ним не относитесь.

                    Спасибо, что объявили об этом! Что и требовалось доказать, у вас ни одного комментария нет, за редким исключением, где бы вы не выказали свою нетерпимость.
                    Stas157
                    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:55
                      Цитата: Stas157
                      Stas157

                      Вы, как обычно, недопоняли:
                      Цитата: Голован Джек
                      На ВО достаточно людей, с которыми я поддерживаю добрые и уважительные отношения.
                      Вы, по ряду причин, к ним не относитесь

                      Ключевая фраза выделена красненьким.
                      Разжевывать, извините, некогда - работа зовет.
                      До новых встреч stop
                      Голован Джек
                      1. spektr9 Сегодня, 08:38
                        Джек, фу, хватить кушать иди спать, а то снова в профильных темах тебя мелкие тролли будут заменять
                        spektr9
    2. kepmor (Алексей) Сегодня, 05:50
      "крутизна" путина слишком дорого обходится народу в последние годы...
      ладно там стерхи с амфорами...они и рядом с Сирией и донбассом не стояли...
      не по сеньке шапку нацепил наш царь..закрома пустеют...бояре жиреют...
      нынешние времена чем-то напоминают период позднего леонида ильича...
      влезли в афганистан... олимпиада-80...гонка вооружений... тупик плановой экономики...
      потом перестройка...меченый с "новым мЫшлением"...и крандец стране...
      не хотелось бы вновь пройти этот круг ада....
      kepmor
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 05:51
        Цитата: kepmor
        kepmor

        А полимеры что же не упомянули?
        Минус negative
        Голован Джек
        1. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:28
          ещё только солнце встало, а уже всех успел облаить... чисто по старперски...
          kepmor
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:32
            Цитата: kepmor
            ещё только солнце встало, а уже всех успел облаить...

            Ага... и собаку погулять-покормить, и на работу собраться...
            Вот сижу теперь, думаю - кого б еще "облаить"... много васс тут таких, кхм, кандидатов, что с самого утра уже пугру гонят.
            Цитата: kepmor
            чисто по старперски

            Точно good
            Голован Джек
      2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:23
        kepmor
        влезли в афганистан... олимпиада-80...гонка вооружений... тупик плановой экономики...
        Какой аналитический "умище" у человека. Это нужно уметь сравнить ситуацию с Афганистаном и Сирией, бойкот Олимпиады 80 западом и допинговый скандал на последней Олимпиаде, откуда-то появившаяся сегодня "гонка вооружений". А как изюминка - грядущая "перестройка".
        rotmistr60
        1. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:33
          если для вас сравнение и аналогии одно и тоже, то мне вас жаль....
          kepmor
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:53
            Чтобы вам не было меня жаль ознакомтесь-
            провести аналогию - поставить в один ряд, приравнять, провести параллель, найти сходство, поставить на одну доску, уподобить, сравнить
            В первую очередь себя бы пожалели, т.к. упование на западный либерализм в итоге к добру не приведет.
            rotmistr60
            1. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:59
              вы сравниваете сами события между собой...ваше право...
              я же проводу аналогию в самой последовательности событий,которые по своей сущности не сходны порой....каждый мыслит по разному...хорошего дня!...
              kepmor
  2. собаковод Сегодня, 05:58
    Может, дело всё-таки, в экономике? Автор как-то однобоко сделал анализ сего действа. Ведь, кроме США, есть и другие страны. А скидывать юань со счетов, явно рано, учитывая потенциал нефритового дракона.
    собаковод
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:46
      Цитата: собаковод
      Может, дело всё-таки, в экономике?

      верно,вся проблема от головы...как она работает.
      андрей юрьевич
  3. Rust (Рустем) Сегодня, 06:04
    Недавно, здесь же на ВО, попадались цифры 130трлн., было, 50 осталось.???
    Rust
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:48
      Цитата: Rust
      Недавно, здесь же на ВО, попадались цифры 130трлн., было, 50 осталось.???

      про недвижимость и детей ,что то не сказали, всех эвакуировали ? ну тогда да,можно "наступать" !
      андрей юрьевич
    2. Огонёк (Андрей) Сегодня, 08:41
      Меньше 15 млрд. осталось.
      Огонёк
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 06:43
    Время покажет..."кто,зачем и почему"...
    parusnik
  5. татарин 174 Сегодня, 08:05
    Совпадение? Дмитрий Киселев так не думает…

    А что Киселев думает? И при чём тут Кисилев?
    татарин 174
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