САУ «Богдана»: божественная комедия для нищих, но гордых
Мы уже обсудили недавно новость о новой перемоге для ВСУ, коей должна стать САУ «Богдана». Новость новостью, однако стоит все же разобраться: а вдруг и правда перемога?
Конечно, 24 августа мы, возможно, и посмотрим на шествие перемог в виде ОТК «Сапсан», РСЗО «Ольха» и «Верба», ну и САУ «Богдана».
Возможно, увидим, возможно, нет. На Украине всякое случается, по крайней мере, к трансформации перемоги в зраду мы привыкли.
Возможно, что к чудо-оружию, возведенному в этот высокий ранг, надо будет присмотреться повнимательнее. Возможно, что «Сапсану», «Ольхе», «Вербе» надо будет уделить дополнительно внимание. Возможно. Но – после 24 августа.
«Богдану» потрогаем сейчас, поскольку ей обещана не парадная жизнь, а очень-таки боевая. На Донбассе. Об этом говорят и эксперты, и чиновники, и сотрудники Минобороны Украины.
Итак, «Богдана». Богом данная.
На самом деле нет. Бог тут вообще ни при чем, у него 150%-ное алиби. Но эту жуткую комедию пропустить – себя не уважать.
Стоит задать вопрос: а кто виноват в доброй половине украинских приключений? Умные сообразят: смотреть надо в сторону Польши!
Точно так. Именно поляки являются корнем или первоисточников самоходно-артиллерийского чудотворчества.
Дело началось лет 20 назад, когда в армии Польши задумались над тем, что неплохо было бы одним махом решить целый ряд проблем. По списку.
1. Обновить парк САУ, поскольку советские «Гвоздики» уже превращались в металлолом, польские «Даны» еще держались, но никто не сомневался в той же участи для них.
2. Польская армия продолжала свой героический переход на стандарты НАТО, потому весьма желательно было бы появление САУ единого калибра (155-мм) вместо сразу двух (152-мм у «Даны» и 122-мм у «Гвоздики»).
3. Ну и вообще, более современная САУ есть более современная. И удобнее, и стрелять дальше должна и так далее.
А главное, в Польше было (ну, вообще, и сейчас здравствует) предприятие, готовое за символические деньги разработать и построить эту новую САУ. Речь идет о предприятии HSW из городка Сталова Воля.
Вообще, HSW как бренд используется в Польше, на внешние рынки продукция компании продается под брендом Dressta. И, замечу, неплохо продается. Бульдозеры, погрузчики, скреперы, горная техника. Весьма известное и уважаемое предприятие.
Денег, как известно, много не бывает. И в HSW решили, что военная техника – это тоже здорово. Тем более что в правительстве все сплошь были «за» привлечение отечественного производителя.
Однако никто не взял в расчет тараканов. Нет, не тех, что вредители, а тараканов в головах польских конструкторов.
А там фантазия разбушевалась не на шутку. В итоге на выходе появился проект жуткого гибрида, получившего имя «Краб».
Ходовую решили взять от PT-91 «Twardy», основного боевого танка, который в общем-то был не что иное, как советский лицензионный Т-72. Но ходовая у Т-72 была просто замечательной, соответственно – почему не взять? Тем более что производство мало того что было освоено, оно было еще и налажено.
Шасси – полдела. Надо еще рубку/башню с пушкой на шасси поставить.
Башню бравые польские парни из HSW решили взять от британской САУ AS-90, благо британцы ничего против не имели. САУ была довольно свежей для того времени, успела повоевать в Ираке и довольно неплохо себя там показала.
Полякам приглянулся вариант AS-90 «Braveheart», с более длинным стволом (52 калибра вместо 48). На выходе вполне возможно получилось бы именно то, что требовалось: дальнобойная САУ с хорошей ходовой. Мечта…
Быстренько были куплены в Великобритании две башни от AS-90 «Braveheart», поляки даже оплатили лицензию на выпуск башен у себя и, вооружившись молотками, кувалдами и курвами, начали как бы присобачивать английскую башню на русское шасси.
И тут начались они. Зрады. Первая (тут без происков России просто никак) заключалась в том, что советское/русское шасси от Т-72, пусть и обозванное РТ-91, но английскую башню принимать на себя не желало.
Вообще никак. Ни так, ни этак. Зрада. А HSW – зрадники неумелые. Пусть и дальше бульдозеры клепают.
Тут на арену цирка вышли другие ребята, не менее бравые. Назывались они «Bumar Labedy». Новая компания пообещала изготовить новый корпус для «Краба». Да, с использованием узлов и агрегатов PT-91 «Twardy», но совершенно новый.
Особо стоит сказать, что 155-мм качающуюся часть орудия купили у французов из «Nexter Systems».
Корпус сделали, и даже начались испытания. Правда, закончились испытания, едва начавшись. Понятное дело, полной зрадой.
На полигоне выяснилось, что «Bumar Labedy» корпуса делать не умеют. А что сделано, то почему-то покрывается микротрещинами, которые вполне реально угрожают стать не «микро», а вполне себе нормальными трещинами. В броне.
Вторым «нежданчиком» стало известие, что дизель S12U хоть и выдает по паспорту 850 л.с., но двигать САУ весом в 55 тонн может только с удручающей скоростью в 28 км/ч. По шоссе.
Вполне естественно, что поляки стали срочно искать двигатель помощнее. И тут шарахнула третья зрада подряд. Выяснилось, что более мощного движка в Польше не выпускается.
Но и это еще не все!
Пока искали замену, обанкротился и закрылся производитель дизеля S12U, завод PZL Wola. На этом моменте закрылся и вопрос о выпуске САУ пусть с маломощными, но собранными в Польше моторами.
Чем тушили горящие места поляки, я не знаю. Но то, что тушили – ясно как белый день. Когда дым рассеялся, пятые точки остыли, началась работа.
Какая, спросите вы? А по поиску нового/очередного двигателя для «Краба».
СССР, Англия, Франция уже внесли свою лепту, пришла очередь Германии.
Немцы радушно предложили свой дизель MTU-881 KA 500 мощностью 1000 л. с. Отличный мотор, быстрый, тяговитый и надежный.
Но этот дизель имел один-единственный недостаток. Зато какой… Он ни под какой смазкой не влезал в моторный отсек «Краба»! Просто потому, что был разработан да, для САУ, но совершенно другого проекта.
Этот дизель был разработан для южнокорейской САУ K9 «Thunder» и (слава Иезусу!) лицензионного варианта САУ T-155 «Firtina», выпускаемого в Турции.
Истерика? Наверное.
Скрипя всем, чем только можно, дымя, искря и постанывая, поляки из HSW отказались от использования на «Крабе» ходовой части своего производства и бронекорпуса производства «Bumar Labedy».
Танцы начались сначала.
Южнокорейцы далеко, а вот турецкие братья-союзники фактически рядом. Понятно, что именно к туркам и пошли поляки на поклон. 2 сентября 2013 года, всего через 12 лет после начала работ по САУ, HSW подписало с турецкой компанией MKEK соглашение об использовании для «Краба» бронекорпусов и ходовой части турецкой САУ T-155 «Firtina».
Как мне кажется, хоть я и не специалист, но куда логичнее было бы полякам просто купить САУ целиком. Видимо, не дали извечный польский гонор и жаба душащая. Хотелось же «свое, польское». Плюс в случае покупки турецкой САУ с деньгами, потраченными на лицензию по производству башен от AS-90 «Braveheart», можно было бы попрощаться.
Сэкономили, а вот зря… Скупой платит дважды, но в нашем случае… В нашем случае все стало еще хуже. Очередная зрада не заставила себя ждать, смонтировать на новый турецко-южнокорейский корпус башню AS-90 «Braveheart», оснащенную качающейся частью от Nexter Systems, не получилось.
Привычные дым, искры, горящие части организмов…
Поляки снова пошли на поклон к немцам. Немцы, сказав, «гут, вир махен», то есть, ладно, сделаем, продали полякам 155-мм качающуюся часть фирмы «Rheinmetall». Потом долго и муторно, и, кстати, весьма за большие деньги, немцы все-таки воткнули башню на место. При этом пришлось выбросить практически всю британскую начинку башни от AS-90 «Braveheart».
В итоге Польша все-таки получила «свою» 155-мм САУ. Южнокорейское шасси САУ K9 «Thunder» от «Самсунга», немецкая 155-мм качающаяся часть от «Rheinmetall» и британская башни фирмы «Vickers», нафаршированной совершенно новым оборудованием.
Французская качающаяся часть осталась в убытках, русское шасси от Т-72 тоже.
Наверное, пора уже взять автора за хобот и грозно спросить: ты чего тут время отнимаешь? Три листа комедии про польского «Краба», собранного на зависть «Безумному Максу» из боевика. Где украинская «Богдана»?
Да вот же она… Я вам все это время про «Богдану» и толкую, если что.
Почему? Потому что вдохновленные примером поляков и обуреваемые желанием поплясать на граблях, бравые украинцы тоже решили запилить себе САУ.
Путем посадки башни польского «Краба» на шасси украинского «Оплота», он же танк Т-84У.
С этого момента можно вернуться наверх и заново все перечитать.
Мы на своих страничках уже неоднократно отмечали, что с САУ у ВСУ не то чтобы проблема, положение действительно катастрофическое.
Несмотря на богатейшее советское наследие, ВСУ к настоящему времени лишились большей части своих САУ.
Что-то было тривиально продано. Что-то просто пришло в негодность. Что-то привели в негодность на Донбассе или затрофеили. Да, началось насыщение ВСУ на линии соприкосновения буксируемыми артсистемами (господи, снятыми с хранения колесными орудиями, кого мы тут обмануть пытаемся!), но это все-таки не выход. Ни по подвижности, ни по живучести, буксируемые артсистемы конкурировать с САУ не могли и никогда уже не смогут.
Грабли? Они самые. Но и это еще не все.
В 2018 году в ВСУ реально начала ощущаться серьезная нехватка выстрелов и стволов для 152-мм орудий. Дело в том, что производства и стволов, и снарядов на Украины не было, а теперь и не будет.
Да, напряженность ситуации несколько сняли закупки боеприпасов и стволов за рубежом. Однако возможности прибалтийских республик и торговых хабов военным металлоломом типа Румынии не бесконечны. А потребности ВСУ, ведущих хоть вялую, но войну, будут только возрастать в дальнейшем.
Попробовать наладить выпуск, используя остатки ресурсов украинских заводов?
Не смешно. Когда Украина распродавала налево и направо танки, одним из условий покупки было комплектация не современными украинскими стволами, а советскими, из старых запасов. Это факт, ибо ресурсы несопоставимы.
Очень скептически смотрю на идею «сами зробым». А поскольку со стволами у украинцев откровенно не вышло, то вряд ли выгорит и с боеприпасами. Говорят, что ГК «Укроборонпром» смог осилить выпуск снарядов собственного производства калибром 152-мм. Но пока их никто не видел.
Так что на фоне всех этих коловращений переход на калибр 155 мм с последующей закупкой и САУ, и боеприпасов к ним выглядит весьма логично.
Причем это же та самая прямая дорожка к столь желанным сердцу руководителей ВСУ стандартам НАТО.
А! И тут на горизонте снова паны поляки возникают. И неспроста. Но тут украинцы сами виноваты, ибо, как только от поляков запахло готовым «Крабом», они сразу же проявили к самоходке интерес.
Вот только все получилось как всегда между украинцами и поляками. Последние заломили такую цену на свое произведение, что речь о покупке всей САУ как-то так отпала. Но голь на выдумки хитра не только в Польше, потому в Украине решили, что «мы тоже могем». И, раз денег не хватает, купим то, чего у нас нет. А что есть, как-нибудь да присобачим.
Так в 2015-м году появились первые заявления на тему намерений Украины создать для ВСУ 155-мм САУ. Ответственным был назначен государственный концерн «Укроборонпром». Из сведений, ставших всеобщим достоянием, следовало, что с украинской стороны работа по реализации проекта возлагается на государственное предприятие «Конструкторское бюро имени Малышева» из Харькова, а с польской — на уже знакомую нам HSW.
Суть проекта, точнее, очередного мезальянса, заключалась в том, чтобы башню польской САУ каким-то непостижимым образом совокупить с корпусом Т-84У «Оплот». На выходе будет САУ «Богдана».
Учитывая, что Т-84У по размерам несколько больше, чем Т-72, рациональное зерно в этом какое-то есть.
Но у меня возникает вопрос пусть и несколько иного толка: а где взять сами корпуса Т-84? С буквой «У», без нее…
Нет, все мы в курсе, что Украина смогла выпустить 10 или даже 12 танков «Оплот». Тем не менее, где корпуса-то брать? Русский стиль «если Родина прикажет» тут, простите, не канает. Даже если Родина и прикажет, сомнительно, что по мановению волшебной монтировки вдруг начнется производство того, чего нет и пока не планируется.
И другой вопрос. Опять про деньги. Если в Украине не смогли осилить производство 152-мм снарядов для старых советских гаубиц, простите, откуда нарисуются 155-мм? Опять «если Родина прикажет, нарисуем»? Сомнительно.
Значит, покупать. Покупать – это деньги. Которых нет.
Я прошу прощения, что верчу все так по кругу, но так как стараюсь рассмотреть всю эту клоунаду более-менее беспристрастно, то вот и получается, что по кругу ходим.
То деньги ищем, то пытаемся впихнуть невпихиваемое куда-то в очередной раз.
Поляки молодцы. Запилить такую солянку, да еще и довести до работоспособного состояния – по-своему подвиг. Но у поляков есть деньги, в отличие от украинцев. И вполне понятно их стремление продать свое сооружение (оружием пока язык не поворачивается этот «Лего» назвать) украинцам и хотя бы немного компенсировать затраты.
Наверное, полякам долго объясняли украинские коллеги, что оставлять без работы ВПК Украины просто преступно. В особенности тем, кто может откусить свое от военных заказов. Или отпилить. Хотя вряд ли у поляков иначе, если судить по тем коленцам, которые они откалывали при добыче своей САУ,
Говорят, что дело настолько стронулось с мертвой точки, что уже существует прототип «в металле». Хотя вполне возможно, что это очередной макет. Даже самоходный.
Есть ли возможность довести его до ума? По моему мнению – ни малейшей. Ну просто дело не в злорадстве, это факт. Страна, которая не может осилить выпуск боеприпасов к пушке, навряд ли сможет запилить саму пушку.
А если говорить о серьезной технике… Где БТР-4 «Буцефал»? Где хотя бы десятки Т-64БМ «Булат»? Т-84У «Оплот» и БМ «Оплот»?
Вот примерно там же мы сможем увидеть и «Богдану». С вероятностью 95%.
Автор: Роман Скоморохов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти