Лучшее, что видел в жизни. Пашинин рассказал о попадании ПТУР в автомобиль с людьми

Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили.

Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни.

Что такое «чудовищное удовольствие»? Не каждый нормальный человек сможет объяснить, что же это такое. Но, к счастью, актёр Пашинин к таковым не относится, а потому именно он и рассказал, что испытывает чувство такого плана. От чего? – От того, что принимает участие в гражданской войне на Украине. Всем букетом своих чувств от боевых действий он поделился с украинской журналисткой Соней Кошкиной, объявив:Кошкина задала Пашинину вопрос о том, какие чувства тот испытывает, стреляя в противника. Пашинин заявил, что «хочет попасть».Далее Пашинин своими заявлениями в очередной раз дал понять, что давно должен был бы стать объектом изучения психиатров. Рассказывая о войне на Донбассе, бывший актёр заявил, что это «не кино», и добавил, как своими глазами видел момент попадания противотанковой ракеты в автомобиль с людьми. Пашинин описывает свои эмоции следующим образом:По словам Пашинина, у него на Украине есть охрана, которая бережёт его как зеницу ока. Состоит эта охрана из «смертоносных 20-летних солдат».Обращает на себя внимание тот факт, что видео интервью с Пашининым Кошкина впоследствии удалила со своего канала в YouTube.Ранее Пашинин заявлял, что в Россию возвращаться не собирается, при этом раскритиковал украинскую армию за то, что в ней царят "крепостные советские порядки".