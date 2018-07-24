08:54 24 июля
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Лучшее, что видел в жизни. Пашинин рассказал о попадании ПТУР в автомобиль с людьми

Что такое «чудовищное удовольствие»? Не каждый нормальный человек сможет объяснить, что же это такое. Но, к счастью, актёр Пашинин к таковым не относится, а потому именно он и рассказал, что испытывает чувство такого плана. От чего? – От того, что принимает участие в гражданской войне на Украине. Всем букетом своих чувств от боевых действий он поделился с украинской журналисткой Соней Кошкиной, объявив:
Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили.




Кошкина задала Пашинину вопрос о том, какие чувства тот испытывает, стреляя в противника. Пашинин заявил, что «хочет попасть».


Далее Пашинин своими заявлениями в очередной раз дал понять, что давно должен был бы стать объектом изучения психиатров. Рассказывая о войне на Донбассе, бывший актёр заявил, что это «не кино», и добавил, как своими глазами видел момент попадания противотанковой ракеты в автомобиль с людьми. Пашинин описывает свои эмоции следующим образом:
Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни.


По словам Пашинина, у него на Украине есть охрана, которая бережёт его как зеницу ока. Состоит эта охрана из «смертоносных 20-летних солдат».

Обращает на себя внимание тот факт, что видео интервью с Пашининым Кошкина впоследствии удалила со своего канала в YouTube.

Ранее Пашинин заявлял, что в Россию возвращаться не собирается, при этом раскритиковал украинскую армию за то, что в ней царят "крепостные советские порядки".

Использованы фотографии: globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 05:47
    Через амбразуру войну видит, ухарь-боец, а она кругом и ещё пройдется по нему смертельным холодком.
    ul_vitalii
    1. Злой543 Сегодня, 05:56
      Загулял отморозок на этом свете, давно пора в землю
      Злой543
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:09
        Цитата: Злой543
        Загулял отморозок на этом свете, давно пора в землю

        не мне решать это , но у него с головой явно не в порядке.
        Арон Заави
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:17
          Арон! hi то, что у него башню намертво заклинило, понятно каждому адекватному человеку! sad
          ДРЕВНЕЙШИЙ
          1. Чёрный Сегодня, 06:19
            Особый кайф он поймает, когда останется без причиндалов и копыт.
            Чёрный
            1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 06:27
              Да его шумеры там и приморят, повесив на СпН ГРУ ГШ МО МВД РЖД, к гадалке не ходи.
              Ушлый_башкорт
              1. andrewkor Сегодня, 06:48
                Я бы ещёЧасти..Материального...Обеспечения...ещё добавил!
                andrewkor
            2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:29
              думаю недолго осталось отморозку дышать
              ( сколь верёвочка не вейся...)диагноз не скрыть, и "врач" найдётся.
              андрей юрьевич
              1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:43
                Совсем двинулся. Самого сильного кайфа пока не узнал---попадания ПТУР в автомобиль с ним самим.
                Reptiloid
            3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 08:26
              Пашинин заявил, что «хочет попасть».

              А если в тебя попадут и не один раз ?!
              Цитата: Чёрный
              Особый кайф он поймает, когда останется без причиндалов и копыт.

              Хочется тогда его услышать !
              Starover_Z
          2. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 07:33
            Для таких есть четкое и ёмкое выражение, термин.
            ВЫРОДОК
            По словарю Ожегова-человек, который выделяется в какой-н. среде своими крайне отрицательными, отталкивающими качествами. В. в семье. В. рода человеческого.
            Pax tecum
        2. Zubr Сегодня, 06:50
          hi
          Обыкновенное животное. Таких сейчас много.
          Zubr
          1. Hoc vince Сегодня, 07:17
            Обыкновенное животное. Zubr
            Страшно такое быстрое падение. В любое время нужно оставаться человеком.
            В жестокий двадцать первый век,
            Во время зависти и мести,
            Запомни: ты же человек.
            Ты не теряй ни капли чести.
            Hoc vince
  2. собаковод Сегодня, 05:48
    Почему ещё дышит?
    собаковод
  3. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 05:50
    Ему давно прогулы на кладбище ставят, какого лешего он тут ещё?
    Я русский
  4. prapor55 (Александр) Сегодня, 05:52
    Вот зачем про это существо вообще вспоминать, тем более на данном ресурсе,лучшая кара для шута это забвение. Хотя надеюсь, что доберется до него СКР и кара анальная его не минует.
    prapor55
    1. Злой543 Сегодня, 05:58
      Лучшая кара для него, пуля в голову во время интервью
      Злой543
      1. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:35
        Нет пуля-это для солдат, максимум веревка,но после процедуры которую я рекомендовал выше.
        prapor55
  5. mamont5 (Александр) Сегодня, 06:00
    Вспомнил старый советский фильм "Александр маленький", там наш сержант держит раненого скулящего юнца из гитлерюгента и говорит ему: "Что больно? Пуля - это тебе не монпасейка". Вот и этому "деятелю" желаю словить такую "монпасейку", да чтоб не сразу сдох, чтобы помучился и успел проникнуться "что такое война и каково это, когда пуля рвет живое тело... а если тело еще и твое...". Заигрался гаденыш...
    mamont5
  6. demo (Ван) Сегодня, 06:03
    Где-то услышал.
    Воин - это призвание, а убийца - это диагноз.
    Хотя и тот, и другой убивают людей, но разница огромная.
    Для одного война - долг. И исполняет он этот долг с гордостью.
    А убийца? Кроме желания пролить чужую кровь без всякого основания, других причин нет.
    Таким как этот заблудший актеришко одно место - минус 2 метра ниже уровня поверхности.
    demo
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:06
    это лучшее, что я видел в своей жизни.
    Лучшее было если бы это было последнее, что видел этот внешне похожий на человека. С психикой и так было не в порядке, а сегодня совсем крыша съехала и еще гордится этим.
    rotmistr60
  8. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 06:09
    Ну всё предельно ясно, товарищ дозится уже 5-й год, вследствие чего окончательно кукушкой двинулся.
    ВЛИЯНИЕ САЛА НА ОРГАНИЗМ:
    Сармат Саныч
  9. туц Сегодня, 06:16
    Блин у меня и так одно предупреждение висит так что: Этот актер настоящий Пи-Пи-Пи-Пи
    Надеюсь в нашем кино ему дорога закрыта.
    туц
    1. Чёрный Сегодня, 06:54
      Цитата: туц
      Надеюсь в нашем кино ему дорога закрыта

      А вот в этом я не уверен sad ....наши продажные актеры и режиссеры, серебряковы, ахеджаковы, макаревичи и прочие , примут его с распростертыми руками
      Чёрный
  10. Vard Сегодня, 06:17
    Прото таких говорят ...нелюдь...
    Vard
  11. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:20
    Эту мразь давно уже могила заждалась. Когда узнаю, что эту мразь завалили на фронте, это будет одним из лучших моих дней.
    Кот_Кузя
  12. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 06:27
    наверно совсем крыша поехала если такое говорит
    top_war_shit
  13. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 06:29
    он кончит как Мария Гайдар или как гордый грузин Мишико - то есть придет время и будет никому не нужен - даже не вспомнят а вот в Россию тебя уже никто не пустит
    top_war_shit
  14. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 06:39
    Что сказать - дур@к . Каша в голове. Кто он, и зачем живет - не может понять. Еще и руки в крови измазал.
    zapfen
  15. Егоза (Елена) Сегодня, 06:48
    Да вроде где-то мелькало, что он уже "разочаровался и собрался в Россию вернуться". Ну, если вернется, надеюсь, что его КАК СЛЕДУЕТ встретят.
    Егоза
  16. Русфанер (Русфанер) Сегодня, 06:49
    На днях проскакивало сообщение, что в ВСУ создана команда снайперов для отстрела самых "отмороженных" нациков (фейк, скорее всего, к сожалению). Если правда, то вот достойная цель, чтобы увидеть свет через его черепную коробку.
    Русфанер
  17. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:50
    Цитата: Reptiloid
    Совсем двинулся. Самого сильного кайфа пока не узнал---попадания ПТУР в автомобиль с ним самим.

    ожидание,самый лучший кайф...
    андрей юрьевич
  18. 89105126114 (Константин Васюхин) Сегодня, 06:57
    Когда этого нацика повесят, это будет лучшее что я увижу в своей жизни.
    89105126114
  19. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:04
    Лучшее, что он может увидеть -разрывная пуля, бьющая ему точно между глаз! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  20. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:10
    Собака бешеная, поможет только пуля в башку...
    Metallurg_2
  21. shef598 (Вячеслав) Сегодня, 07:13
    У наркомана брать интервью? Диссертацию пишут наверное...
    shef598
  22. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 07:25
    Рассказывая о войне на Донбассе, бывший актёр заявил, что это «не кино», и добавил, как своими глазами видел момент попадания противотанковой ракеты в автомобиль с людьми. Пашинин описывает свои эмоции следующим образом:
    Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни.
    По словам Пашинина, у него на Украине есть охрана, которая бережёт его как зеницу ока. Состоит эта охрана из «смертоносных 20-летних солдат».

    Конченный маньяк и . Таких вылечивает только могила. fool angry
    Балу
  23. silver169 (Юрий Геннадьевич) Сегодня, 07:32
    Надеюсь эту хохлотварь рано или поздно постигнет заслуженная кара. ПТУР ему в ж.пу!
    silver169
  24. alavrin (alex) Сегодня, 07:34
    Приедет и будет дальше сниматься. Вон, Роговцева, которая на коленях целовала бандеровский флаг, до сих пор мелькает на TV,
    alavrin
  25. Terminol (Константин) Сегодня, 07:49
    Больной уб-ок! Таких как он нужно вешать на майдане!
    Terminol
  26. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:03
    это лучшее, что я видел в своей жизни

    Дружба с головой - не его хобби
    pvv113
  27. Kontur (Андрей) Сегодня, 08:11
    ...охрана из «смертоносных 20-летних солдат».. ужасно хотелось бы взглянуть на бессмертных.)))
    Работа на публику в тепличных условиях "крыши". Наблюдал подобных клоунов. Боли жутко боятся. Для кого он и дурилка картонная, а для меня волк тряпочный.
    Kontur
  28. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:22
    История Пашинина, это же просто диагноз для психиатра !
    Тут же сплошные комплексы неполноценности.
    Дожил до зрелого возроста, а ничего не достиг, семьи нет, не исключаю проблемы с алкоголем или наркотиками...
    Поехал самоутверждаться на Донбасс.
    Ретвизан 8
  29. РУСС (Максим) Сегодня, 08:33
    Пашинин ,что такая важная фигура? Почему о нем статьи изо дня в день? Зачем пиарить его?
    РУСС
  30. кот баюн. (кот баюн) Сегодня, 08:42
    "Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни." а Пашинин он вообще человек ?
    Сотни ни в чём не повинных стариков, женщин, детей убиты, а для него "это лучшее", Пашинин это животное, бешеное животное !!!
    кот баюн.
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