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Так почему "Белые каски" не сняли ни одного репортажа из сирийской Ракки?

В Организации Объединённых Наций поспешили откреститься от операции по эвакуации «Белых касок» с территории Сирии. Напомним, что операцию по эвакуации «БК» проводил Израиль «по просьбе» США. При этом ни в Израиле, ни в США представителям «Белых касок» убежище предоставляться не будет. Их перераспределят между Германией, Британией и Канадой. На данный момент основная часть представителей «БК» и членов их семей находится в Иордании.

По словам официального представителя генерального секретаря ООН, Организация к эвакуации «Белых касок» не имеет никакого отношения. При этом Стефан Дюжаррик от имени ООН выразил благодарность Иордании за то, что та на данный момент приняла 442 «этих сирийца» на своей территории.

Так почему "Белые каски" не сняли ни одного репортажа из сирийской Ракки?



Между тем, эксперты в России склонны полагать, что среди представителей «Белых касок», аффилированных с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ), не только граждане Сирии, но и граждане зарубежных стран. Именно эти иностранные граждане и могли координировать осуществление тех самых грязных провокаций, в которых «Белые каски» на территории Сирии и участвовали. Этих иностранных граждан из состава "БК" Запад и пытается вывести из САР, чтобы те в конечном итоге не сообщили освобождающей юг Сирии САА о своих реальных "подвигах".

Также через этих людей могло идти финансирование группировки (а это в общей сложности свыше 100 млн долларов в год от разных стран, включая США и Британию), которая всякий раз активизировала свою деятельность там, где САА ещё только готовилась к проведению освободительных операций. А, например, в сирийской Ракке, которую авиация американской коалиции превратила в руины и пепелище, ни одного репортажа «белокасочники» почему-то так и не сняли.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 06:13
    Кто девочку ужином кормит... Тот ее и танцует... Это специально созданная организация и требовать от них такого нереально...у них совершенно определенные задачи по организации провокаций против правительственных сил... Иных задач у них нет...
    Vard
  2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:13
    Так почему "Белые каски" не сняли ни одного репортажа из сирийской Ракки?
    андрей юрьевич
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:14
    от имени ООН выразил благодарность Иордании за то, что та на данный момент приняла 442 «этих сирийца» на своей территории
    От имени ООН благодарят за спасение террористов и провокаторов. Далеко шагнула организация за последние годы.
    Этих иностранных граждан из состава "БК" Запад и пытается вывести из САР
    А сколько там завербованных МИ-6, ЦРУ, спецслужбами Канады и Германии история умалчивает. Коллективный запад по инициативе Сша руками Израиля спас от возмездия очередную группу международных террористов. ООН аплодирует, но на всякий случай говорит что ее представители к этому отношения не имеют. Пора готовить судебные иски против западных СМИ, которые раздували провокации "БК" и подталкивали американцев с союзниками к ударам по суверенной стране.
    rotmistr60
  4. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:19
    Поза Запад,априори признавший себя лидером планеты всея в своих глазах, будет на основании этого "догмата" творить свои "демократические" деяния, а остальной мир, который не вписывается по критериям Запада в его модель неоколониализма, будут и дальше появляться всевозможные "Белые каски", как инструмент навязывания своего мнения.... request
    рюрикович
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:22
    Заказа из Ракки снимать репортажи от хозяев не было! Или заказ был, да забыли его оплатить wassat! Нужно было эти белыекиски не выпускать из Сирии, а перебозировать их к боевикам -пускай там в десна взасос целуются!!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. rocket757 (Виктор) Сегодня, 06:53
    Спасли однако, значит нужны такие спецы! В альтруизм запада и их "честное пионерское" не вериться от слова совсем.
    rocket757
  7. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 06:55
    Конечно ни одного репортажа из Ракки не сняли, у них же нет задачи освещать преступления своих хозяев, цель у них была другая - компрометировать режим Асада , для чего организовывать провокации и снимать постановочные сюжеты, возможно и с реальными жертвами для правдивости
    olimpiada15
  8. антивирус Сегодня, 07:33
    Их перераспределят между Германией, Британией и Канадой.
    -вот разместят и получат очередное"ликвидация последствий взрыва"--чем то своим , любимым надо заниматься.
    и ни кто не виноват
    антивирус
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