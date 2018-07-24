Так почему "Белые каски" не сняли ни одного репортажа из сирийской Ракки?

В Организации Объединённых Наций поспешили откреститься от операции по эвакуации «Белых касок» с территории Сирии. Напомним, что операцию по эвакуации «БК» проводил Израиль «по просьбе» США. При этом ни в Израиле, ни в США представителям «Белых касок» убежище предоставляться не будет. Их перераспределят между Германией, Британией и Канадой. На данный момент основная часть представителей «БК» и членов их семей находится в Иордании.По словам официального представителя генерального секретаря ООН, Организация к эвакуации «Белых касок» не имеет никакого отношения. При этом Стефан Дюжаррик от имени ООН выразил благодарность Иордании за то, что та на данный момент приняла 442 «этих сирийца» на своей территории.Между тем, эксперты в России склонны полагать, что среди представителей «Белых касок», аффилированных с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ), не только граждане Сирии, но и граждане зарубежных стран. Именно эти иностранные граждане и могли координировать осуществление тех самых грязных провокаций, в которых «Белые каски» на территории Сирии и участвовали. Этих иностранных граждан из состава "БК" Запад и пытается вывести из САР, чтобы те в конечном итоге не сообщили освобождающей юг Сирии САА о своих реальных "подвигах".Также через этих людей могло идти финансирование группировки (а это в общей сложности свыше 100 млн долларов в год от разных стран, включая США и Британию), которая всякий раз активизировала свою деятельность там, где САА ещё только готовилась к проведению освободительных операций. А, например, в сирийской Ракке, которую авиация американской коалиции превратила в руины и пепелище, ни одного репортажа «белокасочники» почему-то так и не сняли.