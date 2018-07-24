08:56 24 июля
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Нужно ли России вмешиваться в йеменский конфликт?

Йеменское информационное агентство SABA публикует материал, в котором заявлено о направленном в Москву обращении от Махди аль-Машата. Кто этот человек? Он является председателем верховного политического совета хуситской организации Йемена – той самой, которая пытается противостоять так называемой арабской (саудовской) коалиции.

Если верить данным, озвученным в публикации, то аль-Машат попросил президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с той целью, чтобы восстановить безопасность в Йемене. Махди аль-Машат просит у Кремля «помочь в прекращении гражданской войны на территории Йемена».

Нужно ли России вмешиваться в йеменский конфликт?



По данным всё того же информационного агентства, похожая телеграмма была направлена на имя президента Франции Эммануэля Макрона. Хуситы просят Францию сыграть «заметную роль политического характера в установлении мира».

Напомним, что несколько недель назад хуситы потеряли контроль над стратегически важным городом Йемена – Ходейда. Это основной порт страны, через который осуществлялось снабжение группировки. Положение хуситов после этого серьёзным образом осложнилось. Теперь перед политическим крылом хуситов стоит задача всеми силами попытаться остановить арабскую коалицию.

Об ответе России и Франции на телеграммы Махди аль-Машата на данный момент информации нет.

Обращает на себя внимание, что на основном баннере ИА SABA содержится надпись "США убивают народ Йемена".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:25
    Напрямую нам туда не нужно лезть -нам Сирии надолго хватит, а помочь, в том числе и мусульманами -добровольцами, теми же чеченцами, это не лишнее!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 06:31
      Есть мнение что Военторг уже думает над вашим предложением
      Сармат Саныч
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:09
        . Нужно ли России вмешиваться в йеменский конфликт?

        Нет, нашим будущим пенсионерам хватило сирийского! Боюсь, что после йеменского - пенсии отменят во все. А бензин взлетит до ста!
        Stas157
        1. HMR333 (Владимир) Сегодня, 07:54
          причем тут пенсии ты хоть думай что пишешь! сирийский конфликт дал такую рекламу вооружениям что продажи его выросли соответственно и прибыль так что не нужно нести глупости что в Сирии воюют за пенсионные деньги на это выделены отдельные деньги!
          HMR333
          1. SOF (Александр) Сегодня, 08:01
            Цитата: HMR333
            ты хоть думай что пишешь!

            ...команды "думать", по всей видимости, еще не поступало...
            SOF
          2. NKT (Сергей) Сегодня, 08:18
            Причем тут реклама вооружения? У РФ есть свои национальные интересы - их и нужно отстаивать, а не прекрываться фразами о рекламе.
            NKT
          3. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:26
            Цитата: HMR333
            сирийский конфликт дал такую рекламу вооружениям что продажи его выросли соответственно и прибыль

            Так вот для чего мы там! Для рекламы вооружений! И на сколько выросли продажи, а? Наоборот, по моему, продажи вооружения у нас только снижаются с 2015 года. И точно не выросли.
            Цитата: HMR333
            в Сирии воюют за пенсионные деньги на это выделены отдельные деньги!

            В бюджете(и др. загашниках) ВСЕ деньги - государственные! Если потратиться на не нужную войнушку, за бизнес интересы олигархов, то денег на другое(пенсии) уже не остается.
            Цитата: HMR333
            ты хоть думай что пишешь!

            Этого я и вам желаю.
            Stas157
          4. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:52
            Цитата: HMR333
            сирийский конфликт дал такую рекламу вооружениям что продажи его выросли соответственно и прибыль
            Продажи вооружения упали, это прискорбный факт recourse
            Стирбьорн
    2. Чёрный Сегодня, 06:32
      Я думаю, теперь очередь французов показать свою мощь и удаль smile..предоставим им пальму первенства
      Чёрный
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:42
        Нужно ли России вмешиваться в йеменский конфликт?
        а что,там тоже трубы газовые в гейропу тянуть собираются? ...вот мы им тогда... вообче,запомните все: трубы -это наше,и тянуть их можем только мы.( "мы" это не народ,это каста) это могут подтвердить ВКС и ССО.
        андрей юрьевич
        1. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 07:47
          Андрей Юрьевич, Вы о чем? Какие там "наши" трубы. Это уже не наше, а невесть-чье, ровно как и леса, земли ... Россия тут уже почти не при чем
          Evgeniy667b
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 06:47
        Вмешаться обязательно!!!! политически, т.е. поднять или приподнять вопрос в ООН и прочих гуманитарных и всё такое прочее.
        rocket757
    3. atalef (александр) Сегодня, 06:47
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      в том числе и мусульманами -добровольцами, теми же чеченцами, это не лишнее!

      Хуси́ты, хути (араб. الحوثيون‎), или Анса́р Алла́х, Ансарулла (араб. أنصار الله‎) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

      В 2004 году подняла вооружённое восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны.

      конечно же чеченцами - у них опыт есть.
      atalef
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 06:57
        Выброс мимо, разберитесь вначале кто против кого восстал(только не на основании инфы из ящика) и сколько лет назад закончилась легитимность типа "президента" Йемена. Ансар Аллах и их убитый лидер - и есть законная власть этой страны, а не саудовские хотелки и их фейковый ставленник(с давно истёкшим сроком президентства), поддержанный за саудовское же бабло кучкой "коалиционных" союзников.
        Сармат Саныч
        1. atalef (александр) Сегодня, 07:06
          Цитата: Сармат Саныч
          Выброс мимо, разберитесь вначале кто против кого восстал

          Что значит кто против кого ?
          Хуситы ( шииты ) против законного правительства -- или у вас есть другая версия ?
          Цитата: Сармат Саныч
          сколько лет назад закончилась легитимность типа "президента" Йемена.

          вот про легитимность только не надо.
          легитимность Аббаса ( палестинская автономия ) - закончилась 10 лет назад.
          Легитимность 90% арабских лидеров типа выбранных( а в общем получивших власть по наследству ) в общем никогда и не начиналась.
          Цитата: Сармат Саныч
          Ансар Аллах и их убитый лидер - и есть законная власть этой страны

          Да ? Они были выбраны хоть когда то ?
          Или у них вдруг появилась легитимность после того , как иран стал поддерживать хуситов как оркжием так и добровольцами ( типа восточный ветер и инструкторами ? )
          Цитата: Сармат Саныч
          а не саудовские хотелки и их фейковый ставленник(с давно истёкшим сроком президентства),

          Он хотя бы как то был выбран.
          Цитата: Сармат Саныч
          поддержанный за саудовское же бабло кучкой "коалиционных" союзников.

          Что вы говорите ?
          А в чем отличие с ситуацией в Сирии ? wink
          и кучки союзников поддерживающих Асада ?
          atalef
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:15
            Аталеф -если законное правительство начало гражданскую войну против народа, это бональная диктатура, и ее нужно ликвидировать, также силой оружия! !!
            ДРЕВНЕЙШИЙ
            1. atalef (александр) Сегодня, 07:25
              Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
              Аталеф -если законное правительство начало гражданскую войну против народа

              Вы и чеченскую войну так назовёте ? и ситуацию в Сирии ?
              Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
              это бональная диктатура

              laughing
              Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
              и ее нужно ликвидировать

              хуситы за демократию good
              у вас такой юмор с утра ?
              Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
              также силой оружия!

              atalef
          2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 07:38
            У вас в "избранной" кастрюле такой венегрет, что даже не считаю нужным разбираться, вы не понимаете ни в Гражданской войне Йемена ни в терминах. Скажу лишь основное: 1. Президента Салеха отстранили антиконституционно, так что он до момента убийства(2017) был законным президентом ВСЕГО Йемена. 2. Фейкового "президента" Хади фактически никто не выбирал, это даже имитацией назвать нельзя, даже какой-нибудь потомок династии Романовых будет более законным правителем Финляндии на основании её принадлежности РИ до 1917-го. 3. Хуситы никакие не шииты, зейдизм такое же течение в исламе наравне с суннитами и шиитами, последователи зейдизма живут в нескольких странах.
            Сармат Саныч
          3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 07:40
            Что значит кто против кого ?

            Вопрос некорректен. Правильно: чей конфликт интересов за недра. России точно Йемен не нужен ни с хуситами , ни без них. Здесь больше интересы многоугольных и саудитов. А китай просто ждет, с кем он будет договариваться.
            Балу
    4. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:50
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      в том числе и мусульманами -добровольцами, теми же чеченцами, это не лишнее!
      Российские "мусульмане-добровольцы" исповедуют ислам сунитского толка, как и саудиты, а хуситы - шиитского. Это две разные ветви ислама, постоянно враждующие друг с другом
      Стирбьорн
  2. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 06:37
    только если открыть филиал Военторга, людей не надо туда отправлять.
    Я русский
  3. Brylevsky Сегодня, 06:39
    Может быть нам уже достаточно вмешиваться в политическую жизнь других стран? Желательно, крайне желательно, заняться жизнью своей родной страны. Это просто моё личное мнение, не подумайте чего лишнего...
    Brylevsky
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:02
      И как часто ВЫ вмешевались лично в жизнь чужих стран? ????
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Brylevsky Сегодня, 07:36
        А вы сами как думаете? Молодец, догадались - вообще не вмешиваюсь. Более того, за рубежом веду себя так, чтобы не ронять честь и достоинство российского (чуть было не сказал "советского") моряка. Вмешиваюсь, не вмешиваюсь...не об этом речь. Вы работаете? Вас ваша зарплата устраивает? Дом имеете...в крайнем случае, квартиру...Купили сами, "на свои", а не получили в наследство...Если так, то вы счастливый человек, за вас можно по-доброму порадоваться. Потому что у большинства из нас ничего этого нет. И не будет. По-крайней мере до тех пор, пока что-то не изменится в экономике нашей страны. И изменения эти станут заметны не по репортажам по телевизору, а по действительному повышению уровня жизни. Мой пост был об этом. Об уровне жизни. На каком мы там месте в списке?
        Brylevsky
    2. Zubr Сегодня, 07:10
      Абсолютно с вами солидарен. Хватит нам Сирии. Меня поражает настойчивость наших заклятых друзей, втянуть нас в очередной военный конфликт. Ладно Сирия, там зона наших прямых интересов. А на кой нам нужен Йемен ? У нас Укронарыв под боком, да и вокруг друзей не особо много.
      Zubr
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:18
        Так и остались ПОЧТИ без союзников в регионе, не думая, что стреляем себе в ногу, "подарив "западу Хуссейна и Каддафи! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Brylevsky Сегодня, 07:50
          Товарищ! Я извеняюсь, но что у вас за странный флаг напротив аватара? Явно не российский...может быть, когда поживёте здесь, у нас, наличие иностранных союзников будет волновать вас меньше всего на свете? А на первое место выйдут совсем другие приоритеты? Ещё Александр II, если не ошибаюсь, говорил, что у России только два союзника, это её Армия и флот. Поймите, что когда у человека з/п 25000-40000 рублей в месяц, конфликт "где-то там" интересует его меньше всего. А вот что завтра кушать и что завтра заливать а бензобак, и по какой цене, эти интересы справедиво выходят на первое место. Просто наше правительство живёт в какой-то параллельной вселенной, и давно утратило связь с реальностью. Но мы-то все вполне реальны...и жить по-человечески, а не по-скотски хотят не только депутаты госдумы.
          Brylevsky
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:29
      Цитата: Brylevsky
      Может быть нам уже достаточно вмешиваться в политическую жизнь других стран?

      Политика-инструмент, цель-экономика.
      Балу
      1. Brylevsky Сегодня, 08:41
        Ага. Судя по нашей экономике, инструментами правительство не умеет пользаваться вообще. Заметьте, - любой инструмент стоит денег. Наших с вами денег...Так вот я про наше место в списке уровня жизни. Простите, как-то этот факт не добавляет жизненного оптимизма.
        Brylevsky
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:45
          А я м живу здесь, все свои 50 лет -в профиль мой гляньте, пожалуйста!!! hi
          ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:01
    Думается, что как-нибудь без нас. А вот Макрон пускай поможет, он падок на лесть и стремится укрепить свой международный авторитет. Хотя надеется на Францию все равно, что ливийцам благодарить Саркози.
    rotmistr60
  5. Vard Сегодня, 07:41
    Помогать можно... и нужно... но только утром деньги... вечером стулья... А то на пенсию будем выходить в 85...
    Vard
  6. akims (Андрей) Сегодня, 07:56
    Помощь Йемену ударит по саудитам. Они конечно еще за Чечню не ответили, я молчу про все остальное, но удар по ним вызовет рост цен на нефть. Вроде РФ выгоден такой расклад, но выгоден он и штатам с их сланцевиками. Если Путин договорится с Трампом, тогда одно, а нет? Тогда хуситам конец. А вообще лично мне эта босота чем-то нравиться.
    akims
  7. Brylevsky Сегодня, 08:09
    Цитата: HMR333
    причем тут пенсии ты хоть думай что пишешь! сирийский конфликт дал такую рекламу вооружениям что продажи его выросли соответственно и прибыль

    На вашем личном благосостоянии эта прибыль как-то отразилась? Лично на моём - нет. Уж простите, видимо рылом не вышел...А была она вообще, эта прибыль, а? А может быть мы как раньше, то "братской Кубе", то "братскому Вьетнаму", того...подарили. Нет, с рассрочкой, конечно же, у нас же теперь капитализм..."Как богатые станете, отдадите", только наш "политический курс поддерживайте"...Не хочу приводить в пример другие страны, но я много мотаюсь по миру, и, вы не поверите, но живут они...лучше. Намного. Может быть от того, что никуда особо не лезут? Ну правда, может быть в этом всё дело?
    Brylevsky
  8. Vtoroj (Legion) Сегодня, 08:45
    просит у Кремля «помочь в прекращении гражданской войны на территории Йемена».
    Ишь ты, а ведь только пару недель назад нам рассказывали как хуситы бьют и гонят эту коалицию. А тут вон какой кордебалет назначился.
    Vtoroj
  9. Грац (Грац) Сегодня, 08:49
    в Йемен Россия может войти в качестве посредника , иной роли лично я для неё не вижу или вообще не влезать, без военного присутствия
    Грац
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