08:53 24 июля
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Вопрос 100 км. Как Россия и Израиль решали вопрос иранского военного присутствия в Сирии

Информационное агентство Reuters заявило о том, что ему известно содержание переговоров между членами российской делегации и премьер-министром Израиля. В публикации Reuters говорится, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы предложил Биньямину Нетаньяху поддержать идею о создании 100-километровой буферной зоны на юге Сирии, за пределами которой (этой зоны) смогли бы находиться иранские силы, поддерживающие официальный Дамаск в борьбе с терроризмом.

Reuters приводит заявление источника, процитировавшего ответ израильского премьера:
Мы не допустим того, чтобы иранские войска устроили свой штаб в 100 километрах от нашей границы.


При этом Нетаньяху отметил, что эта позиция Израиля не должна стать каким-либо препятствием для дальнейших контактов между Израилем и РФ.


Вопрос 100 км. Как Россия и Израиль решали вопрос иранского военного присутствия в Сирии


Также заявлено, что ранее Россия предлагала израильским партнёрам вероятное размещение иранского контингента не ближе 80 км от границ Израиля в Сирии.

Между тем, израильский телеканал "13 Решет" со ссылкой на собственные источники сообщает уже фактически об обратном: Израиль заявил, что 100-км расстояние от границ Израиля до линии расположения иранского контингента в САР – приемлемый вариант. При этом добавляется, что Россия в этом случае должна обеспечить отсутствие у иранских сил вооружений такой дальности, которая превышала бы 100 км.

Тем временем на 10-м канале ТВ Израиля отмечено, что израильская разведка предоставила российской делегации доказательства присутствия иранских и проиранских сил на сирийской территории, а израильское правительство отметило, что не потерпит никакого военного присутствия Ирана в САР.

Как видно, информация различных источников пока во многом противоречит друг другу. Нужно ожидать официальных сообщений, а не заявлений источников, "услышавших" что-то краем уха.

Напомним, что накануне Израиль посетила российская делегация, в составе которой были глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:51
    Черная метка от Ирана беспокоит Израиль.
    Так и будут упираться рогом друг в друга.
    ul_vitalii
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:01
      Цитата: ul_vitalii
      Черная метка от Ирана беспокоит Израиль.

      любая развивающаяся страна,беспокоит всех,особо,если это арабы, думаете что евреи и арабы противоположности? гы..не... это две стороны одной медали. паритет не возможен, а посему,виток за витком будем "напрягаться"...я всегда говорил и вновь говорю,религия-зло. если вы "верите" то это,точно от дьявола, нет ничего лучше,для раздора,убийств и ненависти чем религия.
      андрей юрьевич
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 08:09
        Э
        Цитата: андрей юрьевич
        нет ничего лучше,для раздора,убийств и ненависти чем религия

        Это точно. Религия - это самое эффективное средство управления массами, оружие в руках власть имущих. С именем Христа крестоносцы шли на священную войну. "Во имя Аллаха" террористы взрывают детей, женщин и стариков, а ИГИЛ отрубал головы "неверным".
        Гаргантюа
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:01
      Цитата: ul_vitalii
      Черная метка от Ирана беспокоит Израиль

      Ваше настоящее звание не капитан, случайно? wink
      Цитата: ul_vitalii
      Так и будут упираться рогом друг в друга

      Точно капитан good
      Голован Джек
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:10
        Роман hi триста лет вам жить на этом сайте, hi и 500 лет жить вообще! good Мы вас точно выберем на следующие выборы от Топвара кандидатом в верховные жрецы, точнее, в президенты России! !!! drinks Только с условием -верните Советскую систему образования!!! smile good
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:14
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          верните Советскую систему образования

          Ну вот скажите - НАФИГА???
          Только сперва пару примерных тестов по ЕГЭ пройдите, физмат желательно.
          А потом уж давайте делиться впечатлениями, хоп?
          Голован Джек
          1. Любитель Акул (Андрей) Сегодня, 08:39
            Цитата: Голован Джек
            олько сперва пару примерных тестов по ЕГЭ пройдите, физмат желательно

            Согласен на 100%. Жена получает второе образование и сдавала ЕГ со школьниками,чтоб экзамен не сдавать. 4 чсаса,аж трусы вспотели,говорит,ужас/,как его школьники умудряются сдавать,вопросы офигеть сложные.
            Любитель Акул
        2. Комментарий был удален.
        3. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:27
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Роман ... ... Мы вас точно выберем на следующие выборы от Топвара кандидатом в верховные жрецы, точнее, в президенты России! !!!

          Нет, это слишком мелко для Голована! Ему бы модератором быть на сайте, и иметь возможность банить коллег, оскорблять, так чтобы без предупреждений - вот это в самый раз! Это же счастье какое! Ну зачем Джеку больше?
          Stas157
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:39
            Цитата: Stas157
            Stas157

            Стас, не пытайтесь меня троллить. Не с Вашим, кхм... счастьем, так скажу.
            Голован Джек
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 07:11
      Время хотелок сионистов в Сирии прошло, страна фактически освободила Юг и все очаги внутри, начинает налаживаться мирная жизнь, остались лишь анклавы в Идлибе и курды на Севере. Центральная власть наиболее крепка за последние 6 лет, и Иран будет оставаться в республике столько сколько это будет необходимо. А когда полностью зачистят Юг, тогда и С-300 у Асада проявятся, для начала защищая ключевые авиабазы. Думаю здесь как раз будет тот самый ползучий метод - шажок за шажком отвоёвывать свои права и контроль за территорией.
      Сармат Саныч
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:25
        Цитата: Сармат Саныч
        Время хотелок сионистов в Сирии прошло


        У Израиля одна хотелка - тишина на граница, которую можно обеспечить лишь отсутствием иранских и проиранских террористов.

        Цитата: Сармат Саныч
        Иран будет оставаться в республике столько сколько это будет необходимо


        И будет получать, будут гибнуть иранцы, террористы Хизбалла..

        Не стоит забывать, что скоро вводятся ключевые санкции против Ирана, который уже не сможет тратить миллиарды на Сирию и Хизбаллу.



        Цитата: Сармат Саныч
        А когда полностью зачистят Юг, тогда и С-300 у Асада проявятся, для начала защищая ключевые авиабазы.


        Если и появятся, то ненадолго.
        Tiras
        1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 07:55
          У вас одна каша в голове плюс стандартные избранные хотелки. Иран десятилетиями под санкциями, и это его НИКАК не останавливало, даже скорее наоборот стимулирует. А уж гибель в месяц пары солдат и подавно, тем более что как видим и израильские солдаты иногда гибнут, да и самолётик хоть и редко но может упасть. И это от ПВО 60-х годов - а что будет когда "избранных" будут щёлкать трёхсотки 90-го года выпуска? Уже сейчас последний год сионисты атакуют лишь с территории Ливана, бо ближе ссыкотно. А когда САР освободит территорию окончательно(а это будет, уверен матрасы неизбежно покинут Сирию), Асад полностью вернёт легитимность и карт-бланж на любые действия в Республике. Не волнуйтесь, Голаны сирийские стыреные у вас никто отнимать не будет, но и вам придётся смириться с присутствием Ирана. Тем более у него в 11 раз больше населения, думайте здраво и не рубите дров.
          Сармат Саныч
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:30
            Цитата: Сармат Саныч
            Иран десятилетиями под санкциями, и это его НИКАК не останавливало


            Останавливало.
            У Ирана не было достаточно денег на помощь Сирии, террористам Хизбалла и прочим.

            Цитата: Сармат Саныч
            даже скорее наоборот стимулирует


            Это стимулирует волнения внутри Ирана. Скоро будут очень сильные санкции и не зря верхушка Ирана так дёргается.


            Цитата: Сармат Саныч
            А уж гибель в месяц пары солдат и подавно, тем более что как видим и израильские солдаты иногда гибнут, да и самолётик хоть и редко но может упасть


            Уничтожение заводов, складов ракет итд очень дорого стоит Ирану.

            Цитата: Сармат Саныч
            И это от ПВО 60-х годов - а что будет когда "избранных" будут щёлкать трёхсотки 90-го года выпуска?


            Не будут, Израилю придётся их уничтожить.



            Цитата: Сармат Саныч
            Уже сейчас последний год сионисты атакуют лишь с территории Ливана, бо ближе ссыкотно.


            Не ссыкотно, а логично и правильно. Армия действует так, чтобы минимизировать возможные проблемы и потери, а не крутить пятой точкой перед врагом ради бахвальства.


            Цитата: Сармат Саныч
            А когда САР освободит территорию окончательно(а это будет, уверен матрасы неизбежно покинут Сирию), Асад полностью вернёт легитимность и карт-бланж на любые действия в Республике.


            Возможно так и будет.

            Цитата: Сармат Саныч
            Не волнуйтесь, Голаны сирийские стыреные у вас никто отнимать не будет, но и вам придётся смириться с присутствием Ирана


            Израиль и не волнуется. Нет такой силы, что способна отнять Голаны, которые Израиль завоевал, когда арабы пытались сбросить евреев в очередной раз в море.

            Цитата: Сармат Саныч
            Тем более у него в 11 раз больше населения, думайте здраво и не рубите дров.


            Тут дело не населении так как границы общих у Израиля и Ирана нет, а в тех, кто управляет Ираном. Были времена до исламских фанатиков - Иран и Израиль жили вполне в мире. Надеюсь санкции помогут народу Ирана скинуть с себя исламских фанатиков и всем от этого будет лучше.
            Tiras
      2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 07:53
        Цитата: Сармат Саныч
        страна фактически освободила Юг и все очаги внутри, начинает налаживаться мирная жизнь

        Эти слова уже не первый год слышим... О полной победе в Сирии уже минимум четыре раза заявляли, и это только то что я помню.
        Вендиго
  2. aristok (Павел) Сегодня, 07:00
    Так вот для чего гибли русские солдаты-
    -не допустить иранского присутствия у границ израиля.
    aristok
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:02
      Цитата: aristok
      Так вот для чего гибли русские солдаты-
      -не допустить иранского присутствия у границ израиля

      Ага fool
      Голован Джек
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 07:11
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: aristok
        Так вот для чего гибли русские солдаты-
        -не допустить иранского присутствия у границ израиля

        Ага fool

        хорошее утро для тролинга? можно просто по теме, а то, диагноз уже рисуется... вы как "романов" вирусом стаёте,(это тема для модераторов).своё мнение выкладывайте, а лезьте под кожу паразитом.
        Дедкастарый
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:18
          Цитата: Дедкастарый
          своё мнение выкладывайте

          Мнение Вам? Да пожалуйте:
          - авиабаза и в перспективе ВМБ на БВ
          - ИГИЛ (да не будет он назван) - где? А штучка была реально опасная...
          - нефтепровод тот же Катарский, или кто он там... только не говорите мне, что торговля энергоносителями - это только деньги, и никакой политики - сожру...
          Хватит пока? wink
          Голован Джек
          1. aristok (Павел) Сегодня, 08:10
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: Дедкастарый
            своё мнение выкладывайте

            Мнение Вам? Да пожалуйте:
            - авиабаза и в перспективе ВМБ на БВ
            - ИГИЛ (да не будет он назван) - где? А штучка была реально опасная...
            - нефтепровод тот же Катарский, или кто он там... только не говорите мне, что торговля энергоносителями - это только деньги, и никакой политики - сожру...
            Хватит пока? wink

            Я еще могу понять(но не принять) логику (но не позицию) абстрактных имперцев-милитаристов,которые считают что рф должна быть в каждой бочке затычка и оплести весь земной шар базами и армадами авианосных группировок,
            но когда персонаж с аватаркой жывотного в одно и то же время на одной ветке пускает слюни по поводу гипотетических военных баз и нефтепроводов на ближнем востоке,
            а на другой талдычит , что ни в коем случае нельзя защищать и интегрировать в Россию русскую украину(где само собой будут ,реально , а не в фантазиях, и базы и заводы и нефтегазопроводы)
            то становится очевидным что перед нами , неумелый пропагандист компрадорской власти рф, нацеленной на расчленение русского народа и закреплением на будущее статуса рф ,как сырьевой колонии.
            aristok
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:12
        Роман, так его -за ухо да в угол, и"двойку "по политике страны! !! wassat А завтра же чтобы на сайт с родителями пришел! !!! lol
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:00
    А кто такой нетаньяху, чтобы Ирану права качать, или считает себе там микробогом? Пускай у себя в израиле указывает, как мацу правильно готовить, а в чужой минорет со свой Торой пускай не ходит! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:21
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ

      А кто такой нетаньяху, чтобы Ирану права качать


      Глава сильной страны с которой приходиться считаться и России. И уж тем более Ирану с его террористами hi
      Tiras
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 08:00
        "террористы" Ирана лишь в вашей "избранной" башке, ни ЕС ни Россией, ни СовБезом ни тем более Ассамблеей ООН они террористами никогда не признавались само собой не будут признаны в будущем. А считаются с сионистами лишь до тех пор пока не зачистили оставшиеся террористические анклавы в САР. Не более.
        Сармат Саныч
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:38
          Цитата: Сармат Саныч
          террористы" Ирана лишь в вашей "избранной" башке, ни ЕС ни Россией, ни СовБезом ни тем более Ассамблеей ООН они террористами никогда не признавались само собой не будут признаны в будущем


          Израилю достаточно, что ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

          И что Хизбалла признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств (с марта 2016 года), в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании.




          Цитата: Сармат Саныч
          А считаются с сионистами лишь до тех пор пока не зачистили оставшиеся террористические анклавы в САР. Не более.


          А вы фантазер ещё тот. Изучайте историю и происходящее на Ближнем Востоке, чтобы не выглядеть глупо fool
          Tiras
    2. Любитель Акул (Андрей) Сегодня, 08:42
      Что такое МАЦУ? Часто пишут,не пойму что за еда)))))))
      Любитель Акул
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:05
    Мы не допустим того, чтобы иранские войска устроили свой штаб в 100 километрах от нашей границы
    Замкнуло евреев на Иране окончательно. Желают единолично корректировать политику в этом регионе. И на международный терроризм Израилю до пейсов, т.к. свои политические интересы позволяют даже помогать им.
    rotmistr60
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:16
      Цитата: rotmistr60
      Замкнуло евреев на Иране окончательно


      Иран спонсирует террористов вокруг Израиля и хочет ещё и в Сирии устроится около границ со своим террором.
      Это Иран находящийся за 1000 км от Израиля спонсирует и помогает террористам вокруг Израиля.
      Tiras
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:22
        Можите доказать свои слова документально, или кроме ВАШИХ слов других аргументов не существует? ??Только без того, что вы считает всех палестинцев террористамии, которые почему-то живут и работают даже в том же израиле! !!То есть, по вашим меркам, враг у вас дома постоянно! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:28
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Можите доказать свои слова документально, или кроме ВАШИХ слов других аргументов не существует? ?


          Вам ещё раз привести слова террористов Хамас, которые плдверэдают, что получают деньги и помощь от Ирана?

          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Только без того, что вы считает всех палестинцев террористамии, которые почему-то живут и работают даже в том же израиле


          Никто не считает всех палестинцев террористами. Что за бред вы пишите? fool


          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          То есть, по вашим меркам, враг у вас дома постоянно! !!


          Вы у себя порядок наведите в мыслях, а то они у вас явно путаются hi
          Tiras
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:52
            У меня с мыслями полный порядок, а вот у вас с аргументами всё очень плохо -слова вам могут сказать любые под пытками, или угрозой расстрела на месте! И бред не я пишу -тотального ваши земляки своих комментариях постоянно называют палестинцев террористами -не Хамасовцев, скажем, а именно просто жителей Палестины -комментарии их почаще и внимательней читайте!!!! hi
            ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:22
    Напомним, что накануне Израиль посетила российская делегация, в составе которой были глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов.



    Никаких официальных сообщений раскрывающих истинную суть переговоров не будет, а слухи обсуждать нечего..
    профессор
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:15
      Цитата: профессор
      Напомним, что накануне Израиль посетила российская делегация, в составе которой были глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов.



      Никаких официальных сообщений раскрывающих истинную суть переговоров не будет, а слухи обсуждать нечего..

      Биби на фото как разбойник во главе банды, в стойку стоит..... laughing
      XXXIII
  6. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:24
    Россия и Израиль решали вопрос иранского военного присутствия в Сирии
    Интересно как оф.Израиль отнесется к такому действию Дамаска, когда тот предложит мирный договор, но при этом в Сирии останется Иран и будет гулять по всем направлениям. Наверно Израиль не подпишет такой договор, но тогда предмет торга будет на стороне уже не Израиля. На таком поприще Израиль уже будут всерьез поливать чем только можно, так как предложенный мир евреи будут отвергать, все составляющие геополитики опять обернутся против Израиля. И в этом случае Израиль становится террористом или приверженцем войны на БВ, которому и не нужен был мир, что явно будет вредить государству уже по всем фронтам. Хотя мир с Сирией может быть, но там наверно будет еще сложней конструкция, но даже такой мир уже невыгоден оф.Израилю, какой тогда мир выгоден если этот мир приносит евреям новые войны разной формации.... request hi
    XXXIII
    1. atalef (александр) Сегодня, 07:34
      Цитата: XXXIII
      Интересно как оф.Израиль отнесется к такому действию Дамаска, когда тот предложит мирный договор, но при этом в Сирии останется Иран и будет гулять по всем направлениям

      Примерно так же как если Украина предложит России войти в ТС . при этом находясь в НАТО

      Цитата: XXXIII
      Наверно Израиль не подпишет

      интересно у кого на лбу написано - не умный человек ?
      Точно не у нас
      Цитата: XXXIII
      так как предложенный мир евреи будут отвергать

      предолженный мир.
      интересно , а если мы предложим Сирии мир , в обмен на уход иранских формирований -- наверное Сирия будет отвергать ? wink
      Цитата: XXXIII
      все составляющие геополитики опять обернутся против Израиля.

      ну да , мир ведь заселён безмозглыми рептилоидами .
      Вам вон клинтон кнопку перезагрузки предложила -- и чего это вы на это не повелись ? belay
      И вот пряма вся геополитика проотив вас стала.
      Цитата: XXXIII
      но даже такой мир уже невыгоден оф.Израилю, какой тогда мир выгоден если этот мир приносит евреям новые войны разной формации

      глубокая мысль.
      А как мир с Иорданией и Египтом соотносится с вашим словоблудием ?
      atalef
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:09
        Цитата: atalef
        А как мир с Иорданией и Египтом соотносится с вашим словоблудием ?

        Одним позволяет торговать, другие с помощью мирного договора вышли из войны....
        Цитата: atalef
        И вот пряма вся геополитика проотив вас стала.

        Именно против, вы не следите чтоль за происходящим, к нам Украину задом развернули, непонятно для чего, а может и понятно.....
        Цитата: atalef
        интересно у кого на лбу написано - не умный человек ?Точно не у нас
        Глупость про лоб! Речь и идет что оф.Израиль свою карту разыгрывает и свои интересы проталкиевает, причем не только внутренние где меньше вопросов к евреям, а внешние геополитические интересы.
        Какие у Израиля на БВ внешние геополитические интересы, когда из раза в раз оф. Израиль говорит, не лезьте к нам?
        Цитата: atalef
        Примерно так же как если Украина предложит России войти в ТС . при этом находясь в НАТО

        Ха во это точно чушь, РФ торгует с Европой которая почти вся состоит в нато, деньги деньгами, война войной.... Так что и с ними будем торговать если это будет выгодно..... hi
        XXXIII
    2. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:39
      Цитата: XXXIII
      Интересно как оф.Израиль отнесется к такому действию Дамаска, когда тот предложит мирный договор, но при этом в Сирии останется Иран и будет гулять по всем направлениям


      Конечно откажется, так как Израиль уже предлагал мирный договор, если Асад откажется от поддержки иранского шиитского террора.

      Цитата: XXXIII
      но тогда предмет торга будет на стороне уже не Израиля.


      Кого это волнует? Тем более после войны Асад ничего предлагать не будет, а будет много лет зализывать раны.
      Более того у Израиля прекрасная аргументация - шиитский террор в Сирии.

      Цитата: XXXIII
      На таком поприще Израиль уже будут всерьез поливать чем только можно, так как предложенный мир евреи будут отвергать, все составляющие геополитики опять обернутся против Израиля.


      Вы серьёзно? lol
      Помните когда Голанские высоты отошли Израилю? И что? Бедный Израиль, как его поливают из-за Голанских высот laughing

      Цитата: XXXIII
      И в этом случае Израиль становится террористом или приверженцем войны на БВ, которому и не нужен был мир, что явно будет вредить государству уже по всем фронтам.


      Боже какой бред. laughing

      Цитата: XXXIII
      Хотя мир с Сирией может быть, но там наверно будет еще сложней конструкция, но даже такой мир уже невыгоден оф.Израилю,


      Как раз очень выгоден и поэтому Израиль предлагал мир Сирии, но та в ответ должна отказаться от поддержки террористов Хизбалла и Ирана, который помогает террористам вокруг Израиля.
      Tiras
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:57
        Цитата: Tiras
        Как раз очень выгоден и поэтому Израиль предлагал мир Сирии, но та в ответ должна отказаться от поддержки террористов Хизбалла и Ирана, который помогает террористам вокруг Израиля.

        Ситуация изменилась, Дамаск теперь уже скажет что Иран его друг и помогал бороться с террористами, где израиль не предпринимал никаких действий, этот пункт и станет теперь самым главным и не в пользу Израиля. Суть в том что Иран останется, но уже на других условиях. И РФ не может указывать Ирану, но если получится убедить не накалять ситуацию, то и этот вопрос решится. Но пока сложно сказать как Иран поведет себя и что потребует взамен....
        Цитата: Tiras
        И в этом случае Израиль становится террористом или приверженцем войны на БВ, которому и не нужен был мир, что явно будет вредить государству уже по всем фронтам.
        Боже какой бред.

        Это не бред, Израиль измажут в этом со всех сторон где только смогут, для того чтоб выбить удобные позиции для переговоров....

        Цитата: Tiras
        Помните когда Голанские высоты отошли Израилю? И что? Бедный Израиль, как его поливают из-за Голанских высот
        Странно почему о голанах опять зашла речь у политиков, буфер или точка упреждения?
        Цитата: Tiras
        Кого это волнует?

        Израиль это волнует, так как терять выгодную переговорную позиция Израиль не будет, а значет будет использовать все методы для получения хотя бы малого превосходства над переговорными процессами...
        Цитата: Tiras
        Конечно откажется, так как Израиль уже предлагал мирный договор, если Асад откажется от поддержки иранского шиитского террора.

        Ситуация уже совсем другая и напомните когда это было предложено Дамаску мирное соглашение, до или после войны?
        XXXIII
  7. Vard Сегодня, 07:43
    Можно конечно договориться... но можно и явочным порядком... создать статус кво... тогда и парабеллум не нужен будет...
    Vard
  8. den3080 Сегодня, 08:44
    Вот у них там игра в бирюльки.
    100 км. Это ж пол Сирии поперёк или два Израиля
    Как в старой чёрной шутке: отрубите ему хвост... да-да... по самую голову
    den3080
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