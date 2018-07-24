Вопрос 100 км. Как Россия и Израиль решали вопрос иранского военного присутствия в Сирии

Мы не допустим того, чтобы иранские войска устроили свой штаб в 100 километрах от нашей границы.

Информационное агентство Reuters заявило о том, что ему известно содержание переговоров между членами российской делегации и премьер-министром Израиля. В публикации Reuters говорится, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы предложил Биньямину Нетаньяху поддержать идею о создании 100-километровой буферной зоны на юге Сирии, за пределами которой (этой зоны) смогли бы находиться иранские силы, поддерживающие официальный Дамаск в борьбе с терроризмом.Reuters приводит заявление источника, процитировавшего ответ израильского премьера:При этом Нетаньяху отметил, что эта позиция Израиля не должна стать каким-либо препятствием для дальнейших контактов между Израилем и РФ.Также заявлено, что ранее Россия предлагала израильским партнёрам вероятное размещение иранского контингента не ближе 80 км от границ Израиля в Сирии.Между тем, израильский телеканал "13 Решет" со ссылкой на собственные источники сообщает уже фактически об обратном: Израиль заявил, что 100-км расстояние от границ Израиля до линии расположения иранского контингента в САР – приемлемый вариант. При этом добавляется, что Россия в этом случае должна обеспечить отсутствие у иранских сил вооружений такой дальности, которая превышала бы 100 км.Тем временем на 10-м канале ТВ Израиля отмечено, что израильская разведка предоставила российской делегации доказательства присутствия иранских и проиранских сил на сирийской территории, а израильское правительство отметило, что не потерпит никакого военного присутствия Ирана в САР.Как видно, информация различных источников пока во многом противоречит друг другу. Нужно ожидать официальных сообщений, а не заявлений источников, "услышавших" что-то краем уха.Напомним, что накануне Израиль посетила российская делегация, в составе которой были глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов.