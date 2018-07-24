. Решится ли ЦИК на проведение "пенсионного" референдума?

Хочу обратиться к «Единой России», которая собирается голосовать за повышение пенсионного возраста: вы своими действиями рушите путинское большинство. Вы рушите его навсегда, рубите сук, на котором сами же сидите.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила информационному агентству ТАСС о том, когда будет принято решение по возможному проведению референдума в РФ. Речь идёт о референдуме по вопросу предлагаемой правительством пенсионной реформы, на проведении которого настаивает КПРФ.По словам Майи Гришиной, решение о том, проводить или не проводить референдум по указанному вопросу, будет принято уже на текущей неделе. Документы, представляющие собой запрос на проведение плебисцита по выражению отношения россиян к озвученным параметрам пенсионной реформы, поступили в ЦИК из Мосгордумы. Почему именно из Мосгордумы? Дело в том, что именно в Москве прошло первое собрание региональной подгруппы по инициативе о проведении референдума.Какой вопрос представители КПРФ планируют вынести на этот референдум?Звучит он следующим образом:Теперь ЦИК решает, «соответствует ли формулировка законодательству».Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал повышение пенсионного возраста в России ударом по государственности.Зюганов:Эксперты полагают, что по вопросу проведения референдума будет принято отрицательное решение – предлог тому найдётся.На самом деле, исход референдума (если бы ЦИК его проведение в конечном итоге одобрил) предопределён. Основанием могут служить результаты социологического мониторинга, при котором около 92% граждан выступили против правительственной инициативы.