08:57 24 июля
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Решится ли ЦИК на проведение "пенсионного" референдума?

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила информационному агентству ТАСС о том, когда будет принято решение по возможному проведению референдума в РФ. Речь идёт о референдуме по вопросу предлагаемой правительством пенсионной реформы, на проведении которого настаивает КПРФ.

Решится ли ЦИК на проведение "пенсионного" референдума?


По словам Майи Гришиной, решение о том, проводить или не проводить референдум по указанному вопросу, будет принято уже на текущей неделе. Документы, представляющие собой запрос на проведение плебисцита по выражению отношения россиян к озвученным параметрам пенсионной реформы, поступили в ЦИК из Мосгордумы. Почему именно из Мосгордумы? Дело в том, что именно в Москве прошло первое собрание региональной подгруппы по инициативе о проведении референдума.


Какой вопрос представители КПРФ планируют вынести на этот референдум?

Звучит он следующим образом:
"Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

Теперь ЦИК решает, «соответствует ли формулировка законодательству».

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал повышение пенсионного возраста в России ударом по государственности.

Зюганов:
Хочу обратиться к «Единой России», которая собирается голосовать за повышение пенсионного возраста: вы своими действиями рушите путинское большинство. Вы рушите его навсегда, рубите сук, на котором сами же сидите.




Эксперты полагают, что по вопросу проведения референдума будет принято отрицательное решение – предлог тому найдётся.

На самом деле, исход референдума (если бы ЦИК его проведение в конечном итоге одобрил) предопределён. Основанием могут служить результаты социологического мониторинга, при котором около 92% граждан выступили против правительственной инициативы.

Использованы фотографии: vologda-portal.ru
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Комментарии 53

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  1. Комментарий был удален.
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:34
    Решится ли ЦИК на проведение "пенсионного" референдума?-Эксперты полагают, что по вопросу проведения референдума будет принято отрицательное решение – предлог тому найдётся.
    parusnik
    1. собаковод Сегодня, 07:38
      Change.org <mail@change.org> всем в помощь. Если будет достаточно подписей, обращение попадёт к президенту.
      собаковод
      1. Logall (Александр) Сегодня, 07:40
        Уже подписывали! Петиция набрала более двух миллионов подписей... И ничего! Только слова Пескова, что президент этими делами не занимается...
        Logall
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:48
          Цитата: Logall
          Петиция набрала более двух миллионов подписей...

          Есть еще один сайт https://www.roi.ru/42375/ или https://www.roi.ru/42476/. Там тоже можно проголосовать.Только не думайте, что это бесполезно. change.org вот это точно бесполезно, а тут хотя бы шанс есть, что прислушаются.
          Какой вопрос представители КПРФ планируют вынести на этот референдум?
          Звучит он следующим образом: "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

          С такой то постановкой вопроса могут и провести, граждане автоматом галок "нет" понаставит, вместо "да"
          Аристарх Людвигович
          1. Logall (Александр) Сегодня, 07:52
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Только не думайте, что это бесполезно.

            А я и не думаю, нужно что-то делать сегодня, завтра может быть поздно. Блин, ведь это не для себя делаю, для детей. Даже не представляю, что правительство завтра придумает.
            Они нас уже кинули на накопительную часть, теперь хотят в будущем чтобы сами себе пенсии делали... Хотят оставить только страховую - минимальную... Вот уж эти новаторы!
            Logall
            1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:06
              Новый ролик про пенсию на злобу дня
              Аристарх Людвигович
            2. hydrox (hydrox) Сегодня, 08:08
              Цитата: Logall
              А я и не думаю, нужно что-то делать сегодня, завтра может быть поздно.

              Вот и не думайте:: Думают те, кому нужно этим заниматься и они естественным образом откажут в проведении референдума.
              Только это палка о двух концах и такое решение станет Путину уже не 5, а всех 15% рейтинга, а такие темпы означают, что ещё до конца года с отказом в референдуме и с принятием Думой "возрастного" решения (с плюсом стагнации и подъёмом цен) он приблизится со своих 40% к плинтусу - и что-то очень сомнительно, что он будет иметь титул "объединитель России" и "отец народа".
              hydrox
        2. татарин 174 Сегодня, 07:50
          Цитата: Logall
          Уже подписывали! Петиция набрала более двух миллионов подписей...

          Вот этот факт с последующим решением ЦИК-а и будет показателем того, имеют ли какое -то значение 2 с лишним миллиона голосов или всё это голосование-петиция вместе с этим Change.org и подобными сайтами для голосования туфта полная.
          татарин 174
        3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:15
          Уже был подобный референдум...По поводу сохранения СССР...Им утерлись.Доброе утро Александр..
          Цитата: Logall
          Уже подписывали! Петиция набрала более двух миллионов подписей... И ничего! Только слова Пескова, что президент этими делами не занимается...
          210окв
      2. Pacifist (Виктор) Сегодня, 07:57
        Change.org сайт финансируемый такими замечательными, дружелюбными и гуманистическими организациями типа Госдепа, через свои подставные конторки. Сам сайт построен по идиотской схеме отсутствия голосования против.
        Хотите реакции? Есть сайт общественных инициатив https://www.roi.ru/, работает по правилам https://www.roi.ru/page/how-it-works/, на нем, к примеру, есть петиция https://www.roi.ru/42328/. Вот на них правительство обязано реагировать, а не на госдеповские мутные помойки типа Change.org.
        Pacifist
      3. фрезер (александр) Сегодня, 08:04
        Цитата: собаковод
        Change.org <mail@change.org> всем в помощь. Если будет достаточно подписей, обращение попадёт к президенту.

        Ага, с таким же успехом можно в спортлото писать. wink
        фрезер
    2. Hoc vince Сегодня, 07:39
      Провести то референдум проведут, но вот, как сформулируют вопрос и как посчитают?
      Hoc vince
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:43
        Вот, вот....Референдум проведут, пойдут на встречу "пожеланиям трудящихся"...А затем, после подсчета, все с удивлением узнают, что проголосовали за повышение пенсионного возраста...А правительство , будет пожимать плечами - ребята, вы же сами этого хотели...
        parusnik
        1. Hoc vince Сегодня, 07:51
          А если вопрос поставят так:
          "согласны ли вы с тем, чтобы каждому выходящему на пенсию, дополнительно устанавливать надбавку в размере ХХ% от стажа работы…»
          Как проголосуют?
          Hoc vince
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:03
            Опять же , как считать будут
            parusnik
      2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 07:51
        Цитата: Hoc vince
        Провести то референдум проведут, но вот, как сформулируют вопрос и как посчитают?

        Это исключено. Даже при тотальной фальсификации невозможно сделать так, чтобы победили те, кто за повышение. Точнее теоретически возможно (в нашей стране ничего невозможного нет), но это будет означать потерю всякой легитимности ЦИК перед народом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Юристы придумают что то, чтобы не допустить референдума.
        Гаргантюа
        1. фрезер (александр) Сегодня, 08:07
          Цитата: Гаргантюа
          Цитата: Hoc vince
          Провести то референдум проведут, но вот, как сформулируют вопрос и как посчитают?

          Это исключено. Даже при тотальной фальсификации невозможно сделать так, чтобы победили те, кто за повышение. Точнее теоретически возможно (в нашей стране ничего невозможного нет), но это будет означать потерю всякой легитимности ЦИК перед народом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Юристы придумают что то, чтобы не допустить референдума.

          Писать слова ЦИК и легитимность в одном предложении - это уже моветон. lol
          фрезер
      3. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:56
        Цитата: Hoc vince
        Провести то референдум проведут, но вот, как сформулируют вопрос и как посчитают?

        146%..бабки задолбали по федеральным каналам,новое веяние блин..нужно во время помирать,а не рекламировать "активную цуко старость " после смерти. бесят...маме 72 еле ходит,а эти выкидыши,работать хотят заставить до смерти.
        андрей юрьевич
        1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 08:22
          Цитата: андрей юрьевич
          бесят...маме 72 еле ходит,а эти выкидыши,работать хотят заставить до смерти.

          Укрепившиеся во власти чиновники страхуют сами себя, чтобы им и дальше находиться при постах, распилах и откатах ! А на остальных им фиолетово !
          Я тАк думаЮ !
          Starover_Z
    3. Vard Сегодня, 07:44
      Референдум будет... похоже власти не ожидали такой реакции от населения России... теперь с помощью референдума они сохранят лицо... типа вы сами всё решили...
      Vard
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:33
      Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе (это же не Россия). Однако, в России источником власти является народ, согласно Конституции, о чем известно её гаранту. А народ, для него всего лишь электорат для получения очередного мандата на правление. Кто же народу даст рот раскрыть, он же всего "источник", а не власть! winked
      сибиралт
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:54
      .По поводу референдума все будет как в песне "хотя пожалуй, нет, нет нет"! belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:36
    . Решится ли ЦИК на проведение "пенсионного" референдума?

    А кто считать голоса будет, опять ВЦИОМ? А многомиллионных петиций против пенсионной реформы, и прокатившихся демонстраций по всей стране уже недостаточно??
    Stas157
    1. Например Сегодня, 07:39
      Цитата: Stas157
      считать голоса будет, опять ВЦИОМ?

      ВЦИОМ выбрами и референдумами не занимается.
      Что значит ваше "опять"?
      Например
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:02
        Цитата: Например
        ВЦИОМ выбрами и референдумами не занимается.
        Что значит ваше "опять"?

        Поменяйте на ЦИК, Росстат или что то еще... смысл не изменится! Кто там считает у нас? Подскажите нам сирым!
        Stas157
        1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 08:44
          Цитата: Stas157
          Поменяйте на ЦИК, Росстат или что то еще

          Ну Вы еще Левада -Центр упомяните.
          БorisovичЪ
          1. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:46
            Цитата: БorisovичЪ
            Ну Вы еще Левада -Центр упомяните.

            Я в государственных то не разбираюсь, а уж в ваших либеральных и украинских - подавно!
            Stas157
            1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 08:50
              Цитата: Stas157
              а уж в ваших либеральных и украинских - подавно!

              С каких это пор левада- центр стал моим и украинским.
              Цитата: Stas157
              Я в государственных то не разбираюсь

              Оно и заметно, если ВЦИОМ с ЦИКом перепутали.
              Самое главное это же пост вовремя тиснуть. Да?
              БorisovичЪ
  4. Литвинов (Сергей) Сегодня, 07:38
    Обоссытся скорее ЦИК, чем примет такое решение. Иначе правительству и АП придется отвечать на неудобные вопросы а-ля - "где деньги, Зин?"
    Литвинов
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:35
      И на ЦИК есть кому цыкнуть. Как сверху цыкнут так и будет.
      сибиралт
  5. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:41
    Проведение референдума - деньги на ветер. Ответ всем известен - народ против!
    "...Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста... ...Почему? Да потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан. Имею в виду, что человек планировал выйти на пенсию — или отдохнуть уже, или выйти на пенсию и продолжить трудовую деятельность, получать какие-то дополнительные доходы, — а если это не состоится, то тогда, конечно, люди в этом ничего хорошего не видят. Ну и, действительно, так и есть..." В.В.Путин.
    Boris55
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:48
      Ой как хорошо пойду жену успокою,она и хотела в 55 да злой Димон не давал.
      prapor55
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:50
        Цитата: prapor55
        Ой как хорошо пойду жену успокою,она и хотела в 55 да злой Димон не давал.

        Не спеши. Законы принимает и вносит в них изменения не Путин, а промедведевская Дума.
        И кстати, Путин по Конституции не может быть инициатором проведения референдума.
        Boris55
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:49
      Цитата: Boris55
      Ну и, действительно, так и есть..." В.В.Путин.

      мутин наше фсё...да... светой чо...
      андрей юрьевич
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:53
        Цитата: андрей юрьевич
        мутин наше фсё...да... светой чо...

        Вам не нравится то, что он сказал? Вы за повышения возраста выхода на пенсию? belay
        Boris55
        1. spektr9 Сегодня, 08:11
          Вам не нравится то, что он сказал?
          Нам не нравиться как он сдерживался дабы не заржать когда говорил - "против повышение, но нужно" wink
          spektr9
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:17
            Цитата: spektr9
            Нам не нравиться как он сдерживался дабы не заржать когда говорил - "против повышение, но нужно"

            Вам это показалось. Посмотрите ещё раз:
            Boris55
            1. spektr9 Сегодня, 08:49
              Вам это показалось

              И Володе тоже
              spektr9
            2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:50
              Девчонки грустно смотрят на Путина и как бы ему верят. Что-то он о перераспределении доходов и беспредельном их неравенстве помалкивает. Если наша пенсионная система устроена на принципе солидарности, то кто позволил олигархам хапать огромную часть доходов от нещадной эксплуатации трудящихся и вывозить деньги за бугор? Как можно повысить пенсию при таких заработках, и плоской шкале налогов, даже если на пенсию будут уходить в 80 лет? belay
              сибиралт
  6. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:43
    Решится ли ЦИК на проведение "пенсионного" референдума?
    я слова плохого не написал, а комментарий уже удалили-смысл в этих "выборах и опросах".
    андрей юрьевич
  7. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:50
    Конечно не решится, так как решает не ЦИК, а Путин.

    Учитывая, что по всем гос СМИ идёт пропаганда того, что нужно и важно повышать пенсионный возраст, то решение уже принято.
    Tiras
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:57
      Цитата: Tiras
      то решение уже принято.

      Кем? "...Поэтому окончательного решения пока нет. Только прошло первое чтение. В нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться..." В.В.Путин
      Boris55
      1. Литвинов (Сергей) Сегодня, 08:10
        ..... сказал "добрый полицейский" и бурление масс прекратилось. ))) Но решение принимает не он. Медведевская карманная Едро продавит любой чих правительства в думе.
        Литвинов
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:21
          Цитата: Литвинов
          Но решение принимает не он.

          Он столько лет сдерживал желание либералов повысить пенсионный возраст, что пора и нам поддержать его, сказать своё слово. Именно с этим он и обратился к народу, когда говорил, что окончательного решения нет, всё будет зависить от проведённой дискуссии - кто на ней победит, такое решение и будет принято.
          Все, кто кричит, что уже ни чего изменить нельзя, работают на инициативу Медведева.
          Boris55
  8. Zubr Сегодня, 07:59
    Когда там последнее обсуждение в думе будет ? А у меня предложение такое. После последнего обсуждения в думе и перед тем, как законопроект ляжет на стол президента, опубликовать его, со всеми экономическими обоснованиями и дать три месяца на его обсуждение независимых юристов, экономистов, социологов и граждан. Провести прямую линию с членами правительства и гос. Думой. Доработок и подводных камней будет достаточно. Достаточно нам НДС, закупают товары по одной цене с НДС, а в рознице с нашего кармана выворачивают три НДСа. Вот такая арифметика. Реформирование пенсионного закона нужно, но что бы все расчёты и начисления были прозрачны и понятны простому обывателю. А вот повышение пенсионного возраста пока не целесообразно.
    Zubr
  9. spektr9 Сегодня, 08:08
    Нет, не решиться
    spektr9
  10. Романенко (Сергей) Сегодня, 08:23
    Спокойно могут, им то что с того как проголосуют избиратели?
    Результат заранее подготовлен.
    "Против" голосовать не разрешат, а голосовать с 65, с 75 или с 85 лет на пенсию, выбирайте сами
    Романенко
  11. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 08:23
    Референдум проводить смысла нет, всем и так ясен результат.....
    Грэг Миллер
    1. Zubr Сегодня, 08:29
      Не согласен. Сейчас как никогда нужна гражданская инициатива. Хватит позволять власть имущим писать социальные законы и формулировать их так, что сам чёрт ногу сломит.
      Zubr
  12. Лесс Сегодня, 08:26
    КПРФ настаивает на референдуме, так пусть за счёт КПРФ его и проведут... Только деньги - вперёд.
    Лесс
  13. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 08:31
    Не будет референдума. А вот 9 сентября, не отменить. Все в наших руках...
    Михаил55
  14. Million (Влад) Сегодня, 08:46
    Даже если референдум состоится,то победит все равно Путин(шутка).Тут важно не как проголосуют,а как посчитают.Считать то кто будет?
    Million
  15. BAI Сегодня, 08:53
    Эксперты полагают, что по вопросу проведения референдума будет принято отрицательное решение – предлог тому найдётся.

    Абсолютно верно. Не будет референдума. Уже давным-давно его проведение обставили такими условиями, что возможен референдум только по команде с верху. Любой другой способ - исключен.
    BAI
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